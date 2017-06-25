Скрепы советской закалки

Непосредственной причиной разрушения СССР стало стремление зарвавшихся республиканских первых секретарей, превратившихся в местных царьков, уйти от возмездия. Эта же матрица действует и в современной России. Однако риск развала по модели СССР сегодня существенно меньше, чем в позднесоветские времена. Главную угрозу представляет межклассовая напряженность, способная привести к социальному взрыву.Минуло 12 июня – официальный праздник, обозначенный как День России. Нам, пережившим распад СССР и лихие 90-е, этот день помнится принятием съездом народных депутатов РСФСР Декларации о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, вступившей в силу 12 июня 1990 года. Ключевым положением документа стал приоритет Конституции и законов РСФСР над союзными. Этой декларацией съезд заявил о начале разрушения СССР. Следствием стало фактическое двоевластие в стране и так называемая война законов, когда на акты центральных органов власти СССР принимались их нейтрализующие или прямо отменяющие ответные на уровне РСФСР. Примеру властных элит главной республики страны, ее государствообразующего элемента, последовали другие. Декларация стало детонатором. Не будь его, можно было надеяться, что страна сохранится. А ведь СССР стал наследником Российской империи, сохранив ее территории почти полностью. Страна осуществила невероятный цивилизационный скачок, выведший ее в мировые лидеры наряду с США, во всех областях науки и техники при превосходстве в духовной области. Можно ли объявлять государственным праздником день, когда разрушили все, что создавалось вековыми трудами предков?Стоит вспомнить, что за декларацию проголосовали 907 депутатов, воздержались 9 и всего 13 были против. Неужели не ведали, что творят? Если сознавали, они однозначно преступники – враги народа, который 17 марта того же года абсолютным большинством высказался за сохранение СССР. А если не сознавали, кто они?12 июня – день преступления против всех народов СССР. Следствием разрушения страны стало тотальное обнищание 98 процентов населения, духовное разложение и войны. Все это привело к огромным людским потерям, которые к настоящему времени оцениваются в 40–50 миллионов человек, истребленных в междоусобицах и бандитских разборках, умерших от наркомании, недоедания и отсутствия нормальной советской медицинской помощи, уехавших и почивших за рубежом, покончивших самоубийством от безысходности, убитых в чреве матери младенцев и погибших при рождении, которых в СССР могли спасти... Это тысячи исчезнувших малых городов, поселков и деревень. Это потери промышленного и сельскохозяйственного производства, превосходящие ущерб от гитлеровского нашествия.12 июня – день, когда мы должны задуматься о том, чтобы такого никогда больше не произошло с нашей страной, вспомнить героев, боровшихся в меньшинстве за сохранение Отечества, еще раз проклясть его разрушителей, прежде всего авторов преступной декларации и ее главного подписанта.Это важно для сегодняшней России. Губительные признаки позднего СССР вновь просматриваются. События 26 марта 2017 года, встряхнувшие страну, показали, что социально-политическая обстановка крайне напряженная. Можно говорить, что в России складывается предреволюционная ситуация. И формируют ее не Навальный и другие оппозиционные лидеры, они на это не имеют потенциала. Ситуацию готовят сама власть и «пятая колонна».Это не те люди, которые объявляют себя диссидентами или официальными противниками режима. Существуют целые общественные слои, заинтересованные в разрушении России. Они обладают огромной мощью. В первую очередь это крупный бизнес, частный финансово-промышленный капитал, теснейшим образом связанный с западными корпорациями. Второй слой – обслуживающее его чиновничество, главным образом в высших эшелонах. Эти люди по большей части пришли во власть в 90-е, поэтому непосредственно связаны с событиями, которые привели к распаду СССР с последующим разгромом экономик РФ и стран, возникших на постсоветском пространстве. И продолжают занимать высокие должности, составляя, в частности, экономический блок правительства. Третий слой – сообщество, обеспечивающее идейно-политическое прикрытие первых двух. Это и ученые (прежде всего экономисты), и политики, настойчиво провозглашающие курс на дальнейшую либерализацию и приватизацию. Это те, кто превозносит ценности западного мира в ущерб интересам России и нашей национальной культуре. Четвертый слой наименее влиятельный, но наиболее шумный. Это полевые командиры, попросту пешки в большой игре. Одной из таких является Навальный. Впрочем, пешек и без него много. Все это совокупно и есть «пятая колонна».Однако она неспособна сама по себе стать могильщиком современной России. Для разрушений геополитического порядка нужна адекватная сила, которой выступает класс социальных преобразований (Ленин именовал его революционным). Он активизируется в сегодняшней России.Индустриальный пролетариат ушел в историю. Нынешний революционный класс по всем научным основаниям может быть назван интеллектуальным пролетариатом. Он многослойный, многообразный, намного более сложно структурированный, чем предшественник, и сегодня демонстрирует свою мощь по всей планете. Это и события в Венесуэле, приведшие к власти Уго Чавеса, и движение в Греции, давшее премьерское кресло Алексису Ципрасу, и смена конституции в Исландии с отказом от выплат по банковским государственным долгам, и, наконец, «арабская весна». Миру явлено огромное многообразие граней и форм политической борьбы. От ведущейся в законодательном поле (Венесуэла, Греция) через бескровную, но все же революцию снизу в Исландии до откровенно кровавых событий «арабской весны».Некоторые политические аналитики, говоря о современном классе социальных преобразований, проводят аналогию с разночинцами, то есть выходцами из разных слоев. Это нельзя признать корректным. Разночинцы – понятие XIX века. Сейчас революционный класс намного богаче. Он включает часть офицерского корпуса Вооруженных Сил, спецслужб и МВД, низший, средний и высший слои научного сообщества, врачей и педагогов – от директора до простого учителя, всех, кто занимается инженерно-конструкторской деятельностью.Интеллектуальный пролетариат неоднороден в плане лояльности к власти. Есть радикальные революционные слои. Есть умеренные, нейтральные. Есть те, кто связан с властью и поддерживает ее.Активизация интеллектуального пролетариата в России наиболее явно просматривается в событиях 26 марта. Тогда на улицы вышла неожиданно большая масса людей. Митинговая активность охватила 80 с лишним городов. Значительную часть протестующих составила молодежь, но лозунги, под которыми она шла, не были ограничены повесткой дня, которую пытался навязать Навальный. Более того, многие противостояли западническим идеям и оппонировали олигархическому капиталу. А Навальный – либерал-западник. Он против действующей власти, но не олигархического капитала. В интересах последнего он и стремится во власть. Что еще показали события 26 марта? Вероятно, то, что власти сложно рассчитывать на опору в силовых структурах государства при действительно массовых волнениях и протестах. В те дни вышли на улицы ребята от 14–16 до 22 лет. Они же – кто через год-два, кто через три-четыре – придут в Вооруженные Силы либо в Росгвардию офицерами, контрактниками или срочниками. Их политические позиции вряд ли существенно изменятся. Разве что в сторону радикализации.Если обратиться к основным лозунгам, под которыми интеллектуальный пролетариат выступил в марте, они сводятся к следующему. Надоели клановость власти, отсутствие социальных лифтов, беспредельная социальная несправедливость, которая царит в нашей стране. Эти лозунги совершенно не соответствуют тому, что пытался навязать протестующим Навальный: бороться против коррупции и персонально против премьер-министра Дмитрия Медведева.С учетом исключительной способности интеллектуального пролетариата к внезапной самоорганизации (что наиболее ярко продемонстрировано «арабской весной») события 26 марта и последующие дают основания полагать, что в России складывается крайне опасная ситуация. Причем, как всегда и бывает, ее подогревает сама власть. Николай II и его элита сто лет назад спроворили сразу три революции, включая Великую Октябрьскую. Массовые выступления в Египте, других странах «арабской весны» тоже приближались действовавшими на тот момент правительствами. Сегодня в этом направлении активно работает российская экономическая элита и, в частности, ее «политическая вершина» в правительстве.12 июня – повод задуматься о судьбе нашей Родины. Ведь сегодня много «радетелей о русском народе», призывающих освободиться от обязательств по отношению не только к бывшим советским республикам, но и к отдельным регионам, автономиям и республикам в самой России. А это матрица распада страны. Именно эти установки стали идейной основой распада СССР.Чтобы наглядно себе это представить, стоит вернуться в начало 80-х. В правление Андропова начались массовые преследования зарвавшихся республиканских царьков, которые вообразили себя местными ханами. И генсека убили – многие в этом не сомневаются. А после недееспособного Черненко в Кремль пришел Горбачев, задавший откровенный курс на сдачу позиций Западу. Но дело даже не в этом. Могли бы сдать интересы СССР, но Союз сохранить. Просто удельным царькам в регионах стало понятно, что их дальнейшее существование в том виде, в котором они привыкли при Брежневе, невозможно. Они понимали: на место Горбачева рано или поздно может прийти харизматичный лидер, более молодой и энергичный, чем Андропов. И тогда им не поздоровится. Они лишатся власти и, возможно, даже жизни с конфискацией всего имущества, как Шараф Рашидов – первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, по официальной версии скончавшийся в октябре 1983-го от сердечного приступа, по неофициальной – покончивший с собой. Поэтому региональные элиты, опираясь на такого же, как они, Бориса Ельцина (этот выходец из свердловского обкома КПСС был представителем именно региональных элит), взяли курс на ослабление и даже уничтожение власти центра, чтобы выйти из-под нависшей угрозы. Это одна из главных причин распада Советского Союза.Ситуация повторяется. Региональные вожди находятся под мощным прессом федеральных властей. Как губернаторов то и дело сажают, мы видим на телеэкранах. Эта борьба ведется даже более интенсивно, чем в андроповские времена. За решеткой оказались главы Удмуртии и Марий Эл Александр Соловьев и Леонид Маркелов. Не говоря уже о Никите Белых, Вячеславе Гайзере и десятках более мелких фигур. Поэтому региональные элиты сегодня, как никогда, заинтересованы в ослаблении федерального центра, а возможно, и в распаде нашей Родины.К счастью, ситуация хотя и опасная, но лучше, чем в СССР. В отличие от советских «первых секретарей», позиции нынешних региональных лидеров существенно слабее. Это связано в значительной мере с тем, что Кремль успел поменять местные элиты настолько, что старожилов там фактически не осталось. В основном регионами правят люди, севшие в свои служебные кресла совсем недавно и не укорененные в тамошние элиты. С другой стороны, федеральные силовые структуры, такие как Минобороны, ФСБ, Росгвардия, МВД, отчетливо понимают, имея перед собой пример СССР, что с распадом РФ они лишатся многого из того, чем обладают. И это осознается значительной частью их представителей на всех уровнях иерархии – большинство с распадом страны будут выброшены на улицу. Поэтому они заинтересованы в укреплении федеральной власти. Заметим, что на фоне часто меняющихся региональных элит силовики смотрятся намного основательнее, длительное время сохраняя кадровый состав и руководство.На целостность страны работает идеологический фактор. Под распад Советского Союза тогдашние элиты могли подвести достаточно серьезную идеологическую базу – либерализм. Сегодня он дискредитирован. А другого нет, кроме желания развалить страну и попытаться сделать на этом деньги. Остается поднять местный национализм. Однако у основной массы населения РФ перед глазами негативный пример распавшегося СССР. Поэтому националистические идеи сепаратистского толка успехом не пользуются. За ними идет ничтожная часть граждан. У националистов уже нет серьезной социальной базы. Народ скорее потянется к идеям социализма, но на новой платформе. Ее еще ищут, но идея социальной справедливости чрезвычайно популярна. На смену попытке размежевать российские народы по национальному признаку приходит другое – нарастает классовая поляризация общества. Это показали и события 26 марта.Есть еще ряд важных факторов, работающих на сохранение целостности страны, которых не было в позднем СССР. Прежде всего духовные. Сегодня мы в значительной степени осознали, что западная цивилизация, особенно в той форме, в какой она сейчас существует, нам не нужна. И восточная – типа китайской – не подходит. Мы начинаем дорожить духовным единством, чувствовать потребность в сохранении своего уникального мира. Это очень важная скрепа. Второй момент: люди поняли, что жить вне родной страны, по чужим законам, мягко говоря, нехорошо. Это поняли иммигранты, бежавшие в другие государства, многие из них возвращаются назад. Есть массовое понимание, что за рубежом ждут еще большая нищета и бесправие, даже смерть. Особенно это касается той части населения, которая живет не очень хорошо. Поэтому она будет биться за страну. И еще: для многих очевидно, что те слои, которые сегодня диктуют волю в экономике, паразитарны по своей природе. Осознание этого также ведет к консолидации общества. Плюс общая историческая память.Важным фактором, обеспечивающим целостность России, выступает православие. Люди воспринимают его с точки зрения не столько идейно-религиозной, сколько исторической памяти. Они убеждены, что православие в содружестве с истинным исламом было и остается основой консолидации.Предпосылок к развалу РФ по модели СССР существенно меньше, чем в позднесоветские времена. Однако межклассовая социальная напряженность быстро растет и может привести к всероссийскому социальному взрыву, который обладает потенциалом разрушения России. И в этом крайне заинтересованы внешние силы, причем намного больше, чем при позднем СССР. Кризис западного капитала дошел до критической точки и без установления полной гегемонии он не выживет. А без разгрома России мировое господство Западу не светит, как и безраздельный контроль над сырьевыми ресурсами.Время работает против западных элит. Избрание в США Дональда Трампа, электоральный успех Марин Ле Пен во Франции и, наконец, Brexit в Великобритании говорят о глубочайшем социальном кризисе западного общества, оставляющим его элитам очень мало исторических возможностей.И сегодня мы наблюдаем переход от заблаговременной подготовки войны против России к непосредственной. Это проявляется не только в том, что на наших границах развертываются группировки натовских войск, но и в демонстративных ударах по поддерживаемым Россией войскам Башара Асада и его союзников. Проводятся учения стран НАТО по оккупации русскоговорящих населенных пунктов, для чего подбираются владеющие языком граждане стран Восточной Европы. Естественно, прямая агрессия против России невозможна – наш ядерный потенциал делает это крайне рискованным предприятием. Поэтому Запад, опираясь на «пятую колонну», сначала будет решать задачу разгрома России, а уже потом попытается под флагом ООН или без оного осуществить оккупацию нашей территории.2017–2018 годы будут бурными. Нынешняя власть с большой вероятностью серьезно трансформируется. Президент вынужден будет самым жестким образом освободиться от «пятой колонны». Вполне возможно, что придется пойти на частичную ликвидацию олигархического капитала – как минимум конфискацию с высылкой бывших владельцев или ограничением их в правах. Так или иначе, появится фигура, которая это сделает.