Американская стратегия перманентной войны

Среди всех воюющих стран в истории человечества Америка уникальна: она предпочитает вести бесконечные войны, никогда не стремясь завершить их, чтобы достичь новой эры мира и стабильности. Все войны с участием Соединенных Штатов Америки после Второй мировой были и продолжают быть актами неприкрытой агрессии против стран, которые не угрожали никому. Они подвергаются разграблению и разрушению, несут неисчислимые человеческие потери, при этом войны против них сопровождаются беспрецедентной по своей подлости пропагандой.На протяжении всей своей истории Америка постоянно находилась в состоянии войны, внутри страны или за рубежом. Она никогда не видела времен мира и стабильности. Это государство, лишь номинально являющееся демократией, а на деле представляющее собой агрессивный режим, постоянно вынашивающий отвратительные планы. Его преступления против человечности продолжаются непрерывно и бесконечно на нескольких театрах военных действий, причем войны против других стран начинаются по его усмотрению. Сейчас наибольший риск для выживания нации связан с угрозой немыслимой ядерной войны.Во вторник на этой неделе, давая показания перед членами комитета Сената США по вооруженным силам, министр обороны Джеймс Мэттис сказал, что Америке не удается одержать победу в Афганистане. Ему бы следовало сказать, что победить не удавалось вообще нигде.Он пообещал представить новую стратегию войны в Афганистане к середине июля. Она ничем не будет отличаться от старой. Вот ее краткое содержание, хотя стратегия еще не опубликована: продолжение бесконечной войны; Конгресс должен выделить дополнительные десятки миллиардов долларов на это безнадежно проигранное дело; обещания медленного, но устойчивого прогресса.Позже, когда станет очевиден очередной провал, последует обещание нового курса, для проведения которого потребуется гораздо больше денег.Председатель Объединенного комитета начальников штабов Армии США Джозеф Данфорд по кличке «драчун Джо» лгал членам Комитета по вооруженным Силам Сената, утверждая, что «конкурентное преимущество Америки подрывается… ограничивая возможность наращивания военно-политического влияния за рубежом».Военный бюджет США превышает расходы на оборону всех остальных стран НАТО, России и Китая вместе взятых. Причем если включить все виды расходов, в том числе так называемые черные бюджеты, он составит 1,5 триллиона долларов в год. Официальный военный бюджет – лишь часть реального объема военных расходов США.Бюджеты Пентагона и связанных с ним организаций должны быть резко сокращены, а не увеличены, а американская империя военных баз подлежит демонтажу. Необходимо провозгласить новую эпоху – эпоху мира, впервые в истории США перековать мечи на орала.Однако, Америка проводит прямо противоположную политику. Перманентная война – это давняя внешнеполитическая доктрина США, поддерживаемая обеими политическими партиями. Бесконтрольная милитаризация осуществляется за счет жизненно важных потребностей страны, социальной справедливости и нормальных условий для жизни людей. Америка утопает в самодовольстве и высокомерии, в презрении к демократическим ценностям и верховенству правовых принципов.Ни одна страна не наносила большего вреда такому огромному количеству людей в течение столь длительного времени. Ни одна страна не представляет сегодня большей угрозы для выживания человечества, чем Америка.Внешнюю политику США определяют бесконечные войны, которые ведутся против выдуманных врагов, поскольку реальных врагов нет. Книга покойного Гора Видала «Бесконечная война за вечный мир» рассказывает о том, как Америка стала предметом ненависти и оскорблений во всем мире.По поводу ближневосточных войн Америки он сказал: «Я не вижу, чтобы мы побеждали, Мы сделали своими врагами миллиард мусульман».Он также объяснял, что Америка «медленно загнивает». «У нас скоро будет военная диктатура, на том основании, что никто другой не сможет справиться со страной».Мирный процесс обречен на провал. Это всегда было так, особенно после 11 сентября. Подавляющее большинство членов Палаты представителей и Сената США поддерживают имперскую военную программу, включая псевдо-прогрессивного Берни Сандерса. Они прославляют войны, ложно изображая их как гуманитарное вмешательство или продвижение демократии, при этом полностью игнорируя колоссальные жертвы, что по любым стандартам является геноцидом.Если не удастся положить конец имперской политике Америки, она прикончит эту страну.