17:25 21 июня

Шойгу: активность НАТО в Восточной Европе ухудшает ситуацию у российских границ

Ситуация у западных границ России имеет тенденцию к ухудшению из-за активности сил НАТО в Восточной Европе, передает Интерфакс-АВН заявление министра обороны Сергея Шойгу.

Шойгу: активность НАТО в Восточной Европе ухудшает ситуацию у российских границ


Ситуация, которая складывается у наших западных границ, имеет тенденцию к ухудшению. Это связано с повышением военной активности стран НАТО в Восточной Европе. Североатлантический альянс наращивает свое присутствие в странах Балтии. Совершенствуется инфраструктура их морских портов, аэродромов и других военных объектов,
сказал Шойгу в Калининграде на заседании Коллегии министерства, посвященном совершенствованию войск Западного военного округа.


По его словам, в текущем году на западном направлении будет сформировано около 20 частей.

До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей, для размещения которых строится порядка 40 военных городков,
сообщил министр.

Он также заявил, что десятки батальонных тактических групп в ЗВО находятся в готовности к немедленному применению.

В готовности к немедленному боевому применению находятся более 30 батальонных и ротных тактических групп, которые укомплектованы личным составом и оснащены необходимыми запасами материальных средств,
сказал Шойгу.

Он отметил, что за последние полгода «в войска и силы округа поступило более 300 единиц вооружения и военной техники, постоянно совершенствуется боевая выучка военнослужащих».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 10

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  1. 210окв Сегодня, 15:07
    Давно было плюнуть на все эти договоренности о размещении войск и учениях со странами НАТО..С волками жить?Нет извольте-будем контролировать популяцию у наших рубежей..
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 15:11
      Действительно, активность зашкаливает, в прибалтике вон уже все здания и клумбы пообоссали.. wassat
      Чёрный
      1. 210окв Сегодня, 15:14
        Один пописал-другие по запаху пришли.. laughing
        Цитата: Чёрный
        Действительно, активность зашкаливает, в прибалтике вон уже все здания и клумбы пообоссали.. wassat
        210окв
      2. Владимир 38 Сегодня, 15:15
        Цитата: Чёрный
        Действительно, активность зашкаливает, в прибалтике вон уже все здания и клумбы пообоссали.. wassat

        пообоссали -это нормально, нужно напугать.. что бы еще и пообосрали)
        Владимир 38
  2. Topotun Сегодня, 15:21
    Чем дальше- тем все сильнее ощущение что наши "партнеры" хворост бензином облили, а теперь ищут спички...
    Topotun
  3. kefan Сегодня, 15:22
    Ситуация напоминает явно 1941 год, поэтому надо быть готовым к разворачиванию любых событий.
    kefan
    1. 210окв Сегодня, 16:32
      Согласен,надо быть готовыми.Есть одно НО.Это с одной стороны чувство самосохранения,а с другой стороны необходимость выписывать "понты" у наших границ.Военные в отличие от политиков понимают к чему приведет прямое столкновение.И это вселяет некую надежду.Но безусловно укреплять оборону необходимо..Не додавили нашу страну в 90-е.теперь их время ушло..
      210окв
  4. Satum Сегодня, 15:23
    У них гораздо больше .У них ВСЯ ЕВРОПА НАТО и у каждой до вооружения которое можно доставить за считанный часы к той же латвии.Господин Шойгу лукавит .Со средоточее рядом с границами рф всего лишь крупицы
    Satum
  5. 3vs Сегодня, 15:26
    А не стоит ли в таком случае вообще поставить под вопрос строительство северного потока 2 и южного потока?
    3vs
  6. Satum Сегодня, 15:37
    Цитата: 3vs
    А не стоит ли в таком случае вообще поставить под вопрос строительство северного потока 2 и южного потока?

    Это наши бабки )) За счёт них и не только мы делаем оборонку .Ни как нельзя поставить под вопрос
    Satum
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