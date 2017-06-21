Украинские командиры продолжают продавать свои позиции у линии соприкосновения бойцам ЛДНР
Сегодня в Минске началось очередное заседание так называемой подгруппы по безопасности Контактной группы, решающей вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. О том, насколько «эффективно» эти вопросы решаются, говорят продолжающиеся боевые действия в регионе и практически ежедневные сводки о гибели гражданского населения.
Сегодня стало известно о том, что в Ясиноватой скончалась 80-летняя женщина, получившая ранение в результате обстрела со стороны ВСУ, осуществлявшегося 19 июня.
На фоне очередного заседания представителей Контактной группы приходят сообщения о том, что украинские войска продолжают оставлять позиции близ линии соприкосновения. Так, накануне поступила информация о том, что бойцы народной милиции ДНР заняли брошенные ВСУ позиции у села Васильевка. Этот населённый пункт имеет стратегическое значение на так называемом Авдеевском направлении. На данный момент Авдеевка, напомним, контролируется украинскими силовиками.
Федеральное агентство новостей публикует видео, снятое бойцами Донецкой народной республики:
Ранее официальный представитель командования НМ ДНР Эдуард Басурин заявлял в ходе брифинга о том, как бойцам ДНР удаётся без боя брать позиции ВСУ у линии соприкосновения. По словам Басурина, командиры подразделений, оказавшихся в районе так называемой «серой зоны» буквально продают свои позиции народной милиции ЛДНР, так как имеют явное желание заработать и не видят перспективы в своём нахождении в отрыве от основных позиций.
Сегодня отмечено, что радикалы пытаются препятствовать отходу военнослужащих ВСУ с занятых ранее "жабьими прыжками" позиций у линии соприкосновения. При этом в очередной раз усиливается и основная группировка украинских войск в Донбассе.
ДАН приводит заявление полковника Басурина:
Сегодня стало известно о том, что в Ясиноватой скончалась 80-летняя женщина, получившая ранение в результате обстрела со стороны ВСУ, осуществлявшегося 19 июня.
На фоне очередного заседания представителей Контактной группы приходят сообщения о том, что украинские войска продолжают оставлять позиции близ линии соприкосновения. Так, накануне поступила информация о том, что бойцы народной милиции ДНР заняли брошенные ВСУ позиции у села Васильевка. Этот населённый пункт имеет стратегическое значение на так называемом Авдеевском направлении. На данный момент Авдеевка, напомним, контролируется украинскими силовиками.
Федеральное агентство новостей публикует видео, снятое бойцами Донецкой народной республики:
Ранее официальный представитель командования НМ ДНР Эдуард Басурин заявлял в ходе брифинга о том, как бойцам ДНР удаётся без боя брать позиции ВСУ у линии соприкосновения. По словам Басурина, командиры подразделений, оказавшихся в районе так называемой «серой зоны» буквально продают свои позиции народной милиции ЛДНР, так как имеют явное желание заработать и не видят перспективы в своём нахождении в отрыве от основных позиций.
Сегодня отмечено, что радикалы пытаются препятствовать отходу военнослужащих ВСУ с занятых ранее "жабьими прыжками" позиций у линии соприкосновения. При этом в очередной раз усиливается и основная группировка украинских войск в Донбассе.
ДАН приводит заявление полковника Басурина:
Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение сил и средств вдоль линии соприкосновения. Так, в районе населённого пункта Новолуганское (3 км до линии соприкосновения) отмечено местонахождение четырех 120-мм и четырёх 82-мм миномётов. В район шахт «Южная» и «Северная» (в городе Дзержинск к северо-западу от Горловки) отмечено прибытие шести единиц гаубиц Д-30 и четырёх танков 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.
Использованы фотографии: ФАН
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