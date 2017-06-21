14:37 21 июня

Украинский адмирал: У ВМСУ осталось два боевых корабля

В интервью украинскому телеканалу УкрLife адмирал военно-морских сил Украины Игорь Кабаненко, который ранее являлся заместителем министра обороны, прокомментировал материальную базу и боеготовность ВМСУ. По словам Кабаненко, у Украины на данный момент осталось всего два боевых корабля, да и те требуют серьёзных капиталовложений. Украинский адмирал отметил, что это серьёзная угроза безопасности Украины на фоне того, что Россия «сосредотачивает наступательные силы в Крыму и на восточных границах Украины».

Кабаненко о ВМСУ:
На самом деле, у нас осталось два боевых корабля, оба требуют серьёзных капиталовложений, и несколько катеров. Вот весь наш потенциал на Чёрном море.


Украинский адмирал: У ВМСУ осталось два боевых корабля



Кабаненко в ходе интервью заявил, что в нынешних условиях ему приходится быть сторонником концепции «москитного» флота.

При этом украинский адмирал обвинил Россию в том, что она «отобрала газовые месторождения Украины». Из заявления г-на Кабаненко:
Россияне создали защищенную зону в районе морских месторождений в нашей исключительной экономической зоне вблизи Одессы.
Галицинское и Одесское месторождения, там добывают газ и поставляют его в Крым, охраняют эту зону, не допуская вплоть до применения оружия против наших сил.


Украинский адмирал вспомнил о том, как несколько недель назад украинский катер «героически бежал» от российского корабля Погранслужбы к западу от крымского побережья. По словам Кабаненко, российские военные корабли попросту "отгоняют" украинские катера от месторождений. При этом Кабаненко промолчал о том, что месторождения к Украине никакого отношения не имеют, так как их активы приобретены компанией «Черноморнефтегаз», зарегистрированной в Крыму.

Полная версия интервью с экс-замминистра обороны Украины:





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Комментарии 28

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  1. Чёрный Сегодня, 13:49
    Могучий москитный флот
    Чёрный
    1. Тралл Сегодня, 13:53
      Два корабля и три насоса smile
      Тралл
      1. Соломон Кейн Сегодня, 13:56
        А как же Одесские рыбачьи баркасы и фелюги - супер брандер на всём Черном море.....
        Соломон Кейн
        1. Соломон Кейн Сегодня, 13:59
          Блин! Накаркаю. Они с дури и впрямь возьмут на вооружение...
          Соломон Кейн
      2. сибиралт Сегодня, 14:04
        Интересно сколько адмиралов в ВМСУ? Наверняка больше чем кораблей и спасательных шлюпок.
        сибиралт
      3. Чёрный Сегодня, 14:07
        Цитата: Тралл
        Два корабля и три насоса smile

        Зато каждым насосом контр-адмирал командует laughing
        Чёрный
    2. Teberii Сегодня, 14:03
      Вы забываете про шлюпки и спасательные катера-мошкин флот.
      Teberii
    3. 210окв Сегодня, 14:07
      А что там от "москитного"?Десятки катеров?Так и этого нет.Наименование "москитный" надо еще заслужить..Так,береговые части,кое какая охрана побережья.
      Цитата: Чёрный
      Могучий москитный флот
      210окв
  2. nik-karata Сегодня, 13:51
    приобретены компанией «Черноморнефтегаз»

    Пусть дальше пукают!
    На самом деле, у нас осталось два боевых корабля

    Таки для некоторых это была тайна??? belay
    nik-karata
    1. 210окв Сегодня, 13:53
      Лучше бы у них осталось два патрона..На брата.Что бы застрелиться.Ах да,там же адмиралов больше кораблей...Нужен "рожок" снаряженный от АК..
      Цитата: nik-karata
      приобретены компанией «Черноморнефтегаз»

      Пусть дальше пукают!
      На самом деле, у нас осталось два боевых корабля

      Таки для некоторых это была тайна??? belay
      210окв
  3. kefan Сегодня, 13:52
    Это интересно какие? Сайгак Дачный что ли? Так это корыто и кораблем то язык назвать не поворачивается.
    kefan
    1. 210окв Сегодня, 14:03
      Между прочим это "корыто" как Вы говорите было построено в СССР(почти построен)по советскому проекту и как сторожевик погранвойск..Вот это его предназначение.
      210окв
      1. kefan Сегодня, 14:18
        Я знаю где оно было построено, даже сам, правда несколько лет назад его видел.
        kefan
  4. Govorun Сегодня, 13:57
    Украинский адмирал: У ВМСУ осталось два боевых корабля
    Я его только не понял...это для НЭНЬКИ много или мало???
    Govorun
    1. амурец Сегодня, 14:36
      Цитата: Govorun
      Я его только не понял...это для НЭНЬКИ много или мало???

      Для НЭНЬКИ много, содержать не на что. Для флота мало,адмиралов больше. Каждому адмиралу надо хотя бы по кораблю.
      амурец
  5. Logall Сегодня, 13:59
    Зачем им флот? На море при качке"скакать" не удобно. Боевой гапак не применишь. Им не флот, им батуты нужны.
    Logall
  6. vch Сегодня, 14:04
    Цитата: Чёрный
    Могучий москитный флот

    А на два корабля у них сколько адмиралов?
    vch
    1. Чёрный Сегодня, 14:36
      Цитата: vch
      Цитата: Чёрный
      Могучий москитный флот

      А на два корабля у них сколько адмиралов?

      Там даже боцман адмирал laughing
      Чёрный
  7. Masya Masya Сегодня, 14:08
    ну вот зачем прибедняться то? завтра у турков списанные субмарины возьмут, при чем бесплатно... и Россию "победят", только в путь.... "гроза Черноморского флота... laughing
    Masya Masya
  8. кедр Сегодня, 14:11
    Целых... два корабля, а ведь было время в Николаеве строили авианосцы.
    Мотайте на ус, уважаемые, как за 25 лет можно народ и страну уделать, поймав на лозунги свободы и демократии и захомутав долгами...
    кедр
    1. Masya Masya Сегодня, 14:26
      Цитата: кедр
      , а ведь было время

      Было, было, было, но прошло,
      ооо-ооо
      Было очень давно.
      Было, было, жаль, что ничего
      Нам возвратить не дано.
      ооо-ооо...
      Masya Masya
    2. 210окв Сегодня, 14:29
      Ну,в 90-х у нас тоже уделали так что не очухаемся до сих пор полностью..
      Цитата: кедр
      Целых... два корабля, а ведь было время в Николаеве строили авианосцы.
      Мотайте на ус, уважаемые, как за 25 лет можно народ и страну уделать, поймав на лозунги свободы и демократии и захомутав долгами...
      210окв
  9. Altona Сегодня, 14:18
    Цитата: Govorun
    Украинский адмирал: У ВМСУ осталось два боевых корабля

    -----------------------
    Это за трое рокив вийны з Росиею. laughing
    Altona
  10. Altona Сегодня, 14:19
    Цитата: Чёрный
    Зато каждым насосом контр-адмирал командует

    ----------------------
    Причем часть адмиралов это бывшие танкисты и артиллеристы по образованию. laughing
    Altona
  11. Altona Сегодня, 14:20
    Цитата: Чёрный
    Могучий москитный флот

    --------------------------
    Кто видел тигра или медведя, съеденного мошкарой? laughing
    Altona
  12. Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:23
    Россия ничего не отбирала, это выбор людей Крыма, 25 лет назад Украина точно также с заводами и атомными станциями, месторождениями природных ресурсов и населением забрала кусок общей страны, но их за это никто не бомбил... А эти теперь ноют, отобрали у них якобы что-то...
    Ratmir_Ryazan
  13. JonnyT Сегодня, 14:26
    "Украинский адмирал" - уже звучит как анекдот
    JonnyT
  14. Incvizitor Сегодня, 14:36
    Он об этих "кораблях"? Ну какая "страна" такой и "флот".
    Incvizitor
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