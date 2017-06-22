Цусима 2.0, или Как «реформаторы» флот громили

В наши дни вид дымящего авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» вызывает смех не только у натовских адмиралов, но и у многих доморощенных «европейцев», не упускающих случая посмеяться над «ватой». Тем более, что за последние годы число тех, кто свою Родину презрительно именует «эта страна», заметно выросло, особенно после известных событий на Украине.К сожалению, «европейцам» невдомек, что российский ВМФ выглядел бы совсем иначе, если бы не разгром начала девяностых, учиненный пришедшими к власти «эффективными менеджерами» горбачевско-ельцинского призыва. Которые за последующие четверть века продемонстрировали лишь два умения – воровать в космических масштабах да пускать по ветру все достижения предыдущей эпохи.Само собой разумеется, всё то, что было до них, они называют «совковым Мордором», поливают помоями и взращивают на этих помоях все новые и новые поколения россиян. Маскируя таким нехитрым образом свою воровскую суть.Однако, маскируйся не маскируйся, но некоторые поступки «реформаторов» до сих пор хорошо известны и не забыты. И свидетели живы, которые могут рассказать много чего интересного о начале лихих девяностых. В том числе и о том, как «реформаторы» расправились с военно-морским флотом. Да и не с ним одним.Но вернемся к дымящему авианосцу «Адмирал Кузнецов». Если бы в середине восьмидесятых пост Генерального секретаря КПСС занял не будущий рекламщик американской пиццы и по совместительству «лучший немец» М. Горбачев, а кто-то другой, то в проливе Ла-Манш и в Средиземном море плавали бы совсем другие корабли. Которые точно не дымили бы так, как «Кузнецов». По той простой причине, что дымить им попросту нечем.Как известно, ядерная силовая установка не дымит, а у преемника «Кузнецова» - авианосца «Ульяновск» - как раз и предусматривалась ядерная силовая установка. Этот корабль проекта 1143.7 выводил наш флот на качественно иной уровень, позволяющий почти на равных конкурировать с американским флотом. Разумеется, отечественные авианосцы не строились бы в таких количествах, как американские, тем более что этого не предусматривала наша оборонная доктрина, но качественно авианосцы проекта 1143.7 ничем не уступали американским.Более того, по некоторым показателям превосходили. Например, по ударному ракетному вооружению и сверхзвуковым истребителям вертикального взлета и посадки Як-141, аналог которых – F-35B – появился у американцев только сейчас. Но к огромному облегчению американцев, горбачевско-ельцинские «эффективные менеджеры» умудрились потопить «Ульяновск» на суше, а Як-141 сбить на взлете. Попутно прихлопнув и наш палубный АВАКС Як-44.Разработка «Ульяновска» началась в 1984 году, и через четыре года – в ноябре 1988 года - корабль был заложен в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе. Стоит обратить особое внимание на сроки проектирования сложнейшего корабля, которое заняло меньше времени, чем сейчас тратится на разработку легкового автомобиля. Вот так работали «отсталые» советские инженеры, прекрасно обходясь без компьютерного моделирования и создавая уникальные, сложнейшие корабли в кратчайшие сроки. Ну чем не повод презрительно посмеяться над убогой и бездарной «ватой»?В строй авианосец должен был вступить в 1995 году, но так получилось, что уже к концу 1992 года от корабля остались одни воспоминания. Хотя к середине 1991 года его готовность составляла 18,3%. Его судьбу, впрочем, как и судьбу страны, определили три перебравших нарзана персонажа, к несчастью представлявших РСФСР, УССР и БССР. Которые в Беловежской пуще подмахнули одну бумажку, после чего отрапортовали о проделанной работе американскому президенту.Вот и получилось, что вместо запланированных к постройке четырех атомных океанских исполинов уже 5 февраля 1992 года началась разборка недостроенного «Ульяновска» силами все тех же рабочих николаевского Черноморского судостроительного завода, которые всего несколько месяцев назад строили корабль. Правда, строили его советские рабочие, а разбирали уже украинские. Причем разбирали так стремительно, что уже 29 октября освободили стапель.Самое интересно, что тогда мало кто из них понимал, что они ликвидируют не только корабль, но и свое будущее и будущее своего завода. Вскоре из сорокатысячного коллектива завода 90% персонала будет сокращено, сам Черноморский судостроительный завод по-обезьяньи переиначат в «Смарт Мэритайм», и завод, некогда строивший крейсера, линкоры и атомные авианосцы, будет сдавать свою территорию под офисы и склады и радоваться любому, самому паршивому заказу. Например, установить пару заплаток на импортный сухогруз или придать божеский вид обноскам украинского ВМФ.В общем, Украине тоже стоит сказать большое спасибо своим «эффективным менеджерам», которые её грабили и разоряли ничуть не меньше, чем их российские подельники. Достаточно вспомнить судьбу недостроенного родного брата «Адмирала Кузнецова» - авианосца «Варяг». Едва только Украина оформила на него права после уничтожения СССР, так сразу же выставила его на продажу. Покупатель в лице китайских бизнесменов, обещавших превратить корабль в плавучее казино, нашелся достаточно быстро и вскоре «Варяг» потащили на буксире в Желтое море.Причем украинские «эффективные менеджеры» умудрились продать «Варяг» по цене металлолома, несмотря на то, что авианосец был готов на 67%. Разумеется, китайцы были не настолько тупыми, чтобы превращать современный боевой корабль в казино. Они его достроили, заодно освоив многие премудрости такого непростого дела, как строительство авианосцев, и в 2012 году ввели в строй под именем «Ляонин». Более того, в этом году спустили на воду нелицензионную, усовершенствованную копию «Варяга».У некоторых читателей вполне может возникнуть закономерный вопрос – а почему Россия не выкупила «Варяг» и не профинансировала достройку «Ульяновска»? Забрали же мы обратно стратегические бомбардировщики Ту-160, так почему отказались от нужных нам кораблей? Ответ на этот вопрос дадут цифры статистики: «Расходы на военно-морской флот в 1989 году составили 12 миллиардов 90 миллионов рублей» (С. Павлов «Советский ВМФ 1990-1991 г».В 1992-93 годах, после «блестящего» шестилетнего правления «лучшего немца» Горбачева, закончившегося уничтожением второй мировой сверхдержавы, Россия стояла на паперти с протянутой рукой. Денег нет. Этой, ставшей через десятилетия бессмертной, фразой, можно охарактеризовать все девяностые. Куда делись деньги и золотовалютные запасы богатейшей страны – тема для отдельной статьи, но на тот момент страна была нищая и не могла себе позволить такие дорогостоящие игрушки, как авианосцы.Кроме того, не стоит забывать о психологии «эффективных менеджеров», которым авианосцы тоже не были нужны. Украсть их было нельзя, продать весьма непросто, вот почему «Варяг» и уплыл к китайцам, а «Ульяновск» разобрали.Ликвидация «Ульяновска» привела к уничтожению палубного самолета дальнего радиолокационного обнаружения Як-44. Отныне базироваться ему было попросту негде и проект закрыли. Та же самая участь ожидала и палубный истребитель вертикального взлета Як-141. Правда, в отличие от лишь проектируемого Як-44, Як-141 уже летал. Пускай пока на испытаниях, но самолет, что называется, активно «ставили на крыло».Но 1991 год стал роковым и для этой, не имеющей мировых аналогов, машины. В 1992 году Як-141 привезли в Фарнборо, где на него положили глаз представители концерна «Локхид-Мартин». Американцы к тому времени числились у нас чуть ли не в близких родственниках, поэтому произошло то, что ещё каких-то пять лет назад казалось немыслимым: «некоторые из элементов системы его (Як-141 – прим. ред.) вертикального взлета были приобретены «Локхид-Мартин» за полмиллиона долларов» (Д.Оливер, М. Райли «X-planes» 2000 г).Речь шла о трехсекционном поворотном сопле, которое американцы применили на истребителе F-35B. Говоря другими словами, за каких-то полмиллиона долларов была куплена уникальная технология, которая сэкономила американцам миллиарды. Да и то, довести свой истребитель до ума им удалось всего несколько лет назад. В то время как Як-141 совершил свой первый полет ровно тридцать лет назад. Опять таки, чем не повод позубоскалить над убогими, отсталыми «совками»?Как известно, создание любого технически сложного изделия, будь то космический челнок «Буран», авианосца «Ульяновск» и Як-141 требуют не только качественного усиления от организации-производителя, но и от смежников. Говоря другими словами, создание нового изделия локомотивом тянет за собой и другие отрасли, поэтому уничтожив «Ульяновск» и Як-141, «эффективные менеджеры» уничтожили ещё много чего остального, что осталось «за кадром».Нанесенный ими вред стране не поддается оценке, но он, вне всякого сомнения, огромен. И что самое печальное, «отыграть назад» уже не получится. Такие технически сложные изделия, как «Ульяновск», Як-141 и «Буран» являются пиковой точкой развития экономики, промышленности и науки. Только соединив воедино все достижения научно-технического прогресса можно создавать нечто подобное. Именно это мы наблюдали долгие годы в США и Европе, а сейчас на аналогичный уровень выходит Китай.Последний же скопировал не только проект авианосца «Варяг», но фактически копирует советскую схему строительства авианосцев, выходя на тот уровень, на который СССР вышел в конце восьмидесятых годов. В настоящее время Китай освоил строительство обычных авианосцев, а в следующем десятилетии введет в строй свои, атомные «ульяновски».А способна ли нынешняя Россия выйти на свой пик, как это сделал СССР тридцать лет назад? Маловероятно. Во всяком случае, речь в ближайшие годы будет идти не о наследниках «Ульяновска», а об изыскивании средств на модернизацию «Адмирала Кузнецова», который, судя по всему, так и останется единственным авианосцем в составе российского ВМФ. А летчики палубной авиации у нас так и будут оставаться такой же диковинкой, как, например, космонавты.Объем данной статьи не позволяет рассказать про другие корабли, павшие жертвой «реформаторов». Например, из шести стратегических подводных ракетоносцев проекта 941 «Акула» три были уничтожены. Самое интересное, что деньги на их утилизацию выделяли США и Канада. Из четырех атомных крейсеров проекта 1144 «Орлан» в строю находится лишь один «Петр Великий».А крейсер «Адмирал Лазарев», который год находится в подвешенном состоянии? Из-за проблем с финансированием до сих пор неясно, что его ждет – модернизация или утилизация. В резерве, то есть в шаге от списания, находятся и его однотипные собратья – «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Нахимов».Некогда могучий советский флот, насчитывавший в конце восьмидесятых в своем составе 1380 боевых кораблей, 1142 самолета и вертолета и 364 подводные лодки, из которых 62 были атомными, после разгрома начала девяностых представляет собой весьма печальное зрелище.За все это персональное спасибо стоит сказать тем товарищам, кто в девяностые годы мало того, что загнал флот в базы, превратив корабли в плавучие казармы, так ещё и сокращал численность флота такими темпами, какими его не сокращали японские пушки и торпеды в русско-японскую войну. Вот только японцы были врагами, а «реформаторы» мало того, что годами сидели на разных хлебных, бюджетных должностях, так нередко ещё и персональными фондами обзаводились и даже госнаграды получали. Хотя в тех же США за подобные «реформы» их, в лучшем случае, ждало бы пожизненное заключение.О разгроме нашего флота в конце 20 века не напишут книг, как о цусимской катастрофе или таллиннском переходе. Никто даже такой термин, как «разгром», употреблять не будет, делая вид, что ничего не произошло. Хотя стоило бы опубликовать список уничтоженных «реформаторами» кораблей, который, вне всякого сомнения, будет гораздо длиннее и страшнее того списка, что был опубликован в России сразу после цусимского разгрома.