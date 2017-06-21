20:08 21 июня

Россия не будет продолжать консультации с США по нормализации отношений

Россия не будет продолжать двусторонние консультации с США по проблемам в отношениях после расширения американских санкций, говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости

Россия не будет продолжать консультации с США по нормализации отношений


Ранее сообщалось, что на 23 июня в Санкт-Петербурге должна была состояться встреча Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном.


Как известно, на ближайшие дни планировалось продолжение двусторонних консультаций по накопившимся в российско-американских отношениях "раздражителям", поиску путей выхода из крайне сложного положения, в которое американская сторона загнала партнерство и взаимодействие с Россией. После вчерашнего решения по санкциям обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога, тем более что и содержания для него не набирается, поскольку Вашингтон как не предлагал, так и не предлагает ничего конкретного в данной области. Как не возвращал, так и не возвращает экспроприированную в декабре прошлого года российскую дипломатическую собственность
— говорится в тексте.

Министерство финансов США во вторник расширило список санкций в отношении компаний и физлиц из РФ и Донбасса из-за ситуации на Украине. В список попали чиновник из России и Донбасса, а также двое представителей байк-клуба "Ночные волки".

Использованы фотографии: https://news-factor.ru/
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Комментарии 16

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  1. Банный Сегодня, 19:28
    От это заява так заява))) сказали как отрезали будем посмотреть
    Банный
    1. Маз Сегодня, 19:35
      Троллят Трампа и госапппаарат
      Маз
      1. dorz Сегодня, 19:40
        На....ть под дверь, а потом договариваться - это по американски.
        dorz
        1. Teberii Сегодня, 20:00
          Против лома нет приема,если нет другого лома,вот и весь разговор .Нужно проверить наш бронепоезд.
          Teberii
    2. Владимир 38 Сегодня, 19:42
      Вот норм заявление, давно пора в таком тоне с придурками разговаривать..
      Владимир 38
      1. Logall Сегодня, 19:52
        Лижбы так и гнули свою линию, а не попятились когда отменой санкций поманят.
        Logall
      2. Офицер запаса Сегодня, 19:54
        А чего, собственно, обсуждать? Диалога давно нет. Выпрашивать чего-то? Так штатники только этого и дожидаются.
        Просит слабый, условия ставит сильный.
        Офицер запаса
  2. Владыка Ситх Сегодня, 19:29
    Правильное решение (Хазанов)
    Владыка Ситх
  3. kefan Сегодня, 19:33
    Давно уже пора это надо было сделать.
    kefan
  4. Александр романов Сегодня, 19:38
    Трамп Ч М О !!!
    Александр романов
  5. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 19:46
    Уже давно пора выслать американского посла из Москвы и отозвать своего из Вашингтона. Разрыв дипотношений ничем нам не грозит, он даже необходим для полной ликвидации проамериканских сил в стране. Что США будут делать в этом случае ? Заморозят активы России на 100 миллиардов или начнут с нами войну ? В первом случае Россия просто откажется от долгов в американских банках и национализирует собственность ТНК, а во втором - сметет США ракетно-ядерным оружием.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    1. Подрезчик Сегодня, 19:51
      Насколько понимаю, эти "ковбои" понимают только язык силы, с этих позиций и надо с ними разговариват! И отжать какую-нибудь собственность посольства США в Москве или Питере!
      Подрезчик
  6. Runoway Сегодня, 20:01
    Не буду махать шашкой про уничтожение амеровского или хотя бы натовского самолёта......
    ........для начала нужное бахнуть по "умеренной оппозиции" в ответ на каждую агрессию США, причём с топовым аргументом "они приближались и вызывали угрозу для наших сирийских союзников" ВСЁ!
    Причём не будет вони, что Асад долбит оппозицию,по ней ударили ВКС,которые расценили действия умеренных как угрозу
    Runoway
  7. Метроном Сегодня, 20:03
    Потеря потерь. И как дальше жить. Хотя нет, погодите, мы ведь и раньше не консультировались, а просто накидывали санкции.

    - Вашему СССР труба. Господин Рейган.
    Метроном
  8. Runoway Сегодня, 20:06
    Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    Уже давно пора выслать американского посла из Москвы и отозвать своего из Вашингтона. Разрыв дипотношений ничем нам не грозит, он даже необходим для полной ликвидации проамериканских сил в стране.

    Вы сначала "комерсов" из своей власти уберите, сделайте запрет на иностранные инвестиции, счета, обучение, отдых,медицину для высших эшелонов! Война войной,а бизнес бизнесом,к ,сожалению,у нас много кто не "стоит за родину до конца" и всегда планирует план "Б" по сваливанию,в случае поражения, за бугор
    Runoway
  9. pvv113 Сегодня, 20:06
    Россия не будет продолжать двусторонние консультации с США

    Зачем напрягаться и тратить свой интеллект на неадекватного "партнера"
    pvv113
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