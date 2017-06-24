Эксперты предупреждают: Вот почему Россия может напасть на Норботтен (Aftonbladet, Швеция)

Угроза Готланду вот уже несколько лет обсуждается в первую очередь в ходе шведских дебатов по вопросам обороны.Но в одном из недавно подготовленных докладов эксперты рассказывают о другой угрозе, незаметной в тени Готланда.Это российское вторжение на север Швеции.«Для этого не обязателен даже рост напряжения в близких к нам районах. Вот что делает этот сценарий особенно неприятным», — рассказывает бывший генерал-майор Карлис Неретниекс (Karlis Neretnieks).Еще до восхода солнца небо над Кируной покрывается парашютами. Вертолетные лопасти трещат в ночи. У важных дорог и мостов в северной Швеции приземляются русские солдаты. Грузовой самолет приземляется на аэродроме Кируны, и из него начинают выгружать системы противовоздушной обороны.В то же самое время земля дрожит под русскими танками, которые пересекают финскую границу. Четыре русские бригады — 25 тысяч человек — берут курс на Норботтен. Они могут попасть туда всего за несколько дней, а Швеции нечего им противопоставить.Неправдоподобно?Только не по мнению группы военных экспертов и исследователей, которые в недавно подготовленном докладе Королевской военной академии предостерегают именно о таком сценарии.«Угроза северной Финляндии и северной Швеции — на самом деле не меньше, чем та, которую мы обсуждаем в отношении юга Швеции», — говорит Карлис Неретниекс (Karlis Neretnieks), бывший генерал-майор, ректор Института обороны и редактор этого исследования.В течение многих лет дебаты по обороне крутились вокруг одного-единственного места на карте — Готланда.В ходе правительственного расследования по поводу шведских проектов сотрудничества в области обороны и политики безопасности отдельно затрагивали лишь одну угрозу Швеции, а именно — нападение на Готланд в ходе более крупного конфликта в Прибалтике.Стратегическое значение острова подчеркивалось как правительством, так и американскими генералами и военными экспертами.В сентябре 2016 года 150 солдат были на постоянной основе размещены на Готланде.«В основном речь идет о действиях русских», — объяснил верховный главнокомандующий Микаэль Бюден (Micael Bydén).Но, по словам Карлиса Неретниекса, Норботтен — точно так же уязвим, как и Готланд. Если Россия захочет расширить зону безопасности вокруг своих баз на Кольском полуострове, это напрямую будет угрожать Швеции.Защита баз важна по двум причинам:1) Там базируются русские стратегические подводные лодки, оснащенные атомным оружием. Именно они обеспечивают России возможность второго удара — гарантию того, что враг никогда не сможет выбить все русское ядерное оружие в ходе одной атаки.«С помощью подводных лодок достигается ядерный баланс. Это важнейший стратегический интерес России», — говорит Карлис Неретниекс.2) Тех подразделений НАТО, которые сегодня есть в Европе, недостаточно, чтобы отбить российскую атаку на Прибалтику. Им нужно подкрепление из-за Атлантики — а русские подводные лодки и самолеты, которые могут этому подкреплению помешать, находятся как раз на Кольском полуострове.«Если Россия сама начнет готовить нападение на Прибалтику, или же у нее появятся опасения относительно войны в Европе, она, конечно же, захочет защитить эти ресурсы», — объясняет Карлис Неретниекс.В таком случае Россия может захотеть перенести противовоздушную оборону в северную Швецию, например, в области Кируны.«Тогда они бы смогли расширить зону безопасности вокруг Мурманска на 500-600 километров. К тому же в качестве бонуса они смогут дотянуться до авиационных и морских баз НАТО в северной Норвегии. Если впереди замаячит настоящий кризис, у русских есть серьезный интерес передвинуть свои системы в Северный Калотт.Эффект от авианападений НАТО на базы на Кольском полуострове тогда резко уменьшился бы.«Лететь 500-600 километров по области, где тебя все время могут сбить, — это очень и очень трудно», — говорит Карлис Неретниекс.Сценарий атаки вкратце выглядит так:Русские войска десантируются вокруг Кируны и обеспечивают безопасность посадочной площадки. Затем прибывают транспортные самолеты с наземными системами ПВО, их выгружают и группируют.Другие русские солдаты прибывают на вертолетах в Финляндию и Швецию, чтобы обеспечить безопасность мостов и дорог. Одновременно три-четыре российские бригады пересекают финскую границу.Целей наземного наступления две: отчасти открыть пути технического обслуживания до Кируны, а отчасти — доставить тяжелое вооружение, с помощью которого можно будет оборонять регион.«Есть риск, что НАТО попытается вмешаться в Кируне. В северной Норвегии базируется запасная бригада морской пехоты. Американцы могут использовать ее как инструмент, чтобы вывести русские системы на шведской земле из строя», — говорит Карлис Неретниекс.Сколько времени потребуется русским, чтобы пересечь Финляндию, зависит от того, насколько неожиданным будет нападение. Если им удастся захватить Финляндию врасплох, то они смогут добраться до Швеции за 4-5 дней.Если финны успеют мобилизоваться, они смогут затянуть атаку на недели.«Все может происходить довольно жестко. У Финляндии много наземных сил, и они — хорошие. У них есть потенциал замедлить российское проникновение. Мы очень зависимы от Финляндии. Самим нам практически нечего предъявить», — говорит Карлис Неретниекс.У Швеции имеется единственный наземный полк в Норрланде, I19 в Будене, который в случае войны мог бы предоставить один егерский и два механизированных батальона с танками и бронетранспортерами.Объединенная шведская артиллерия в Будене тоже есть, но орудий мало — всего 24 штуки.На весь Норрланд — менее 1,2 тысяч штатных солдат и офицеров. Остальных нужно специально мобилизовать, а еще всем известно, что у оборонного ведомства — проблемы с нехваткой персонала.Возможные подкрепления из южной Швеции тоже не дали бы особого эффекта, по словам Карлиса Неретниекса.«Шведская армия очень мала, речь идет всего о 13-14 тысячах человек. Мало кого можно туда послать. И это займет очень длительное время. Когда они подоспеют на место, война будет уже почти закончена».Угроза Готланду всегда рассматривается в контексте более крупного конфликта в Прибалтике. Война в северной Швеции, однако, вовсе не обязательно начнется из-за напряженности в соседних областях, ее могут запустить геополитические изменения где угодно в мире, считает Карлис Неретниекс.«Именно это особенно неприятно. Конфликт может разразиться, если России покажется, что ее возможностям второго удара угрожают США. Он может начаться, если у них возникнет непонимание относительно намерений друг друга в связи с каким-то другим конфликтом, например, на Ближнем Востоке или в области Черного моря».Петер Маттссон (Peter Mattsson), специалист по России при Институте обороны, считает, что Северный Калотт для России важнее, чем Балтийское море.«Балтийское море можно на практике заблокировать, и России будет трудно оттуда выбраться. Но из Мурманска можно выйти в Атлантику. Они там разместили много войск и наладили оперативное стратегическое командование. Совершенно очевидно, что они делают ставку на северное направление», — говорит Петер Маттссон.Дальнобойность современных ракет делает сценарий, который набросал Карлис Неретниекс, более правдоподобным, считает Петер Маттссон.«Необходимо довольно далеко продвинуть противовоздушную оборону, если хочешь хорошо защитить себя».Однако он не считает российское вторжение делом ближайшего будущего.«Российские войска сейчас в процессе роста, но их число по прежнему слишком невелико. Если хочешь преуспеть, нужно иметь превосходство четыре к одному или как минимум три к одному, Россия сейчас такими силами не располагает», — говорит Петер Маттссон.Сейчас у России, согласно отчету Института тотальной обороны (FOI), на Кольском полуострове есть бригада морской пехоты и две мотострелковых бригады. Однако им не хватает поддержки, например, артиллерии, так что они, по-видимому, не готовы к наступательной операции в ближайшем будущем.«На сегодняшний день нужны эффект неожиданности и удача, но сейчас идет интенсивное наращивание сил. В ближайшие несколько лет появится больше ресурсов. У нас, возможно, есть время что-то предпринять, но прямо сейчас мы игнорируем северный Норрланд, и это опасно», — говорит Карлис Неретниекс.В случае возможного российско-балтийского конфликта Швеция будет втянута в боевые действия уже на ранней стадии. Об этом писал следователь правительства Кристер Брингеус (Krister Bringéus) в своем докладе «Безопасность в новое время» (Säkerhet i ny tid) в сентябре 2016 года. Перед нападением на страны Прибалтики Россия, вероятно, захочет разместить собственную ПВО на Готланде, чтобы осложнить действия НАТО.14 сентября 2016 года верховный главнокомандующий приказал 150 солдатам из P4 в Шёвде, которые участвовали в учениях на Готланде, остаться и обеспечивать перманентное военное присутствие на острове.«В основном дело касается российских действий. Аннексия Крыма и последовавшие за ней события на Украине. Россия, которая продолжает военную реформу и вкладывает в это большие средства, показала, что готова использовать военную силу, чтобы добиваться своих целей», — заявил верховный главнокомандующий Микаэль Бюден.Регулярная боевая группа должна прибыть на Готланд 1 июля 2017 года — раньше, чем это планировалась изначально, когда речь шла о 1 января 2018 года.Информация о растущей угрозе со стороны России привела к тому, что у Швеции вновь есть постоянная оборона на Готланде, как писала газета Dagens Nyheter.Согласно докладу Центра анализа европейской политики (Cepa) «Надвигающаяся буря», Россия в 2015 году проводила учения по сценарию захвата Готланда, Оланда и Борнхольма силами в 33 тысячи солдат.