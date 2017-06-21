Россия намерена потеснить Америку на саудовском рынке оружия

В первую очередь саудовских военных интересует наша авиация – истребители Су-30СМ, Су-35С, фронтовые бомбардировщики Су-34 – все то, что последние полтора года наносит удары по объектам ИГ (группировка запрещена в РФ). То же самое касается и бронетехники, которая зарекомендовала себя в ближневосточном климате лучше техники других стран. Я говорю в первую очередь о танках Т-90С и их последующих модификациях. Нам есть что предложить. На всю эту технику есть паспорта экспортного облика. Если интерес обоюдный, то никаких препятствий быть не может. Главное – чтобы декларируемые интересы Саудовской Аравии подкреплялись практическими переговорами и подписанием контрактов,

Очевидно, что Саудовская Аравия, заключив с США серию мегаконтрактов на сотни миллиардов долларов, теперь пытается уравновесить этот перекос и наладить партнерские отношения с Россией, ставшей одним из ведущих игроков как в районе Персидского залива, так и на Ближнем Востоке в целом. Американцам, конечно, не понравится, что мы лезем в "их огород", но кого это волнует? Саудовская Аравия – суверенное государство, и само решает, у кого и что покупать,

Прецеденты были, разовые контракты заключались. В частности, в начале-середине 2000-х годов мы продали им партию автоматов Калашникова – экспортных АК-103 под патрон 7,62х39 мм. Но постоянного сотрудничества не сложилось – саудовскую нишу заняли американские и европейские оружейные компании. Тем не менее, военным этой страны были бы интересны российские средства связи, радиоэлектронной борьбы, вертолетная техника, стрелковое вооружение и современные гранатометы. Но нужны твердые контракты,