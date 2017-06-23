Экспортеры гражданской войны

Подавляющее большинство стран этого десятка объединены одной общей чертой – вооруженное насилие в этих государствах имеет место потому, что они стали мишенями операций по дестабилизации и смене режимов. Эти операции осуществляются либо направляются Соединенными Штатами.Так, Сирия, занимающая в «Глобальном индексе мира» самое низкое место, подвергается мучениям почти шесть лет, в течение которых США пытаются произвести смену режима в стране. Этот конфликт разрушил одну из наиболее процветающих стран Ближнего Востока и превратил ее в поле битвы в «войне по доверенности» между США и Россией.Соединенные Штаты планировали свергнуть президента Башара Асада еще как минимум в 2006 году. А начиная с «восстания» 2011-го США постоянно финансировали и вооружали сирийские оппозиционные формирования вкупе с разнообразными экстремистскими группировками, многие из которых после этого присоединились к таким террористическим организациям, как ИГ и «Фронт аль-Нусра» (запрещенным в РФ. – Прим. перев.).Обе страны, стоящие в «Глобальном индексе» лишь чуть выше Сирии – Ирак и Афганистан, стали мишенями американской интервенции в начале XXI века, а продолжающееся американское военное присутствие вносит значительный вклад в дальнейшее ухудшение ситуации в этих государствах. О том, что конфликт будет с неизбежностью только нарастать, говорит текущее увеличение американского контингента в Ираке и его планируемое увеличение на 50 тысяч человек в Афганистане.Южный Судан, стоящий на четвертом месте в списке наименее мирных стран, также пал жертвой американской агрессии и операции по «построению государства». США в 2011 году подтолкнули Южный Судан к отделению, поскольку он обладал 75 процентами всех нефтяных запасов Судана. Они самые крупные в Африке. Аналитики пытались обосновать американские устремления по созданию независимого Южного Судана тем, что этот шаг лишит основы претензии Китая по установлению контроля над тамошней нефтью. Ведь китайцы ранее заключили ряд контрактов с правительством Судана (сейчас уже Северного).На «помощь» Южному Судану в период с 2013 по 2016-й Вашингтон израсходовал 1,6 миллиарда долларов. Но Южный Судан скатился в пучину смертельной гражданской войны, в ходе которой погибли десятки тысяч людей, а перемещенными оказались более полутора миллионов. Хаос, возникший в результате вмешательства американцев в Южном Судане, перелился через границу и принес многочисленные беды в самом Судане. И эта страна теперь на восьмом месте в списке наименее мирных.Йемен, стоящий в списке на пятом месте, стал жертвой вооруженного конфликта, к которому Соединенные Штаты также имеют отношение, хотя и несколько опосредованное. Пусть США и не возглавляют боевые действия в Йемене, они все равно с самого начала горячо поддерживают агрессора – Саудовскую Аравию, вооружая на миллиарды долларов. США, кроме того, то и дело наносят ракетно-бомбовые удары по Йемену с целью оказать помощь своим союзникам в зоне Персидского залива.В дополнение к этому США систематически закрывают глаза на многочисленные военные преступления, творимые в Йемене саудовцами и, несмотря на громадный масштаб разворачивающейся в стране трагедии, участвуют в блокаде поставок гуманитарной помощи, содействуя широкому распространению голода среди гражданского населения. Соединенным Штатам хотелось бы видеть, что влияние Саудовской Аравии в Йемене ростет, как это было до конфликта. Ведь в силу географического расположения Йемен означает контроль стратегического Баб эль-Мандебского пролива, это узкое бутылочное горлышко всей нефтяной торговли Саудовской Аравии.За Йеменом в рейтинге наименее мирных стран идет Сомали – страна, которая, благодаря вовлеченности Вашингтона в ее дела длительное время находится в состоянии хаоса. Это долгая история. Пик вовлеченности Вашингтона имел место еще в начале 90-х, когда была свергнута поддерживаемая Соединенными Штатами военная диктатура Сиада Барре, а страна погрузилась в пучину гражданской войны.США втянулись в конфликт в силу стратегического для глобальных нефтяных рынков положения Сомали в узкой части Красного моря. И как сказал один из сотрудников миссии руководителя ооновской операции в этой стране, США «втянули ООН во внутрисомалийские разборки». Анархия в Сомали продолжалась 16 лет – до тех пор, пока исламисты не захватили столицу страны в 2006 году. Однако вскоре это правительство было свергнуто Эфиопией при поддержке американцев.Текущая антитеррористическая стратегия США в Сомали, включающая использование авиаударов, является ведущей причиной эскалации вооруженного конфликта, усугубления гуманитарного кризиса, в том числе голода в масштабах всей страны.Стоящая на седьмом месте в рейтинге наименее мирных стран Ливия также в недавнем прошлом стала жертвой американских действий по «смене режима». Когда-то руководитель этой одной из наиболее процветающих стран Африки Муаммар Каддафи совершил «ошибку», бросив вызов американской нефтедолларовой системе и предложив обеспеченную золотом панафриканскую валюту, получившую известность как динар. После свержения Каддафи Ливия превратилась в несостоятельное государство, в котором до сих пор отсутствует какая-либо внятная власть, где царит безудержный терроризм и где рабами открыто торгуют на публике.На десятом месте рейтинга наименее мирных стран стоит Украина. Страна стала мишенью руководимого Соединенными Штатами государственного переворота, осуществленного в 2014 году ради ослабления влияния прибыльной российской газовой индустрии на европейские энергетические рынки.В десятке наименее мирных стран единственным государством, которое не испытало явного американского вмешательства, является Центрально-Африканская Республика. Она находится на девятом месте.Сами США тоже значительно понизили свой рейтинг в «Глобальном индексе мира». Сейчас они на 114-м месте из 163 стран, которые были подвергнуты изучению. Падение Соединенных Штатов было в рассматриваемый период самым резким среди всех.В качестве причины роста насилия в США статистики называют раскол в обществе, который стал очевидным по итогам президентских выборов 2016 года, а также продолжающийся рост убийств.Участие США в вооруженных конфликтах за пределами национальной территории вообще не рассматривалось при составлении рейтинга. Это означает, что присвоение Соединенным Штатам 114-го места следует считать по меньшей мере консервативным. Глядя на десятку наименее мирных стран, понимаешь, что если бы фактор американского вмешательства учитывался, то в силу своей роли в раскручивании разрушительных, смертоносных конфликтов по всему миру под видом «внешней политики» США скорее всего оказались бы самым немирным государством.