Оружие: запах и звук…

Пожалуй, никто не осмелится оспорить истину, что человек живет в окружающем мире и познает его исключительно с помощью органов чувств. У нас их, как известно, пять. Вся информация, поступающая от наших органов чувств, поступает в «базу данных» нашего головного мозга, там она обрабатывается, и человек на основе этого делает вывод о том, что за предмет перед ним, какую из него можно извлечь пользу. Или наоборот: собрав все данные об «объекте», прийти к выводу, что сей предмет опасен и совершенно непригоден к использованию. И это все благодаря работе наших органов чувств. И вот наступил XXI век и люди освоили искусство управлять друг другом при помощи звуков и запахов!Музыка очень хорошо оживляет видеоряд, не так ли?Мировая наука в наши дни не просто шагает семимильными шагами, она несется вскачь, выдавая практически ежедневно все новые и новые открытия.Органы чувств человека с давних пор подвергаются всестороннему изучению: прежде всего на предмет лечения различных болезней, которым эти самые органы подвергаются. А потом кому-то первому пришла в голову шальная идея: «а что получится, если с помощью запахов, музыки, картинок заставить мозг работать в нужном направлении?». И ведь получилось…А получилось вот что. В ходе экспериментов выяснились удивительные вещи: если, к примеру, определенный запах «наложить» на определенный зрительный образ, то мозг выдает команду: «Хочу!». Или наоборот, такая совокупность компонентов может вызвать стойкое отвращение. То же самое можно сказать и о музыке, и о видео. Все эти «хитрости», совершившие прорыв в науке, потом встали на службу в повседневной жизни.Одной из таких «фишек» стал аромамаркетинг. Основатель его – американский нейролог и психиатр Алан Хирш. Именно Хирш первым выяснил, что практически две трети покупателей оценивают качество товара, его свежесть и даже изысканность именно по запаху.Аромамаркетинг стремительно ворвался в нашу жизнь. Характерные ароматы присутствуют теперь не только в обеденных залах. Специальные ароматизаторы воздуха стали устанавливать на входах в кофейни, так что, услышав волшебный запах, редкий прохожий не завернет в кафе, дабы насладиться чашечкой этого чудесного горячего напитка. Ароматы ванили помогли в два раза вырасти продажам десертов, а тонкий аромат бренди, ненавязчиво приглашающий гостей заглянуть в бар и вкусить этого волшебного напитка, также сыграл не последнюю роль в продвижении этого продукта на потребительский рынок.А запахи кожи, которые сплошь и рядом стали применять в салонах обуви и изделий из кожи?.. Такие ароматы призваны завлечь покупателя, убедить его в высоком качестве предлагаемого товара, а в итоге вызвать желание купить товар.Некоторые известные люди применяют ароматы, а конкретнее – изысканный парфюм, на своих концертах. Безусловно, тонкий аромат дорогого парфюма остается в памяти на долгое время вкупе с воспоминаниями о приятно проведенном на концерте времени. Такой прием неоднократно использовал на своих выступлениях наш земляк Сергей Пенкин, который применял тонкие ароматы, разбрызгивая их в зале, для создания в полном смысле этого слова «приятной атмосферы». И получался этакий симбиоз из звуков и ароматов, услаждающих и слух, и обоняние.Музыка, а точнее ее разновидность – фоновая, давно и широко стала применяться в магазинах. Ну, а до этого она применялась и успешно на полях сражений. Греческая фаланга шла в бой под звуки флейт, распевая песню: «Вперед, сыны Эллады, героям страх не ведом!» Шотландцы атаковали под гнусный вой волынок, «каппелевцы» из кинофильма «Чапаев» под барабанный бой!А вот это «психическая» из кинофильма о «Мальчише-Кибальчише», по сути, «калька» с показанной в кинофильме «Александр Пархоменко» атаки немцев в 1918 году. И поскольку фильм сняли в 1942-ом, то некоторая оглупленность как немцев в нем, так и «проклятых буржуинов», понятна. И как только такие вот … «отцов и братьев разбили»? Но для сказки задумано просто отлично. Черный и белый цвета и ритмическая музыка…Подобранная по особому принципу, она побуждает людей совершать незапланированные покупки. И здесь тоже есть свои хитрости. Ритмичная музыка заставляет людей быстрей двигаться в торговом зале, быстрей выбирать вещи и покупать их на радость торговцам. Ушлые продавцы идут на разные ухищрения, лишь бы покупатель «валом валил» именно в их магазин. На определенный товар подбирается определенный музыкальный стиль. Так в магазинах бытовой техники чаще всего это будет музыка в стиле easypop. Но и тут нужно быть осторожным, иначе покупатель ждет эмоциональная перегрузка еще и образами, которые он видит на телеэкранах и мониторах.В магазинах готовой одежды музыкальный фон подбирается иной. Музыка должна быть легкой, веселой, ритмичной. Ведь вряд ли покупателю захочется ходить в полной тишине по торговому залу, слыша лишь скрип металлических тележек да звук собственных шагов. Другое дело, когда звучит танцевальная мелодия: время, проведенное в магазине, пролетает незаметно. Довольный приобретением покупатель, вспоминая приятную, ритмичную музыку, под которую он совершил удачную покупку, непременно зайдет в этот маркет еще и еще раз. Слуховые ассоциации будут возвращать его вновь и вновь к тем минутам удовольствия, которые он получил, совершая шопинг именно в этом магазине.В предновогодние праздники для посетителей подбирается иной звукоряд, и иные ароматы витают в воздухе. Все связано с ожиданием Нового года. А это ароматы хвои, мандаринов, корицы – всего того, что вызывает в нашем сознании приятные воспоминания, а сердце заставляет чаще биться в предвкушении праздника, а значит и приобретать подарки для родных и друзей.Кстати, обратите внимание на оружие нехороших буржуинов… Интересно, не правда ли?Поставьте духовой оркестр у нового магазина и заставьте его играть марш «Прощание славянки», и ноги сами понесут на эту мелодию очень многих людей. Проверено. Устоять практически невозможно! А тут тебе предлагают принять участие в бесплатном розыгрыше призов, дают талон, купон, карту… и рано или поздно, но вы купите хотя бы что-то. А «причиной» покупки в итоге окажется музыка.Музыка нашла свое применение и в телепередачах, например, в программе «Контрольная закупка». Музыка узнаваема (и это тоже один из ходов телевизионщиков!), приятна на слух и ненавязчиво так подталкивает участников программы совершать покупки.Кроме того, музыка способна лечить душу человека и это хорошо известно многим. Сочетание музыки с показом слайдов или видеороликов оказывает свое благотворное (и лечебное!) воздействие на человека.Ну а видео плюс музыка – вот вам и рекламный ролик! Задача его все та же: завлечь покупателя, убедить в нужности приобретения того или иного продукта. Еще один интересный момент. Посмотрите, как используют звук и цвет фармацевтические компании. Рекламируя лекарственные препараты, они используют неагрессивную музыку, спокойные сюжеты, все актеры мило улыбаются вам и деликатно так утверждают, что рекламируемый препарат – это именно то, что вам нужно. Что это ваше лекарство, и оно непременно вам поможет.В точности так проходят и презентации некоторых фирм. Вас приглашают на мероприятие. Тут вам и чай, и кофе (аромамаркетинг!), и музыка (да-да!) – вас просто… обожают! Все для вас. И вот вы уже расслабились и поверили… Ну а дальше все зависит либо от стойкости покупателя, либо от порядочности фирмы…Хочется вспомнить и еще одних активных «продвигателей» своих услуг с помощью всевозможных образов – это ресторанный сервис.Наверняка каждый, кто побывал в подобного рода заведениях, знает, насколько сильна конкуренция в этой сфере. А для привлечения посетителей на свою сторону в ход идут любые идеи. Вспомните, какими красочными стали карты вин. А меню, которое сейчас стало больше похоже на портфолио заведения? То-то же! Открываешь этот фотоальбом и понимаешь насколько профессионально стали работать рестораторы. Красочные фотографии блюд, отпечатанные на превосходной бумаге, призваны убедить посетителя в престижности заведения, качестве работы поваров и отменном вкусе блюд, которые нужно непременно попробовать.Кстати, и здесь широко используется так называемое «музыкальное манипулирование». К примеру, выяснилось, что диско 1970–1980-х гг. прекрасно повышает продажи легкого алкоголя и коктейлей, а под музыкальные «флюиды» французских шансонье охотно покупают сухие вина.Вот так музыка, цвет и запахи встали на службу не только традиционным наукам, но и деловым людям!