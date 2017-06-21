Латвийский бизнес требует компенсаций от власти за недопуск к реализации проекта "Северный поток-2"

Этот проект мог бы обеспечить терминал работой на полтора года, а также повлиял бы на техническое развитие и опыт. Участие нашего терминала в "Северном потоке - 2" было одобрено в штаб-квартире проекта в Швейцарии.

Латвийский бизнес неожиданно жёстко отреагировал на директиву официальных властей, касающуюся запрета для компаний Латвии участвовать в проекте «Северный поток-2». Речь идёт о двух латвийских компаниях Noord Natie Ventspils Terminals и Baltijas ekspresis, выражавших заинтересованность в подключении к участию в проекте СП-2. Руководство этих компаний заявило о том, что государство вмешивается в ведение бизнеса, а потому должно компенсировать недополучение прибыли.Ситуацию представители латвийского бизнеса назвали «неприемлемой» в связи с тем, что власти Латвии пошли на открытый запрет участия в проекте Свободному порту Вентспилса. Это, по словам представителей компаний, говорит о том, что порт автоматически перестаёт быть свободным, а латвийская экономика - рыночной.В качестве компенсации упомянутые компании требуют от правительства страны 8,3 млн евро.Представителя совета директоров компании Noord Natie Ventspils Terminals цитирует портал Delfi Латвийские компании планировали принять участие в реализации проекта СП-2 как единое логистическое и транспортное звено. В частности, сообщалось о возможности использования мощностей для перевозки грузов, необходимых для строительства газопровода по дну Балтики.Латвийские власти, сами получившие директиву «сверху», решили заблокировать доступ к проекту и для латвийского бизнеса. При этом хорошо известно, что евробюрократы из ЕС не объявляли санкций в отношении компаний, занимающихся реализацией СП-2.