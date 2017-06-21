Донбасс: "Хлебное перемирие" вводится с 00.00 часов 24 июня
Контактная группа по Донбассу договорилась о прекращении огня с полуночи 24 июня, перемирие должно продлиться до 31 августа, заявила в среду пресс-служба полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Дениса Пушилина.
Киев также подтвердил договоренность о прекращении огня в Донбассе с 24 июня, которая была достигнута на заседании контактной группы в Минске, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в столице Белоруссии, экс-президента Украины Леонида Кучмы.
В тоже время Киев на заседании контактной группы по Украине в среду в Минске отказался рассматривать вопрос об особом статусе Донбасса, заявил представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник.
Он подчеркнул, что представители ЛНР расценивают такие действия Киева как сознательное блокирование работы политической подгруппы в Минске. "Все рассматриваемые вопросы оговариваются в Комплексе мер и других документах минского формата, и для их рассмотрения и согласования не требуется никаких отдельных решений или поручений "нормандского формата", это обычная профанация Киева", — считает собеседник агентства.
По словам Мирошника, особый статус ЛНР и ДНР — "основа минских соглашений, без его подтверждения и имплементации Киевом продвижение в согласовании и доработке политического пакета минских соглашений крайне затруднительно".
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Участники контактной группы поддержали идею введения с 00.00 24 июня так называемого "хлебного перемирия" — режима прекращения огня для осуществления уборки урожая. Согласно предложению, перемирие должно продлиться до 31 августа. Однако переговорщики выразили надежду, что тишина продлится дольше— написала пресс-секретарь полпреда ДНР Виктория Талакина на своей странице в Facebook.
Киев также подтвердил договоренность о прекращении огня в Донбассе с 24 июня, которая была достигнута на заседании контактной группы в Минске, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в столице Белоруссии, экс-президента Украины Леонида Кучмы.
Трехсторонняя контактная группа поддержала обращения местных советов о начале так называемого хлебного перемирия — соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня 2017 года и далее— написала Олифер на своей странице в Facebook по итогам заседания контактной группы в Минске.
В тоже время Киев на заседании контактной группы по Украине в среду в Минске отказался рассматривать вопрос об особом статусе Донбасса, заявил представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник.
Украинская сторона на переговорах в Минске считает, что для того, чтобы они рассмотрели "формулу Штайнмайера", которую уже дважды согласовали лидеры "нормандского формата", в том числе президент Украины, для них персонально нужно поручение "нормандского формата". На этом основании они сегодня отказались рассматривать механизм вступления в силу особого статуса республик Донбасса, так называемую "формулу Штайнмайера"— сказал Мирошник.
Он подчеркнул, что представители ЛНР расценивают такие действия Киева как сознательное блокирование работы политической подгруппы в Минске. "Все рассматриваемые вопросы оговариваются в Комплексе мер и других документах минского формата, и для их рассмотрения и согласования не требуется никаких отдельных решений или поручений "нормандского формата", это обычная профанация Киева", — считает собеседник агентства.
По словам Мирошника, особый статус ЛНР и ДНР — "основа минских соглашений, без его подтверждения и имплементации Киевом продвижение в согласовании и доработке политического пакета минских соглашений крайне затруднительно".
Это сознательное действие Украины, учитывая факт, что период временного функционирования закона истекает в октябре 2017 года, хотя сам закон не работал ни одного дня, потому что был заблокирован решением ВР (Верховной рады) Украины— добавил представитель ЛНР.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Использованы фотографии: http://voicesevas.ru/
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