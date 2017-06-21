17:34 21 июня

НАТО выразило желание заранее знать о готовящихся учениях ВС России

В НАТО ожидают, что Россия вновь начнёт предупреждать альянс о готовящихся учениях в соответствии с Венским документом, особенно в преддверии сезона военных учений, заявила заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер, передает "Интерфакс-АВН" .

НАТО выразило желание заранее знать о готовящихся учениях ВС России


Мы хотели бы, чтобы Россия вернулась к тому режиму, когда происходит оповещение о проведении учений в соответствии с Венским документном, с тем, чтобы предоставлялась возможность для наблюдателей прийти и понаблюдать за тем, как проходят учения
- сказала Р.Гетемюллер на брифинге информбюро НАТО в Москве по видеосвязи из Брюсселя.


Как заявила заместитель генсека НАТО, "это взаимодействие нужно обсудить, потому что оно важно именно сейчас". Она добавила, что начался летний период учений альянса, а в августе свои манёвры будет проводить Россия в рамках учений "Запад-2017".

Заместитель генерального секретаря НАТО подчеркнула, что каждая страна имеет право проводить учения, но в альянсе наблюдают "нарастающее давление" со стороны России в отношении границ альянса.

Когда мы видим, что учения подготавливаются таким образом, что это может создать какие-то сюрпризы для нас в тот период, когда у нас вызывают обеспокоенность агрессивные действия России в других частях света, это вызывает опасения
- сказала Р.Гетемюллер.

Использованы фотографии: http://dnrru.ru/
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Комментарии 39

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  1. Толстоевский Сегодня, 16:44
    о... про договоры вспомнили... клоуны
    Толстоевский
    1. Венд Сегодня, 16:56
      Цитата: Толстоевский
      о... про договоры вспомнили... клоуны

      Ну шапито ей богу. Враг просит, чтобы его предупреждали о боеготовности противника.
      Венд
      1. Ююка Сегодня, 17:18
        Цитата: Венд
        Цитата: Толстоевский
        о... про договоры вспомнили... клоуны

        Ну шапито ей богу. Враг просит, чтобы его предупреждали о боеготовности противника.


        НАТО выразило желание заранее знать о готовящихся учениях ВС России

        где-то уже это было прокомментировано feel

        Мой прадед говорит: имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.(с) drinks
        Ююка
        1. Монос Сегодня, 17:25
          Интересно, а игру "Зарница" не возобновили ещё? А то можно было бы их пригласить...
          А можно их в Белоруссию к Паше отправить. Он любит с молодёжью по лесам шарахаться, пусть и натовских наблюдателей выгуляет. smile
          Монос
      2. Pirogov Сегодня, 17:31
        Цитата: Венд
        Ну шапито ей богу. Враг просит, чтобы его предупреждали о боеготовности противника.

        Наглость и отмороженность натовских начальников начинает мягко сказать нервировать.
        Pirogov
    2. vovanpain Сегодня, 17:00
      , но в альянсе наблюдают "нарастающее давление" со стороны России в отношении границ альянса

      Эвона как fool Значит это Россия придвинулась к границам альянса what а несчастный альянс сидел себе тихо request Господи ну и fool не удивлюсь что до сих пор в медведей с бутылкой водки ,с балалайкой верит
      vovanpain
      1. Соломон Кейн Сегодня, 17:03
        Мария Захарова: " Мадам, Гетемюллер? Я тут Столтенберга на днях "по адресу" отправила,так Вы быстро,быстро следуйте за ним ."
        Соломон Кейн
    3. Farid05 Сегодня, 17:01
      ну так всегда было, у кого больше чл... ой простите - ракета хотел сказать, у того и договор, а у остальных так, справочка...
      Farid05
  2. 210окв Сегодня, 16:44
    А не слишком многое хотите?Пора бы пыл поумерить.
    210окв
    1. Офицер запаса Сегодня, 16:58
      Да уж. Надо же - Россия нагло разместила свою территорию рядом с границами альянса и еще проводит учения. И так и норовит "нарастить давление".
      Офицер запаса
  3. Masya Masya Сегодня, 16:47
    а ху-ху не хо-хо?
    Masya Masya
  4. п-к Опарышев Сегодня, 16:48
    Так и будет,пока только наши сообщать станут о учениях подземный войск и артиллерии
    п-к Опарышев
  5. Farid05 Сегодня, 16:48
    одно лицо этой тетки чего стоит... с ней лучше не шутить - Харисон Форд в пиджаке...
    Farid05
    1. 210окв Сегодня, 16:49
      Радует то что ..бороды нет.Уже прогресс wassat
      210окв
      1. notingem Сегодня, 17:13
        Нацепит. Следующие бармалеи
        notingem
    2. moskowit Сегодня, 16:57
      сказала Р.Гетемюллер


      В определённом состоянии души можно и как Гиммлер прочесть... belay
      moskowit
    3. п-к Опарышев Сегодня, 17:09
      Остальное лучше не представлять,особенно к ночи.
      п-к Опарышев
    4. notingem Сегодня, 17:16
      Ты ... Дай закурить
      notingem
  6. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 16:48
    Ну .., маразм крепчает. Это реально, бред.
    Даже слов нет..
    N.O.M.A.D.E.
  7. DMoroz Сегодня, 16:51
    Заместитель генерального секретаря НАТО подчеркнула, что каждая страна имеет право проводить учения, но в альянсе наблюдают "нарастающее давление" со стороны России в отношении границ альянса.

    Нонсенс... Это оказывается Россия давит на границы альянса angry Хотя что взять с американки... fool
    DMoroz
    1. soroKING Сегодня, 16:56
      они пухнут..., а мы как ботинки? am
      soroKING
  8. prior Сегодня, 16:55
    Мадам ! А шнурки вам не погладить ?!
    Хочешь договариваться ? Приезжай к русскому президенту, подай челобитную, а он решит надо нам это НАТО или
    ну его нафиг...
    prior
    1. notingem Сегодня, 17:09
      Как челобитную ЦАРЮ подаешь
      notingem
  9. Старый военрук Сегодня, 16:58
    Великая и ужасная НАТА желает знать обо всех учениях и где ключ от квартиры, где деньги лежат тоже. Россия, бегом и на полусогнутых доложиться. Всё таки надо им выделить национальной русской закуски на всё рыло. Это будет справедливо.
    Старый военрук
  10. sgazeev Сегодня, 17:00
    [quote][/quote]Заместитель генерального секретаря НАТО подчеркнула, что каждая страна имеет право проводить учения, но в альянсе наблюдают "нарастающее давление" со стороны России в отношении границ альянса.
    Все вопросы к Горбатому,кинули лоха.
    sgazeev
    1. Соломон Кейн Сегодня, 17:13
      [quote] Все вопросы к Горбатому,кинули лоха. [/quote
      ......а этот Иуда - страну.
      Соломон Кейн
  11. Сергей956 Сегодня, 17:01
    Про договоры вспомнили! О расширении НАТО на восток, тоже речи не шло. Россия проводит свои учения на своей территории, а НАТО - на чужой. В этом разница.
    Сергей956
  12. Смог Сегодня, 17:02
    в альянсе наблюдают "нарастающее давление" со стороны России в отношении границ альянса.

    Наблюдают они, вишь давление, кошаки драные.
    А кто вас просил эти самые границы пододвигать? Если бы не пододвинули, то и давления бы не было.
    А так- это наша корова и мы ее доим. А НАТа пусть пасется на стороне....
    Смог
  13. мичман Сегодня, 17:03
    Желательно организовать как можно быстрее учение КНР, Филиппин и РФ (ВКС, ВМФ, морская пехота) . Вот это был бы сюрприз для США. Честь имею.
    мичман
  14. Alexey-74 Сегодня, 17:04
    Россия - всегда полна сюрпризов, привыкайте господа....... а Учения "Запад-2017" обязательно начнутся очень неожиданно для вас.......
    Alexey-74
  15. san4es Сегодня, 17:04
    ...Пусть приходят на учения, будет на ком отработать angry
    san4es
  16. notingem Сегодня, 17:05
    В субботу еду на дачу. Буду стрелять из арбалета. ПРЕДУПРЕДИЛ
    notingem
  17. behemot Сегодня, 17:19
    хотелка не треснет у НАТО? Ну и морду лица бы повежливей надо сделать.
    behemot
  18. BAI Сегодня, 17:20
    в альянсе наблюдают "нарастающее давление" со стороны России в отношении границ альянса.

    Это мы давим на их границы- круто! НАТО приперло свои войска к границам России, и после этого мы на них (на их границы) "давим".
    Да, и еще:
    у нас вызывают обеспокоенность агрессивные действия России в других частях света

    А НАТО стоит в позиции терпилы, никого не бомбит (безответно, в том числе в Европе) весь из себя белый и пушистый хранитель мира.
    BAI
  19. merc Сегодня, 17:24
    А по***ться не завернуть?
    merc
  20. дон сезар Сегодня, 17:25
    А фиг вам!!!!
    дон сезар
  21. Atlant-1164 Сегодня, 17:29
    может проще по прибытии в Брюссель.. комдив Таманской ,или Кантемировской дивизии сообщит лично.с вручением пакета.
    Atlant-1164
  22. faiver Сегодня, 17:30
    мадам гетемюлер, вам показать куда пойти? laughing
    faiver
  23. kefan Сегодня, 17:30
    Откуда они таких уродин, что на фото только находят, специально что ли?
    kefan
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