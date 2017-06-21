14:36 21 июня

Латвийский бизнес требует компенсаций от власти за недопуск к реализации проекта "Северный поток-2"

Латвийский бизнес неожиданно жёстко отреагировал на директиву официальных властей, касающуюся запрета для компаний Латвии участвовать в проекте «Северный поток-2». Речь идёт о двух латвийских компаниях Noord Natie Ventspils Terminals и Baltijas ekspresis, выражавших заинтересованность в подключении к участию в проекте СП-2. Руководство этих компаний заявило о том, что государство вмешивается в ведение бизнеса, а потому должно компенсировать недополучение прибыли.

Ситуацию представители латвийского бизнеса назвали «неприемлемой» в связи с тем, что власти Латвии пошли на открытый запрет участия в проекте Свободному порту Вентспилса. Это, по словам представителей компаний, говорит о том, что порт автоматически перестаёт быть свободным, а латвийская экономика - рыночной.

В качестве компенсации упомянутые компании требуют от правительства страны 8,3 млн евро.


Латвийский бизнес требует компенсаций от власти за недопуск к реализации проекта "Северный поток-2"


Представителя совета директоров компании Noord Natie Ventspils Terminals цитирует портал Delfi :
Этот проект мог бы обеспечить терминал работой на полтора года, а также повлиял бы на техническое развитие и опыт. Участие нашего терминала в "Северном потоке - 2" было одобрено в штаб-квартире проекта в Швейцарии.


Латвийские компании планировали принять участие в реализации проекта СП-2 как единое логистическое и транспортное звено. В частности, сообщалось о возможности использования мощностей для перевозки грузов, необходимых для строительства газопровода по дну Балтики.

Латвийские власти, сами получившие директиву «сверху», решили заблокировать доступ к проекту и для латвийского бизнеса. При этом хорошо известно, что евробюрократы из ЕС не объявляли санкций в отношении компаний, занимающихся реализацией СП-2.

Использованы фотографии: News2world.net
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Комментарии 22

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  1. 210окв Сегодня, 13:17
    Нормальные "шпротные" патриоты...Деньги не пахнут..
    210окв
    1. Венд Сегодня, 13:23
      Цитата: 210окв
      Нормальные "шпротные" патриоты...Деньги не пахнут..

      Почувствовали ускользающую прибыль. Видно думали, что ЕС не разблокирует, а вот вышло наоборот. Деньги на западе главные, это никто не отменял.
      Венд
      1. Монос Сегодня, 13:28
        В качестве компенсации упомянутые компании требуют от правительства страны 8,3 млн евро.

        Эта сумма подвигла их на демарш? Да-а-а, похоже у вентспилского порта тяжёлые времена наступили...
        Монос
        1. Соломон Кейн Сегодня, 13:34
          Радует, что хоть у кого-то из данного региона забрезжил Рассвет разума ( пусть и финансовом ключе).
          Соломон Кейн
      2. Shurik70 Сегодня, 13:31
        8,3 млн.евро убытков - это что?
        Если шпроты поставлять строителям, то многовато.
        Если трубы грузить - то маловато...
        Гм... Если только поставка "девочек по вызову". Как раз укладывается.
        Shurik70
      3. Teberii Сегодня, 13:35
        Всё просто в ЕС есть те кто сами заработать не прочь, а Латвия так сарай.Колония с оккупантами .
        Teberii
    2. Geisenberg Сегодня, 13:49
      Цитата: 210окв
      Нормальные "шпротные" патриоты...Деньги не пахнут..


      Ты походу сам "шпротный" патриот. Люди всё правильно делают. Тупые политики их денег лишают.
      Geisenberg
      1. 210окв Сегодня, 14:19
        Ну Вы потыкайте своим деткам...А я не Ваша родня да и постарше наверняка..
        Цитата: Geisenberg
        Цитата: 210окв
        Нормальные "шпротные" патриоты...Деньги не пахнут..

        Ты походу сам "шпротный" патриот. Люди всё правильно делают. Тупые политики их денег лишают.
        210окв
  2. МПК105 Сегодня, 13:18
    Правильно,материально стимулируйте свои правительства,может,и придут в чувство...
    МПК105
    1. Чёрный Сегодня, 13:21
      Русофобия стоит денег. smile ...за всё надо платить, господа.
      Чёрный
      1. Соломон Кейн Сегодня, 13:38
        Прибалтийский прагматизм давит на политическую близорукость. Бизнесмены из региона понимают, что одним лизанием Америкосского ануса , сыт не будешь. Амбиции амбициями, а "бабки бабками".
        Соломон Кейн
    2. Masya Masya Сегодня, 13:35
      Алексей, приветик! love
      ни когда они в чувство. не придут... тормоза...русофобия зашкаливает... да ладно их совсем.....

      love love
      Masya Masya
      1. Соломон Кейн Сегодня, 13:41
        До очередных выборов..... Которые зиждятся исключительно на бабле.
        Соломон Кейн
      2. МПК105 Сегодня, 13:43

        Согласен-ну их всех.Надоели laughing
        МПК105
        1. Masya Masya Сегодня, 13:56
          Цитата: МПК105
          Согласен-ну их всех.Надоели

          поддерживаю единодушно...
          Masya Masya
  3. Irokez Сегодня, 13:18
    Ну так ЕВРОСОЮЗ вроде как, а там чётко по правилам кому вершки, а кому пустоту.
    Irokez
  4. vch Сегодня, 13:25
    Слава богу, проснулись. Вы еще убытки подсчитайте от падения товарооборота, от ваших не реализованных шпрот и уменьшение грузооборота ваших портов! Удивительные вещи узнаете!!
    vch
    1. Kurare Сегодня, 13:34
      Вообще-то, умный бизнес не спит, если действительно хочет зарабатывать деньги. Где они были раньше? Ждали, что же решат чиновники в ЕС? А когда решили, что всё, будем строить, кинулись обвинять свое правительство? "Поздно пить Боржоми!"

      Какая-то очень сурреальная картина там. Во всем мире бизнес толкает политиков, а тут политики пинают бизнес.
      Kurare
  5. Sasha_Sar Сегодня, 13:39
    Ржу не могу! Смотрю на этот "развод" Брюселя бывших наших "меньших братьев" и диву даюсь. До чего они дошли в своей не любви к России. Это что же мы такого для них такое сделали, что они закрыли все то что мы им понастроили от АЭС до точного машиностроения. При любом поводе "взять под козырек" и отчитаться перед "хозяином" как они нас ненавидят. laughing
    Sasha_Sar
  6. 3vs Сегодня, 13:43
    Одно слово - проебалты!
    Гоните в шею своих правителей!
    А лучше - вернуться в состав России, всем будет и проще и спокойнее!
    3vs
  7. kaon3000 Сегодня, 14:03
    Теперь им в Куев , на консультации , ехать надоть...
    kaon3000
  8. L10n77 Сегодня, 14:31
    Цитата: Geisenberg
    Цитата: 210окв
    Нормальные "шпротные" патриоты...Деньги не пахнут..

    Ты походу сам "шпротный" патриот. Люди всё правильно делают. Тупые политики их денег лишают.

    а не эти ли люди гнали русских и кричали Латвия превыше всего? Вот теперь пусть отдуваются.
    L10n77
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