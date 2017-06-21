17:34 21 июня

Опубликовано видео сближения F-16 с самолетом Шойгу

В Сети появилось видео инцидента над Балтийским морем.
Напомним, к самолету министра обороны РФ попытался приблизиться натовский истребитель F-16. Между ним и российским лайнером вклинился тяжелый истребитель Су-27 Воздушно-космических сил России. Он качнул крыльями, показав подвешенные под ними ракеты - общепринятый у военных летчиков знак предупреждения. Пилот F-16 понял и отвернул.



Сергей Шойгу летел в Калининград, его самолет сопровождал эскорт из российских истребителей.


Сближения боевых самолетов ВКС РФ и ВВС НАТО над Балтикой в последнее время происходят едва ли не ежедневно. Накануне истребитель Су-27 был поднят для перехвата американского разведчика RC-135.

Использованы фотографии: https://mediarepost.ru/
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Комментарии 42

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  1. _Ugene_ Сегодня, 14:35
    Что-то на видео не видно, что он его "отогнал". Ракеты показал, встал в хвост, а тот как летел, так и летит
    _Ugene_
    1. iliitchitch Сегодня, 14:41
      Цитата: _Ugene_
      Что-то на видео не видно, что он его "отогнал". Ракеты показал, встал в хвост, а тот как летел, так и летит

      Да , надо было форточку открыть и пульнуть из ракетницы . А лучше из АК трассирущими . Так , что ли отгоняют по-настоящему ?
      iliitchitch
      1. Trevis Сегодня, 14:44
        Не, пульнуть одну ракету мимо. Тот бы точно обсерился lol
        Trevis
        1. Владимир16 Сегодня, 15:19
          Каким образом этот натовец там нарисовался? Он что из пустоты материализовался? Сначала мы видим F-16. Затем наш красавец его нагоняет.
          А где раньше были? Почему дали приблизиться? Они охраняют или за грибами ходили?
          Владимир16
        2. igorserg Сегодня, 16:03
          и с перепугу сам бы пальнул.
          igorserg
    2. квадрат Сегодня, 14:45
      Цитата: _Ugene_
      Что-то на видео не видно, что он его "отогнал". Ракеты показал, встал в хвост, а тот как летел, так и летит

      А что, он должен был взорваться сразу? Запись всего 1 мин.
      квадрат
    3. Комментарий был удален.
    4. Tusv Сегодня, 14:47
      Цитата: _Ugene_
      Что-то на видео не видно, что он его "отогнал". Ракеты показал, встал в хвост, а тот как летел, так и летит

      Показал оружие и встал в хвост для атаки. Расскажите об более эффективном способе
      Tusv
      1. _Ugene_ Сегодня, 14:48
        так статья называется - ОТОГНАЛ, а нужно было написать ПОПЫТАЛСЯ ОТОГНАТЬ, разница есть, не правда ли?
        _Ugene_
      2. sabakina Сегодня, 14:54
        А я вот, честно говоря не понял, кому летчик показывал ракеты, натовскому летчику или соплу Ф-16?
        sabakina
      3. Маз Сегодня, 16:02
        как говорил мой старшина, мол, понабирали детей в армию, а игрушки забыли. Даже в спарринге спину врагу не показывают.
        Маз
    5. Летунъ Сегодня, 15:11
      Цитата: _Ugene_
      Что-то на видео не видно, что он его "отогнал". Ракеты показал, встал в хвост, а тот как летел, так и летит

      Ничего, скоро нам расскажут, как пилот отогнанного F-16, с перепугу, подал рапорт об отставке в первом же порт... э-э-э... аэродроме =)
      Летунъ
    6. НЕКСУС Сегодня, 15:35
      Цитата: _Ugene_
      Что-то на видео не видно, что он его "отогнал". Ракеты показал, встал в хвост, а тот как летел, так и летит

      Встал в хвост и визуально взял на сопровождение цели...смысл ему рядом с матрассом лететь то?Если бы тот рыпнулся,попытавшись атаковать самолет Шойгу,его бы сразу воткнули в землю,пока тот бы пытался выйти на положение атаки.
      Меня другое смутило...а как бы отреагировали матрассы,если бы их самолет с министром обороны сопровождал наш истребитель?Я не о самом сближении и оттеснении,а о последующих заявлениях политиков США.
      НЕКСУС
  2. Govorun Сегодня, 14:36
    Как то невнятно он его "отогнал"....
    Govorun
    1. 210окв Сегодня, 14:51
      Ну,название статьи явно не отражает её содержание..Иногда приходится напоминать администрации сайта о огрехах в статьях..Например свежая статья о шведских СМИ..
      210окв
    2. НЕКСУС Сегодня, 15:43
      Цитата: Govorun
      Как то невнятно он его "отогнал"....

      Очень все грамотно сделал...пристроился в хвост,со словами-РЫПНЕШЬСЯ,ПОЛУЧИШЬ РАКЕТУ В ХВОСТ. И матрасс это понял. Если бы Ф-16 начал маневр для выхода на атаку лайнера,его бы сразу и приземлили бы,тк визуально его вели и держали пальцы на гашетке.
      Еще один момент смущает...почему в сопровождении первых лиц государства задействованы СУ-27,а не СУ-30СМ или СУ-35С?
      НЕКСУС
      1. seal78 Сегодня, 16:00
        Цитата: НЕКСУС

        Еще один момент смущает...почему в сопровождении первых лиц государства задействованы СУ-27,а не СУ-30СМ или СУ-35С?

        А не смущает, почему со стороны НАТО для этой провокации использовался F-16, а не F-35 ? ))
        По СУ-27 - наверное ,потому, что его возможностей для этого вполне достаточно (особенно против F-16), а также, что немаловажно - он более обкатан и надёжен ?
        seal78
        1. НЕКСУС Сегодня, 16:11
          Цитата: seal78
          А не смущает, почему со стороны НАТО для этой провокации использовался F-16, а не F-35 ? ))

          Абсолютно нет...Наши системы ПВО во первых сразу срисовали бы его ЭПР-портрет,и второе,в ближнем бою,случись такой,Ф-35 заведомо "торчащий из земли "догорающий обломок.Это признают и матрассы.
          Что до обкатан больше...СУ-30СМ обкатали дальше некуда и не только мы,но и индусы. А возможностей у 30-го побольше ,чем у 27-го.
          НЕКСУС
          1. seal78 Сегодня, 16:44
            Цитата: НЕКСУС

            возможностей у 30-го побольше ,чем у 27-го.

            Вы внимательно читали мое сообщение ? Ключевое слово "достаточно".
            seal78
            1. НЕКСУС Сегодня, 17:18
              Цитата: seal78
              Вы внимательно читали мое сообщение ? Ключевое слово "достаточно".

              А вы читали мое соощение?Ключевые слова-ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОСУДАРСТВА.
              НЕКСУС
  3. igorspb Сегодня, 14:37
    Я так понимаю что скоро будут появляться новости типа "солдат такой-то попал в мишень" или "танкист такой-то сумел завести танк"....
    Обычная служба.....
    igorspb
    1. Alexey RA Сегодня, 15:03
      Кхм... вообще-то, во времена Холодной войны сближение истребителя с пассажирским самолётом, на борту которого находился чиновник уровня министра, было поводом минимум для ноты МИД.
      Alexey RA
  4. seregatara1969 Сегодня, 14:37
    на министра обороны пасть разявили -это вам не топливозаправщик перехватывать
    seregatara1969
    1. Walanin Сегодня, 14:42
      как-то поздновато отгонять уже после того, как перехват был осуществлен.
      Walanin
      1. bulvas Сегодня, 14:49
        Цитата: Walanin
        как-то поздновато отгонять уже после того, как перехват был осуществлен.


        А мы с НАТО уже сбиваем самолеты друг друга?
        bulvas
        1. Walanin Сегодня, 15:33
          Мы нет, НАТО сбивает, Су-24 например.
          Walanin
  5. Govorun Сегодня, 14:45
    Я вот как то не понимаю почему таких лиц до сих пор охраняют Су-27? И почему этот наглый самолет вообще подпустили так близко к министерскому самолету....может кто пояснит,я лично не понимаю этого.
    Govorun
    1. Alexey-74 Сегодня, 14:50
      Прозевали....по идее самолет не должен был приблизится к борту МО. Надо не допускать, что бы потом не отгонять....
      Alexey-74
      1. Балу Сегодня, 14:54
        Надо не допускать, что бы потом не отгонять....

        А для защиты нет какой-нибудь "штучки" как с Дональд Куком. Если надо придумать, чтоб если подлетел, так сразу и упал.
        Балу
  6. Deadушка Сегодня, 14:53
    к самолету министра обороны РФ попытался приблизиться натовский истребитель

    Так он не попытался, а приблизился. Куда еще ближе?... роспись наверное должен был еще оставить на крыле нашего самолета, что типа "Здесь было НАТО" wassat
    Deadушка
  7. cariperpaint Сегодня, 15:01
    я в летном мало понимаю но это международное пространство а значит кто хочет тот летает. тот приблизился наш ему знаками показал отвали. тот ушел. вы о чем вообще тут говорите?))) думаю эти знаки перевода не имеют и все все понимают))) именно отогнал на безопасное расстояние.
    cariperpaint
  8. Valkh Сегодня, 15:08
    Цитата: _Ugene_
    Что-то на видео не видно, что он его "отогнал". Ракеты показал, встал в хвост, а тот как летел, так и летит

    Он просто поменял свой курс, а не улетел!
    Valkh
  9. Ююка Сегодня, 15:15
    что-то много комментов по поводу "подпустили", "не отогнал" belay странно, что нет предложений сбивать км за 100 от нашего министра laughing это американские полицейские сразу на поражение открывают огонь, больше от страха и неадекватности оценки ситуации. Здесь же нормальная выдержка, чего паниковать зря? Обычно такое спокойствие при чувстве своего превосходства и уверенности в своих силах. Когда надоело смотреть (ну или Шойгу попросил отогнать моську - наш приблизился и, не стал даже заморачиваться особо, слегка показал ракеты. Ну и чего тут обсуждать-то?? ну идете вы своей дорогой, моська подбежала, обнюхала - убивать ее за это? если тявкнет, тогда по ситуации - кирпичом по башке или даже просто нагнуться, как бы за камнем! laughing
    Ююка
    1. Антоха Сегодня, 15:49
      Обсуждается тут то, что никто не отгонял, а должен был а) не подпускать, и б) в грубой форме отогнать. Эта моська, если ей захочется, во мгновение ока пошлёт самолёт нашего министра в землю. Потом её собьёт Су-27. Возможности так поступать не должно быть в принципе. Да, это международное воздушное пространство, но любой самолёт противника должен быть взят нашим сопровождением на мушку раньше, чем он нас. Запад понимает только грубую силу и постоянно проверяет нас на её наличие. Слюни типа того, что мы видели тут, говорят американцам и их шавкам, что русские с_ут. Вы так к американскому министру, летящему в сопровождении истребителей подлетите, тогда поймёте почему хай и что обсуждается.
      Антоха
  10. Хаос Сегодня, 15:34
    А почему нашего министра охраняет всего один самолет. Минимум нужно 2-3 и не подпускать за километр натовские ржавые летательные аппараты.
    Хаос
  11. Farid05 Сегодня, 15:38
    опасности конечно не было, ибо не на войне находимся, но забава есть) интересно, чей именно самолет был, кто отважился.
    Farid05
    1. Толстоевский Сегодня, 16:14
      не на войне находимся? дануна
      Толстоевский
      1. Farid05 Сегодня, 16:33
        ну, одно дело обсуждать соседа с женой, другое в морду давать) официально пока нет)
        Farid05
  12. avg-mgn Сегодня, 15:42
    Чистой воды провокация, имеющая целью проверить нервы и посмотреть на скорость реакции. К чему эти визуальные контакты? Если хотели приземлить (в смысле сбить) самолет Шойгу, так могли с дистанции пуска ракет, а не заглядывать в иллюминатор. Опасно играют НАТОвские, потом опять завопят о непрофессионализме наших парней, кстати - давно уже не слышно...
    avg-mgn
  13. Принц_Пенсии Сегодня, 15:49
    Прогнали хорошо. А нельзя совсем близко к врагу подлететь слегка качнуться и сразу в хвост зайти?
    Принц_Пенсии
  14. ilmarvaar Сегодня, 15:49
    Прошу заметить непонимающим - у современного истребителя нет возможности и средств стрелять назад. Наш истребитель отогнал его вперёд и показал , что он на месте атакующего. Видно как натовец подал газу. Это же не свалка куча мала, бортануть чтобы отвалил.
    ilmarvaar
  15. Dave36 Сегодня, 15:59
    Вообще какой то звиздец..летит МИНИСТР ОБОРОНЫ!!!! Какой натовский истребитель!!! А если там вообще торпеда за рулем!! Он мог просто таранить наш борт. Матрасы сказали бы что борт угнали. Высшей степени не профессионально с моей стороны. Мы можем представить сушку рядом с министром обороны США?!
    Dave36
  16. Комментарий был удален.
  17. Толстоевский Сегодня, 16:12
    надо было его сбить, а потом извиниться
    Толстоевский
  18. Артур Бондар Сегодня, 17:09
    Это был всего на всего Натовский эскорт Шойгу
    Артур Бондар
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