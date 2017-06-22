Перспективная РЛС «Подлет-М-ТМ» прошла испытания и готова к дежурству

По материалам сайтов:

http://tyazhmash.com/

http://arms-expo.ru/

http://interfax.ru/

Разработка новых радиоэлектронных средств для противовоздушной обороны не прекращается. Несколько дней назад стало известно о недавнем завершении государственных испытаний нового образца радиолокационной станции «Подлет-М-ТМ». В обозримом будущем эта система поступит на вооружение и усилит группировку средств обнаружения воздушно-космических сил. Результатом этого станет повышение потенциала отечественной противовоздушной и противоракетной обороны.О завершении государственных испытаний опытного образца новой РЛС 12 июня сообщила пресс-служба предприятия «Тяжмаш» (г. Сызрань). Завод принял самое активное участие в разработке перспективного образца техники, а также построил прототип, предназначенный для проведения испытаний. За деятельное участие в проекте завод «Тяжмаш» получил высокую оценку заказчика. Также отмечалось, что сотрудничество оборонных предприятий будет продолжаться и поспособствует дальнейшему укреплению обороноспособности страны.Согласно официальным сообщениям, завод «Тяжмаш» был привлечен к работам по проекту «Подлет-М-ТМ» по инициативе московского Всероссийского научно-исследовательского института радиотехники (ВНИИРТ), выступившего в роли заказчика строительства опытных машин. Институт на протяжении многих десятилетий занимается созданием радиотехнических комплексов различного назначения. Одной из его новейших разработок стал комплекс «Подлет-М-ТМ», к созданию которого на правах субподрядчика был привлечен сызранский завод.Главной задачей предприятия «Тяжмаш» было содействие в проектировании и последующее строительство первого опытного образца перспективной РЛС, получившего обозначение К1В. Отмечается, что на разработку и строительство прототипа ушло минимальное время – всего один год. Для решения таких задач предприятиям-участникам проекта пришлось привлекать к работам самые квалифицированные кадры. После завершения сборки изделие К1В отправилось на испытания. Следует отметить, что государственные испытания первой опытной машины типа «Подлет-М-ТМ» завершились еще весной. Соответствующий акт подписали 5 мая.По данным пресс-службы «Тяжмаша», в настоящее время уникальный комплекс готовится заступить на боевое дежурство. В составе одного из подразделений воздушно-космических войск он должен будет дополнить существующую технику и повысить потенциал вооруженных сил в части обнаружения воздушных целей.Организации-разработчики отмечают, что новый комплекс «Подлет-М-ТМ» имеет ряд важных преимуществ, повышающих его тактико-технические и эксплуатационные характеристики. За счет использования серийного автомобильного шасси достигается высокая мобильность, комплекс в сборе отличается сравнительно малой массой. Бортовая аппаратура обеспечивает высокую точность позиционирования на всех ландшафтах и разных рельефах местности, а использованные механические устройства обеспечивают оперативное переведение антенного поста в рабочее положение.К сожалению, к настоящему времени основная часть сведений о проекте «Подлет-М-ТМ» так и не была оглашена. Оборонные предприятия, участвовавшие в его разработке, раскрыли некоторые данные самого общего характера, но не стали уточнять основные характеристики. Тем не менее, была опубликована фотография одной из машин опытного образца РЛС, обозначаемого как К1В. Кроме того, новая станция является очередным представителем целого семейства, и сведения о ее предшественниках уже публиковались в открытых источниках.Пресс-служба предприятия «Тяжмаш» опубликовала фотографию одной из опытных машин комплекса «Подлет-М-ТМ», которая позволяет составить примерную картину. На опубликованном снимке изображена колесная машина со специальным оснащением, построенная на основе серийного четырехосного полноприводного шасси марки «КамАЗ». Возможно, используется автомобиль «КамАЗ-6350» или более новая машина со схожими характеристиками. Применение такого шасси обеспечивает радиолокационной станции высокую мобильность на автомобильных дорогах и пересеченной местности, а также в значительной мере упрощает эксплуатацию и обслуживание.В передней части использованного шасси сохраняется штатная кабина бескапотной компоновки. Непосредственно позади нее находится крупный корпус, вмещающий все необходимые системы и несущий выдвижные устройства. Корпус оснащен металлическим корпусом сравнительно простой коробчатой формы с вертикальными бортами и горизонтальной крышей. Для стабилизации машины в ходе развертывания на позиции корпус со специальным оборудованием оснащен двумя парами гидравлических домкратов. Одна располагается позади второй пары колес, другая – в задней части корпуса. На стенках корпуса предусматриваются крепления для установки запасного колеса, лестниц, инструмента и т.д.В задней части машины, по-видимому, размещена качающаяся установка, служащая основанием мачты антенного устройства. В походном положении мачта вместе с радиоэлектронным оборудованием укладывается на крышу корпуса поворотом вперед-вниз. При развертывании осуществляется обратный процесс. Можно предположить, что для более стабильного положения при работе мачта опирается на грунт. Подъем мачты и выведение антенны в рабочее положение, вероятно, осуществляются при помощи гидравлических приводов. По имеющимся данным, в проекте «Подлет-М-ТМ» предусматривается максимально быстрое развертывание антенного поста на заданной позиции.Какие-либо сведения об используемой антенне или радиоэлектронных устройствах, находящихся внутри корпуса, отсутствуют. В официальных сообщениях упоминалась высокая точность позиционирования на любой местности, что может говорить о применении современных навигационных систем того или иного типа.Характеристики РЛС нового типа не сообщались. Тем не менее, имеются сведения о предназначении и возможностях других станций семейства «Подлет». Есть основания полагать, что новый комплекс «Подлет-М-ТМ» сохраняет основные функции своих предшественников, хотя и отличается от них теми или иными параметрами.Подробные сведения о радиолокационной станции «Подлет» были опубликованы министерством обороны в декабре прошлого года. В середине месяца в радиотехническом полку воздушно-космических сил, отвечающем за противовоздушную оборону Москвы и центрального промышленного района, на боевое дежурство была поставлена новейшая мобильная РЛС боевого режима «Подлет».Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства сообщал, что станция «Подлет» предназначается для отслеживания воздушной обстановки и обнаружения целей на малых и предельно малых высотах. При этом комплекс способен находить цели над лесистой среднепересеченной местностью, а также в условиях применения противником пассивных, активных или комбинированных помех. Также станция способна продолжать работу при попытках огневого подавления.Комплекс мобильного исполнения представляет собой трехкоординатную станцию кругового обзора, относящуюся к классу систем т.н. боевого режима. «Подлет» способен в автоматическом режиме следить за окружающим воздушным пространством, производить обнаружение различных объектов, брать их на сопровождение и определять координаты, выдавая их другим средствам ПВО. Утверждается, что станция способна находить и сопровождать самолеты, вертолеты и крылатые ракеты, в том числе построенные с использованием стелс-технологий.Прибыв на указанную позицию, РЛС «Подлет», имеющая в своем составе три самоходные машины на автомобильных шасси, выполняет развертывание всего за 10 минут и после этого может следить за воздушной обстановкой. Обеспечивается отслеживание полетов летательных аппаратов на дистанциях до 200 км и на высотах до 10 км. Электроника комплекса может одновременно сопровождать до 200 целей. Вместе с обнаружением цели осуществляется определение ее государственной принадлежности. Информация о найденных целях, рассчитанная с высокой точностью, выдается различным потребителям.Имеющиеся характеристики позволяют радиолокационным станциям «Подлет» решать поставленные задачи, работая в составе эшелонированной системы средств обнаружения противовоздушной обороны. Применение таких станций обеспечивает усиленный контроль за воздушным пространством на малых высотах – зоной повышенной опасности. В такой роли они могут использоваться для защиты городов или иных важных объектов. По всей видимости, это относится как к уже поставленным на боевое дежурство РЛС «Подлет», так и к более новой «Подлет-М-ТМ», не так давно завершившей государственные испытания.Опытный образец перспективного радиолокационного комплекса в начале весны справился с государственными испытаниями. Разработка ВНИИРТ и завода «Тяжмаш» получила высокую оценку, а кроме того, участники проекта удостоились похвалы со стороны заказчика. По результатам проведенных испытаний, вероятно, военное ведомство должно будет решить вопрос принятия РЛС «Подлет-М-ТМ» на вооружение, а затем инициировать серийное производство таких изделий.Массовое серийное производство радиолокационных станций малых высот перспективного семейства «Подлет», в том числе новейших комплексов «Подлет-М-ТМ», позволит усилить имеющуюся группировку средств обнаружения ПВО и соответствующим образом повысить обороноспособность страны. Не так давно был сделан очередной шаг в этом направлении: новый образец техники справился с необходимыми испытаниями и в скором времени может заступить на дежурство.