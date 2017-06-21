Россия намерена потеснить Америку на саудовском рынке оружия
Россия в ближайшее время может подписать соглашение с Саудовской Аравией о торговле вооружениями, передает РИА Новости сообщение главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева.
По словам Шугаева, в настоящий момент стороны заняты обсуждением ряда перспективных взаимовыгодных контрактов. Он отметил, что недавно подписанное соглашение между США и Саудовской Аравией о приобретении последней американского оружия на $ 110 млрд. никак не повлияет на двусторонние торговые отношения между Москвой и Эр-Риядом.
Эксперты отмечают, что выход России на саудовские оружейные рынки может стать для нашей страны серьезным дипломатическим прорывом.
На сегодняшний день основным боевым танком ВС Саудовской Аравии является американский «Абрамс» в модификации M1A2S – у Эр-Рияда в распоряжении порядка 450 машин. Основными преимуществами Т-90С перед «Абрамсами» можно считать низкий силуэт, меньшую массу, более надежный дизельный двигатель против газотурбинного у М1А2S (который в условиях пустыни имеет тенденцию забиваться песком и глохнуть). Кроме того, российский танк стоит гораздо дешевле американского: около $5 млн. против восьми.
Впрочем, ТТХ военной техники в глобальном плане играют второстепенную роль. «Гораздо важнее тот факт, что любая страна, закупающая у другой оружие, становится от нее зависимой. Поддержание техники в боевом состоянии постоянно требует поставок запчастей, боеприпасов, контроля со стороны специалистов. Все это, как нетрудно догадаться, предоставляет государство-продавец. Если его отношения со страной-покупателем ухудшатся, эти поставки легко сразу перекрыть. И все танки и самолеты "клиента" будут оставаться боеспособными только до первой поломки», – пояснил эксперт.
Впрочем, специалисты сомневаются в том, что в ближайшее время можно ожидать каких-то серьезных прорывов в военно-техническом сотрудничестве между РФ и Саудовской Аравией. С этой страной Россия практически не торговала оружием, а из тех договоренностей, которых удавалось достигнуть на словах, дальше разговоров не зашли.
По словам Шугаева, в настоящий момент стороны заняты обсуждением ряда перспективных взаимовыгодных контрактов. Он отметил, что недавно подписанное соглашение между США и Саудовской Аравией о приобретении последней американского оружия на $ 110 млрд. никак не повлияет на двусторонние торговые отношения между Москвой и Эр-Риядом.
Эксперты отмечают, что выход России на саудовские оружейные рынки может стать для нашей страны серьезным дипломатическим прорывом.
В первую очередь саудовских военных интересует наша авиация – истребители Су-30СМ, Су-35С, фронтовые бомбардировщики Су-34 – все то, что последние полтора года наносит удары по объектам ИГ (группировка запрещена в РФ). То же самое касается и бронетехники, которая зарекомендовала себя в ближневосточном климате лучше техники других стран. Я говорю в первую очередь о танках Т-90С и их последующих модификациях. Нам есть что предложить. На всю эту технику есть паспорта экспортного облика. Если интерес обоюдный, то никаких препятствий быть не может. Главное – чтобы декларируемые интересы Саудовской Аравии подкреплялись практическими переговорами и подписанием контрактов,сказал агентству главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
На сегодняшний день основным боевым танком ВС Саудовской Аравии является американский «Абрамс» в модификации M1A2S – у Эр-Рияда в распоряжении порядка 450 машин. Основными преимуществами Т-90С перед «Абрамсами» можно считать низкий силуэт, меньшую массу, более надежный дизельный двигатель против газотурбинного у М1А2S (который в условиях пустыни имеет тенденцию забиваться песком и глохнуть). Кроме того, российский танк стоит гораздо дешевле американского: около $5 млн. против восьми.
Впрочем, ТТХ военной техники в глобальном плане играют второстепенную роль. «Гораздо важнее тот факт, что любая страна, закупающая у другой оружие, становится от нее зависимой. Поддержание техники в боевом состоянии постоянно требует поставок запчастей, боеприпасов, контроля со стороны специалистов. Все это, как нетрудно догадаться, предоставляет государство-продавец. Если его отношения со страной-покупателем ухудшатся, эти поставки легко сразу перекрыть. И все танки и самолеты "клиента" будут оставаться боеспособными только до первой поломки», – пояснил эксперт.
Очевидно, что Саудовская Аравия, заключив с США серию мегаконтрактов на сотни миллиардов долларов, теперь пытается уравновесить этот перекос и наладить партнерские отношения с Россией, ставшей одним из ведущих игроков как в районе Персидского залива, так и на Ближнем Востоке в целом. Американцам, конечно, не понравится, что мы лезем в "их огород", но кого это волнует? Саудовская Аравия – суверенное государство, и само решает, у кого и что покупать,сказал Коротченко.
Впрочем, специалисты сомневаются в том, что в ближайшее время можно ожидать каких-то серьезных прорывов в военно-техническом сотрудничестве между РФ и Саудовской Аравией. С этой страной Россия практически не торговала оружием, а из тех договоренностей, которых удавалось достигнуть на словах, дальше разговоров не зашли.
Прецеденты были, разовые контракты заключались. В частности, в начале-середине 2000-х годов мы продали им партию автоматов Калашникова – экспортных АК-103 под патрон 7,62х39 мм. Но постоянного сотрудничества не сложилось – саудовскую нишу заняли американские и европейские оружейные компании. Тем не менее, военным этой страны были бы интересны российские средства связи, радиоэлектронной борьбы, вертолетная техника, стрелковое вооружение и современные гранатометы. Но нужны твердые контракты,сказал агентству главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.
Использованы фотографии: https://tanksdb.ru
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