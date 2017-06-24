Стоун и Путин: Как мир реагирует на беседу умных людей

Любое художественное произведение существует только при наличии трёх условий: автора, героя и аудитории. И если автор (Стоун) и герой (Путин) сумели найти общий язык, то что насчёт аудитории? Поняла ли она фильм, нашла с ним общий язык? И, главное, как именно поняла?Тут надо сразу оговориться, что мы сейчас не ориентируемся на тех профессиональных критиков, у которых мнение меняется в полном соответствии с «темником» от главреда и пожеланиями от хозяев медиа. А что, в конце концов, думают простые люди, менее ангажированные?Я процитирую несколько кратких мнений из англоязычного твиттера, и от двух из них буду отталкиваться.«Посмотрев Интервью с Путиным, можно понять, почему этого человека так боятся и почему он самый могущественный лидер в мире».И почему же? А вот почему!«Путин – харизматичный, красноречивый, остроумный и понимающий лидер своего народа. Что трудно сказать о любом из последних президентов США. К сожалению».Умному уже само по себе сопоставление двух этих тезисов вполне достаточно, но всё-таки хочу раскрыть тему более глубоко.Какую, собственно, ставил перед собой цель Оливер Стоун, снимая фильм про Путина? Славу? У Стоуна её хватит на пару поколений вперёд. Деньги? Сомневаюсь – прошлые его кинопроекты вряд ли можно назвать сугубо коммерческими. Если верить ему самому, то: «Я люблю мир. Мне бы хотелось, чтобы в мире царила гармония. Я считаю, что США и Россия могли бы стать великими партнерами… Почему все ухудшилось до такой степени?» — сказал Стоун в интервью газете Los Angeles Times».И вот режиссёр-бунтарь решил взять на себя функцию «народного дипломата»: уповая на «волшебную силу искусства», показать настороженному и дезинформированному миру, что «ужасный» Путин из себя представляет, чем живёт и что планирует – из первых рук. И добился самого неожиданного эффекта! Вдруг оказалось, что делу «мира во всём мире» он, пожалуй, только навредил. То есть, с одной стороны, конечно, помог – сотни миллионов людей смогли более объективно взглянуть на Путина, а с другой – безусловно, навредил, ибо люди-то сравнили… И это сравнение тех, от кого мир во всём мире зависит, изрядно оскорбило и взбесило. Путин, разумеется, такое предвидел, когда предсказал Стоуну, что за фильм ему конкретно достанется в родных палестинах.Самое «страшное», что показал фильм (без особого даже умысла со стороны режиссёра – просто показал, и всё) – это Масштаб, Адекватность и Принципиальность. То есть именно то, что интуитивно ценится любым нормальным человеком в своём руководителе, но при этом редко, очень редко встречается в таком выигрышном сочетании. Масштаб без адекватности – это Гитлер. А претензия на адекватность без принципиальности – дешёвый безликий популист.Так вот, казалось, что эти архетипичные качества политического лидера безвозвратно ушли в прошлое, как вдруг – Путин. Человек, который говорит осторожно, выверено, но честно. Который не обходит острых тем, но не идёт на конфронтацию. Который не боится ответственности, но тщательно просчитывает варианты. Острый на язык, эрудированный. Кто был таким или есть? Лицемерная мямля Обама? Психопат Буш? Развратник Клинтон? Или сонм безликих олландов, кэмеронов и прочей шушеры? Трамп тоже, к сожалению, за границы своего реноме шоумена пока так и не вышел.Я просто, иллюстрируя свои слова, дам несколько цитат из фильма:«Вы думаете, что наша цель заключается в том, что мы должны кому-то что-то доказывать? Наша цель заключается в том, чтобы укреплять свою страну. Мы ни в чем не оправдываемся. Россия складывалась тысячу лет» — никакого заискивания, аристократическое достоинство, давно уже неслыханный тон по отношению к «сияющему городу на холме», США.«Сноуден не собирался сдавать нам какую-то информацию. Он призывал к совместной борьбе. И когда выяснилось, что мы к этому пока не готовы, я, наверное, многих разочарую, может быть, вас — я сказал, что это не к нам. У нас и так сложные отношения с США, нам не нужно дополнительных осложнений» — вместе с тем, трезвый взгляд на вещи, спокойный прагматизм.«Осознание себя единственной мировой державой, вбивание миллионам людей в голову идеи об их исключительности порождают такое имперское мышление в обществе. А это, в свою очередь, требует и соответствующей внешней политики, которую общество как бы ожидает. И руководство страны вынуждено действовать в такой логике, а на практике получается, что это не соответствует интересам народа США, как я себе это представляю» — уверен, что с этой точкой зрения согласятся те десятки и сотни миллионов американцев, которые избирали Трампа. Но пока, впрочем, они всё больше в нём разочаровываются… Приходится, ёлки-палки, скрепя сердце, соглашаться с Путиным.А ещё Путин метко сравнил русофобов с антисемитами; проводил параллели между Сталиным, Кромвелем и Наполеоном; выражал надежду, что будущие поколения украинцев и россиян смогут объединить свои усилия к общему благу; рассказывал о семье – и всё это было нормально. Не «офигенно», «шокирующе», «вызывающе» — а именно нормально: умный человек высказывал свою точку зрения, а другой умный человек помогал ему вопросами, полемизируя. Господи, просто праздник адекватности какой-то!Поэтому что же тут удивительного, что один из зрителей фильма написал: «Оливер Стоун делает Америку снова великой»: величие-то – оно как раз в адекватности и состоит и без неё невозможно.