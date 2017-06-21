20:00 21 июня

Бельгия засомневалась в способности российских ПВО в Сирии

Бельгийское командование считает, что Россия "задрала нос", заявив о намерении брать на прицел самолеты коалиции в Сирии, однако при работе в районе российских систем ПВО нужно очень хорошо проанализировать угрозу, заявил в эфире телеканала RTL командующий воздушной составляющей ВС Бельгии генерал-майор Фредерик Вансина, передает РИА Новости .

Бельгийские истребители F-16 участвуют в операции международной коалиции по борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии.




Они немного надули нос, заявляя, что все воздушные объекты с отличительными знаками коалиции к западу от Евфрата будут взяты на прицел. Держать самолет на прицеле – это агрессивное, враждебное действие. В принципе, самолеты должны реагировать на него как на нападение
— сказал Вансина, комментируя заявления Минобороны РФ.

Он отметил, что бельгийцы "с большим уважением относятся к российской системе ПВО".

У них очень эффективные радары и ракеты, поэтому, когда нам нужно будет действовать в районе этих систем, нам нужно действительно очень хорошо проанализировать угрозу
— заявил командующий ВВС.


Во вторник Минобороны РФ в ответ на уничтожение международной коалицией в Сирии правительственного истребителя Су-22 заявило, что в районах Сирии, где действует российская авиация, российские средства ПВО будет брать на прицел любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотники международной коалиции.

Использованы фотографии: http://imenno.ru/
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Комментарии 79

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  1. Rusj Сегодня, 18:33
    Так пример с Австралийцев берите ! Зачем рисковать и проверять ! Дома сидите . А то вас Амерзы подставят пока ещё никто не проверял наши современные ЗРК в реальном бою может вы первыми окажетесь!
    Rusj
    1. Монос Сегодня, 18:49
      Бельгийское командование считает, что Россия "задрала нос", заявив о намерении брать на прицел самолеты коалиции в Сирии

      Они там все такие ? Бахвалятся как 14-летние прыщавые пацаны перед девчонками. Дэбилы.
      Монос
      1. Atlant-1164 Сегодня, 19:02
        осталось за малым. нашим доказать что это не так. с момента как был сбит наш Су-24..у меня такое же сомнение в возможностях нашей ПВО. не надо грозиться..пора уже действовать..
        Atlant-1164
        1. Перейра Сегодня, 19:10
          Я тоже сомневаюсь. С войны во Вьетнаме об успехех Советских и Российских ПВО ничего не слышал.
          Перейра
          1. sabakina Сегодня, 19:22
            Сомнение лучше неуверенности. "Сумлеваюсь я"-из фильма помните ? Загреметь под фанфары тоже в кайф...
            sabakina
            1. Перейра Сегодня, 19:55
              Мосфильм не одобрил Ваш довод. Соответственно и я его не считаю убедительным.
              Перейра
    2. olegfbi Сегодня, 19:24
      Бельгия засомневалась в способности российских ПВО в Сирии

      Интересно, что скажет бельгийский пилот, когда у него система предупреждения заголосит ... ? winked
      olegfbi
      1. Перейра Сегодня, 19:54
        Бельгийский пилот общался с русскими и скажет: "Пох".
        Перейра
  2. Teberii Сегодня, 18:33
    Страусиное поведение ,то-ли воевать собрался,то-ли голову в песок прячет.Самая большая птица,летать не может только бегать.
    Teberii
    1. Александр романов Сегодня, 18:44
      Цитата: Teberii
      Страусиное поведение ,то-ли воевать собрался,то-ли голову в песок прячет

      Так,для начала нужно разобраться,Бельгия это где?
      Я как то начал забывать,что такое государство существует.
      Александр романов
      1. soroKING Сегодня, 18:55
        это где Бруссель..., а Бруссель где? recourse
        у них там ещё капусту выращивают, бруссельская называется laughing
        soroKING
        1. Бармал Сегодня, 18:58
          Рядом с Голландией, кажэтся. Или еще где.
          Бармал
          1. sabakina Сегодня, 19:25
            Бельгия, это где то рядом с бывшим третьим рейхом, который их тогда даже и не заметил.
            sabakina
      2. Простой Сегодня, 19:22
        Цитата: Александр романов
        Так,для начала нужно разобраться,Бельгия это где?


        Вспоминается анекдот про уборщицу и ведро, которое она поставила на пульт КДСа в ракетной части . lol
        Простой
      3. reservist Сегодня, 19:23
        Цитата: Александр романов
        Так,для начала нужно разобраться,Бельгия это где?

        reservist
      4. тол100в Сегодня, 19:30
        Цитата: Александр романов
        Так,для начала нужно разобраться,Бельгия это где?

        Это где-то в районе Е-Бенилюкс! Их и вместе рассмотреть сложновато.
        тол100в
      5. шимпанзе с гранатой Сегодня, 19:44
        Бельгия это где?

        Наскок помню из школьного курса географии, енто где-то между Германией, Голландией и Францией (ну и Люксембург там вроде бы тож с Бельгией граничит). Однако сие не факт...давненько я уже не брал в руки глобус... what
        шимпанзе с гранатой
    2. 34 регион Сегодня, 18:57
      18.33. Тиберий! Это Бельгейское государство воевать собралось!? А сколько у них дивизий!?
      34 регион
      1. reservist Сегодня, 19:57
        по данным википедии - 68 штук F-16
        прошлогоднее фото бельгийцев, сделанное в Прибалтике
        reservist
  3. Толстоевский Сегодня, 18:34
    пусть рискнут
    Толстоевский
  4. Сергей уи Сегодня, 18:37
    "Бельгия засомневалась в способности российских ПВО в Сирии". Многие посетители ВО тоже засомневались в возможностях нашего ПВО
    Сергей уи
    1. Александр романов Сегодня, 18:45
      Цитата: Сергей уи
      Многие посетители ВО тоже засомневались в возможностях нашего ПВО

      Эти многие специалисты в области ПВО
      Александр романов
      1. sabakina Сегодня, 19:28
        романов опять окраску поменял....интересно, за кого он теперь?
        sabakina
        1. Александр романов Сегодня, 19:36
          Цитата: sabakina
          ..интересно, за кого он теперь?

          За тебя милая
          Александр романов
          1. Alikos Сегодня, 19:42
            Цитата: Александр романов
            Цитата: sabakina
            ..интересно, за кого он теперь?

            За тебя милая


            ))) ЛГБТ ?
            Alikos
    2. Маз Сегодня, 19:09
      ну мы ж не знали осоглашении про работу лишь в радиусе 60км от Хмеймим, вместго 400км по реальному максимуму. Вот и сомневались. а оказывается страшен франкобельгам с саксами русский черт даже намальванный и лишь заявленный. То израильтяне более не шарахаются. Или им мало?
      Маз
  5. KAV Сегодня, 18:38
    А вот и первые хомячки...? Думаю, стоит ожидать провокацию покруче, чем с сирийским истребителем. Будут пробовать на зуб нашу ПВО.
    KAV
    1. Rusj Сегодня, 18:43
      Да всё идёт к этому ! В коалицыии походу пытаются опредилится кто будет сокральной жертвой!
      Rusj
    2. Бармал Сегодня, 18:59
      Дрон сирийский американцы свалили, а наши что? Вот бельгийцы и очнулись после заявления нашего МО.
      Бармал
  6. lexx2038 Сегодня, 18:39
    Вот прямо каждый лилипут желает высказаться по поводу России. Пора уже с них плату брать. Вот теперь все знают что кто-то там в Бельгии, весь такой бравый и не боится русских. Немцы тоже были все такие бравые пока не попадали на Восточный фронт.
    lexx2038
    1. 34 регион Сегодня, 19:03
      18.39. Лекксс! Да возьмут с них плату. Допустим Бельгия имеет 4 самолёта. Сбив один-два из них, можно смело орать: Россия уничтожила 25-50% авиапарка страны! Россия-тиран! Главное страну-жертву поменьше выбрать. Тогда ущерб более весомым будет выглядеть.
      34 регион
  7. Satum Сегодня, 18:41
    Пусть проверяют на доброе здоровье love
    Satum
  8. Стройбат запаса Сегодня, 18:43
    Подси... подпевала фашингтонская затявкала))) Если Россия "задрала нос", пообещав еще даже не сбивать, а брать на сопровождение "членов" и другие части этой международной банды, пиратствующей в небе Сирии, то таким мелкогадящим, как эта белкия лучше срочно валить домой, а не то окажется, что ВВС... ...кончились...
    Стройбат запаса
  9. Nosorog Сегодня, 18:43
    А что не рискнуть то,сначала турки сбивают су-24, израильтяне отбомбятся , американцы томагавками отрихтуют а потом сбивают самолет и все нормально.
    Nosorog
  10. Vita VKO Сегодня, 18:44
    Россия "задрала нос"
    А бельгийское командование решило подбодрить своих летчиков, которые заранее наложили в штаны. Что не удивительно, ЗРК С-300 это вам не НАТОвские ракетки воздух-воздух, самолет как и летчик гарантированно превращаться в решето, ни катапультироваться, ни подать сигнал бедствия в принципе не возможно. После того, ка возьмут на прицел у летчика есть не более 1 мин. для катапультирования, да и то не факт что поможет. Проблема в алгоритмах боевого управления С-300, в которых жестко прописаны приоритет уничтожения при разделении цели.
    Vita VKO
    1. _Jack_ Сегодня, 18:50
      С-300 уже много лет стоит на вооружении нескольких стран НАТО, наверняка американцы исследовали её вдоль и поперек и меры противодействия уже отработаны, так что фактически это уже устаревшая система против стран НАТО
      _Jack_
      1. Vita VKO Сегодня, 18:54
        Цитата: _Jack_
        меры противодействия уже отработаны

        Далеко не все алгоритмы боевого управления есть в экспортных модификациях, точнее там устанавливают минимум. Да и устанавливать реальные возможности .экспериментальными методами слишком дорого и хлопотно.
        Vita VKO
      2. Александр романов Сегодня, 18:59
        Цитата: _Jack_
        так что фактически это уже устаревшая система против стран НАТО

        И вот еще один специалист,цены бы вам в Пентагоне не было.
        Александр романов
        1. _Jack_ Сегодня, 19:14
          отвечать нужно по существу вопроса, а с такими аргументами можно что угодно оспаривать, даже очевидную истину
          _Jack_
          1. Александр романов Сегодня, 19:36
            Цитата: _Jack_
            отвечать нужно по существу вопроса

            Ещё бы увидеть в вашем вопросе существо,цены бы вам не было
            Александр романов
            1. _Jack_ Сегодня, 19:39
              раз не видите, так нечего и тему захломлять бессмысленными комментариями
              _Jack_
    2. Rvanina Сегодня, 19:19
      Смотри ка-наложили а летают-как говорят-обо-ись но сделай а наши только орут что обо-тся и все никак не могут-вы что ничего так и не поняли? Сунулись туда думая-ща мы вот как придем как полетим а вот те выкуси! продавали бы газ да нефть-строили бы из Москвы дальше Дубаи номер 2.может быть и пронесло бы-и Чуркин был бы жив...Не надо суваться на рынок с самоваром где уже чайники с процессорами продают. Играли бы вон в политику с Казахстаном...
      Rvanina
      1. Rusj Сегодня, 19:55
        так и езжай туда к чайникам с процесорами ! Такие как ты непонятные люди просто все ветки шлаком забиваете !
        Rusj
  11. Грац Сегодня, 18:44
    ну сбить надо бельгийский самолет что сомнения то у них пропали
    Грац
  12. Yak28 Сегодня, 18:45
    А русский(Москва) тоже давно сомневаюсь в наших ПВО в Сирии,а также вызывает вопрос сопла от СУ-27 у самолёта ПАК ФА,какая тут нафиг незаметность,он будет светится будь здоров
    Yak28
    1. Rusj Сегодня, 18:47
      Да ты шо у Т-50 протонный антиграв ! У тебя мозг светится !
      Rusj
      1. Yak28 Сегодня, 18:50
        Шо ,это не ко мне
        Yak28
    2. Чёрный Полковник Сегодня, 18:48
      С соплом все светятся в зависимости от ракурса, даже Ф-22
      Чёрный Полковник
      1. Yak28 Сегодня, 19:09
        Ну согласитесь что сопла сушки не чета соплам Ф-22
        Yak28
        1. sir_obs Сегодня, 19:23
          Проетировщик сопла к нам пожаловал? Ну так расскажите, что там и как... а может вы специалист по термодинамике? Или професси ваша более плоская, как сопло у раптора?
          sir_obs
  13. Machete Сегодня, 18:45
    По-моему, мнение великих вояк-бельгийцев можно смело игнорить.
    Machete
    1. Александр романов Сегодня, 19:01
      Цитата: Machete
      мнение великих вояк-бельгийцев

      Конечно великие,целых 18 днеи продержались против Германии в 1940 году
      Александр романов
  14. ВЕРЕСК Сегодня, 18:46
    Бельгийское командование считает А Российское ПВО автоматически расчитывает.Мощная страна Бельгия.А на себе подсветку испытать?Добро пожаловать!
    ВЕРЕСК
  15. Deadушка Сегодня, 18:46
    Они немного надули нос

    Надувают щеки, а нос задирают. Даже этого не знают, а указывают на наше величие.
    Завидно наверное. winked
    Deadушка
  16. Лена Петрова Сегодня, 18:48
    Бельгийцы наверно думают, что С - 400 просто собрали, и без всяких испытаний поставили на дежурство. Может они надувные имитаторы имеют ввиду?
    Лена Петрова
    1. Rvanina Сегодня, 19:13
      Они не думают-они просто там летают как хотят-вопли импотентного государства никто уже не слушает-надоело-сплошные угрозы-когда же действие-даже палка вон и то раз в году стреляет-наверно не та палка-у наших она не стоит а висит...а все продолжают играть в политику жмурясь когда им присовывают
      Rvanina
  17. Чёрный Полковник Сегодня, 18:51
    В принципе, самолеты должны реагировать на него как на нападение
    при облучении - резко снизиться до минимума и, прикрыв сопло руками, по-тихому уё...ть
    Чёрный Полковник
  18. Antor Сегодня, 18:52
    Если мы будем только предупреждать и пугать ,то естественно на каком то этапе это просто никем восприниматься не будет,даже самым последним "ом". Да страшно начинать,но сколько можно смотреть,как нас провоцируют -может наиболее наглых спустить на землю ...а то уже к Шойгу какой-то F-16 подлетел на Балтикой чуть ли ни пистолетный выстрел и кто даст гарантию,что у него с головой все в порядке...!!??? Предупреждать о недопустимости таких действий кого или они не знали ,кто летит !!!???
    Antor
  19. Zhnec Сегодня, 18:53
    А нас интересует мнение Бельгии? Вы там с жопосвадьбами разберитесь
    Zhnec
  20. uhu189 Сегодня, 18:55
    Надеюсь проверять все-таки не придется кто и как себя будет вести при пересечении обозначенной линии по Евфрату. Сцепиться с НАТО из-за Сирии думаю не самая лучшая идея
    uhu189
  21. Комментарий был удален.
  22. Герман 4223 Сегодня, 18:56
    Надо завалить пару фу 22,или 35ку,чтоб сомнений больше не возникало.
    Герман 4223
  23. older Сегодня, 18:58
    Цитата: Zhnec
    А нас интересует мнение Бельгии? Вы там с жопосвадьбами разберитесь

    Только бельгия нас еще и слушает,не обратили внимание?
    older
  24. Holsten Сегодня, 18:58
    Эти ненормальные не верят ни в доброе слово , ни в револьвер . Им нужно проверить на себе : в самом ли деле он стреляет .
    Holsten
    1. Rvanina Сегодня, 19:10
      А что-разве палка начала стрелять?
      Rvanina
  25. older Сегодня, 19:02
    Цитата: Герман 4223
    Надо завалить пару фу 22,или 35ку,чтоб сомнений больше не возникало.

    нечем дружище, нечем.Наши могут только на полигоне стрельнуть неимеющимивмиресупербоехренью уря! Что-то, в последнее время, один негатив прет.Со всех сторон нас по своему имеют,а мы пальчиком грозим ,как педики,тьфу,противно
    older
  26. osoboye_mneniye Сегодня, 19:07
    проанализировать угрозу - это закидать грязными памперсами? С них станется..
    osoboye_mneniye
  27. Маз Сегодня, 19:07
    так пусть летают, чож полёты приостановили, если такие храбрые?
    Маз
  28. Rvanina Сегодня, 19:10
    -агрессор заявляет официально находящимся в Сирии войскам дружественного государства что те задрали нос!-После стольких " ответных действий" со стороны России неудивительно-Сколько можно орать: Как выскочу-как выпрыгну-полетят клочки по закоулочкам"! Уже НАТО не смеется-устало...Уже жду -" Ауу"! Где тут МКС России прячется со страшными ракетами?
    Rvanina
  29. ЛукичЪ Сегодня, 19:10
    Бельгия засомневалась в способности российских ПВО в Сирии
    карлик непонятный проверь!!!!!! ты за всю свою историю воевал? только всем сдавался.
    ЛукичЪ
  30. Старый военрук Сегодня, 19:12
    Вывод: сфинктеры ослабли сразу. Надо срочно оценить угрозы, а бояться мы ни-ни, мы их нисколько не боимся, этих русских.
    Старый военрук
  31. К-50 Сегодня, 19:12
    Бельгийское командование считает, что Россия "задрала нос", заявив о намерении брать на прицел самолеты коалиции в Сирии

    Да вы не пугайтесь. Возьмите и проверьте своей шкуркой. feel fellow laughing
    К-50
  32. sabakina Сегодня, 19:16
    Так мы надули нос или у нас всё таки эффективные радары и ракеты? Этих натовцев без поллитра хрен поймёшь...
    sabakina
  33. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 19:19
    Пусть провоцируют и дальше, но потом будут плакать...
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  34. behemot Сегодня, 19:19
    по хлебалу не получал бельгиец видимо, что за мода такая за...ться? Ну хочется вам повоевать, ну давайте, только будьте готовы сдохнуть и будьте готовы к тому, что европу можно будет стереть резинкой с карты.
    behemot
  35. Виктор Дубовицкий Сегодня, 19:25
    Бельгийцы. Вас американцы используют как кочергу, шуруя в топке с горящими дровами. Давайте, собственной задницей попробуйте остриё российского ПРО-ПВО. Но знайте, за ваши опыты они отвечать (вступаться наяву, всерьёз), не станут.
    Виктор Дубовицкий
  36. Санче Сегодня, 19:26
    Давно пора сделать беспилотную зону над Сирией. И сбивать там всяких шавок. И ничего они не сделают, погавкают и успокоятся.
    Вот Сев. Корея такая маленькая и такая отсталая и то ей ничего не могут сделать, боятся, бряцают оружием , но не трогают. Потому что есть мизерный шанс получить ответку.
    А Россия только утирается после очередных плевков в виде сбитых самолетов. Нужно зубы показывать, а не делать в очередной раз последнее китайское предупреждение
    Санче
  37. Ретвизан 8 Сегодня, 19:51
    Согласен, сами даем им повод усомниться в наших силах и в наших намерениях.
    Ретвизан 8
  38. Ин100грамм Сегодня, 19:53
    Бельгия засомневалась в способности российских ПВО в Сирии

    Что за жёлтый заголовок? Где в статье про это? am
    Ин100грамм
  39. дед мороз Сегодня, 19:53
    Бельгийцам то что в сирии делать? request хотя хозяин сказал надо значит надо. belay Независимая страна демократия! belay
    дед мороз
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