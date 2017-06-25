210 лет Усть-Дунайскому Буджацкому казачьему войску

20 февраля 1807 г., согласно указу императора Александра I, было создано Усть-Дунайское Буджацкое казачье войско. По «Справочной книге Императорской Главной квартиры», «из запорожцев беглых, живших в устье Дуная, известных под названием "буджакских", сформировано войско и названо Усть-Дунайскийим Буджацким».5 декабря 1807 г. войско это как отдельное было ликвидировано, и его казаки были превращены в усть-дунайских и буджацких "поселенных казаков". Войско просуществовало меньше десяти месяцев, но оставило свой след в истории русско-турецкой войны 1806-1812 гг.История этого войска началась в 1775 году, когда, после уничтожения Запорожской Сечи, часть запорожских казаков удалилась в Турцию и поселилась с разрешения турецкого султана на берегу Дуная, между крепостью Рущуком и Силистрией, образовав новую Сечь. В 1803 году они перешли на устье Дуная, в урочище Гедерле-Бугаз. Вытеснив (точнее, изгнав их оттуда, правда, сами были биты перед этим казаками-некрасовцами) живших там русских беглецов-раскольников, запорожцы устроили свой кош, заняв по берегу моря до крепости Аккермана все места, удобные для рыбной ловли. Сюда стали собираться беглецы из разных других мест, и число лиц, составивших новую Сечь, дошло до 10 000 человек.За отличие в боях в составе турецких войск, в особенности же во время усмирения Виддинского бунта, казаки получили от турецкого правительства название янычар.В 1806 г. началась очередная русско-турецкая война, и многие бывшие запорожцы не захотели воевать против своих соплеменников. Среди бывших запорожцев началось брожение. Часть запорожцев решилп перейти на сторону России. Начало созданию войска послужил переход в 1806 г. задунайского кошевого атамана Трохима Гайдабури с 103 казаками и другого отряда задунайцев во главе с Иваном Губой на сторону России. Этот переход был очень выгоден нашему государству. Командующий молдавской армией генерал И.И. Михельсон понимал, что это даст возможность уменьшить число врагов России и решил этот вопрос быстро и оперативно. 18 февраля в 1807 г. И.И. Михельсон от имени российского правительства выдал манифест, которым провозглашал создание Усть-Дунайского Буджацкого казацкого войска и призывал вступать в его состав бывших запорожских казаков и казаков некрасовцев (ушедших в Турции после разгрома Булавинского восстания), которые находились в Молдавии, Валахии, Бессарабии и в других турецких областях. Перешедшим атаманам были пожалованы офицерские чины. С целью привлечения как можно больше казаков задунайцев к переходу на сторону России командующий молдавской армией обещал создать особое войско по примеру прежнего Запорожского войска низового.20 февраля в 1807 г. Усть-Дунайское Буджацкое войско было официально утверждено указом Александра І. Созданием этого казацкого войска российское правительство рассчитывало прежде всего установить контроль над славянским населением на Дунае, нанести решительный удар по служившим верой и правдой султану казакам Задунайской Сечи, а также увеличить военный контингент российской армии за счет прежних своих подданных. Центрами формирования нового казацкого войска определялся г. Галац на правом берегу Дуная и г. Килия на левом. Кошевым атаманом был назначен майор Пидлесецкий. В управлении Усть-Дунайское Буджацкое войско в общих чертах напоминало Войско запорожское низовое. Войско получило пернач, военную печать, флаги. Однако атамана и всех старшин избирали теперь не казаки из своей среды, а назначало правительство. Общее руководство над Усть-Дунайским Буджацким войском сосредоточивалось в руках генерал-майора П.М. Колюбакина и килийского коменданта инженера-полковника Э.Х. Ферера. Формирование нового войска шло быстрыми темпами. В мае в 1807 г. оно насчитывало уже около 1500 человек.Усть-дунайское Буджацкое казацкое войско было разделено на три части: в пехоте во главе с хорунжими Т. Гайдабурой и Д. Половым служило 750 человек; 200 казаков под руководством хорунжего И. Губы несли службу на Дунайской флотилии; конное подразделение в количестве 120 человек, возглавляемое атаманом И. Пидлесецким, находилось в Галаци. Служилое усть-дунайское казачество активно участвовало в военных кампаниях в 1807 года. Оно осуществляло разведку в тылу врага, несло службу форпоста, принимало участие в осаде и взятии хорошо укрепленных турецких крепостей Измаила, Тульчи, Исакчи, Браилова, перехватывало вражеские суда на Дунае, осуществляло проводку пароходов Дунайской флотилии через Килийское устье, принимало участие в десантах. Казаки оказали неоценимые услуги как лоцманы, разведчики и проводники.В разгар войны 20 июля в 1807 г. казацкое войско неожиданно для усть-дунайцев было ликвидировано императорским указом. Главной причиной его ликвидации были факты, которые создали особенную специфику в районе размещения Усть-Дунайского Буджацкого казацкого войска. Начались массовые побеги крестьян, солдат-дезертиров в Килию и Галац с надеждой попасть в казаки на Дунае, в «Новой Запорожской сечи». Пошли жалобы на усть-дунайцев, которые будто бы занимаются грабежами и укрывательством беглых крепостных и солдат дезертиров. Эти жалобы убедили правительство в необходимости ликвидации войска. После ликвидации Усть-Дунайского Буджацкого казацкого войска крестьяне-беглецы, солдаты-дезертиры, которые ненадолго стали казаками, отбыв соответствующие наказания, были возвращены на предыдущие места своего обитания, около 500 казаков перешли на Кубань, значительная часть усть-дунайцев казацкого происхождения разошлась по селам и городам Бессарабии и опять убежала за Дунай. Так закончилась история Усть-Дунайского Буджацкого войска казачьего, очень интересная и самая короткая в истории войск казачьих.