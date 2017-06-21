Украинские командиры продолжают продавать свои позиции у линии соприкосновения бойцам ЛДНР

Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение сил и средств вдоль линии соприкосновения. Так, в районе населённого пункта Новолуганское (3 км до линии соприкосновения) отмечено местонахождение четырех 120-мм и четырёх 82-мм миномётов. В район шахт «Южная» и «Северная» (в городе Дзержинск к северо-западу от Горловки) отмечено прибытие шести единиц гаубиц Д-30 и четырёх танков 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

Сегодня в Минске началось очередное заседание так называемой подгруппы по безопасности Контактной группы, решающей вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. О том, насколько «эффективно» эти вопросы решаются, говорят продолжающиеся боевые действия в регионе и практически ежедневные сводки о гибели гражданского населения.Сегодня стало известно о том, что в Ясиноватой скончалась 80-летняя женщина, получившая ранение в результате обстрела со стороны ВСУ, осуществлявшегося 19 июня.На фоне очередного заседания представителей Контактной группы приходят сообщения о том, что украинские войска продолжают оставлять позиции близ линии соприкосновения. Так, накануне поступила информация о том, что бойцы народной милиции ДНР заняли брошенные ВСУ позиции у села Васильевка. Этот населённый пункт имеет стратегическое значение на так называемом Авдеевском направлении. На данный момент Авдеевка, напомним, контролируется украинскими силовиками.Федеральное агентство новостей публикует видео, снятое бойцами Донецкой народной республики:Ранее официальный представитель командования НМ ДНР Эдуард Басурин заявлял в ходе брифинга о том, как бойцам ДНР удаётся без боя брать позиции ВСУ у линии соприкосновения. По словам Басурина, командиры подразделений, оказавшихся в районе так называемой «серой зоны» буквально продают свои позиции народной милиции ЛДНР, так как имеют явное желание заработать и не видят перспективы в своём нахождении в отрыве от основных позиций.Сегодня отмечено, что радикалы пытаются препятствовать отходу военнослужащих ВСУ с занятых ранее "жабьими прыжками" позиций у линии соприкосновения. При этом в очередной раз усиливается и основная группировка украинских войск в Донбассе. ДАН приводит заявление полковника Басурина: