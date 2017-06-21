17:34 21 июня

Украинские командиры продолжают продавать свои позиции у линии соприкосновения бойцам ЛДНР

Сегодня в Минске началось очередное заседание так называемой подгруппы по безопасности Контактной группы, решающей вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. О том, насколько «эффективно» эти вопросы решаются, говорят продолжающиеся боевые действия в регионе и практически ежедневные сводки о гибели гражданского населения.

Сегодня стало известно о том, что в Ясиноватой скончалась 80-летняя женщина, получившая ранение в результате обстрела со стороны ВСУ, осуществлявшегося 19 июня.

На фоне очередного заседания представителей Контактной группы приходят сообщения о том, что украинские войска продолжают оставлять позиции близ линии соприкосновения. Так, накануне поступила информация о том, что бойцы народной милиции ДНР заняли брошенные ВСУ позиции у села Васильевка. Этот населённый пункт имеет стратегическое значение на так называемом Авдеевском направлении. На данный момент Авдеевка, напомним, контролируется украинскими силовиками.


Федеральное агентство новостей публикует видео, снятое бойцами Донецкой народной республики:


Ранее официальный представитель командования НМ ДНР Эдуард Басурин заявлял в ходе брифинга о том, как бойцам ДНР удаётся без боя брать позиции ВСУ у линии соприкосновения. По словам Басурина, командиры подразделений, оказавшихся в районе так называемой «серой зоны» буквально продают свои позиции народной милиции ЛДНР, так как имеют явное желание заработать и не видят перспективы в своём нахождении в отрыве от основных позиций.

Сегодня отмечено, что радикалы пытаются препятствовать отходу военнослужащих ВСУ с занятых ранее "жабьими прыжками" позиций у линии соприкосновения. При этом в очередной раз усиливается и основная группировка украинских войск в Донбассе.
ДАН приводит заявление полковника Басурина:
Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение сил и средств вдоль линии соприкосновения. Так, в районе населённого пункта Новолуганское (3 км до линии соприкосновения) отмечено местонахождение четырех 120-мм и четырёх 82-мм миномётов. В район шахт «Южная» и «Северная» (в городе Дзержинск к северо-западу от Горловки) отмечено прибытие шести единиц гаубиц Д-30 и четырёх танков 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

Использованы фотографии: ФАН
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Комментарии 25

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  1. tiredwithall Сегодня, 15:29
    Еще македонский царь Филипп говорил, что нет стен такой высоты, которые не смог бы перешагнуть осёл, нагруженный золотом. А как сегодня известно всем, македонцы - это древние украинцы, которые воевали с персами (это такой Донбасс д.н.э.).
    tiredwithall
    1. Маз Сегодня, 15:40
      Какой пан (Гройсман, Вольцман... и тд) такой и холоп, за гроши и душу с мамкой продаст, не то, шо там какие то позиции...
      Маз
      1. tiredwithall Сегодня, 15:42
        Вы не осознали главного - применены древние боевые технологии древних укровоителей! Перамога гряде...
        tiredwithall
        1. Чёрный Сегодня, 16:37
          Кто мне, невменяемому, объяснит, зачем представители ДНР об этом рассказывают?....Ну сдают они за бабло позиции -молчите, радуйтесь и пользуйтесь, пока лавочку не прикрыли.Зачем болтать то....
          Чёрный
          1. Лелёк Сегодня, 17:10
            Цитата: Чёрный
            Кто мне, невменяемому, объяснит, зачем представители ДНР об этом рассказывают?


            hi
            Вячеслав, успокойтесь, ничего экстраординарного или секретного в этом нет. ВСУшники организовали свой бизнес (ну, хотят ушлёпки денег) - да и пёс с ними. Это плюс для ДНР. Гораздо мерзостней выступления наших доморощенных Драндиных, Сытиных, Запорожских, Невзоровых и пр. св***ты, они гораздо опаснее и вонючее:
            Лелёк
    2. Злой543 Сегодня, 15:46
      Чет странные опять позиции, ни капониров для техники, вообще без следов техники, просто ходы и укрытия от дождя request
      Злой543
    3. 210окв Сегодня, 15:47
      Денег хотят?А пинка под зад не хотят?
      210окв
  2. МПК105 Сегодня, 15:30
    так как имеют явное желание заработать и не видят перспективы в своём нахождении в отрыве от основных позиций.
    Основные позиции не продают...Умно,земли,которые нейтральные были,зашли,потом ушли за деньги,получается...И опять статус-кво,и все довольны...Респект хохлам,нормальный такой бизнес...
    МПК105
    1. Masya Masya Сегодня, 15:55
      ]
      Цитата: МПК105
      так как имеют явное желание заработать

      не плохое желание, я тоже хочу заработать... вопрос в другом, почему они будут там париться и возможно умирать?, дураки что-ли ... БЕЗВИЗ живи как хочу...
      Masya Masya
      1. Лелёк Сегодня, 17:23
        Цитата: Masya Masya
        не плохое желание


        День добрый
        Ничего удивительного нет. Олигархам и "рукамиводителям" можно ненькой торговать, а простому Васылю не можно? Урвать и продать, до чего рука дотянулась, это нынешняя внутренняя политика в\на незалежной - преддверие краха государства. Вот уже и до гола обворованную ГТС готовы продать хоть кому-нибудь, а ведь она приносит Руине 1\5 бюджета.
        Лелёк
  3. роман66 Сегодня, 15:35
    т.е. если поедложить хорошие деньги, то завтра вся всу будет на нашей стороне, а там останутся только нацики, которых можно уже планомерно истреблять?
    роман66
    1. soroKING Сегодня, 15:41
      где деньги, Зин? fellow
      soroKING
      1. роман66 Сегодня, 15:48
        на хорошее дело надо найти
        роман66
        1. soroKING Сегодня, 15:57
          да это, как в прорву кидать negative
          soroKING
        2. Герман 4223 Сегодня, 16:00
          Печатный станок с гривнами,только хороший, вот что делу поможет.
          Герман 4223
          1. soroKING Сегодня, 16:04
            лучше уж боярышник feel
            soroKING
  4. Балу Сегодня, 15:46
    ДАН приводит заявление полковника Басурина:
    Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение сил и средств вдоль линии соприкосновения. Так, в районе населённого пункта Новолуганское (3 км до линии соприкосновения) отмечено местонахождение четырех 120-мм и четырёх 82-мм миномётов. В район шахт «Южная» и «Северная» (в городе Дзержинск к северо-западу от Горловки) отмечено прибытие шести единиц гаубиц Д-30 и четырёх танков 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

    А Басурину не кажется, что "продажа" позиций бандерлогами тактический ход-растянуть позиции ополченцев перед наступлением? Проверено, замаскирванных фугасов нет?
    Балу
    1. vovanpain Сегодня, 16:48
      Цитата: Балу
      Басурину не кажется, что "продажа" позиций бандерлогами тактический ход-растянуть позиции ополченцев перед наступлением? Проверено, замаскирванных фугасов нет?

      Женя маленько дополню,такие же и мысли и мне приходят в голову,с основных они не за какие деньги не уйдут,во вторых оставленные позиции пристреляны до метра,в третьих-как ты сказал растягивают оборону и ВЫМАНИВАЮТ на пристрелянное место. what в четвертых-укропня не даром заговорила о реинтеграции Донбасса,алкаш всея Украины хоть и сфоткался с Трампадуром,но и встретился с его советником по нацбезопастности,а эта фигура далеко не для мебели,но это так к слову,но похоже на акцию прикрытия для влйсковой операции,это совсем другое дело чем АТО,КТО и другое о.в пятых-давайте не будем считать укропов fool эти могут прокакать,но учителя у них все таки не Ярош и не селюк мыкола.За три года медведя можно на мотоцикле научить ездить.Не время бла бла бла. hi
      vovanpain
  5. without reverse Сегодня, 15:52
    куплю позицию с вырытым капониром,с видом на р.Северский Донец.
    without reverse
    1. п-к Опарышев Сегодня, 16:44
      А я бы в лизинг взял полный окопный набор на пару лет,с блигдажём.
      п-к Опарышев
  6. Velizariy Сегодня, 15:55
    Мда... Басурин переплюнул Тымчука. Тот до такого "просветления" не доходил.
    Velizariy
  7. kefan Сегодня, 16:00
    Кому война, а кому бизнес.
    kefan
  8. БАБА ШУРА Сегодня, 16:11
    Как бы по этим позициям, сточностью до метра, не отработала артиллерия.
    БАБА ШУРА
  9. Koteg Сегодня, 16:17
    порожняк тема с продажей_вероятно перегруппируются перед атакой
    Koteg
  10. behemot Сегодня, 17:22
    Ну и правильно делают. Лучше торговать чем воевать. Меньше крови прольется.
    behemot
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