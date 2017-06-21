Бельгия засомневалась в способности российских ПВО в Сирии

Они немного надули нос, заявляя, что все воздушные объекты с отличительными знаками коалиции к западу от Евфрата будут взяты на прицел. Держать самолет на прицеле – это агрессивное, враждебное действие. В принципе, самолеты должны реагировать на него как на нападение

У них очень эффективные радары и ракеты, поэтому, когда нам нужно будет действовать в районе этих систем, нам нужно действительно очень хорошо проанализировать угрозу