Фёдор Петров – создатель лучших в мире гаубиц и корпусных орудий

«В одном из журналов написали, будто во мне есть искра Божья. Если бы я этот текст прочитал в рукописи, убрал бы. Уж очень часто особо выделяют, будто для творчества необходим врождённый талант. Сделал человек хорошую пушку - так это ему, мол, предназначено. Написал умную книгу - это чуть ли не от Бога. А я бы на первое место выдвигал всегда способность работать. Талант без трудолюбия во сто крат хуже, чем трудолюбие без таланта».

Первый орудийный выстрел по территории фашистской Германии был сделан 2 августа 1944 года из гаубицы-пушки калибра 152 мм. Это было орудие, созданное ещё в 1937 году выдающимся конструктором-артиллеристом, автором лучших в мире гаубиц и корпусных орудий периода Второй мировой войны.Фёдор Фёдорович Петров - (16.02.1902 - 19.08.1978). Крестьянский сын, красноармеец, рабфаковец, студент вуза, начальник сборочного участка цеха, старший инженер-конструктор - типичная биография инженера 1930 - 40-х годов. А дальше - свой путь: начальник ОКБ, главный конструктор завода №171 в Мотовилихе (Пермь), затем завода № 9 в Свердловске (быв. цех «Уралмаша»), выпускавших артиллерийские орудия, доктор технических наук, профессор, генерал-лейтенант, лауреат Ленинской и четырёх Сталинских премий, Герой Социалистического Труда.Его мощные пушки стояли на танках ИС (калибр 122 мм), самоходных установках СУ-85, ИСУ-122, а также на ИСУ-152, прозванной «зверобоем» (немцы прозвали её «открывателем консервов»). Его 122-мм корпусное орудие образца 1937 г. до сих пор находится в боевом строю. Его 152-мм гаубица, которая и сегодня находится на вооружении многих стран, была создана всего за две недели. О его 122-мм гаубице образца 1938 года бывший командующий артиллерией Ленинградского фронта маршал артиллерии Г.Одинцов спустя годы после войны сказал: «Лучше её уже ничего не может быть». Его орудия сыграли первостепенную роль в наступательной половине войны, когда потребовалось взламывать мощные укрепления врага.Всё созданное в малочисленном ОКБ Петрова отличалось простотой изготовления и унификацией деталей (а значит - низкой себестоимостью массового производства), простотой и надёжностью в эксплуатации, т.е. безотказностью в бою и, конечно, высокими боевыми качествами. За годы войны было изготовлено 60 тыс. его орудий. Только пушек В.Г.Грабина (имевших меньший калибр и более массовое назначение) было выпущено больше.Большинство послевоенных танков (Т-64, Т-72, Т-80, Т-90) оснащались и оснащаются 100 и 125-мм пушками конструкции ОКБ-9 Петрова. Как и в годы войны, по своим тактико-техническим данным, надёжности и живучести, простоте устройства и удобству в эксплуатации все эти орудия лучше зарубежных аналогов. С 1955 по конец 60-х годов ОКБ-9, кроме ствольной артиллерии, разрабатывало ракетные комплексы для Сухопутных войск, ракетное вооружение крейсерских подводных лодок и противолодочные ракетные комплексы «Вьюга».Фёдор Фёдорович как-то сказал:Действительно, трудолюбие у него било через край, но он ещё обладал уникальной интуицией - тем, что и называется «от Бога». Его преемник на посту генерального конструктора завода № 9 вспоминал: «Нередко его идеи опережали время. Многие артсистемы, принятые на вооружение в 70-80-е годы, были разработаны в ОКБ-9 намного раньше, но до поры оставались невостребованными».Похоронен Фёдор Фёдорович на Новодевичьем кладбище Москвы, но помнят о нём и в Тульской области, где он родился, и в Екатеринбурге, где он создавал оружие Победы.