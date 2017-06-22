Тревожные сигналы «сирийской развязки»: «Super Hornet» отработал, HIMARS в очереди. Пути противодействия

«Качающийся» пусковой модуль боевой машины многоцелевой РСЗО M142 HIMARS унифицирован с аналогичными коробчатыми пусковыми модулями гусеничной БМ М270 реактивной системы залпового огня MLRS. Различие состоит в том, что M142 имеет лишь один пусковой модуль. В качестве «снаряжения» могут применяться: 1х6 пусковые каркас-блоки с 227-мм неуправляемыми реактивными снарядами М26А1/2 или корректируемыми высокоточными реактивными снарядами M30 GMLRS/ XM30 GUMLRS, обладающими дальностью до 92 км. «Большим калибром» являются ОТБР семейства ATACMS с диаметром 610 мм и дальностью до 300 км, которые лишь в количестве одной единицы размещаются в ПУ M142. Ракета следующего поколения LRPF с дальностью 500 км и калибром 340 — 350 мм увеличит боекомплект HIMARS до 2-х единиц

Достойным асимметричным ответом на развёртывание РСЗО HIMARS в Ат-Танфе могло бы стать размещение пары дивизионов С-400 «Триумф» в 40 км юго-восточней от Пальмиры. Такое расположение позволило бы перехватывать запускаемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS с помощью ЗУР 48Н6Д ещё на стартовом участке полёта. Смог бы «Триумф» перехватить и малоразмерные УРС XM30 GUMLRS, которые могут запускаться расчётами HIMARS по подразделениям САА, действующим северней Ат-Танфа. Тем не менее, «Триумфы» в противоракетной обороне на этом участке не могут принимать участия, поскольку непредсказуемая обстановка на наземном ТВД на юге САР не гарантирует сохранности дорогой системы ПВО с засекреченными алгоритмами работы и энергетическими параметрами радара подсвета 92Н6Е

Источники информации:

https://warsonline.info/siriya/blog.html

https://www.fondsk.ru/news/2017/06/10/pod-prikrytiem-shturma-rakki-terroristy-vydvigajutsja-na-palmiru-der-zor-44136.html

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/himars/himars.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/atacms/atacms.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/mlrs/mlrs.shtml

http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig31bm.html

Как мы уже успели пронаблюдать, военно-стратегическая обстановка на европейском, ближневосточном и переднеазиатском условных ТВД продолжает развиваться по наиболее сложному предэскалационному сценарию, с массой непредсказуемых деталей и моментов. Тем не менее, основные оперативные направления, расстановку сил сторон, а также их технологическое оснащение можно частично определить и проанализировать. На фоне грядущей активной фазы противостояния на донбасском театре военных действий, где корпусам народной милиции ЛДНР предстоит сдержать натиск украинских войсковых формирований, а затем приступить к контрнаступательному прорыву единственной линии обороны ВСУ на южном фронте с освобождением Мариуполя и Волновахи, не менее знаковые события начинают всё чаще происходить в многостороннем военном конфликте на территории Сирийской Арабской Республики.Сирийские правительственные войска в данный момент имеют серьёзные тактические преимущества почти на всех оперативных направлениях. В частности, при авиационной поддержке тактических истребителей ВКС России и ССО, продолжается успешное наступление ВС Сирии вдоль трассы «Пальмира — Дейр-эз-Зор», где от боевиков ИГ полностью освобождён населённый пункт Арак, ранее являвшийся для халифата временным ближним тыловым укрепрайоном и пунктом оперативного материально-технического обеспечения для формирований, контролирующих западные подступы к захваченной Пальмире. При сохранении действующих темпов наступательной операции на восточном оперативном направлении, Сирийская Арабская Армия (САА, Сухопутные войска Сирии) уже через несколько недель сможет приступить к артиллерийской подготовке и зачистке от ИГИЛ довольно крупного города Эс-Сухнэ. Таким образом, под контролем правительственных войск окажется центральная часть Сирии (северо-восточная территория провинции Хомс).Стратегически важной для СВ Сирии и ВКС России датой можно считать 9 июня 2017-го года. Именно тогда правительственные войска смогли с боями «протиснуться» к иракско-сирийской границе. Данный бросок мгновенно сорвал 2 стратегических плана Вашингтона. Первый предусматривал установление мощной буферной зоны (состоящей из боевиков оппозиционных СДС и американских инструкторов, прикрываемых КМП США) между САА и отрядами иракских ополченцев для препятствования их кооперации и невозможности дальнейшего продвижения в направлении Дейр-эз-Зора с юго-запада. Второй план должен был вступить в силу сразу после создания «тактического буфера» между сирийской армией и иракскими мобилизационными отрядами.Он предполагал молниеносный «марш-бросок» проамериканских СДС и КМП США на Дейр-эз-Зор. Американцы и их сирийские боевики-сателлиты из СДС планировали захватить город сразу после того, как боевики ИГИЛ начнут «размягчать» оборону САА. Как известно, наши заокеанские «друзья» смогли бы гораздо быстрее продвинуться к Дейр-эз-Зору благодаря всем известным «инструментам» воздействия на халифат как напрямую, так и через израильские каналы. Но вот ведь незадача! В итоге, все опорные пункты и гарнизоны СДС и Корпуса морской пехоты США близ недавно возведённой под Ат-Танфом военной базы оказались скованы в огромном тактическом котле, который ограничен н.п. Аль-Зукуф на северо-востоке и окрестностями Эс-Сувейда — на юго-западе.В данный момент складывается такая картина, что все проамериканские подразделения СДС, включая штурмовой костяк КМП США в Ат-Танфе, находятся в «котле», окружённом преимущественно правительственными войсками Сирии, «Хезболлой» и дивизией СпН «Силы тигра». Никаких серьёзных стратегических подвижек наземная компонента коалиционных сил сейчас совершить не имеет возможности, но всё это лишь до поры до времени, ведь мобильные пусковые установки высокоточной РСЗО M142 HIMARS совершенно не случайно были переброшены из Иордании в район Ат-Танфа.Начиная примерно с 13 июня, продолжает приходить неутешительная информация о подготовке формирований халифата ИГ к штурму двух укрепрайонов СВ Сирии, расположенных южней и западней города Дейр-эз-Зор. Попытка подавления данных анклавов САА под этим стратегически важным городом может начаться ещё задолго до подхода подразделений регулярной сирийской армии, а поэтому российской ударной авиации придётся очень плотно потрудиться на данном участке. Нет абсолютно никаких сомнений в том, что специалисты из Пентагона возлагают очень большие надежды на уничтожение вышеуказанных укрепрайонов правительственных войск сирии силами ИГИЛ. И дилетанту ясно, что халифат не сможет ничего противопоставить обороняющей Дейр-эз-Зор авиации ВКС России; здесь-то операторы HIMARSов КМП США и могут весьма неплохо подсобить боевикам, открыв огонь по анклавам сирийской армии «большим калибром» — оперативно-тактическими баллистическими ракетами MGM-140/164B ATACMS Block IA/IIA. Боевой радиус действия этих ракет составляет 300 км, что позволяет «дотянуться» до Дейр-эз-Зора даже из южного Ат-Танфа. Использования M142 HIMARS с ОТБР ATACMS можно ожидать в тот момент, когда подразделения сирийской армии выйдут на участок пересечения трассы «Пальмира — Дейр-эз-Зор» с шоссе «Мейэдин ту Дейр-эз-Зор Хайуэй» (8 км от города).После очень даже эффективного массированного применения этого высокоточного молниеносного вооружения (КВО не превышает 25 м, а маршевая скорость ракеты достигает 1500 м/с) по военным объектам САА близ Дейр-эз-Зора, а также по наступающим со стороны Эс-Сухне регулярным подразделениям СВ Сирии, официальная Москва может в очередной раз обвинить Вашингтон в прямой поддержке террористической организации №1 (ИГ), а также разорвать какие-либо двухсторонние «каналы связи и координации действий». Увы, Пентагону от этих контрмер ни холодно ни жарко. Мы же можем получить крайне негативный результат, — потерю Дейр-эз-Зора, а также всех восточных подступов к нему. Уж поверьте, США с ИГ всегда найдут общий язык. Скажем больше: в Вашингтоне очень быстро найдут аргументацию в пользу применения HIMARS против сирийской армии, для чего в очаги противостояния САА с ИГИЛ будут чудным образом «вброшены» формирования союзных СДС или других групп «умеренных боевиков», которых немедленно сделают «стороной, пострадавшей от режима Башара Асада». Ситуаций здесь смоделировать можно массу, константой же остаётся одно — действия прозападной коалиции с её арабскими сателлитами на сирийском ТВД будут подталкивать Москву к более радикальным мерам противодействия, нежели бесполезные заявления представителей МИД.Естественно, наносить удары «Калибрами» и «Искандерами» по развёрнутым ПУ HIMARS на текущем этапе наш военный контингент не будет, ведь ОВВС коалиции не пытались атаковать наши военные объекты на авиабазе Хмеймим или на базе материально-технического обеспечения в Тартусе. А вот прикрывать подразделения правительственных войск САР наши ВКС обязаны уже давно, иначе, о каких тогда союзнических отношениях может идти речь?! Что касается угрозы от HIMARS, то сразу после освобождения Эс-Сухне потребуется регулярное патрулирование звеном МиГ-31БМ узкого отрезка воздушного пространства между Дейр-эз-Зором и Аль-Зукуфом. Именно этот отрезок станет наиболее ракетоопасным направлением подлёта американских ОТБР ATACMS со стороны позиций под Ат-Танфом. «Фоксхаунды» имеют все необходимые средства для уничтожения ракет ATACMS. В частности, дальнобойные управляемые ракеты воздушного боя Р-33С и Р-37, корректируемые бортовой РЛС с ПФАР «Заслон-АМ» позволяют перехватывать воздушные объекты, летящие со скоростями до 6400 км/ч, в то время как ОТБР MGM-140B/168A на маршевом участке полёта разгоняются лишь до 5500 км/ч.Для своевременного оповещения о пуске ОТБР, звену МиГ-31БМ также должен быть придан самолёт ДРЛОиУ А-50У, иначе зачем тогда он тогда переброшен в Сирию? Наблюдать за уничтожением Су-22 пилотом американского F/A-18E «Super Hornet»? Благо, после этого инцидента командование ВКС России чётко разграничило разрешённые для полётов тактической авиации ОВВС коалиции зоны над САР и пригрозило «захватывать на точное автосопровождение» все летательные аппараты, пересекающие реку Евфрат в западном направлении. Вполне понятно, что низколетящие «Супер Хорнеты», либо F-22A «Raptor» не будут обнаруживаться многофункциональными РЛС 92Н6Е и 9С32М комплексов С-400 и С-300В4 и западней Евфрата, поскольку радиогоризонт достигает не более 30—35 км, ввиду чего упор будет сделан именно на истребительную авиацию и самолёты дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50У.Первые угрозы со стороны Москвы уже дали ощутимый результат: ОВВС коалиции значительно сузили сектор оперирования своей тактической авиации с огромного «треугольника» «Дейр-эз-Зор — Абу-Камаль — Ракка» до маленького участка над Раккой, где наносятся удары с целью продвижения СДС и КМП США в захваченный халифатом город. Что будет дальше, покажет время, а также изощрённость и «жёсткость» предпринимаемых воздушно-космическим силами контрмер.