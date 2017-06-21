Азербайджан испытал новый ударный беспилотник ZƏRBƏ — 5
Азербайджан испытал новый ударный беспилотник ZƏRBƏ — 5, сообщает азербайджанская газета "Новая Эпоха" . В сообщении говорится, что полезная нагрузка нового летательного аппарата — разведывательного оборудования и средств радиоэлектронной борьбы — составит около 1000 кг. Взлетный вес ZƏRBƏ — 5 (Heron-TP-XP ) — 5300 кг, длина — 14 м, высота — 3 м, а размах крыла — 26 м, что сопоставимо с гражданским лайнером Boeing 737.
Ударный беспилотник оснащен 4 самонаводящимися ракетами SVN — 380 воздух - земля с лазерными прицелами массой 180 кг каждая.
Производство налажено на одном из заводов Миноборнопрома Азербайджана.
Данный ударный БПЛА производится по лицензии и технологии израильской фирмы, выпускающей БПЛА Heron-TP-XP и по сути является его экспортной версией.
Создатели экспортной версии Heron-TP-XP учли, что Азербайджан остро нуждается в технологии БПЛА, подчеркнул глава фирмы производителя Шауль Шахар и смогли наладить его производство в Азербайджане.
По его словам, фирма-производитель еще в 2015 году получила разрешение на экспорт в Азербайджан БПЛА Heron TP-XP и наладить его выпуск в Баку.
По словам Шауль Шахара Heron TP-XP станет востребованной альтернативой БЛА MQ-9 Reaper фирмы General Atomics, состоящему на вооружении ВВС США и еще нескольких стран – членов НАТО.
Ударный беспилотник оснащен 4 самонаводящимися ракетами SVN — 380 воздух - земля с лазерными прицелами массой 180 кг каждая.
БПЛА Heron -TР- XP прототип БПЛА ZƏRBƏ -5
Производство налажено на одном из заводов Миноборнопрома Азербайджана.
Данный ударный БПЛА производится по лицензии и технологии израильской фирмы, выпускающей БПЛА Heron-TP-XP и по сути является его экспортной версией.
Создатели экспортной версии Heron-TP-XP учли, что Азербайджан остро нуждается в технологии БПЛА, подчеркнул глава фирмы производителя Шауль Шахар и смогли наладить его производство в Азербайджане.
По его словам, фирма-производитель еще в 2015 году получила разрешение на экспорт в Азербайджан БПЛА Heron TP-XP и наладить его выпуск в Баку.
По словам Шауль Шахара Heron TP-XP станет востребованной альтернативой БЛА MQ-9 Reaper фирмы General Atomics, состоящему на вооружении ВВС США и еще нескольких стран – членов НАТО.
Использованы фотографии: http://yenicag.ru/
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