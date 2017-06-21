Шойгу: активность НАТО в Восточной Европе ухудшает ситуацию у российских границ
Ситуация у западных границ России имеет тенденцию к ухудшению из-за активности сил НАТО в Восточной Европе, передает Интерфакс-АВН заявление министра обороны Сергея Шойгу.
По его словам, в текущем году на западном направлении будет сформировано около 20 частей.
Он также заявил, что десятки батальонных тактических групп в ЗВО находятся в готовности к немедленному применению.
Он отметил, что за последние полгода «в войска и силы округа поступило более 300 единиц вооружения и военной техники, постоянно совершенствуется боевая выучка военнослужащих».
Ситуация, которая складывается у наших западных границ, имеет тенденцию к ухудшению. Это связано с повышением военной активности стран НАТО в Восточной Европе. Североатлантический альянс наращивает свое присутствие в странах Балтии. Совершенствуется инфраструктура их морских портов, аэродромов и других военных объектов,сказал Шойгу в Калининграде на заседании Коллегии министерства, посвященном совершенствованию войск Западного военного округа.
По его словам, в текущем году на западном направлении будет сформировано около 20 частей.
До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей, для размещения которых строится порядка 40 военных городков,сообщил министр.
Он также заявил, что десятки батальонных тактических групп в ЗВО находятся в готовности к немедленному применению.
В готовности к немедленному боевому применению находятся более 30 батальонных и ротных тактических групп, которые укомплектованы личным составом и оснащены необходимыми запасами материальных средств,сказал Шойгу.
Он отметил, что за последние полгода «в войска и силы округа поступило более 300 единиц вооружения и военной техники, постоянно совершенствуется боевая выучка военнослужащих».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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