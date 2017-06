The National Interest: могут ли старые танки России опять стать новыми?

Статья «Can Russia's Old Tanks Become 'New' Again?»:

http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/can-russias-old-tanks-become-new-again-21195

Изучение российских вооружений или военной техники зарубежными специалистами всегда представляет особый интерес. Располагая ограниченным количеством информации, авторы из третьих стран могут сделать весьма интересные – хотя порой и неоднозначные – выводы. Чаще всего рассматриваются самые современные образцы, призванные составлять основу парка техники в будущем, но порой внимание обращают и на существующие разработки, уже доведенные до серийного производства и массовой эксплуатации.Очередная статья, посвященная уже существующей российской бронетехнике, была опубликована 17 июня американским изданием The National Interest в рубрике Security. Постоянный автор издания Кайл Мизоками подготовил материал с говорящим названием «Can Russia's Old Tanks Become 'New' Again?» («Могут ли старые танки России опять стать новыми?») Как ясно из заголовка, темой публикации стали проекты обновления серийной бронетехники строевых частей и их перспективы в контексте дальнейшего развития сухопутных войск России.Свою статью К. Мизоками начинает с напоминания о том, что в последние годы особое внимание всего мира привлекает новейший российский танк Т-14 «Армата». Эта машина была разработана, что называется, с чистого листа. Она является первым абсолютно новым танком в мире, созданным за несколько последних лет, а в контексте российского танкостроения – первым полностью новым даже за несколько десятилетий. Новейшие танки обязательно поступят в серийное производство и пойдут в войска.Однако автор считает, что ограниченные финансовые возможности российского военного ведомства приведут к специфическим последствиям. Даже после начала серийного выпуска «Армат» основу парка бронетанковой техники по-прежнему будут составлять старые и давно знакомые боевые машины, впервые представленные в восьмидесятых годах прошлого века или еще раньше.По данным К. Мизоками, в настоящее время в вооруженных силах России имеется 2700 основных боевых танков, находящихся в эксплуатации. Эта техника служит в составе 36 мотострелковых (механизированная пехота в терминологии НАТО) и танковых бригад. Кроме того, танки состоят на вооружении четырех мотострелковых и такого же количества танковых дивизий.В последних планах по развитию сухопутных войск России предусматривается формирование т.н. батальонных тактических групп. Такая группа представляет собой усиленное общевойсковое соединение, способное к самостоятельной деятельности и решению поставленных боевых задач. В составе батальонных тактических групп имеется по четыре танковых и мотострелковых роты. Кроме того, в составе тактической группы предусматривается создание артиллерийских, разведывательных, инженерных и различных вспомогательных подразделений. В составе маневренных бригад или полков российской армии обычно имеется две батальонные тактические группы.Основными «кирпичиками» в здании современных российских бронетанковых войск по-прежнему остаются машины семейства Т-72. В это семейство К. Мизоками включает как все танки Т-72 разных модификаций, так и его «кузена» Т-80, а также «старшего брата» в лице Т-90. Самым старым представителем этой линейки является Т-72, появившийся более трех десятилетий назад. К концу Холодной войны на вооружение поступил Т-80. Наиболее новыми являются машины Т-90 – результат глубокой модернизации базовых Т-72.Танк Т-72 впервые был предоставлен в 1973 году, и сразу стал поводом для беспокойства Североатлантического альянса. Новая бронемашина отличалась низким силуэтом, толстым бронированием и мощным вооружением. Т-72 выглядел как значительный шаг вперед в сравнении с весьма посредственным Т-62. Основным оружием новейшего советского танка была 12-мм гладкоствольная пушка 2А46М. Из экипажа был выведен заряжающий, вместо которого в боевом отделении появилась специальная автоматика. С ее помощью орудие могло делать до восьми выстрелов в минуту. Отказ от четвертого танкиста позволил сократить размеры башни. При помощи двигателя мощностью 780 л.с. танк мог разгоняться на шоссе до 37 миль в час (60 км/ч).Новейший советский танк отличался высоким для своего времени уровнем защиты. Корпус и башня оснащались комбинированным многослойным бронированием. При обстреле бронебойными подкалиберными оперенными снарядами с отделяющимся поддоном из 120-мм пушек стран НАТО обеспечивалась защита на уровне 335-380 мм гомогенной брони. При использовании противником 120-мм кумулятивных снарядов стойкость была эквивалентна 410-450 мм броневой стали. Более поздняя модификация танка Т-72Б1 получила динамическую защиту «Контакт-1», при помощи которой стойкость к подкалиберным снарядам увеличилась на 50%, а защита от кумулятивных улучшилась почти вдвое. В дальнейшем была использована аналогичная система «Контакт-5», обеспечившая адекватную защиту от противотанковых ракет типа TOW.Танки Т-72 были опорой советских сухопутных войск, а также поставлялись зарубежным армиям. В общей сложности экспортные машины отправились в 12 стран, в том числе в Сирию и Ирак. К. Мизоками отмечает, что сирийские танки Т-72 не слишком хорошо показали себя в столкновении с израильской бронетехникой во время вторжения в Ливан в 1982 году. Еще хуже сражались иракские бронемашины во время войны в Персидском заливе в 1991 году.В качестве основных проблем сирийских и иракских танков американский автор указывает низкий уровень подготовки экипажей и проблемы с управлением войсками. В то же время, он утверждает, что Т-72 и без этого отстает от современных западных и израильских танков, в первую очередь, в областях боеприпасов для основного орудия, бронирования и средств наблюдения. К примеру, танки сухопутных войск Ирака не комплектовались динамической защитой «Контакт-1» или «Контакт-5», использовавшейся на технике других стран. Такие особенности машин имели критическое значение.Кроме Т-72 российские сухопутные войска «унаследовали» от советской армии танки Т-80. Эта машина имеет значительное сходство с Т-72, а также оснащается аналогичным орудием 2А46М. В то же время, танк Т-80 имел заметные отличия. К примеру, используя орудие в качестве пусковой установки, такая машина могла выстрелить управляемой ракетой 9М112 «Кобра», оснащенной кумулятивной бронебойной боевой частью. Такая ракета могла лететь на расстояние 2,5 мили (4 км) и пробивать до 700 мм гомогенной брони. Кроме того, танк Т-80 был немного крупнее и оснащался газотурбинным двигателем мощностью 1250 л.с. К. Мизоками напоминает, что такой двигатель давал повышенную подвижность ценой сокращения надежности.Экономические проблемы, преследовавшие Россию после распада Советского Союза вплоть до начала прошлого десятилетия, повлекли за собой длительные «голодные годы» для вооруженных сил. У армии не было денег на закупку новых танков, но имеющиеся Т-72 и Т-80 удалось сохранить в строю, а также время от времени проводить необходимые ремонты и модернизации.Несмотря на деморализующий эффект от результатов войны в Персидском заливе, советские и российские инженеры продолжили развитие техники. В частности, они разработали целый ряд систем дополнительной защиты бронетехники, в том числе основанных на оригинальных идеях и решениях. Так, комплекс оптико-электронного подавления «Штора-1» мог создавать оптические помехи и мешать наведению ракет с инфракрасными головками, а защита от комплексов с лазерным наведением осуществлялась при помощи дымовых гранатометов. В комплексе активной защиты «Арена» объединялись допплеровский радиолокатор и кинетические средства перехвата, что позволило уничтожать подлетающие средства поражения на минимальном расстоянии.Также продолжалось развитие вооружения. Для орудия-пусковой установки 2А46М были созданы новые кумулятивные и бронебойные подкалиберные снаряды, отличавшиеся повышенными боевыми характеристиками. Остававшиеся в строю танки Т-80 также получили новую противотанковую управляемую ракету 9М119 «Рефлекс», по своим характеристикам превосходившую более старую «Кобру».Нынешнее поколение танков существующих моделей представляет бронемашина Т-72Б3. Такой проект модернизации объединяет в себе ряд способов повышения технических и боевых характеристик и подразумевает использование самых разных устройств новых типов. Так, танк Т-72Б3 оснащается самой новой динамической защитой «Контакт-5», заметно повышающей живучесть в случае попадания кумулятивного боеприпаса. 125-мм орудие может использовать ракеты «Рефлекс», а боекомплект с 39 выстрелов увеличивается до 45. Таким образом, проект «Б3» подразумевает значительное обновление защиты и комплекса вооружений. Изначально проект предлагал обновление силовой установки, но от него отказались из соображений экономии.По информации К. Мизоками, в будущем танки Т-72Б3 смогут пройти новую модернизацию. В ее рамках бронемашины смогут получить автоматику заряжания и систему управления огнем, аналогичные использованным в проекте Т-14 «Армата». Также возможна установка самой последней российской системы динамической защиты «Реликт» и новой силовой установки, отличающейся на 50% большей мощностью.Помимо танков семейства Т-72 в российских сухопутных войсках остается 550 эксплуатируемых бронемашин типа Т-80. Эту технику, по известным данным, планируется модернизировать в соответствии с проектом Т-80БВ. Танк с литерами «БВ» в определенной мере похож на Т-72Б3. Предлагается аналогичный подход к модернизации защиты и оружия. При этом в таком проекте предлагается использование менее мощного, но более надежного газотурбинного двигателя иной модели. Как писало издание Jane's, после модернизации танки Т-80БВ смогут эффективно работать в условиях холодного климата Дальнего Востока, Сибири или Арктики. К. Мизоками обращает внимание: возможно, не случайно, что эти регионы максимально удалены от основных танковых сил НАТО.После падения Берлинской стены российская оборонная промышленность представила лишь один новый танк – Т-90. Эта машина была представлена в 1993 году и представляла собой глубокую модернизацию Т-72, названную совершенно новой моделью. Т-90 во многом похож на новые Т-72Б3, а кроме того, в значительной мере поспособствовал будущей разработке проекта модернизации «Б3».Последняя на данный момент модификация Т-90 под названием Т-90МС имеет все возможности Т-72Б3 и почти идентичен ему по составу бортового оборудования. При этом танк такой версии отличается наличием дизельного двигателя мощностью 1000 л.с., наличием набора видеокамер для повышения информированности экипажа, а также навигационной аппаратурой, совместимой со спутниковой системой ГЛОНАСС. Одно из важнейших нововведений проекта Т-90МС – усиленное бронирование. По данным американского специалиста, лобовая защита эквивалентна 690-мм стальной броне при защите от подкалиберных снарядов или 1040 мм брони в случае обстрела кумулятивным боеприпасом. Дополнительные слои стали и композитных материалов, прикрытые динамической защитой, привели к двукратному повышению уровня защиты Т-90МС в сравнении с Т-72 самой первой версии.Свою статью «Can Russia's Old Tanks Become 'New' Again?» Кайл Мизоками завершает ожидаемыми выводами. Он полагает, что высокая стоимость новейших основных боевых танков Т-14 «Армата», а также западные санкции, наложенные в связи с «вторжением на Украину», скорее всего, негативным образом скажутся на возможностях России в деле закупки новой бронетехники. Вряд ли страна сможет быстро приобрести значительное число машин последних моделей.Российские вооруженные силы в настоящее время сталкиваются с известными проблемами, связанными с моральным и физическим устареванием техники. Подобная ситуация наблюдается в разных сферах, от самолетов-истребителей до танков и других боевых бронированных машин. Несмотря на появление новых образцов, способных положительным образом сказаться на обороноспособности, в эксплуатации будет оставаться большое количество материальной части старых типов. Такая техника будет использоваться вплоть до сохранения надобности в ней. При тщательном техническом обслуживании и своевременном проведении новых модернизаций уже имеющиеся в наличии танки сравнительно старых моделей смогут служить в составе российской армии в течение нескольких следующих десятилетий.Нельзя не отметить, что новая статья издания The National Interest, посвященная особенностям развития российского парка бронетанковой техники, в целом, раскрывает давно известные тезисы и не содержит никаких сенсационных или удивительных сведений. Российское министерство обороны достаточно давно огласило свои планы в отношении развития танков. Параллельно с массовым строительством техники новых типов, начало которого ожидается в ближайшем будущем, будет продолжаться модернизация имеющихся в наличии машин по новым проектам.Напомним, проект модернизации танков Т-72Б3 был представлен достаточно давно, и уже стал предметом заказа военного ведомства. С начала текущего десятилетия осуществляется массовая модернизация строевых танков семейства Т-72 с заменой ряда радиоэлектронного и иного оборудования, а также с установкой некоторых новых приборов, дополнительных систем защиты и т.д. По разным данным, к настоящему времени модернизацию по проекту «Б3» прошло не менее 800 танков. Также были разработаны несколько других версий проекта Т-72Б3. Они подразумевают использование новых двигателей, улучшенного вооружения и усиленной защиты.Модернизация танков Т-80БВ по новому проекту пока остается в планах на ближайшее будущее. В ноябре прошлого года российская пресса сообщала о скором создании новой версии бронемашины, отличающейся более эффективным газотурбинным двигателем и улучшенными приборами управления огнем. По имеющимся данным, первые танки пройдут такую модернизацию уже в этом году.Также нужно сказать, что американский автор в своей статье «Can Russia's Old Tanks Become 'New' Again?» допустил некоторые заметные ошибки. Они не ведут к каким-либо фатальным последствиям, но все же заметно искажают картину. К примеру, К. Мизоками утверждает, что изначально танк Т-72 оснащался 125-мм орудием 2А46М. Однако хорошо известно, что первые модификации этой машины комплектовались пушкой 2А26М. Вскоре Т-72 перевооружили с использованием более новых орудий 2А46-1. Танковое орудие 2А46М, упоминаемое автором, было создано только в конце семидесятых годов.Также информация, приведенная в статье, создает впечатление, что танки Т-72 получили возможность использования управляемых ракет только в последних модификациях, тогда как Т-80 всегда несли такое оружие. В действительности Т-72 стал носителем управляемых ракет после создания орудия 2А46М, специальным образом доработанного для применения таких боеприпасов. Т-72 с ракетами поступил на вооружение всего через несколько лет после Т-80 с аналогичными возможностями.Тем не менее, основные идеи статьи полностью соответствуют действительности. В силу объективных причин и ряда факторов финансовые возможности России не позволяют быстро и в полной мере получить желаемое количество бронемашин новых моделей. Как следствие, боеспособность бронетанковых войск в течение значительного времени придется поддерживать при помощи ремонта и модернизации имеющейся техники сравнительно старых моделей. Один из подобных проектов – обновление танков Т-72 до состояния «Б3» – уже стартовал. Второй планируется запустить уже в этом году. Таким образом, прогноз издания The National Interest о сохранении существующей техники в армии в течение нескольких следующих десятилетий выглядит весьма правдоподобным.