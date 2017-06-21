Бельгия засомневалась в способности российских ПВО в Сирии
Бельгийское командование считает, что Россия "задрала нос", заявив о намерении брать на прицел самолеты коалиции в Сирии, однако при работе в районе российских систем ПВО нужно очень хорошо проанализировать угрозу, заявил в эфире телеканала RTL командующий воздушной составляющей ВС Бельгии генерал-майор Фредерик Вансина, передает РИА Новости .
Бельгийские истребители F-16 участвуют в операции международной коалиции по борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии.
Он отметил, что бельгийцы "с большим уважением относятся к российской системе ПВО".
Во вторник Минобороны РФ в ответ на уничтожение международной коалицией в Сирии правительственного истребителя Су-22 заявило, что в районах Сирии, где действует российская авиация, российские средства ПВО будет брать на прицел любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотники международной коалиции.
Бельгийские истребители F-16 участвуют в операции международной коалиции по борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии.
Они немного надули нос, заявляя, что все воздушные объекты с отличительными знаками коалиции к западу от Евфрата будут взяты на прицел. Держать самолет на прицеле – это агрессивное, враждебное действие. В принципе, самолеты должны реагировать на него как на нападение— сказал Вансина, комментируя заявления Минобороны РФ.
Он отметил, что бельгийцы "с большим уважением относятся к российской системе ПВО".
У них очень эффективные радары и ракеты, поэтому, когда нам нужно будет действовать в районе этих систем, нам нужно действительно очень хорошо проанализировать угрозу— заявил командующий ВВС.
Во вторник Минобороны РФ в ответ на уничтожение международной коалицией в Сирии правительственного истребителя Су-22 заявило, что в районах Сирии, где действует российская авиация, российские средства ПВО будет брать на прицел любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотники международной коалиции.
Использованы фотографии: http://imenno.ru/
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