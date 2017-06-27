06:52 27 июня

Оружие: запах и звук…

Пожалуй, никто не осмелится оспорить истину, что человек живет в окружающем мире и познает его исключительно с помощью органов чувств. У нас их, как известно, пять. Вся информация, поступающая от наших органов чувств, поступает в «базу данных» нашего головного мозга, там она обрабатывается, и человек на основе этого делает вывод о том, что за предмет перед ним, какую из него можно извлечь пользу. Или наоборот: собрав все данные об «объекте», прийти к выводу, что сей предмет опасен и совершенно непригоден к использованию. И это все благодаря работе наших органов чувств. И вот наступил XXI век и люди освоили искусство управлять друг другом при помощи звуков и запахов!

Оружие: запах и звук…

Музыка очень хорошо оживляет видеоряд, не так ли?

Мировая наука в наши дни не просто шагает семимильными шагами, она несется вскачь, выдавая практически ежедневно все новые и новые открытия.


Органы чувств человека с давних пор подвергаются всестороннему изучению: прежде всего на предмет лечения различных болезней, которым эти самые органы подвергаются. А потом кому-то первому пришла в голову шальная идея: «а что получится, если с помощью запахов, музыки, картинок заставить мозг работать в нужном направлении?». И ведь получилось…

А получилось вот что. В ходе экспериментов выяснились удивительные вещи: если, к примеру, определенный запах «наложить» на определенный зрительный образ, то мозг выдает команду: «Хочу!». Или наоборот, такая совокупность компонентов может вызвать стойкое отвращение. То же самое можно сказать и о музыке, и о видео. Все эти «хитрости», совершившие прорыв в науке, потом встали на службу в повседневной жизни.

Одной из таких «фишек» стал аромамаркетинг. Основатель его – американский нейролог и психиатр Алан Хирш. Именно Хирш первым выяснил, что практически две трети покупателей оценивают качество товара, его свежесть и даже изысканность именно по запаху.

Аромамаркетинг стремительно ворвался в нашу жизнь. Характерные ароматы присутствуют теперь не только в обеденных залах. Специальные ароматизаторы воздуха стали устанавливать на входах в кофейни, так что, услышав волшебный запах, редкий прохожий не завернет в кафе, дабы насладиться чашечкой этого чудесного горячего напитка. Ароматы ванили помогли в два раза вырасти продажам десертов, а тонкий аромат бренди, ненавязчиво приглашающий гостей заглянуть в бар и вкусить этого волшебного напитка, также сыграл не последнюю роль в продвижении этого продукта на потребительский рынок.

А запахи кожи, которые сплошь и рядом стали применять в салонах обуви и изделий из кожи?.. Такие ароматы призваны завлечь покупателя, убедить его в высоком качестве предлагаемого товара, а в итоге вызвать желание купить товар.

Некоторые известные люди применяют ароматы, а конкретнее – изысканный парфюм, на своих концертах. Безусловно, тонкий аромат дорогого парфюма остается в памяти на долгое время вкупе с воспоминаниями о приятно проведенном на концерте времени. Такой прием неоднократно использовал на своих выступлениях наш земляк Сергей Пенкин, который применял тонкие ароматы, разбрызгивая их в зале, для создания в полном смысле этого слова «приятной атмосферы». И получался этакий симбиоз из звуков и ароматов, услаждающих и слух, и обоняние.

Музыка, а точнее ее разновидность – фоновая, давно и широко стала применяться в магазинах. Ну, а до этого она применялась и успешно на полях сражений. Греческая фаланга шла в бой под звуки флейт, распевая песню: «Вперед, сыны Эллады, героям страх не ведом!» Шотландцы атаковали под гнусный вой волынок, «каппелевцы» из кинофильма «Чапаев» под барабанный бой!


А вот это «психическая» из кинофильма о «Мальчише-Кибальчише», по сути, «калька» с показанной в кинофильме «Александр Пархоменко» атаки немцев в 1918 году. И поскольку фильм сняли в 1942-ом, то некоторая оглупленность как немцев в нем, так и «проклятых буржуинов», понятна. И как только такие вот … «отцов и братьев разбили»? Но для сказки задумано просто отлично. Черный и белый цвета и ритмическая музыка…

Подобранная по особому принципу, она побуждает людей совершать незапланированные покупки. И здесь тоже есть свои хитрости. Ритмичная музыка заставляет людей быстрей двигаться в торговом зале, быстрей выбирать вещи и покупать их на радость торговцам. Ушлые продавцы идут на разные ухищрения, лишь бы покупатель «валом валил» именно в их магазин. На определенный товар подбирается определенный музыкальный стиль. Так в магазинах бытовой техники чаще всего это будет музыка в стиле easypop. Но и тут нужно быть осторожным, иначе покупатель ждет эмоциональная перегрузка еще и образами, которые он видит на телеэкранах и мониторах.

В магазинах готовой одежды музыкальный фон подбирается иной. Музыка должна быть легкой, веселой, ритмичной. Ведь вряд ли покупателю захочется ходить в полной тишине по торговому залу, слыша лишь скрип металлических тележек да звук собственных шагов. Другое дело, когда звучит танцевальная мелодия: время, проведенное в магазине, пролетает незаметно. Довольный приобретением покупатель, вспоминая приятную, ритмичную музыку, под которую он совершил удачную покупку, непременно зайдет в этот маркет еще и еще раз. Слуховые ассоциации будут возвращать его вновь и вновь к тем минутам удовольствия, которые он получил, совершая шопинг именно в этом магазине.

В предновогодние праздники для посетителей подбирается иной звукоряд, и иные ароматы витают в воздухе. Все связано с ожиданием Нового года. А это ароматы хвои, мандаринов, корицы – всего того, что вызывает в нашем сознании приятные воспоминания, а сердце заставляет чаще биться в предвкушении праздника, а значит и приобретать подарки для родных и друзей.


Кстати, обратите внимание на оружие нехороших буржуинов… Интересно, не правда ли?

Поставьте духовой оркестр у нового магазина и заставьте его играть марш «Прощание славянки», и ноги сами понесут на эту мелодию очень многих людей. Проверено. Устоять практически невозможно! А тут тебе предлагают принять участие в бесплатном розыгрыше призов, дают талон, купон, карту… и рано или поздно, но вы купите хотя бы что-то. А «причиной» покупки в итоге окажется музыка.

Музыка нашла свое применение и в телепередачах, например, в программе «Контрольная закупка». Музыка узнаваема (и это тоже один из ходов телевизионщиков!), приятна на слух и ненавязчиво так подталкивает участников программы совершать покупки.

Кроме того, музыка способна лечить душу человека и это хорошо известно многим. Сочетание музыки с показом слайдов или видеороликов оказывает свое благотворное (и лечебное!) воздействие на человека.

Ну а видео плюс музыка – вот вам и рекламный ролик! Задача его все та же: завлечь покупателя, убедить в нужности приобретения того или иного продукта. Еще один интересный момент. Посмотрите, как используют звук и цвет фармацевтические компании. Рекламируя лекарственные препараты, они используют неагрессивную музыку, спокойные сюжеты, все актеры мило улыбаются вам и деликатно так утверждают, что рекламируемый препарат – это именно то, что вам нужно. Что это ваше лекарство, и оно непременно вам поможет.

В точности так проходят и презентации некоторых фирм. Вас приглашают на мероприятие. Тут вам и чай, и кофе (аромамаркетинг!), и музыка (да-да!) – вас просто… обожают! Все для вас. И вот вы уже расслабились и поверили… Ну а дальше все зависит либо от стойкости покупателя, либо от порядочности фирмы…

Хочется вспомнить и еще одних активных «продвигателей» своих услуг с помощью всевозможных образов – это ресторанный сервис.

Наверняка каждый, кто побывал в подобного рода заведениях, знает, насколько сильна конкуренция в этой сфере. А для привлечения посетителей на свою сторону в ход идут любые идеи. Вспомните, какими красочными стали карты вин. А меню, которое сейчас стало больше похоже на портфолио заведения? То-то же! Открываешь этот фотоальбом и понимаешь насколько профессионально стали работать рестораторы. Красочные фотографии блюд, отпечатанные на превосходной бумаге, призваны убедить посетителя в престижности заведения, качестве работы поваров и отменном вкусе блюд, которые нужно непременно попробовать.

Кстати, и здесь широко используется так называемое «музыкальное манипулирование». К примеру, выяснилось, что диско 1970–1980-х гг. прекрасно повышает продажи легкого алкоголя и коктейлей, а под музыкальные «флюиды» французских шансонье охотно покупают сухие вина.

Вот так музыка, цвет и запахи встали на службу не только традиционным наукам, но и деловым людям!
Автор: Светлана Денисова


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 4

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  1. Котище Сегодня, 06:05
    Уважаемые авторы!
    Мне искренне интересно как Вы определяете рубрики статей на ВО. За последний месяц практически каждая 10 статья мимо. Особенно для меня печально, что более всего страдает "История"! Про подборку названий статей, просто промолчу!
    Теперь вернемся к Светлане и ее работе, которая выложена выше! Печалька, из интересного заиысла, кроме пассажа про два фильма и волынки шотландцев, в результате что-то из курса для начинающего рекламщика! Ух сейчас меня Вячеслав Олегович порвет! "До уровня провициальной Пензы, как до луны пехом".
    Даже в формате статьи, где ..... прописные истины, традиции и классика жанра!
    Напоминаю рубрика ВО "История"!
    Теперь по порядку!
    1. Не надо наших предков принижать, в плане наших познаний в области психологии! Для долгого похода всегда была песня. В пешем (и не только) марше пели ...... все. От викингов на веслах, до бедуинов на верблюде! Ритм, ритм, ритм. От сюда барабаны, волынки, горны и флейты. Ритм = скорость. Более позднее развитие в музыке это марш! Кто не вспомнит как чеканил шаг под прощание славянки!
    2. А теперь до чего "современные маркетологи" не до кумекали. Главное не радость в движении, главное способность управлять войсковыми подразделения как в походе так и в бою. Небыло у древних войнов эллады раций с гарнитурой, вот и выкручивались флейтами и флагами! Шотландцы - волынками, Петр I - барабанами! Эвалюции вбивались штуцерами и муштрой так, что даже боевые кони знали, что и когда делать!
    3. Немного о психологии! Обычай древнего Рима, в атаке стучать мечем о край щита. Да они были не первыми и не последними, но не дай бог Вам увидеть, когда на Вас идет подготовленная колонна ОМОНа глубиной в человек шесть и бьет в ритм ПРом о край щита! Не для слабонервных....
    А если это заменить на "кабанчика" тяжелой кавалерии польских гусар! Либо ежика македонской фаланги!
    4. Особником стоит опыт древней "фармакологии" в военном деле. Не секрет, что войны Александра Македонского и бессеркеры викингов не стеснялимь "грибочки" кушать перед боем. Славяне делали отвар из "белены", татары использовали "черемшу". Кое кто и в "дерьме" измазывалмя перед боем. Зачем? В бою все средства хороши. Особенно если до личных дронов еще цать лет.
    Выводы откуда, наши современные открытия в области пиара и маркетинга?
    Парадигма проста убивать человечество умело и умеет куда более эффективно, чем продавать!
    Хотя пройдите по утру мимо пекарни! Если слюнки потекут от запаха горячего хлеба, то!
    Р.s. Светлана не обижайтесь! Но если брать тему, то надо ее прорабатывать от и до, или оставлять надежду читателю на продолжение!
    С уважением Котище!
    Котище
    1. мордвин 3 Сегодня, 06:13
      Цитата: Котище
      Р.s. Светлана не обижайтесь!

      А где Светлана? Шпаковского статья, уверен на 99,9.
      мордвин 3
      1. Котище Сегодня, 06:23
        Примочки и школа Вячеслава Олеговича есть! Но не его, статья откровенно слаба.
        Котище
        1. мордвин 3 Сегодня, 06:26
          Цитата: Котище
          Но не его, статья откровенно слаба.

          Да лодырничает он, вот и вся недолга. laughing Филонщик. feel
          мордвин 3
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