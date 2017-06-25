Русские перевернули норвежские вооруженные силы с ног на голову (VG, Норвегия)

После пребывания в течение четырех лет на посту министра обороны представитель партии Хёйре («Правые») Ине Эриксен Сёрэйде (Ine Eriksen Søreide) оставляет норвежские вооруженные силы в состоянии, более приспособленном к окружающему миру, чем раньше. Планы обновления военной мощи были последней главой.Угроза со стороны России заставляет вооруженные силы думать по-новому. В Долгосрочном плане, представленном год тому назад, крупные новые инвестиции были выделены для борьбы с подводными лодками и разведки в нашей части Атлантического океана. В докладе о состоянии военной мощи страны, подготовленном под руководством бригадного генерала Арильда Брандвика (Arild Brandvik), предполагается, что ударная мощь вооруженных сил перемещается с востока Норвегии в Северную Норвегию, преимущественно в Финнмарк. Планы создания совершено нового батальона в Финнмарке, который должен будет отслеживать цели на линиях, отделяющих от врага, и за ними, и вести тяжелый огонь с использованием ракет и другого высокоточного оружия, означают мощную эскалацию вооружений в губернии, которая ближе всего находится к России.Финнмарк становится губернией, где любая российская агрессия будет доведена до масштабов войны и тем самым приведет к использованию натовской Пятой статьи. Тогда мы сможем ожидать прибытия подкрепления от союзников (читай: американцев).То, что огневая мощь и войска перемещаются в Финнмарк, неслучайно. Единственный сценарий, который на самом деле себе представляют в случае возможного российского нападения на Норвегию, заключается в том, что русские захотят увеличить кольцо обороны вокруг своего стратегического ядерного оружия на Кольском полуострове. Если какой-либо конфликт в каком-либо районе мира приведет к тому, что Россия почувствует, что ей потребуется подобная глубина, ей придется оккупировать часть Финнмарка и попытаться закрыть часть Северной Атлантики.Именно в случае такого нападения, которое может быть весьма ограниченным, Норвегия — путем использования оружия дальнего радиуса действия — попытается нанести нападающему так много потерь, в том числе в живой силе, что все это быстро может превратиться в войну. От идеи разбить врага в классическом сражении отказались, для этого норвежская армия просто-напросто чересчур мала по сравнению с гораздо более превосходящими силами русских.Вместе с тем решено сохранить сегодняшнюю бригаду. Эти более традиционные подразделения должны использоваться для удержания важных территорий, особенно тех, где будут десантироваться подкрепления от союзников.Брандвику и его коллегам удалось объединить две точки зрения на военную мощь, которые было довольно сложно примирить. А именно: традиционалистов, присягавших на верность механизированным бригадам, и тех, кого некоторые презрительно именуют «учениками Дисена» по имени прежнего командующего вооруженными силами страны, выступавшего за создание более легких подразделений, которые могли бы вызывать огонь боевых самолетов, судов или других платформ.Предпосылки авторов доклада кажутся разумными. Он основывается на том же анализе политики безопасности, на котором строится и Долгосрочный план. Угроза исходит от России, а оборона Норвегии целиком и полностью основывается на нашем членстве в НАТО. Военная мощь страны направлена на то, чтобы придать войне ускорение на раннем этапе, просто-напросто сделать для русских невозможным напасть на Норвегию, не развязав при этом войну с НАТО и особенно с США. Помимо этого, создается возможность защитить важные районы.В настоящий момент армия должна по-прежнему участвовать в многочисленных международных операциях, в которых задействована Норвегия. Спрос на норвежское участие может быть особенно высок в Афганистане, но также и в Ираке, Сирии и странах на восточном фланге НАТО. Если же одна из двух профессиональных рот в батальоне «Телемарк» расформировывается, ставка делается на то, что решить проблему помогут контрактники. Задача может оказаться непростой.Слабость Долгосрочного плана в его сегодняшнем виде заключается в политике. Большинство планов, касающихся вооруженных сил Норвегии, принимаются без того, чтобы позаботиться о достаточном бюджете для их реализации. Причина заключается в том, что большинство норвежских политиков, занимающихся вопросами обороны, мыслят исключительно локально и совершенно не принимают во внимание более широкую перспективу. Поэтому ни одно подразделение не может быть расформировано или перемещено без того, чтобы это вызвало большой шум.Если мы не перестроимся и не изменим приоритеты, планы Брандвика осуществить будет сложно. Но убедить в правильности некоторых из них будет тоже непросто. Например: готовы ли молодые юноши и девушки, которых хотели бы видеть на срочной военной службе, служить 16 месяцев? А потом еще взять на себя обязательство участвовать ежегодно в трехнедельных маневрах и проявлять молниеносную готовность в течение ряда лет после этого? Я в этом не уверен.Вероятно также, что поднимут шум и местные политики из Рены (Rena) и Хедмарка (Hedmark), когда там исчезнет целый ряд рабочих мест. Все с помощью лупы будут выискивать негативные последствия для своих регионов или своей части предприятия и бороться против перемен. Неизвестно, сможет ли новый министр обороны или, возможно, новое правительство этому противостоять.Самым главным в плане, тем не менее, является новый батальон в Лаксэльве (Lakselv), который будет размещаться в гарнизоне Порсангера (Porsanger). Эта часть плана должна быть реализована. Батальон сможет стать подразделением, которое еще долгое время в будущем станет указывать направление развития военной мощи.