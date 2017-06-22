Кто равнее перед законом, или Размышления о деле "пьяного" мальчика

Место, на котором ранее находилась камера

Когда она ехала, она разговаривала по мобильнику. И потому она (Ольга Алисова) даже не сразу заметила, что сбила ребёнка. Алёша был жив ещё несколько минут. Остановившись, она сказала, что сама отвезёт его в больницу, при этом она больше беспокоилась не за случившееся, а за то, что салон её автомобиля будет испачкан кровью. Потом она отошла в сторону и стала кому-то звонить по телефону, совсем не в скорую.

То есть провести сравнительную экспертизу тех двух образцов крови (которые отправили в разные отделения лаборатории). Результаты показали, что оба образца принадлежат одному и тому же лицу. Для меня всё стало очевидно, и я решил поставить точку в исследовании и свою подпись под результатами экспертизы.

Учитывая и свой опыт и опыт многих россиян, мы знаем, что бывают случаи, когда ребёнок пробует алкоголь, но родители об этом не знают. На застолье каком-нибудь рюмку хватает по ошибке или еще как-то...

Я скорее склоняюсь к версии разгильдяйства: перепутали пробы, не помыли пробирку или прибор. Но если отстранить эти версии, то да, спирт могли вколоть через шприц. Но я не понимаю, зачем это нужно было делать, ведь наличие или отсутствие алкоголя в крови мальчика никак не влияет на исход дела и тяжесть наказания для водителя.