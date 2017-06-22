Август 2017

Инициатива председателя СНБО Турчинова по переформатированию АТО в военное положение на Украине и объявлению новороссийских республик оккупированными территориями в виде закона о реинтеграции Донбасса, преследует несколько целей. Это подготовка к возобновлению войны на Донбассе, срыву Минских соглашений, и отмене досрочных/очередных выборов в стране. По всем этим позициям бандеровский режим отчаянно лжёт — вплоть до того, что закон о реинтеграции Донбасса якобы усилит Минский процесс.Деятели второго ряда и пропагандисты режима говорят о подготовке «хорватского сценария» для Донбасса, и это тоже ложь, только для внутреннего «патриотического» употребления, чтобы заполнить нацистские горячие головы чем-нибудь свеженьким. Однако, на всех объявленных направлениях бандеровцы будут предпринимать определённые усилия, и закон о военном положении и реинтеграции, видимо, будет принят, потому что отступать Турчиновым некуда, они могут удерживать власть только обостряя ситуацию: только «война всё списывает».На переговорах в Вашингтоне Порошенко попросили направить проект закона о реинтеграции своим западным партнёрам. Это интересно, что ответят гаранты Минских соглашений на очевидную попытку похоронить эти соглашения, ведь в них отсутствует сам термин «оккупированные территории».Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал о возможности параллельных Минским соглашениям переговоров, причём между бандеровским Киевом и Москвой. Очевидный пробный шар, на который никто не отреагировал, даже нормандские западные гаранты. Впрочем, Сергей Лавров на встрече с французским коллегой в Москве заявил о безальтернативности Минских соглашений, проигнорировав заявление Тиллерсона.В Сочи, на саммите с Меркель, Путин отказался встречаться с Порошенко в «нормандском формате» на G-20 в Гамбурге, возможно, вообще отказался с ним встречаться, в любом формате. Какой смысл встречаться, если Порошенко не выполняет подписанные соглашения и дорожные карты, постоянно врёт на высшем уровне, обстреливает Донбасс и списывает всё на эти обстрелы? Возможно, отсюда «растут ноги» заявления Тиллерсона о других форматах переговоров, лермонтовской истерики Порошенко и закона о реинтеграции Донбасса.Москва держит паузу, глядя на дипломатические манёвры своих западных партнёров, и держит позицию, о которой Владимир Путин сказал на «прямой линии»: «Будем делать всё, чтобы людей на Донбассе поддержать». А закончил вообще оптимистичным «Всё будет хорошо!»Вообще, все заинтересованные партнёры и коллеги держат паузу в преддверии саммита G-20 в Гамбурге 7 июля. Трамп встретился с Порошенко, чтобы уравновесить грядущую встречу с Путиным в Гамбурге в глазах мировых фейк-СМИ. Это очевидно, поскольку не было никаких общих пресс-конференций, Порошенко сделал дежурное заявление о поддержке США Украины, а Трамп ограничился констатацией «вовлечённости» США в события на Украине.Новые антироссийские санкции, внесённые «на голом месте» и очень внезапно, приклеенные к санкциям против Ирана Сенатом США, и направленные также против Европы, особенно Германии, спутали всем карты, и становятся главной темой в преддверии G-20. В Палате представителей США новые санкции отправили на экспертизу, и чем она закончится и когда — не знает никто. Осадок от них в Европе огромный, недовольство «непредсказуемостью» США высказывает даже канцлер Меркель.Этот неожиданный акт Конгресса США, направленный на срыв российского "Северного потока — 2" в Европу, заставляет многих в Европе задуматься о настоящих планах США, в связи со стратегией Трампа на возрождение в первую очередь «великой Америки».До окончания украинского транзита газа в 2019 году осталось совсем немного времени, скоро бандеровский режим потеряет 2 млрд. долларов в год «живых», неподотчётных даже МВФ, транзитных денег, и кто тогда будет платить за разбитые горшки на Украине?Новые антироссийские санкции Конгресса США направлены против европейских участников «Северного потока — 2», чтобы принудить Европу продолжать получать российский газ по украинскому транзиту. А Россию США пытаются принудить продолжить делать транзитные платежи бандеровскому Киеву. Налицо конфликт интересов, и чем он закончиться — сказать трудно. Россия грозит перенаправить газ на восточные рынки, по газопроводу «Сила Сибири» в Китай, который строится с опережением графика, сообщил недавно глава Газпрома Алексей Миллер.Минские соглашения, на которых держится сегодня украинский транзит газа, были подписаны Киевом, потому что он предполагал списать их новым приступом войны на Донбассе. Однако, бандеровцы никак не могут начать очередные масштабные боевые действия. Сегодня обозреватели говорят о «хорватском сценарии» в августе 2017 и введении военного положения Турчиновым, чтобы обеспечить этот сценарий. В августе 2016 года бандеровцы уже пробовали осуществить этот сценарий, однако нарвались на встречные артиллерийские удары.В этом августе, когда уляжется пыль от G-20, киевские нацисты могут опять пойти на крайние меры на Донбассе, и вообще на Украине, потому что военное положение может быть введено на всей территории Украины. Внезапная попытка Конгресса США сорвать «Северный поток — 2» в Европу, может предполагать и внезапный срыв украинского транзита газа, если Европа и Россия не подчинятся новому давлению из Вашингтона.Тогда нацистские группировки на Украине, подконтрольные США, получат карт-бланш на захват власти в стране, под прикрытием закона о введении военного положения, и установление полной независимости Украины от России, то есть блокаде транзита российского газа в Европу. Бандеровские нацисты уже доказали, блокадой поставок угля, что могут принимать решения, наносящие большой вред экономике страны, списывая всё на войну, и необъяснимые козни России.Насколько президент Трамп, и госсекретарь Тиллерсон, контролируют Конгресс, как они связаны с последней его антироссийской и антиевропейской инициативой — неясно. Теоретически, погружение всей Украины в хаос войны вполне соответствует доктрине Трампа о великой Америке, разделяющей мир, и Европу, и властвующей над таким миром. Правда, это подтолкнёт к дальнейшему сближению Россию и Китай, чему трамповская стратегия предполагает всячески препятствовать.Похоже, бандеровская Украина подошла к новой заварушке, август 2017 года обещает быть горячим, по Тарасу Шевченко:Доборолась УкраинаДо самого краю,Хуже ляха свои детиЕё распинают…«Три года назад совсем по-другому было, надежда была, сейчас ничего не осталось, ни надежды, ни веры», — сообщает украинская пресса о настроениях майданившего раньше народа. Сегодня Тарас Григорьевич мог бы продолжить:За предательство онаВ рабство будет отдана,Нужники в Европе чистить,От Лиссабона до утра.