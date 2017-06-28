Война, золото и пирамиды… Конец эпохи пирамид (Часть десятая)

XII династия эпохи Среднего царства в Египте была для него очень значима. И не только тем, что ее фараоны опять присоединили к владениям Египта Нубию, Синай, Ливию, Палестину и Сирию; другие египетские цари и до них, и потом не раз делали то же самое. Для страны не было ничего нового в том, что они строили храмы. Важно другое: что они умели править так, что дали стране мир и возводили постройки на благо всем, а не только себе и богам. Для Египта подобное отношение носило настолько исключительный характер, что эти фараоны заслужили особую благодарность современников, что, согласитесь, дорогого стоит. «Он делает зеленым [Египет] более, чем великий Хапи, – можно прочитать в «поучении» о фараоне Аменемхете III, который начал строительство оросительной системы в Фаюмском оазисе, – он дает пищу тем, кто ему служит». Так что не для всех египетских фараонов именно война была главным источником доходов, целью и смыслом жизни. Были и люди иначе мотивированные и ориентированные…То, что сегодня осталось от пирамиды Аменемхета I.Непонятно, почему Аменемхет I перенес свою столицу из Фив на север, и здесь на границе Верхнего и Нижнего Египта построил себе новую столицу, названную Иттауи – «Та, что овладела Обеими землями». Известно, что ее основали и даже когда начали строительство, но где она была точно, неизвестно. Следы не найдены. Хотя известно, что Аменемхет I приказал неподалеку построить себе и пирамиду – настоящую гробницу, то есть продолжил этим самым традицию Древнего царства. Его примеру последовал его соправитель и преемник Сенусерт I; но остальные цари из Иттауи решили строить себе пирамиды в других местах.Вход в пирамиду Аменемхета I.До гробницы Аменемхета I можно добраться из деревни Матание, что расположена в 60 километрах на юг от Каира; потом от нее еще три километра нужно пройти или проехать на запад. Найти ее непросто, так как высота ее сегодня всего 15 м. Первоначальная высота пирамиды была 55 метров, а длина стороны основания равнялась 78,5 метрам. Самое интересное, что забраться в погребальную камеру этой пирамиды невозможно. И очень может быть, что этого не смогли сделать и древние грабители. Они оставили после себя целых пять (!) незаконченных шахт, видимо надеясь туда добраться. Но не добрались, так как ее залила вода, попадающая туда каким-то образом из Нила, а Нил, понятно, вычерпать невозможно. На ум сразу приходит мысль запустить в камеру водолаза, поскольку ход в нее нашли. Но… за тысячелетия вода сильно размыла ходы. Там темно, и сплошной ил, а потолки полуобвалились. Лезть туда подобно самоубийству.Кладка из сырцовых кирпичей в пирамиде Аменемхета I.План комплекса пирамиды Аменемхета I в Эль – Лишт: 1- пирамида Аменемхета I, 2- вход, 3- наклонный коридор, 4- погребальная камера, 5- заупокойный храм, 6- дорожка для процессий, 7- внутренняя ограда, 8- гробницы принцесс, 9- внешняя ограда.Конечно, опять же может найтись какой-нибудь супербогатый… меценат, которому можно посоветовать забить в землю трубы со стороны Нила. Пустить по ним жидкий азот. Заморозить грунт и эту подземную трещину. Затем откачать воду из подземелья. Укрепить потолки и вести исследование. Вдруг, ну вдруг там найдется очередное сокровище. Тогда это все окупит. А если там стоит пустой саркофаг?Что до устройства пирамиды, то она сложена из неправильной формы небольших камней, которые укреплены каркасом и облицованы отшлифованными плитами, причем многие из них сняты с пирамид Древнего царства, к тому времени уже начавших разрушаться. Погребальный комплекс был окружен двумя стенами: внутренней из известняковых блоков, окружавшей собственно пирамиду и заупокойный храм; и внешней – сооруженной из глиняных кирпичей. В пределах внешнего кольца обнаружены мастабы придворных и 22 шахтные могилы членов царской семьи и их окружения: погребение матери Аменемхета Нефрет, одной из его жен и матери Сенусерта I Нефертатенен, его дочери Неферу – сестры и одновременно главной жены фараона Сенусерта. Кроме них здесь же нашли захоронение визиря Аменемхета Антефокера и его казначея Рехуерджерсена, а у юго-западного угла пирамиды погребение Сенебтиси, относящееся к концу XII династии, содержавшей несколько богатых украшений.Пирамида Сенусерта I. План пирамиды.Пирамида Сенусерта I построена в двух километрах южнее. Она высится посреди песчаных дюн и по сравнению с пирамидой Аменемхета I смотрится немного лучше. Во всяком случае, от ее высоты в 61 метр осталось примерно третья часть, а на стенах даже сегодня видны остатки облицовки из плит известняка. Вход в пирамиду традиционно был размещен на северной стороне, но он скрыт за развалинами молельни. Правда, рядом с ним есть отверстие тоннеля, проделанное грабителями, причем сделали они их два! Видимо очень уж им хотелось попасть внутрь пирамиды. Но на двенадцатиметровой глубине они опять же натолкнулись на воду и вынуждены были отказаться от своих грабительских попыток. Но и археологи дальше не проникли. Но зато они тщательно обследовали ее наземную часть и еще в 1882 году по надписям на обломках погребальной утвари установили кто был владельцем этой пирамиды. Потом ее подвергли зондированию – вот как, не только «Великие пирамиды» в поисках тайных комнат с тайными знаниями, – ему подвергали, и оно показало, что внутри у нее каркас из восьми диагонально уложенных блоков и еще 19 расположенных между ними перегородок.Погребальный комплекс пирамиды Сенусерта I.В ходе раскопок нашли развалины того, что было заупокойным храмом, оказавшимся очень похожим на храм фараона Пиопи II; нашли и остатки маленькой ритуальной пирамиды с основанием 21х21 метр и высотой 19 метров. Нашли и девять совершенно замечательных статуй фараона, несколько выше человеческого роста, и две деревянные статуи высотой поменьше. Но самое главное – археологи нашли здесь то, что прославило эту пирамиду навсегда: развалины целых десяти окружающих ее маленьких пирамид и десять гробниц жен и дочерей Сенусерта. Опять же, поскольку подземелья пирамиды затоплены, там можно надеяться отыскать нетронутое погребение. Но… только кто же туда полезет?Сохранившаяся облицовка пирамиды Сенусерта I.Трое преемников Сенусерта I выбрали для своих пирамид Дашур, но построены они были немного восточнее древних пирамид фараона Снофру. Наиболее древняя построена Аменемхетом II и она выше двух соседних, выстроенных из кирпича. Подземелье в ней очень сложно устроенное и, не имея плана, лучше в него не соваться. Саркофаг изготовлен из песчаника и так вмурован в пол, что его даже и не видно.Так могла выглядеть пирамиды и весь погребальный комплекс Сенусерта II.О пирамиде Сенусерта II рассказывалось в предыдущем материале. Здесь же следует добавить, что неподалеку от пирамиды нашли восемь мастаб и руины еще и малой пирамиды царицы. В гробнице на южной стороне на территории двора была похоронена дочь Сенусерта II Сат-Хатхор-Иунет, и здесь же нашли «Иллахунское сокровище» (находится в Метрополитен-Музее, Нью-Йорк), состоявшее из трех эбеновых шкатулок, в которых находились инкрустированные золотые пекторали, восхитительной красоты диадема с высоким тонким золотым пером, обруч для головы с золотыми розетками и целая коллекция ювелирных изделий, а также косметика. Все шкатулки хранились в стенной нише. Во время наводнения, произошедшего в древние времена, эта ниша, скорее всего, была заполнена илом. Поэтому грабители, которые забрались в гробницу принцессы, их попросту не заметили, поскольку очень торопились.Пирамида Сенусерта II в Эль-Лахун.Вход в пирамиду Сенусерта II.Пирамида Сенусерта III от этой пирамиды расположена в километре к северу. Она серовато-коричневого цвета, поскольку сложена из кирпича-сырца, и высота ее совсем незначительна. Однако в свое время или для своего времени (скажем так) это была самая высокая пирамида Среднего царства. Как сумел установить археолог де Морган по наклону ее сохранившихся угловых блоков угол наклона ее граней был равен 56°, а высота составляла 77,7 метра. Вход в нее расположен на западе. Система ходов под ней крайне запутана: там множество коридоров и ловушек-колодцев. Однако все это его тело не спасло. Мумия царя пропала со всеми дарами. Остался только лишь пустой саркофаг.Сенусерт III. Британский музей.Пирамида Аменемхета III в Хаваре близ Крокодилополя.Третья среди этих пирамид, самая южная, принадлежит Аменемхету III - преемнику Сенусерта III. Он опять же не столько воевал, сколько строил, и этим прославился. Причем он приказал выстроить себе опять две пирамиды – Одну в Дашуре, а другую в Хаваре. То есть поступил как цари Древнего царства. Но только из необожженного кирпича. Гранит был использован только для облицовки погребальных камер и пирамидиона, который, кстати, удалось отыскать.В Дашурской пирамиде было сделано сразу два входа: один на северной стороне уводил грабителей в лабиринт коридоров, которые заканчивались тупиками; а другой — в юго-восточном углу — позволял спуститься в погребальную камеру, где и стоял саркофаг. Но… похоронен он там не был и, видимо, совсем запутал своими предосторожностями бедных грабителей.Еще одно фото пирамидного комплекса Аменемхета III в Хаваре. На переднем плане – развалины знаменитого Лабиринта.Хаварская пирамида сегодня имеет вид глиняного холма высотой 20 метров. Ход в погребальную камеру заканчивается на глубине 10 метров. На сама камера совершенно необычна. Она вытесана из цельной глыбы желтого кварцита и имеет вес больше 100 тонн. Ее стороны отшлифованы как у алебастровой вазы, хотя кварцит – материал очень прочный. Объем камеры —6,6X2,4X1,8 метра, крышка ее также из кварцита толщиной 1,2 метра весит около 45 тонн. На свое место ее спустили, видимо, уже полностью готовую. Скорее всего, из-под нее выгребали песок, которым заранее наполнили шахту и так вот она опускалась. Ну явно ни пришельцами, ни атлантами, ни древними русами здесь и не пахло, хотя – да, вытесать «такое» из кварцита… это надо уметь. Но… этим новации и завершились! Пирамида сама была построена из примитивных глиняных кирпичей! В 1889 году археолог Питри входа в пирамиду так и не обнаружил, и решил заняться тем, чем занимались и древнеегипетские грабители: начал рыть под пирамиду туннель. Копал он многие недели, добрался до камеры, но выяснилось, что через ее разбитую крышу в нее также попала вода из Нила. Но Питри не сдался: разделся донага, нырнул в жидкую грязь (хотя мог заболеть бильгарциозом, получить ревматизм и воспаление легких), но в итоге убедился лишь в том, что древние воры его опередили. Тем не менее его научный подвиг был вознагражден. Он обнаружил в камере разбитые каменные поставцы для каноп и… сразу два саркофага. Два в одном погребальном помещении! Позднее выяснилось, что во втором была погребена дочь Аменемхота Птахнефру, и ей же принадлежала малая пирамида, расположенная неподалеку, а в другом должен был находиться сам Аменемхет III...Вот такую «обувь» носили усопшие фараоны и в частности Тутмос III, живший в 1479 – 1425 гг. до н.э.Впрочем, польза для науки от этой пирамиды была не только в том, что в ней все это раскопали. До нашего времени дошли тексты, из которых стало известно, что на ее строительстве в Дахшуре работало 40 формовщиков кирпичей, 50 носильщиков глины, 600 носильщиков кирпичей, 30 носильщиков песка, 250 каменотесов, 1500 носильщиков каменных блоков, 200 лодочников, 600 рабочих, передвигавших каменные блоки, 1500 разнорабочих. Итого 4770 человек, и вот эти-то люди и соорудили пирамиду высотой 75 метров!Воротник из лазурита. Метрополитен-музей, Нью-Йорк.Две последние пирамиды Среднего царства, основание которых равно 52,5X52,5 метрам, находятся близь деревни Мазгуна опять-таки неподалеку от Дашура. Из южной кварцитовый саркофаг увезли в Каир, а вот в северной он стоит в камере, а его крышка лежит на полу. Ассистент Питри Э. Маккей, который открыл обе эти пирамиды в 1911 году, южную атрибутировал как принадлежавшую Аменемхету IV, а северную – Себекнефрура, его сестре, последней царице XII династии. Правда, не все египтологи с этим согласны.А вот так выглядит воротник из сухих цветов из знаменитой гробницы Тутанхамона.Но есть в Египте и совсем безымянные пирамиды, о которых сколько они не спорят, а ничего выяснить не могут. Первую еще в 1843 году в Абу-Роаше открыл археолог Лепсиус. Он в нее спустился, нашел саркофаг, но чья она определить не сумел.Безымянную пирамиду в Абу-Роаше открыл в 1843 году Лепсиус. Он осмотрел ее и измерил то, что от нее осталось; спустился он и в ее погребальную камеру и нашел там саркофаг, но без надписи. А спустя 100 лет от нее ничего не осталось. Местные жители ее пустили на строительный материал.Есть безымянная пирамида в Саккара. Площадь ее 80X80 метров, и потому, что она построена из необожженных кирпичей, а внутри стоит кварцитовый саркофаг весом в 160 тонн, можно сказать, что она принадлежит к XII династии, либо к началу XIII или даже XIV.Пекторали из «Дашурского сокровища»А потом пало и Среднее царство, Египет подвергся завоеванию, стало не до пирамид, и вот тут-то последнюю пирамиду в Египте приказал построить себе малоизвестный царь Хинджер – фараон начала Второго переходного периода.Пирамида построена в южной части некрополя Саккара, в 200 метрах на север от вышеупомянутой безымянной пирамиды. Открыли ее в 1931 году, причем удалось выяснить, что ее площадь была равна 52,5X52,5 метрам, наклон граней— 56°, и высота — 37,4 метра. Технология строительства все та же – кладка из необожженного кирпича с последующей облицовкой плитами из белого известняка с черным гранитным пирамидионом наверху. Окружали ее две стены: внутренняя, выстроенная из известняка и внешняя – сложенная из сырцовых кирпичей. Внутри них находилась пирамида-спутница и еще три гробницы.Египтяне были умелыми ювелирами и делали из золота множество прекрасных изделий. Вот скарабей, принадлежавший Хатнофер – матери знаменитого Сененмута, древнеегипетского зодчего и государственного деятеля периода XIII династии Нового царства и любовник женщины-фараона Хатшепсут.Вся подземная часть пирамиды хорошо сохранилась, но там, увы, ничего нет. А вот в гробницах вокруг были собраны сотни осколков погребальных сосудов и мелких предметов погребальной утвари, которые, видимо, в спешке потеряли грабители. Здесь же нашли и разбитый пирамидион. И вот на нем и на черепках нескольких сосудов как раз и нашли надписи с именем Хинджера. Здесь нашли и его статую с… негроидными чертами лица.Незаконченный погребальный комплекс с пирамидой Хинджера в Саккара.Потом, потом гиксосов прогнали и началась эпоха Нового царства. Храмы, построенные Аменхотепом III и Рамсесом II, говорят нам, что ими владела самая настоящая строительная лихорадка. Власть их была также беспредельна, как власть фараонов Древнего царства, а образцы их творений стояли у них перед глазами. Но… пирамиды они возводить уже перестали.Вместо пирамид начали строить вот такие храмы. Храм Хора в Эдху - второй по величине храм в Египте после Карнакского храма.