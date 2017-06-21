22:26 21 июня

Донбасс: "Хлебное перемирие" вводится с 00.00 часов 24 июня

Контактная группа по Донбассу договорилась о прекращении огня с полуночи 24 июня, перемирие должно продлиться до 31 августа, заявила в среду пресс-служба полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Дениса Пушилина.

Участники контактной группы поддержали идею введения с 00.00 24 июня так называемого "хлебного перемирия" — режима прекращения огня для осуществления уборки урожая. Согласно предложению, перемирие должно продлиться до 31 августа. Однако переговорщики выразили надежду, что тишина продлится дольше
— написала пресс-секретарь полпреда ДНР Виктория Талакина на своей странице в Facebook.

Донбасс: "Хлебное перемирие" вводится с 00.00 часов 24 июня



Киев также подтвердил договоренность о прекращении огня в Донбассе с 24 июня, которая была достигнута на заседании контактной группы в Минске, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в столице Белоруссии, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Трехсторонняя контактная группа поддержала обращения местных советов о начале так называемого хлебного перемирия — соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня 2017 года и далее
— написала Олифер на своей странице в Facebook по итогам заседания контактной группы в Минске.

В тоже время Киев на заседании контактной группы по Украине в среду в Минске отказался рассматривать вопрос об особом статусе Донбасса, заявил представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник.

Украинская сторона на переговорах в Минске считает, что для того, чтобы они рассмотрели "формулу Штайнмайера", которую уже дважды согласовали лидеры "нормандского формата", в том числе президент Украины, для них персонально нужно поручение "нормандского формата". На этом основании они сегодня отказались рассматривать механизм вступления в силу особого статуса республик Донбасса, так называемую "формулу Штайнмайера"
— сказал Мирошник.

Он подчеркнул, что представители ЛНР расценивают такие действия Киева как сознательное блокирование работы политической подгруппы в Минске. "Все рассматриваемые вопросы оговариваются в Комплексе мер и других документах минского формата, и для их рассмотрения и согласования не требуется никаких отдельных решений или поручений "нормандского формата", это обычная профанация Киева", — считает собеседник агентства.

По словам Мирошника, особый статус ЛНР и ДНР — "основа минских соглашений, без его подтверждения и имплементации Киевом продвижение в согласовании и доработке политического пакета минских соглашений крайне затруднительно".

Это сознательное действие Украины, учитывая факт, что период временного функционирования закона истекает в октябре 2017 года, хотя сам закон не работал ни одного дня, потому что был заблокирован решением ВР (Верховной рады) Украины
— добавил представитель ЛНР.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Использованы фотографии: http://voicesevas.ru/
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. kefan Сегодня, 20:37
    А что уж не ввели это "перемирие" с 22 июня интересно, было бы символично.
    kefan
    1. Владимир 38 Сегодня, 20:57
      Комментировать очередное 20020 перемирие уже не хочется. Думаю оно наступит только тогда, когда люлей куев отхватит.
      Владимир 38
      1. avt Сегодня, 22:11
        Цитата: Владимир 38
        Комментировать очередное 20020 перемирие уже не хочется.

        Ну в общем -да . Комментировать нечего . тут на ютубе один хорошо выложил
        Vitaliy Antonov1 час назад
        Разыскивается Украина !
        Возраст 26 лет .В феврале 2014 года вышла из дома , пошла в ЕС и не вернулась.
        Была одета в вышиванку , жёлто - голубые кружевные труселя , на голове - кастрюля .Страдает суицидальными наклонностями , галлюцинациями , манией величия и отсутствием памяти . Склонна к клептомании и попрошайничеству . Кто найдёт : шлите её нах...подальше и никуда не звоните !
        Уставшие соседи .﻿
        avt
    2. vovanpain Сегодня, 21:36
      Цитата: kefan
      А что уж не ввели это "перемирие" с 22 июня интересно, было бы символично.

      Да хоть,Коллега с 35 декабря,эти перемирия точно так же,как 15436 китайское предупреждение. hi
      vovanpain
      1. Svarog51 Сегодня, 21:55
        Приветствую, Володя hi Плохо то, что в Киеве не желают понять, что не будет зерна - будет голод. Они сами провоцируют такую ситуацию, которую на всех углах объявили голодомором. Хотят повторения и будут в этом обвинять кого угодно, только не себя. drinks
        Svarog51
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 20:41
    вводится с 00.00С 00.01-прекращается.Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областейЭто тело какого лешего пытается что-то диктовать?Не всех будущих родителей в ВОВ закопали.Добрые мы.К сожалению.С течением лет-приходиться снова стволы брать в руки.Никак не может успокоится.Зачем жалели?
    ВЕРЕСК
    1. Чёрный Сегодня, 20:49
      До 31 августа?...интересно, есть хотбь один человек , кто в это верит?...все.эти договорённости нужны Кыеву для того , что бы их сорвать, а потом с помощью продажных украинских и западных СМИ обвинить в этом ЛДНР
      Чёрный
      1. Подрезчик Сегодня, 21:37
        Вот это да! Думаю, через недельку услышим от укросми, что ЛДНР ОПЯТЬ первыми нарушили перемирие.
        Подрезчик
      2. poquello Сегодня, 21:57
        Цитата: Чёрный
        До 31 августа?...интересно, есть хотбь один человек , кто в это верит?...все.эти договорённости нужны Кыеву для того , что бы их сорвать, а потом с помощью продажных украинских и западных СМИ обвинить в этом ЛДНР

        дык а вдруг Петя паузу взял, пока купчую в полукропии на Трампа оформляет
        poquello
  3. Маз Сегодня, 20:43
    А что не 22 июня ? Или дата корёжит?
    Маз
  4. Logall Сегодня, 20:43
    Как говорил Станиславский: " Не верю"!
    Сколько ещё должно погибнуть людей, чтобы ЛДНР начали действовать. Как дети ей богу.
    Через 2 дня всё вернётся.
    Logall
  5. кг пв Сегодня, 20:51
    С24 июня по 31 августа?! Они сами в это верят?
    кг пв
    1. VALERIK_097 Сегодня, 21:04
      Мутно как-то,но лишь бы не стреляли
      VALERIK_097
  6. AwaZ Сегодня, 20:54
    И не надоело еще?
    AwaZ
  7. perepilka Сегодня, 20:55
    так называемого "хлебного перемирия"
    Вот, слово перемирие, надо было ещё отдельно в кавычки взять, и артиллерию подтянуть поближе, что-ли what
    perepilka
  8. pvv113 Сегодня, 21:28
    "Хлебное перемирие" вводится с 00.00 часов 24 июня

    Вспомнился мультфильм "Маугли". Когда началась великая засуха - в джунглях объявили водяное перемирие, чтоб у всех был доступ к воде. А Шер-хан под шумок кого-то на этом водопое сожрал.
    pvv113
    1. vovanpain Сегодня, 21:52
      Цитата: pvv113
      А Шер-хан под шумок кого-то на этом водопое сожрал.

      За это был прибит тем же Маугли под одобрительный ропот обитателей джунглей,а тут во время хоть какого перемирия,хлебного,водочного,пожарного Шер хан жрет мирных обитателей джунглей,под одобрительный гул шакалов,гиен,рептилий,а Маугли ждет со своей вочьей стаей request Видно верит,в порядочность Шер ханов и шакалов и всякие договоры. request hi
      vovanpain
  9. Горный стрелок Сегодня, 21:38
    Только очередной котёл по типу Иловайского поможет освободить Новороссию. Но у ВСУ нет ни сил, ни решимости... Только на жабьячи скачки и способны. wassat
    Горный стрелок
Картина дня