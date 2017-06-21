Донбасс: "Хлебное перемирие" вводится с 00.00 часов 24 июня

Участники контактной группы поддержали идею введения с 00.00 24 июня так называемого "хлебного перемирия" — режима прекращения огня для осуществления уборки урожая. Согласно предложению, перемирие должно продлиться до 31 августа. Однако переговорщики выразили надежду, что тишина продлится дольше

Трехсторонняя контактная группа поддержала обращения местных советов о начале так называемого хлебного перемирия — соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня 2017 года и далее

Украинская сторона на переговорах в Минске считает, что для того, чтобы они рассмотрели "формулу Штайнмайера", которую уже дважды согласовали лидеры "нормандского формата", в том числе президент Украины, для них персонально нужно поручение "нормандского формата". На этом основании они сегодня отказались рассматривать механизм вступления в силу особого статуса республик Донбасса, так называемую "формулу Штайнмайера"

Это сознательное действие Украины, учитывая факт, что период временного функционирования закона истекает в октябре 2017 года, хотя сам закон не работал ни одного дня, потому что был заблокирован решением ВР (Верховной рады) Украины

Контактная группа по Донбассу договорилась о прекращении огня с полуночи 24 июня, перемирие должно продлиться до 31 августа, заявила в среду пресс-служба полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Дениса Пушилина.— написала пресс-секретарь полпреда ДНР Виктория Талакина на своей странице в Facebook.Киев также подтвердил договоренность о прекращении огня в Донбассе с 24 июня, которая была достигнута на заседании контактной группы в Минске, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в столице Белоруссии, экс-президента Украины Леонида Кучмы.— написала Олифер на своей странице в Facebook по итогам заседания контактной группы в Минске.В тоже время Киев на заседании контактной группы по Украине в среду в Минске отказался рассматривать вопрос об особом статусе Донбасса, заявил представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник.— сказал Мирошник.Он подчеркнул, что представители ЛНР расценивают такие действия Киева как сознательное блокирование работы политической подгруппы в Минске. "Все рассматриваемые вопросы оговариваются в Комплексе мер и других документах минского формата, и для их рассмотрения и согласования не требуется никаких отдельных решений или поручений "нормандского формата", это обычная профанация Киева", — считает собеседник агентства.По словам Мирошника, особый статус ЛНР и ДНР — "основа минских соглашений, без его подтверждения и имплементации Киевом продвижение в согласовании и доработке политического пакета минских соглашений крайне затруднительно".— добавил представитель ЛНР."Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.