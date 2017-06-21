Россия не будет продолжать консультации с США по нормализации отношений
Россия не будет продолжать двусторонние консультации с США по проблемам в отношениях после расширения американских санкций, говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости
Ранее сообщалось, что на 23 июня в Санкт-Петербурге должна была состояться встреча Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном.
Министерство финансов США во вторник расширило список санкций в отношении компаний и физлиц из РФ и Донбасса из-за ситуации на Украине. В список попали чиновник из России и Донбасса, а также двое представителей байк-клуба "Ночные волки".
Ранее сообщалось, что на 23 июня в Санкт-Петербурге должна была состояться встреча Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном.
Как известно, на ближайшие дни планировалось продолжение двусторонних консультаций по накопившимся в российско-американских отношениях "раздражителям", поиску путей выхода из крайне сложного положения, в которое американская сторона загнала партнерство и взаимодействие с Россией. После вчерашнего решения по санкциям обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога, тем более что и содержания для него не набирается, поскольку Вашингтон как не предлагал, так и не предлагает ничего конкретного в данной области. Как не возвращал, так и не возвращает экспроприированную в декабре прошлого года российскую дипломатическую собственность— говорится в тексте.
Министерство финансов США во вторник расширило список санкций в отношении компаний и физлиц из РФ и Донбасса из-за ситуации на Украине. В список попали чиновник из России и Донбасса, а также двое представителей байк-клуба "Ночные волки".
Использованы фотографии: https://news-factor.ru/
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