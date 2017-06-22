Цитадели лжецов

Напишет позже Константин Симонов.За рубежом до сих пор не затихает кампания по дискредитации нашей Победы в Великой Отечественной войне и Второй мировой в целом. Фальсификации подвергается все: и кто развязал агрессию, и кто внес основной вклад в Победу над коричневой чумой ХХ века, не говоря уже о значимости отдельных операций советских войск против немецко-фашистских захватчиков. К этому мы уже привыкли, и никакая прививка от этих «изысканий» наших западных недоброжелателей не требуется.Но когда у нас в стране под сомнение ставится смысл, за что и во имя чего воевали советские люди, когда искажаются цифры потерь, это вызывает по меньшей мере удивление. Нельзя мириться с тем, что фальсификаторами итогов Великой Отечественной войны, как ни прискорбно, являются наши граждане. Например, российский «историк» Борис Соколов в своих книгах безапелляционно заявляет о низком уровне военной подготовки советских военнослужащих, бездарности командования, неумении воевать в сравнении с гениальным фашистским командованием и как следствие в эфире радиостанций Би-би-си и «Свобода» утверждает о 26,4 миллиона безвозвратных потерь наших солдат и офицеров.Небезызвестный Гавриил Попов доказывает, что Курской битвы не было, так как после высадки союзников в Сицилии 10 июля 1943 года Гитлер будто бы отказался от операции «Цитадель» и увел свои танковые соединения на запад.Авторы учебника по истории России для 11-х классов В. Островский и А. Уткин, повествуя о разгроме немецко-фашистских войск под Москвой, умудрились повторить точку зрения гитлеровских стратегов о причинах их разгрома: сильные морозы, выводившие из строя моторы, отсутствие зимнего обмундирования и т. п.В учебниках А. Кредера, П. Мишина, Л. Жарова, Н. Загадина, книгах А. Лебединцева, Ю. Мухина, Б. Красильникова и некоторых других авторов ответственность за развязывание Второй мировой войны возлагается на СССР. Он якобы давно готовился к захвату Европы. Что касается фашистской агрессии против Советского Союза, то она преподносится как предупредительная, превентивная.В целом искажение фактов истории Второй мировой – одна из основных тем в современной информационной войне против России, правопреемницы Советского Союза. Главная цель фальсификаторов – сохранение существующей гегемонии Запада, планомерное разрушение основ построения многополярного мира.В связи с этим долг экспертного сообщества России да и зарубежных непредвзятых аналитиков – защита правды об истории Второй мировой войны. Лично я никогда не соглашусь с тем, что мои родители – старший лейтенант Винокуров Иван Алексеевич и сержант медицинской службы Танькова Анна Петровна – дошли до Кенигсберга ради достижения каких-либо других целей, нежели разгром фашистской Германии, посягнувшей на свободу и независимость Советского государства.