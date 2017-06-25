08:55 25 июня
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Скрепы советской закалки

Непосредственной причиной разрушения СССР стало стремление зарвавшихся республиканских первых секретарей, превратившихся в местных царьков, уйти от возмездия. Эта же матрица действует и в современной России. Однако риск развала по модели СССР сегодня существенно меньше, чем в позднесоветские времена. Главную угрозу представляет межклассовая напряженность, способная привести к социальному взрыву.

Минуло 12 июня – официальный праздник, обозначенный как День России. Нам, пережившим распад СССР и лихие 90-е, этот день помнится принятием съездом народных депутатов РСФСР Декларации о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, вступившей в силу 12 июня 1990 года. Ключевым положением документа стал приоритет Конституции и законов РСФСР над союзными. Этой декларацией съезд заявил о начале разрушения СССР. Следствием стало фактическое двоевластие в стране и так называемая война законов, когда на акты центральных органов власти СССР принимались их нейтрализующие или прямо отменяющие ответные на уровне РСФСР. Примеру властных элит главной республики страны, ее государствообразующего элемента, последовали другие. Декларация стало детонатором. Не будь его, можно было надеяться, что страна сохранится. А ведь СССР стал наследником Российской империи, сохранив ее территории почти полностью. Страна осуществила невероятный цивилизационный скачок, выведший ее в мировые лидеры наряду с США, во всех областях науки и техники при превосходстве в духовной области. Можно ли объявлять государственным праздником день, когда разрушили все, что создавалось вековыми трудами предков?

Стоит вспомнить, что за декларацию проголосовали 907 депутатов, воздержались 9 и всего 13 были против. Неужели не ведали, что творят? Если сознавали, они однозначно преступники – враги народа, который 17 марта того же года абсолютным большинством высказался за сохранение СССР. А если не сознавали, кто они?


12 июня – день преступления против всех народов СССР. Следствием разрушения страны стало тотальное обнищание 98 процентов населения, духовное разложение и войны. Все это привело к огромным людским потерям, которые к настоящему времени оцениваются в 40–50 миллионов человек, истребленных в междоусобицах и бандитских разборках, умерших от наркомании, недоедания и отсутствия нормальной советской медицинской помощи, уехавших и почивших за рубежом, покончивших самоубийством от безысходности, убитых в чреве матери младенцев и погибших при рождении, которых в СССР могли спасти... Это тысячи исчезнувших малых городов, поселков и деревень. Это потери промышленного и сельскохозяйственного производства, превосходящие ущерб от гитлеровского нашествия.

12 июня – день, когда мы должны задуматься о том, чтобы такого никогда больше не произошло с нашей страной, вспомнить героев, боровшихся в меньшинстве за сохранение Отечества, еще раз проклясть его разрушителей, прежде всего авторов преступной декларации и ее главного подписанта.

Пешка Алешка

Скрепы советской закалкиЭто важно для сегодняшней России. Губительные признаки позднего СССР вновь просматриваются. События 26 марта 2017 года, встряхнувшие страну, показали, что социально-политическая обстановка крайне напряженная. Можно говорить, что в России складывается предреволюционная ситуация. И формируют ее не Навальный и другие оппозиционные лидеры, они на это не имеют потенциала. Ситуацию готовят сама власть и «пятая колонна».

Это не те люди, которые объявляют себя диссидентами или официальными противниками режима. Существуют целые общественные слои, заинтересованные в разрушении России. Они обладают огромной мощью. В первую очередь это крупный бизнес, частный финансово-промышленный капитал, теснейшим образом связанный с западными корпорациями. Второй слой – обслуживающее его чиновничество, главным образом в высших эшелонах. Эти люди по большей части пришли во власть в 90-е, поэтому непосредственно связаны с событиями, которые привели к распаду СССР с последующим разгромом экономик РФ и стран, возникших на постсоветском пространстве. И продолжают занимать высокие должности, составляя, в частности, экономический блок правительства. Третий слой – сообщество, обеспечивающее идейно-политическое прикрытие первых двух. Это и ученые (прежде всего экономисты), и политики, настойчиво провозглашающие курс на дальнейшую либерализацию и приватизацию. Это те, кто превозносит ценности западного мира в ущерб интересам России и нашей национальной культуре. Четвертый слой наименее влиятельный, но наиболее шумный. Это полевые командиры, попросту пешки в большой игре. Одной из таких является Навальный. Впрочем, пешек и без него много. Все это совокупно и есть «пятая колонна».

Однако она неспособна сама по себе стать могильщиком современной России. Для разрушений геополитического порядка нужна адекватная сила, которой выступает класс социальных преобразований (Ленин именовал его революционным). Он активизируется в сегодняшней России.

Индустриальный пролетариат ушел в историю. Нынешний революционный класс по всем научным основаниям может быть назван интеллектуальным пролетариатом. Он многослойный, многообразный, намного более сложно структурированный, чем предшественник, и сегодня демонстрирует свою мощь по всей планете. Это и события в Венесуэле, приведшие к власти Уго Чавеса, и движение в Греции, давшее премьерское кресло Алексису Ципрасу, и смена конституции в Исландии с отказом от выплат по банковским государственным долгам, и, наконец, «арабская весна». Миру явлено огромное многообразие граней и форм политической борьбы. От ведущейся в законодательном поле (Венесуэла, Греция) через бескровную, но все же революцию снизу в Исландии до откровенно кровавых событий «арабской весны».

Некоторые политические аналитики, говоря о современном классе социальных преобразований, проводят аналогию с разночинцами, то есть выходцами из разных слоев. Это нельзя признать корректным. Разночинцы – понятие XIX века. Сейчас революционный класс намного богаче. Он включает часть офицерского корпуса Вооруженных Сил, спецслужб и МВД, низший, средний и высший слои научного сообщества, врачей и педагогов – от директора до простого учителя, всех, кто занимается инженерно-конструкторской деятельностью.

Интеллектуальный пролетариат неоднороден в плане лояльности к власти. Есть радикальные революционные слои. Есть умеренные, нейтральные. Есть те, кто связан с властью и поддерживает ее.

Активизация интеллектуального пролетариата в России наиболее явно просматривается в событиях 26 марта. Тогда на улицы вышла неожиданно большая масса людей. Митинговая активность охватила 80 с лишним городов. Значительную часть протестующих составила молодежь, но лозунги, под которыми она шла, не были ограничены повесткой дня, которую пытался навязать Навальный. Более того, многие противостояли западническим идеям и оппонировали олигархическому капиталу. А Навальный – либерал-западник. Он против действующей власти, но не олигархического капитала. В интересах последнего он и стремится во власть. Что еще показали события 26 марта? Вероятно, то, что власти сложно рассчитывать на опору в силовых структурах государства при действительно массовых волнениях и протестах. В те дни вышли на улицы ребята от 14–16 до 22 лет. Они же – кто через год-два, кто через три-четыре – придут в Вооруженные Силы либо в Росгвардию офицерами, контрактниками или срочниками. Их политические позиции вряд ли существенно изменятся. Разве что в сторону радикализации.

Если обратиться к основным лозунгам, под которыми интеллектуальный пролетариат выступил в марте, они сводятся к следующему. Надоели клановость власти, отсутствие социальных лифтов, беспредельная социальная несправедливость, которая царит в нашей стране. Эти лозунги совершенно не соответствуют тому, что пытался навязать протестующим Навальный: бороться против коррупции и персонально против премьер-министра Дмитрия Медведева.

С учетом исключительной способности интеллектуального пролетариата к внезапной самоорганизации (что наиболее ярко продемонстрировано «арабской весной») события 26 марта и последующие дают основания полагать, что в России складывается крайне опасная ситуация. Причем, как всегда и бывает, ее подогревает сама власть. Николай II и его элита сто лет назад спроворили сразу три революции, включая Великую Октябрьскую. Массовые выступления в Египте, других странах «арабской весны» тоже приближались действовавшими на тот момент правительствами. Сегодня в этом направлении активно работает российская экономическая элита и, в частности, ее «политическая вершина» в правительстве.

12 июня – повод задуматься о судьбе нашей Родины. Ведь сегодня много «радетелей о русском народе», призывающих освободиться от обязательств по отношению не только к бывшим советским республикам, но и к отдельным регионам, автономиям и республикам в самой России. А это матрица распада страны. Именно эти установки стали идейной основой распада СССР.

Чтобы наглядно себе это представить, стоит вернуться в начало 80-х. В правление Андропова начались массовые преследования зарвавшихся республиканских царьков, которые вообразили себя местными ханами. И генсека убили – многие в этом не сомневаются. А после недееспособного Черненко в Кремль пришел Горбачев, задавший откровенный курс на сдачу позиций Западу. Но дело даже не в этом. Могли бы сдать интересы СССР, но Союз сохранить. Просто удельным царькам в регионах стало понятно, что их дальнейшее существование в том виде, в котором они привыкли при Брежневе, невозможно. Они понимали: на место Горбачева рано или поздно может прийти харизматичный лидер, более молодой и энергичный, чем Андропов. И тогда им не поздоровится. Они лишатся власти и, возможно, даже жизни с конфискацией всего имущества, как Шараф Рашидов – первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, по официальной версии скончавшийся в октябре 1983-го от сердечного приступа, по неофициальной – покончивший с собой. Поэтому региональные элиты, опираясь на такого же, как они, Бориса Ельцина (этот выходец из свердловского обкома КПСС был представителем именно региональных элит), взяли курс на ослабление и даже уничтожение власти центра, чтобы выйти из-под нависшей угрозы. Это одна из главных причин распада Советского Союза.

Силовики против царьков

Ситуация повторяется. Региональные вожди находятся под мощным прессом федеральных властей. Как губернаторов то и дело сажают, мы видим на телеэкранах. Эта борьба ведется даже более интенсивно, чем в андроповские времена. За решеткой оказались главы Удмуртии и Марий Эл Александр Соловьев и Леонид Маркелов. Не говоря уже о Никите Белых, Вячеславе Гайзере и десятках более мелких фигур. Поэтому региональные элиты сегодня, как никогда, заинтересованы в ослаблении федерального центра, а возможно, и в распаде нашей Родины.

К счастью, ситуация хотя и опасная, но лучше, чем в СССР. В отличие от советских «первых секретарей», позиции нынешних региональных лидеров существенно слабее. Это связано в значительной мере с тем, что Кремль успел поменять местные элиты настолько, что старожилов там фактически не осталось. В основном регионами правят люди, севшие в свои служебные кресла совсем недавно и не укорененные в тамошние элиты. С другой стороны, федеральные силовые структуры, такие как Минобороны, ФСБ, Росгвардия, МВД, отчетливо понимают, имея перед собой пример СССР, что с распадом РФ они лишатся многого из того, чем обладают. И это осознается значительной частью их представителей на всех уровнях иерархии – большинство с распадом страны будут выброшены на улицу. Поэтому они заинтересованы в укреплении федеральной власти. Заметим, что на фоне часто меняющихся региональных элит силовики смотрятся намного основательнее, длительное время сохраняя кадровый состав и руководство.

На целостность страны работает идеологический фактор. Под распад Советского Союза тогдашние элиты могли подвести достаточно серьезную идеологическую базу – либерализм. Сегодня он дискредитирован. А другого нет, кроме желания развалить страну и попытаться сделать на этом деньги. Остается поднять местный национализм. Однако у основной массы населения РФ перед глазами негативный пример распавшегося СССР. Поэтому националистические идеи сепаратистского толка успехом не пользуются. За ними идет ничтожная часть граждан. У националистов уже нет серьезной социальной базы. Народ скорее потянется к идеям социализма, но на новой платформе. Ее еще ищут, но идея социальной справедливости чрезвычайно популярна. На смену попытке размежевать российские народы по национальному признаку приходит другое – нарастает классовая поляризация общества. Это показали и события 26 марта.

Есть еще ряд важных факторов, работающих на сохранение целостности страны, которых не было в позднем СССР. Прежде всего духовные. Сегодня мы в значительной степени осознали, что западная цивилизация, особенно в той форме, в какой она сейчас существует, нам не нужна. И восточная – типа китайской – не подходит. Мы начинаем дорожить духовным единством, чувствовать потребность в сохранении своего уникального мира. Это очень важная скрепа. Второй момент: люди поняли, что жить вне родной страны, по чужим законам, мягко говоря, нехорошо. Это поняли иммигранты, бежавшие в другие государства, многие из них возвращаются назад. Есть массовое понимание, что за рубежом ждут еще большая нищета и бесправие, даже смерть. Особенно это касается той части населения, которая живет не очень хорошо. Поэтому она будет биться за страну. И еще: для многих очевидно, что те слои, которые сегодня диктуют волю в экономике, паразитарны по своей природе. Осознание этого также ведет к консолидации общества. Плюс общая историческая память.

Важным фактором, обеспечивающим целостность России, выступает православие. Люди воспринимают его с точки зрения не столько идейно-религиозной, сколько исторической памяти. Они убеждены, что православие в содружестве с истинным исламом было и остается основой консолидации.

Взрыв опаснее раскола

Предпосылок к развалу РФ по модели СССР существенно меньше, чем в позднесоветские времена. Однако межклассовая социальная напряженность быстро растет и может привести к всероссийскому социальному взрыву, который обладает потенциалом разрушения России. И в этом крайне заинтересованы внешние силы, причем намного больше, чем при позднем СССР. Кризис западного капитала дошел до критической точки и без установления полной гегемонии он не выживет. А без разгрома России мировое господство Западу не светит, как и безраздельный контроль над сырьевыми ресурсами.

Время работает против западных элит. Избрание в США Дональда Трампа, электоральный успех Марин Ле Пен во Франции и, наконец, Brexit в Великобритании говорят о глубочайшем социальном кризисе западного общества, оставляющим его элитам очень мало исторических возможностей.

И сегодня мы наблюдаем переход от заблаговременной подготовки войны против России к непосредственной. Это проявляется не только в том, что на наших границах развертываются группировки натовских войск, но и в демонстративных ударах по поддерживаемым Россией войскам Башара Асада и его союзников. Проводятся учения стран НАТО по оккупации русскоговорящих населенных пунктов, для чего подбираются владеющие языком граждане стран Восточной Европы. Естественно, прямая агрессия против России невозможна – наш ядерный потенциал делает это крайне рискованным предприятием. Поэтому Запад, опираясь на «пятую колонну», сначала будет решать задачу разгрома России, а уже потом попытается под флагом ООН или без оного осуществить оккупацию нашей территории.

2017–2018 годы будут бурными. Нынешняя власть с большой вероятностью серьезно трансформируется. Президент вынужден будет самым жестким образом освободиться от «пятой колонны». Вполне возможно, что придется пойти на частичную ликвидацию олигархического капитала – как минимум конфискацию с высылкой бывших владельцев или ограничением их в правах. Так или иначе, появится фигура, которая это сделает.
Автор: Константин Сивков, Валерий Береснев
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/37342


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Комментарии 36

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:12
    2017–2018 годы будут бурными. Нынешняя власть с большой вероятностью серьезно трансформируется. Президент вынужден будет самым жестким образом освободиться от «пятой колонны». Вполне возможно, что придется пойти на частичную ликвидацию олигархического капитала – как минимум конфискацию с высылкой бывших владельцев или ограничением их в правах.
    "мечты,мечты... где ваша сладость"... А.С Пушкин. "37 год" вернётся? да ну..."своихнесдаём"...вымыслы "Великого экперта К.Сивкова."
    андрей юрьевич
    1. 210окв Сегодня, 06:43
      Местные "царьки" не боялись "возмездия".Они наоборот-хотели максимума власти и денег.Вот основная причина краха СССР..
      210окв
      1. Александр романов Сегодня, 07:06
        Цитата: 210окв
        .Вот основная причина краха СССР..

        Основная причина,насквозь лживая система,с лживыми лозунгами.
        Многие пишут-В СССР была национальная идея,какая?????? Утопические идеи ,выживших из ума старых маразматиков строительства фантастического комунизма.
        Александр романов
        1. 210окв Сегодня, 07:15
          Лживая система с лживыми лозунгами?Да по этой системе сейчас полмира живет.....Зато у нас сейчас нет лозунгов и системы..Замечательно живем?Не правда ли,А. Романов?
          210окв
          1. karish Сегодня, 07:27
            Цитата: 210окв
            Лживая система с лживыми лозунгами?Да по этой системе сейчас полмира живет..

            это по каким же ?
            или Вы как все коммуняки - возьмёте самые лучшие достижения капитализма , вырвете из контекста коммунистического манифеста . совместите и скажете , что типа капитализм научился у коммунизма.
            нельзя быть наполовину беременным -- социализм марксисткого толка -- это развалившийся СССР и соц.лагерь
            Куба и КНДР, а забыл -- ещё Венесуэла.
            Цитата: 210окв
            .Зато у нас сейчас нет лозунгов и системы

            Это лучше , чем насквозь лживые лозунги коммунизма.
            karish
            1. мордвин 3 Сегодня, 08:17
              Цитата: karish
              или Вы как все коммуняки - возьмёте самые лучшие достижения капитализма ,

              Што? Это талдычит человек, получивший образование в СССР? После запуска Советского спутника конгресс завопил об увеличение расходов на образование. (Т. Вулф, "Битва за космос"). Цени Саша, ссылку даю. feel Какие-такие достижения кэпэтализма?
              мордвин 3
              1. karish Сегодня, 08:43
                Цитата: мордвин 3
                Што? Это талдычит человек, получивший образование в СССР?

                И что теперь ?
                как я понимаю с развалом СССР в мире одни неучи остались laughing
                Цитата: мордвин 3
                После запуска Советского спутника конгресс завопил об увеличение расходов на образование.

                Вау . ну просто . вау. Целых 60 лет прошлою а как буд то бы вчера.
                Какие-такие достижения кэпэтализма?

                По которым СССр всегда хотел догнать запад , да загнулся по дороге.
                karish
          2. Александр романов Сегодня, 07:51
            Цитата: 210окв
            Да по этой системе сейчас полмира живет...

            Венесуэла,КНДР и Куба. И все в глубокои заднице! И три страны это не пол мира.
            Цитата: 210окв
            .Замечательно живем?

            гораздо лучше,чем при СССР. При той же СССР ,за подобное,что ты пишешь,тебя бы в психушку упекли,но сейчас другое время и можно говорить,не только сидя на кухне шепотом.
            И лично я могу себе позволить больше ,чем во времена СССР,как и большинство.

            А сидеть нихрена не делать,только ныть,много ума не надо.Только одно не понятно,почему тебе и таким.как ты постоянно ,что то должно государство? Почему ты сам не хочешь отоити от компа и изменить,что то в своеи жизни -САМ? Руки не из того места ,так это твои проблемы ,а не государства.
            Александр романов
  2. Нонна Сегодня, 06:17
    По этому поводу хорошо сказал Захар Прилепин:
    "....И здесь мы подходим к простейшему вопросу: у нас демократия или нет?
    Едва ли стоит сомневаться в том, что подавляющая часть российских элит, обладающих всей полнотой исполнительной власти – родом из 90-х. По сути говоря, это либерально-буржуазная генерация, «дети Бориса Николаевича»!
    Но кто-то должен представлять большинство населения?
    Давайте ещё раз повторим для закрепления: по разным оценкам, от 40 до 60% россиян придерживаются «левых» взглядов, ожидают «полевения» экономики и испытывают в той или иной мере интерес или симпатию к «левым» фигурам отечественной и мировой истории.
    Никакая идеология в России – ни либеральная, ни право-националистическая не имеет столь очевидной и реальной поддержки.
    Больше половины россиян, согласно официальной статистике, желают переоценки эпохи «перестройки» и «ельцинских реформ». И уж точно не хотят жить в той же системе, со всеми очевидными её издержками – как минимум в виде социального неравенства и явной зависимости от мировых финансовых институтов; как максимум – в обществе, построенном на принципах стяжательства и конформизма.
    Так почему же мы до сих пор пребываем в обществе, которое не отвечает чаяниям большинства?
    Потому что кто-то нам сказал, что коммунизм – это прошлое, что он уже был?
    А либерализм – его что, не было? А национализм – его только что придумали?
    Коммунизм – это одновременно и наша традиция, и наша единственная надежда на прорыв в будущее.
    Более того, коммунизм – это ещё и стремление к свободе, проявление воистину дерзких, вольнолюбивых, яростных качеств нашего национального характера.
    Буйство донского казака Степана Тимофеевича Разина, удаль башкирского атамана Салавата Юлаева, декабристский идеализм, поэзия Маяковского и поэзия Есенина, партизаны Сидора Ковпака, улыбка Гагарина – это тоже коммунизм.
    Помните, как у Есенина: «А Россия – вот это глыба… Лишь бы только советская власть!»
    Коммунизм – выбор народный.
    Мы не раз видели в последние годы, где собираются люди во имя сохранения своей русской идентичности. Они собираются возле памятникам Ленина.
    Отстоявшие памятник – сохраняют право говорить на русском языке, жить в пространстве национальной истории, гордиться своими победами, а не смотреть на факельные шествия.
    Красное знамя над Россией – неизбежно.
    Взяли рейхстаг – и здесь справимся."
    Нонна
    1. МПК105 Сегодня, 06:39
      Ну не знаю...Сужу по своему городу-от красных отстали,и к белым не пристали,третью силу ждём...А кто это будет,кто её знает........
      МПК105
      1. Александр романов Сегодня, 07:07
        Цитата: МПК105
        третью силу ждём..

        Ахахаха wassat Иди работать
        Александр романов
        1. МПК105 Сегодня, 07:12
          В ночь пойду,добуду немного нефти wink Пока почитаю здесь конгениальные мысли предводителей дворянства и прочую элиту общества,чьим современником я рад быть непомерно.
          МПК105
          1. Александр романов Сегодня, 07:53
            Цитата: МПК105
            В ночь пойду,добуду немного нефти

            на олигарха работаешь? -Фуууууууууууууу,предатель заветом ильича
            Александр романов
            1. МПК105 Сегодня, 08:03
              Я скорее вот -
              Надоели и те,и эти...
              МПК105
              1. Александр романов Сегодня, 08:05
                Цитата: МПК105
                Надоели и те,и эти...

                Да нет уже краснопузых,вымирают ,даже на нашем саиете последние.Сколько их тут,20-25 человек,вот и вся "партия".И те скоро канут в небытиё
                Александр романов
            2. Банный Сегодня, 08:10
              а мне вот идеи батьки Нестора Ивановича Махно чрезвычайно близки ))Ё)
              Банный
              1. Александр романов Сегодня, 08:17
                Цитата: Банный
                а мне вот идеи батьки Нестора Ивановича Махно чрезвычайно близки ))Ё)

                Переезжай на Украину,там сейчас все твои рулят.
                Александр романов
    2. karish Сегодня, 07:28
      Цитата: Нонна
      Коммунизм – выбор народный.

      Цитата: Нонна
      Красное знамя над Россией – неизбежно.

      karish
  3. тасха Сегодня, 06:17
    Непосредственной причиной разрушения СССР стало стремление зарвавшихся республиканских первых секретарей, превратившихся в местных царьков, уйти от возмездия.

    Вот так вот просто у авторов...

    Главную угрозу представляет межклассовая напряженность, способная привести к социальному взрыву

    Интересно, могут ли авторы подробнее описать существующие в России классы и определить их примерную численность?
    тасха
  4. Ольгович Сегодня, 06:21
    Стоит вспомнить, что за декларацию проголосовали 907 депутатов, воздержались 9 и всего 13 были против. Неужели не ведали, что творят? Если сознавали, они однозначно преступники – враги народа,

    Стоит вспомнить, что подавляющее большинство Верховного Совета РСФСР составляли коммунисты, которые совершили свой очередной развал страны-как и в 1917 г.
    Ольгович
    1. апро Сегодня, 06:39
      Цитата: Ольгович
      подавляющее большинство Верховного Совета РСФСР составляли коммунисты,

      Форма без содержания,в них коммунистического не более чем христианского у гундяева.
      Кризис коммунистической теории вылился в вырождения КПСС.
      апро
      1. Александр романов Сегодня, 07:09
        Цитата: апро
        не более чем христианского у гундяева.

        Не атеисту судить!
        Цитата: апро
        Кризис коммунистической теории вылился в вырождения КПСС.

        Кризис в её безумных идеях. У ИГИЛ такие же идеи и методы достижения цели,уничтожение людеи и превращения их в животных
        Александр романов
        1. апро Сегодня, 07:20
          О,Александр,давненько ,давненко,не встречались...ну начнём.
          Цитата: Александр романов
          Цитата: апро
          не более чем христианского у гундяева.
          Не атеисту судить!

          Я так понимаю Вы уважаемый глубоко верующий человек,и как Вы смотрите на вмешательство церкви в мирские дела?а бизнес церкви Вас не смущает?
          Цитата: Александр романов
          Кризис в её безумных идеях.

          И что безумного в идее общественного устройства?В главенстве общественного над личным?
          апро
          1. Александр романов Сегодня, 07:57
            Цитата: апро
            а бизнес церкви Вас не смущает?

            Нет не смущает,поскольку у меня грехов поболее будет.И Церкви и священникам в частности,тоже нужно кормить свои семьи .
            Цитата: апро
            В главенстве общественного над личным?

            Главенство общества ,над личным-это воровские законы.Сначала братве,потом себе.В целом так идея и была построена,могу на пальцах раскидать,если про общее над личным тема зашла.
            Александр романов
            1. апро Сегодня, 08:18
              Цитата: Александр романов
              И Церкви и священникам в частности,тоже нужно кормить свои семьи .

              А как же божьи заповеди???я так понимаю ставите под сомнения?

              Цитата: Александр романов
              Главенство общества ,над личным-это воровские законы.

              А это как понимать?общество угнетает личность?или не даёт личности доминировать над обществом?получеться здоровое общество основанное на равных возможностях не способно здоровому развитию человека?Вы уважаемый в каком обществе живете?
              апро
              1. Александр романов Сегодня, 08:27
                Цитата: апро
                А как же божьи заповеди??

                А ты без греха?
                Цитата: апро
                ?я так понимаю ставите под сомнения?

                Нет! Не ставлю.
                Цитата: апро
                А это как понимать?

                Именно так и понимай,общее над личным,это основной закон людеи,живущих по понятиям.
                Цитата: апро
                общество угнетает личность?

                Нет,личность должно обществу.Каждый должен внести долю в общак.
                Цитата: апро
                или не даёт личности доминировать над обществом?

                Зависит от того с кем общаешься,то есть от связей. Типа блат,знакомое понятие wink
                Цитата: апро
                получеться здоровое общество основанное на равных возможностях не способно здоровому развитию человека?

                Здоровое общество в СССР laughing Не может быть оно здоровым.поскольку ,ты сам от туда.И читая тебя и остальных приверженцах общака -госсудасртсво вам постоянно,что то должно,но сейчас оказывается -это человек должен государстсву. Господа товарищи марксисты-вы запутались,кто и кому,что то должен.
                Цитата: апро
                в каком обществе живете?

                Я в обществе закона,а ты судя по всему воровской масти.Хотя за масть прошу прощения.поскольку масть слово не хорошее и только в кино или в книжках.можно прочитать про воровскую масть.
                Александр романов
  5. мичман Сегодня, 07:55
    Распад СССР готовили грамотные специалисты в США. Генеральным секретарем КПСС должен был быть избран Романов Г.В. Но проникновение в Политбюро яковлева, шеварнадзе сделали свое дело. Да еще их поддержал Громыко. Оборонные министерства стали разрушаться меченым еще в 1988 году. И мы руководители этих министерств ничего не могли сделать, это была не наша функция. В Оборонном отделе ЦК КПСС нам было горько обсуждать складывающуюся ситуацию. Почему я так говорю, моим хорошим товарищем был Зайков Л.Н. (Член Политбюро ЦК КПСС), они не могли противостоять сложившейся ситуации. Выход был один тогда-физическая ликвидация разрушителей. Посмотрите КНР процветает, а это был и наш путь. Разрушение Варшавского договора меченым и алкашом. Провозглашение суверенитета до "уровня, который сможете освоить". Была Программа. Честь имею.
    мичман
    1. karish Сегодня, 08:34
      Цитата: мичман
      Распад СССР готовили грамотные специалисты в США. Генеральным секретарем КПСС должен был быть избран Романов Г.В. Но проникновение в Политбюро яковлева, шеварнадзе сделали свое дело

      А где вы все были ?
      Романов ?
      Помню Романова. как и старый анегдот.
      Что в Питере изменилось после революции -- ничего
      - был романов и есть романов

      Цитата: мичман
      Оборонные министерства стали разрушаться меченым еще в 1988 году. И мы руководители этих министерств ничего не могли сделать, это была не наша функция

      как всегда - сидели в уголке . моя хата с краю.
      Цитата: мичман
      Почему я так говорю, моим хорошим товарищем был Зайков Л.Н. (Член Политбюро ЦК КПСС), они не могли противостоять сложившейся ситуации.

      laughing
      Цитата: мичман
      Посмотрите КНР процветает, а это был и наш путь.

      Ваш ? с КАКОГО ОН БЫЛ вАШ ?
      кИТАЙ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПУСТИЛ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ . СОЗДАЛ СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ.
      С таким подходом . как ьы все коммуняки комсомольцы смогли бы столько наворовать
      Цитата: мичман
      . Разрушение Варшавского договора меченым и алкашом. Провозглашение суверенитета до "уровня, который сможете освоить". Была Программа.

      было ваше согласям-с и одобрям-с и моя хата с краю -- жираф большой - ему видней.
      Вот что было
      karish
    2. Александр романов Сегодня, 08:50
      Цитата: мичман
      Посмотрите КНР процветает, а это был и наш путь

      Начни с отмены пенсий,как в Китае wassat
      Александр романов
  6. Самогонщик Сегодня, 08:07
    ну вот дорогие собратья по обозрению тему весьма серьёзной статьи превращают в балаган парочка- Александр романов и его партнёр karish . дуэт снов. принцип доброго и злого полицейского. успешно работают. видать стрелочниками работали на железной дороге. лихо стрелки обсуждения переводят. обратите на них внимание и убедитесь.
    Самогонщик
    1. Александр романов Сегодня, 08:16
      Цитата: Самогонщик
      статьи превращают в балаган парочка- Александр романов и его партнёр karish .

      Запиши меня во враги народа . Кстати,как там в эмиграции,совесть не мучает?
      Александр романов
    2. Самогонщик Сегодня, 08:45
      зачем во враги народа. вас на доску почёта-ударник либерального движения. а совесть вообще не мучает. мучает жалость к таким как вы и ваши последователи. цитатой В.Путина отвечу- ВЫ хоть понимаете что делаете?
      Самогонщик
      1. karish Сегодня, 08:46
        Цитата: Самогонщик
        цитатой В.Путина отвечу- ВЫ хоть понимаете что делаете?

        сказал самогонщик lol
        karish
      2. Александр романов Сегодня, 08:48
        Цитата: Самогонщик
        зачем во враги народа. вас на доску почёта-ударник либерального движения

        Я либерал? Охренеть
        Цитата: Самогонщик
        . а совесть вообще не мучает.

        понимаю,где была совесть там выросла трава. Ты свою совесть продал,когда самогон подпольно начал гнать. Скажи,почему из России рванул? Много наворовал непосильным трудом?
        Цитата: Самогонщик
        к таким как вы и ваши последователи. цитатой В.Путина отвечу- ВЫ хоть понимаете что делаете?

        Про таких ,как ты Путин сказал-они плохо кончают.
        Александр романов
  7. народник Сегодня, 08:40
    Этой декларацией съезд заявил о начале разрушения СССР.

    Удивительно живуча эта ложь. negative 16 ноября 1988 года о своём суверенитете объявила Эстония. С этой даты и начался распад СССР. Не Россия была инициатором процесса распада.
    народник
    1. karish Сегодня, 08:47
      Цитата: народник
      Этой декларацией съезд заявил о начале разрушения СССР.

      Удивительно живуча эта ложь. negative 16 ноября 1988 года о своём суверенитете объявила Эстония. С этой даты и начался распад СССР. Не Россия была инициатором процесса распада.

      Ну так и пошла бы Эстония, чего тогда Шушкевичь . кравчук и Ельцин - рванули в беловежскую Пущу?
      наверное обсуждать как вернуть Эстонию ?
      karish
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