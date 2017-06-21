Украинский адмирал: У ВМСУ осталось два боевых корабля

На самом деле, у нас осталось два боевых корабля, оба требуют серьёзных капиталовложений, и несколько катеров. Вот весь наш потенциал на Чёрном море.

Россияне создали защищенную зону в районе морских месторождений в нашей исключительной экономической зоне вблизи Одессы.

Галицинское и Одесское месторождения, там добывают газ и поставляют его в Крым, охраняют эту зону, не допуская вплоть до применения оружия против наших сил.

В интервью украинскому телеканалу УкрLife адмирал военно-морских сил Украины Игорь Кабаненко, который ранее являлся заместителем министра обороны, прокомментировал материальную базу и боеготовность ВМСУ. По словам Кабаненко, у Украины на данный момент осталось всего два боевых корабля, да и те требуют серьёзных капиталовложений. Украинский адмирал отметил, что это серьёзная угроза безопасности Украины на фоне того, что Россия «сосредотачивает наступательные силы в Крыму и на восточных границах Украины».Кабаненко о ВМСУ:Кабаненко в ходе интервью заявил, что в нынешних условиях ему приходится быть сторонником концепции «москитного» флота.При этом украинский адмирал обвинил Россию в том, что она «отобрала газовые месторождения Украины». Из заявления г-на Кабаненко:Украинский адмирал вспомнил о том, как несколько недель назад украинский катер «героически бежал» от российского корабля Погранслужбы к западу от крымского побережья. По словам Кабаненко, российские военные корабли попросту "отгоняют" украинские катера от месторождений. При этом Кабаненко промолчал о том, что месторождения к Украине никакого отношения не имеют, так как их активы приобретены компанией «Черноморнефтегаз», зарегистрированной в Крыму.Полная версия интервью с экс-замминистра обороны Украины: