20:05 21 июня

Азербайджан испытал новый ударный беспилотник ZƏRBƏ — 5

Азербайджан испытал новый ударный беспилотник ZƏRBƏ — 5, сообщает азербайджанская газета "Новая Эпоха" . В сообщении говорится, что полезная нагрузка нового летательного аппарата — разведывательного оборудования и средств радиоэлектронной борьбы — составит около 1000 кг. Взлетный вес ZƏRBƏ — 5 (Heron-TP-XP ) — 5300 кг, длина — 14 м, высота — 3 м, а размах крыла — 26 м, что сопоставимо с гражданским лайнером Boeing 737.

Ударный беспилотник оснащен 4 самонаводящимися ракетами SVN — 380 воздух - земля с лазерными прицелами массой 180 кг каждая.

Азербайджан испытал новый ударный беспилотник ZƏRBƏ — 5

БПЛА Heron -TР- XP прототип БПЛА ZƏRBƏ -5




Производство налажено на одном из заводов Миноборнопрома Азербайджана.

Данный ударный БПЛА производится по лицензии и технологии израильской фирмы, выпускающей БПЛА Heron-TP-XP и по сути является его экспортной версией.

Создатели экспортной версии Heron-TP-XP учли, что Азербайджан остро нуждается в технологии БПЛА, подчеркнул глава фирмы производителя Шауль Шахар и смогли наладить его производство в Азербайджане.

По его словам, фирма-производитель еще в 2015 году получила разрешение на экспорт в Азербайджан БПЛА Heron TP-XP и наладить его выпуск в Баку.

По словам Шауль Шахара Heron TP-XP станет востребованной альтернативой БЛА MQ-9 Reaper фирмы General Atomics, состоящему на вооружении ВВС США и еще нескольких стран – членов НАТО.

Использованы фотографии: http://yenicag.ru/
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Комментарии 22

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  1. богомданый Сегодня, 18:00
    у нас хоть когда нибудь такое появится?
    богомданый
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:48
      Скоро.К третьему пришествию.Если второе переживём.
      ВЕРЕСК
  2. семург Сегодня, 18:03
    Хороший аппарат для разведки, наблюдения и нанесения точных ударов.
    семург
  3. Арон Заави Сегодня, 18:09
    Однако Азербайджан реально сумел убедить наше МО в том что умеет хранить чувствительную информацию ,иначе наши никогда бы не пошли на создание производства .

    Машина действительно хороша.
    Арон Заави
    1. Александр романов Сегодня, 18:11
      Цитата: Арон Заави
      Однако Азербайджан реально сумел убедить наше МО в том что умеет хранить чувствительную информацию

      Ваше Мо обманули laughing
      Александр романов
    2. okko077 Сегодня, 18:16
      Купите квадрокоптер в магазине за 2000$ , плюс устройства для увеличения радиус действия (направленные антенны, ретрансляторы, более мощные военные источники питания), повесьте минибомбу и заявите о создании ударного БПЛА. Эффект в политическом плане , а самое главное в военном будет одинаковым..И рассказывайте сказки таким же любителям.
      okko077
      1. grm Сегодня, 18:38
        Вспомнился анекдот:

        — Копейка рубль бережет! Пока гром не грянет, мужик не перекрестится! Не жили богато, нечего и начинать!
        — Министр финансов, вы закончили свой доклад?..
        grm
    3. Deadушка Сегодня, 18:19
      Азербайджану по проще машинку продали, лучшее для себя оставили? )
      Deadушка
      1. Наган Сегодня, 18:29
        Насколько я помню, в СССР тоже были варианты "для себя" и экспортный. И в РФ оно вроде так и осталось.
        Наган
    4. xetai9977 Сегодня, 18:59
      Уважаемый Арон. Действительно умеют хранить секреты. До апреля 2016 мы сами не знали,что у нас на вооружении есть Harop. О чём договорились с Натаньяху в декабре в Баку, тоже до сих пор неизвестно. И об этом БПЛА я лично впервые слышу.
      xetai9977
    5. _Jack_ Сегодня, 19:31
      Такие огромные беспилотники эффективны только при полном отсутствии ПВО, т.к. размеры его велики, а скорость мала, для современных ПВО такой беспилотник легкая добыча, в отличие от маленьких, разведывательных, ЭПР у которых на уровне птицы. Против бармалеев в Сирии, Афганистане самое то, против серьезного противника не эффективны.
      _Jack_
    6. Taran 75 Сегодня, 19:52
      машина может и хороша , но и наша разведка не дремлет wink возьмем пленный и выпытыем wink готов лично ....
      Taran 75
    7. RoninO Сегодня, 19:56
      деньги могут убеждать ...
      RoninO
  4. Наган Сегодня, 18:13
    Такие аппараты уже отправили немало шахидов к столь желанным девственницам, а дальше будет только больше.
    Другое дело что девственницы оказываются не совсем теми чем им хотелось, типа волосатыми, с рогами, копытами, хвостами, и нехилыми причиндалами между ног, коими они и имеют шахидов во все дыхательные и пихательные отверстия до полного удовлетворения.
    am am am am am
    Наган
    1. kpotr Сегодня, 18:22
      Только сейчас их производит страна со своими шахидами, и отправлять на небеса будут не шахидов к гуреям..
      kpotr
    2. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 18:34
      Я конечно понимаю юмор , и никоим образом не сочувствую шахидам , но зачем здесь этот набор слов?? :

      Цитата: Наган

      Другое дело что девственницы оказываются не совсем теми чем им хотелось, типа волосатыми, с рогами, копытами, хвостами, и нехилыми причиндалами между ног, коими они и имеют шахидов во все дыхательные и пихательные отверстия до полного удовлетворения.
      am am am am am


      И потом , откуда вы в курсе анатомических подробностей райских девственниц ? Вы их , простите , лапками трогали , что ли? А если нет, то зачем такой бред писать?
      За Родину , мать вашу ))
      1. Комментарий был удален.
      2. Чадан Хемчикский Сегодня, 19:04
        Он(наган),реинкарнация шахида.
        А иначе откуда ему знать всë это,в таких подробностях.
        Чадан Хемчикский
  5. Zalym Сегодня, 18:49
    А что означает название аппарата?
    Zalym
    1. А Нас Рать Сегодня, 18:57
      Цитата: Zalym
      А что означает название аппарата?

      ZƏRBƏ - ВОЗДЕЙСТВИЕ
      А Нас Рать
      1. xetai9977 Сегодня, 19:01
        ZƏRBƏ- удар по азербайджански
        xetai9977
  6. РусланНН Сегодня, 19:57
    Молодцы азербайджанцы! Не только помидорами торговать умеют. Приятно удивлен.
    РусланНН
  7. РусланНН Сегодня, 19:59
    Цитата: Наган
    Такие аппараты уже отправили немало шахидов к столь желанным девственницам, а дальше будет только больше.
    Другое дело что девственницы оказываются не совсем теми чем им хотелось, типа волосатыми, с рогами, копытами, хвостами, и нехилыми причиндалами между ног, коими они и имеют шахидов во все дыхательные и пихательные отверстия до полного удовлетворения.
    am am am am am

    Видно он попадал к таким "девственницам". У них же, полосатиков заднеприводных, такие.
    РусланНН
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