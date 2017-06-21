НАТО выразило желание заранее знать о готовящихся учениях ВС России
В НАТО ожидают, что Россия вновь начнёт предупреждать альянс о готовящихся учениях в соответствии с Венским документом, особенно в преддверии сезона военных учений, заявила заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер, передает "Интерфакс-АВН" .
Как заявила заместитель генсека НАТО, "это взаимодействие нужно обсудить, потому что оно важно именно сейчас". Она добавила, что начался летний период учений альянса, а в августе свои манёвры будет проводить Россия в рамках учений "Запад-2017".
Заместитель генерального секретаря НАТО подчеркнула, что каждая страна имеет право проводить учения, но в альянсе наблюдают "нарастающее давление" со стороны России в отношении границ альянса.
Мы хотели бы, чтобы Россия вернулась к тому режиму, когда происходит оповещение о проведении учений в соответствии с Венским документном, с тем, чтобы предоставлялась возможность для наблюдателей прийти и понаблюдать за тем, как проходят учения- сказала Р.Гетемюллер на брифинге информбюро НАТО в Москве по видеосвязи из Брюсселя.
Как заявила заместитель генсека НАТО, "это взаимодействие нужно обсудить, потому что оно важно именно сейчас". Она добавила, что начался летний период учений альянса, а в августе свои манёвры будет проводить Россия в рамках учений "Запад-2017".
Заместитель генерального секретаря НАТО подчеркнула, что каждая страна имеет право проводить учения, но в альянсе наблюдают "нарастающее давление" со стороны России в отношении границ альянса.
Когда мы видим, что учения подготавливаются таким образом, что это может создать какие-то сюрпризы для нас в тот период, когда у нас вызывают обеспокоенность агрессивные действия России в других частях света, это вызывает опасения- сказала Р.Гетемюллер.
Использованы фотографии: http://dnrru.ru/
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