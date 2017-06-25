И летели в воду самураи...

20 июня 1944 года завершилась двухдневная битва в Филиппинском море, она же - битва у Марианских островов - крупнейшее в истории сражение авианосных эскадр и одновременно - лебединая песня японской палубной авиации. Адмирал Дзисабуро Озава вступил в него с пятью тяжелыми и четырьмя легкими авианосцами, на которых базировалось 450 палубных истребителей, бомбардировщиков и торпедоносцев. Адмирал Нагумо, разгромивший Перл-Харбор, обладал более скромными силами.Однако уже через двое суток у Озавы не осталось самолетов, а три из пяти его тяжелых авианосцев лежали на дне Тихого океана. Потери выглядели катастрофично, но еще хуже было осознание того, что сотни японских летчиков и тысячи моряков погибли напрасно: ни одного американского корабля им утопить не удалось. Не помогло даже то, что они первыми обнаружили противника и нанесли удар, когда янки еще не знали, где находится вражеский флот.В воздушных боях японцы продемонстрировали полную беспомощность перед американскими истребителями F6F "Хеллкэт" и их хорошо подготовленными пилотами. Из первой ударной волны в 68 самолетов 42 были сбиты ценой потери всего одного "Хеллкэта". А те, кто сумели прорваться сквозь истребительный заслон, в большинстве своем промахнулись. Лишь одна бомба попала в линкор "Южная Дакота", нанеся ему незначительные повреждения.Разгром второй волны был еще более впечатляющим: из 107 самолетов 70 сбили истребители и 27 - корабельные зенитчики, впервые применившие снаряды с радиовзрывателями. Только 10 машин вернулись из полета. Результат - одно торпедное попадание в авианосец "Энтерпрайз", который остался на плаву и сохранил боеспособность.В третьей атаке участвовали 47 самолетов. Большинству из них удалось избежать перехвата (американские летчики сбили "всего лишь" семь машин), но прорвавшиеся бомбили неточно. Ни одна из сброшенных ими бомб и торпед в цель не попала.Наконец, в последнем налете принимало участие 82 самолета, Он оказался столь же провальным: большинство японских экипажей просто не смогло обнаружить цели. Только одна девятка пикировщиков наткнулась на авианосец "Уосп", но патрулировавшие над кораблем перехватчики сбили восемь из них еще на подходе, а девятый - промахнулся и чуть позже тоже был сбит.Остальные долго блуждали над океаном, пока не выработали топливо, а потом отправились на близлежащий остров Гуам, так как для возвращения на авианосцы бензина уже не оставалось. Но над Гуамом барражировали "Хеллкэты", которые напали на японцев, садившихся с пустыми баками, и сбили 30 машин, а еще 40 - расстреляли уже на земле. Один из американских участников этого погрома позже язвительно сострил: "это напоминало старую-добрую охоту на индеек".Тем временем, американские субмарины торпедировали и утопили авианосцы "Сёкаку" и "Тайхо", вместе с которыми затонуло более 100 палубных самолетов. Общий итог дня для японцев прозвучал как похоронный марш: потеряно два авианосца и более 350 самолетов с практически нулевым результатом. Американцы потеряли в воздушных боях и при аварийных посадках всего 23 истребителя.Фактически сражение американцы уже выиграли, причем - с почти "сухим" счетом, но на следующий день командующий флотом США адмирал Спрюэнс, узнав, что воздушные разведчики наконец-то отыскали эскадру Озавы, решил закрепить успех и отправил 77 пикировщиков и 54 торпедоносца под охраной 85 истребителей в атаку на уцелевшие японские авианосцы.Это был большой риск, так как приближались сумерки, а большинство американских пилотов не имело опыта ночных посадок. И все же, адмирал решил, что игра стоит свеч, поскольку за ночь японское соединение могло скрыться в неизвестном направлении. Риск оказался оправданным. Несмотря на отчаянное противодействие последних тридцати пяти оставшихся у Озавы истребителей, американцы ценой потери 20 самолетов утопили еще один тяжелый авианосец "Хийё" и два танкера-топливозаправщика, а также - нанесли тяжелые повреждения авианосцам "Дзуйкаку", "Дзуньё", "Рюйхо" и "Тиёда". В воздушных боях и на разбомбленных авианосцах японцы потеряли еще более 100 самолетов, то есть, вся палубная авиация, с которой Озава вступил в бой, была уничтожена.Финал сражения оказался для американцев наиболее драматичным. Как и предполагалось, очень многие летчики не смогли сесть в темноте. Они бились об палубы, врезались в надстройки и в ранее севшие машины или промахивались мимо авианосцев и падали в воду. Некоторые, перепутав крейсера и линкоры с авианосцами, пытались сесть на них, но, разумеется, это заканчивалось катастрофами. Всего той ночью разбилось или утонуло 80 машин, при этом погибло 38 пилотов, штурманов и воздушных стрелков.Всего же победа в Филиппинском море обошлась американцам в 109 погибших. Японцы потеряли убитыми и пропавшими без вести 2987 человек. Суммарные потери в авиатехнике у американцев составляли 123 самолета, а у японцев, - около 450.До капитуляции Японии оставалось более года, но сражение у Марианских островов наглядно показало, что войну на море и в воздухе империя Ямато уже проиграла. Она больше не могла противостоять набравшей максимальные обороты американской военной машине. И теперь ей оставалось либо признать поражение, либо изо всех сил оттягивать неизбежную развязку за счет слепого фанатизма и бесполезного самопожертвования своих подданных. Японская правящая элита, как известно, выбрала второй вариант, который обошелся стране в полтора миллиона погибших, разрушенную экономику и десятки сожженных городов.Авианосцы "Тайхо", "Сёкаку" и "Хийё", погибшие в сражении у Марианских островов."Хеллкэт" стартует с палубы авианосца. Для этого с виду громоздкого и неуклюжего истребителя сражение в Филиппинском море стало его звездным часом. Соотношение потерь в воздушных боях между "Хеллкэтами" и японскими самолетами 19-20 июня 1944 года составляло примерно 1:10."Хеллкэты" на палубе авианосца "Хорнет".Живучая машина: заделанные и зашпаклеванные пулевые пробоины в фюзеляже "Хеллкэта".Американские палубные пикировщики SB2C "Хеллдайвер" и торпедоносцы TBF "Эвенджер".Сбитый японский пикировщик D3A "Вэл".