НАТО выразило желание заранее знать о готовящихся учениях ВС России

Мы хотели бы, чтобы Россия вернулась к тому режиму, когда происходит оповещение о проведении учений в соответствии с Венским документном, с тем, чтобы предоставлялась возможность для наблюдателей прийти и понаблюдать за тем, как проходят учения

Когда мы видим, что учения подготавливаются таким образом, что это может создать какие-то сюрпризы для нас в тот период, когда у нас вызывают обеспокоенность агрессивные действия России в других частях света, это вызывает опасения