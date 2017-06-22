Священная война

На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Гитлеровская Германия со своими союзниками, без предварительного объявления войны атаковала Советский Союз. Хозяева Германии бросили против советской страны почти всю вооруженную мощь немецкой военной машины, а также вооруженные силы своих союзников-сателлитов: Финляндии, Венгрии, Румынии, а позже и Италии.К моменту нападения на советском фронте было сосредоточено 190 дивизий Германии и её союзников, включая лучшие танковые соединения, насчитывавшие 3500 танков, около 50 тыс. орудий и минометов. Против СССР были брошены почти все сухопутные силы Германской империи, а также 3900 самолетов (около 60% воздушных сил рейха). Таким образом, советско-германский фронт сразу же стал решающим фронтом Второй мировой войны. На нём началась битва титанов, исход которой решал судьбы не только нашей Родины, но и всей планеты, человечества.Германия имела хорошо оснащенную и обученную армию, получившую боевой опыт в захвате ряда европейских стран, а также воспитанную в духе непобедимости. Немецкие солдаты, с легкостью сокрушившие ведущие страны Европы, поверили в свою «избранность», непобедимость, и эта вера будет разрушена только под Сталинградом. Берлин опирался не только на мощную экономику Германии, но и хозяйства и ресурсы почти всей Европы. Те страны, которые сохранили независимость, вроде Швеции, Швейцарии и Испании, всё же были связаны с Третьим рейхом множеством экономических, финансовых связей, подпитывая «Тысячелетний рейх». Таким образом,Это было вызвано двумя основными предпосылками. Во-первых, Гитлер исходил из военно-экономического потенциала Германии. Третий рейх не был готов к затяжной, длительной войне по образцу Первой мировой войны. И немецкое военно-политическое руководство всеми силами хотело избежать такого сценария. Гитлер не желал полной мобилизации всех сил рейха. Всех противников в Европе сокрушили в ходе блицкрига. Также хотели уничтожить и Советский Союз. Войну планировали завершить до зимы: в идеальном сценарии за несколько недель, в менее «радужном» — до конца года.Во-вторых, в Берлине по ряду причин (в частности, ошибок или сознательного саботажа разведки) сильно недооценивали противника. СССР считали колоссом на глиняных ногах, которого достаточно сильно толкнуть, и он развалится. В Германии хорошо помнили слабости царской армии, о тотальном развале и хаосе во время революции и гражданской войны, знали о трудностях СССР образца 1920-х годов. Союз по-прежнему считали отсталой аграрно-индустриальной страной, с множеством внутренних слабостей. В частности, планировали использовать национальный вопрос, думали, что, как только немецкие войска войдут в Россию, немедленно начнётся масштабное восстание малых народов в Прибалтике, на Украине, на Кавказе и Средней Азии. Что сами русские поднимутся против большевиков и т. д. Финская кампания вроде как подтверждала слабость советской армии, которая не смогла с ходу разгромить сравнительно небольшую финскую армию.Германские стратеги исходили из того, что Красная Армия имеет 182 дивизии, из которых 106 находятся в западных приграничных округах, а остальные дивизии во внутренних округах, на Кавказе и в Средней Азии. Немецкое верховное командование рассчитывало мощным и внезапным ударом уничтожить основные силы Красной Армии, дислоцированные между западной границей, Днепром и Западной Двиной, после этого 30 дивизий, расположенных внутри страны, не сможет оказать серьёзного сопротивления. Единая оборона рухнет, рассыплется на очаги, которые вермахт сравнительно легко подавит. А войска, расположенные на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке и в Средней Азии, не смогут вовремя перебросить на западное стратегическое направление или смогут только небольшую часть из-за напряженного военно-политического положения на южной и восточной границах (угроза войны с Турцией и Японией). Также часть войск будет связана борьбой с восстаниями на Кавказе и в Средней Азии. Мобилизация же новых соединений будет сорвана в результате быстрого разгрома основных сил Красной Армии на западе страны, оккупации основных промышленных районов, паники и дезорганизации высшего военно-политического руководства СССР.Также, судя по всему, заговор в военной верхушке СССР всё же был, и в Третьем рейхе надеялись, что начало войны приведет к масштабному саботажу со стороны части советского генералитета. И катастрофический развал обороны на западном стратегическом направлении, необоснованное сосредоточение войск вблизи границы, складов и стратегических материалов, захваченных вермахтом, являются признаками военного заговора. Возможно, должен был произойти и военный мятеж части армии против верховной власти. «Власовщина» возникла не на пустом месте. Не всё в порядке было в рядах советского генералитета.Таким образом, СССР должен был, по планам хозяев рейха, рухнуть за несколько недель или месяцев. В Берлине произошла огромная недооценка изменений в России, которые произошли в 1930-е годы. В частности, в ходе «великой чистки» в России-СССР ликвидировали большую часть «пятой колонны», в том числе и среди военных. В результате не произошло масштабного восстания национальных окраин СССР, большая часть партийно-государственного и военного аппарата осталась верной Родине. В ходе индустриализации и коллективизации в СССР создали передовую экономику, промышленность, способную массово производить основные товары потребления, самолеты, танки, корабли, орудия, боеприпасы и т. д. Перед войной пристальное внимание было уделено военно-промышленному комплексу, науке, военному образованию. В результате СССР не только массово производил хорошее оружие и технику, но по ряду направлений стал лидировать. В частности, немцев начале войны очень неприятно удивили танки КВ и Т-34. Социалистическое плановое хозяйство доказало свою эффективность в годы Великой войны, превзойдя «сумрачный тевтонский гений», передовую систему капиталистического мира. Также в СССР продублировали основные отрасли, ведущие предприятия народного хозяйства и наряду с развитием старых промышленных районов на западе и центре страны, активно развивали Поволжье, Урал и Сибирь. В итоге это позволило устоять после первых катастрофических поражений Красной Армии, и потери западных областей. Эвакуированная промышленность и созданные на востоке в ходе пятилеток предприятия стали мощной материальной базой будущей победы. Магнитогорск победил Рур.Строили новое общество, общество служения и созидания, в ходе культурной революции добились духовного преображения общества, создали социалистическую культуру. Строили общество знаний, рвались в будущий «золотой век», где сбудутся самые прекрасные мечты людей, всего человечества. Поэтому немцы столкнулись в 1941 году совсем с другими русскими людьми, если в 1914 году преобладали в массе своей неграмотные и малограмотные крестьяне, то теперь с ними воевали верившие в светлое будущее коммунисты, комсомольцы, технически грамотные колхозники-трактористы, механизаторы, рабочие с мощных индустриальных предприятий. И они воевали за свою социалистическую Родину, которая, как все видели, буквально с каждым годом становилась лучше и краше. Строили сотнями и тысячами школы, училища, институты, здравницы, заводы и фабрики, КБ и НИИ, мосты и красивые здания, дома культуры и творчества. Государство вкладывало огромные средства в образование, науку и культуру. Поэтому советские люди в массе своей самоотверженно бились за Россию-СССР.«Соколы Сталина» оказались не хуже, и даже лучше, чем «арийские бестии» Гитлера. Третий рейх совершил качественный рывок за счёт инферно — идеи «избранности» немцев (арийцев), психологических технологий по накачке немцев ненавистью, презрением к «недочеловекам» и «второсортным» людям.В терминах популярного фильма «Звёздные войны», использовали тёмную сторону силы (а в СССР опору делали на лучшие, светлые стороны человека). Отсюда ставка на неоязычество, его темную сторону.с гигантскими концлагерями, целыми фабриками по уничтожению миллионов «лишних» людей, террором в отношении непокорных, контролем над ресурсами планеты и рабством большей части людей.Не зря вожди гитлеровской Германии всегда с восхищением смотрели на Британскую империю, она была для них примером, образцом. Именно британцы создали мировую империю — основу для «Нового мирового порядка» (глобальной неорабовладельческой цивилизации, где хозяева Запада будут играть роль «богов»). Англосаксы первыми создали систему концлагерей в Америке и Южной Африке, резерваций для непокорных народов, для уничтожения их духовного, интеллектуального и физического потенциала. Они с успехом применили систему геноцида коренных народов с помощью алкоголя («огненная вода» убила больше людей чем свинец), заразных болезней, ликвидации основ хозяйствования аборигенов, как тотальное уничтожение бизонов в Северной Америке, что привело к массовой гибели индейцев и т. д. Англосаксы создали успешную систему по ограблению большей части планеты, где от прямого грабежа, как во время завоевания Индии, и неравноправной торговли (в Китай везли опиум, получая серебро и другие товары) они переходили к системе эксплуатации природных и человеческих ресурсов (колониальная, затем неоколониальная системы). Англосаксы были расистами, рассматривали покоренные народы и племена как «недочеловеков», «неудачников» (протестантская система, которая была производной от ветхозаветной), которые обречены на использование «высшей расой». Это привело к уничтожению миллионов людей (даже десятков миллионов) по всей планете. Одних убила пуля колонизатора, других заразные болезни, огненная вода, голод, беспросветная рабская система, высасывающая всю энергию человека и т. д.Не удивительно, что Третий рейх копировал Британию, её порядки. В свою очередь хозяева США и Англии, по сути, стали создателями проекта «Третий рейх». Они спонсировали возрождение германской экономики, её милитаризацию, восстановление военной мощи Германии. Они привели к власти национал-социалистов и Гитлера, как до этого фашистов и Муссолини в Италии. Гитлеру сдали почти всю Европу, человеческие и экономические ресурсы европейски стран (фактически был создан прообраз Евросоюза). Хозяева Англии и США были истинными зачинщиками Второй мировой войны, как до этого и Первой мировой войны.Поэтому Гитлеру позволили в кратчайшие сроки восстановить германскую боевую мощь, использовать технологии инферно для программирования-зомбирования немецкого народа, превращению немцев в «белокурых непобедимых бестий». Германию снова бросили на Россию, вторично обдурив германскую верхушку. Началась битва титанов — двух великих арийских (индоевропейских) народов, союз которых мог сокрушить могущество Англии и США. И в этой великой битве советская система доказала свою эффективность, сокрушив самую передовую страну капиталистического мира, которой позволил использовать большую часть ресурсов западного мира.Святослав бился с хазарами и ромеями. Александр Невский крушил шведских и немецких рыцарей. Русь многократно билась со Швецией, Польшей, Литвой, за которыми стоял тогдашний командный пункт Запада — Рим. Масштабную агрессию Запад организовал во время Ивана Грозного (Ливонская война), но Русь отбилась, устояла. Многочисленные войны со Швецией, Пруссией, Турцией, Персией, Францией и Англией были частью Большой игры, где на кону планета.Хозяева Запада провели две репетиции мировой войны — Восточную (Крымскую) войну и Русско-японскую войну. Затем организовали Первую мировую войну — стравив русских с немцами, хотя Россия и Германия не имели коренных противоречий. Глупость германской и русской элит привела к жесточайшей бойне, где сгорели ресурсы двух великих империй. По итогам мировой войны планировали создать новый мировой порядок, где главенствовала бы «золотая» элита Франции, Англии и США. Русский суперэтнос и Россия должны были исчезнуть с лица Земли. Русских бы вычеркнули из истории. Однако русские не только выжили после величайшей катастрофы, когда рухнула Российская империя, прежний проект развития и старая государственность, и в огне войны сгорели миллионы жизней, но и предложили планете новый, более справедливый проект развития, начали создавать новую советскую цивилизацию. Также в России была уничтожена большая часть «пятой колонны» — троцкисты-интернационалисты, служившие хозяевам Запада.Тогда хозяевам Западам пришлось организовать новую мировую войну с целью уничтожения советского проекта развития, который угрожал их планам мирового господства и окончательного решения «русского вопроса». Отсюда предельная, нечеловеческая жестокость немецких и союзных им войск во время Великой Отечественной войны. Русских уничтожали как «недочеловеков» и носителей опасной идеологии («красной чумы»). Это была война на уничтожение. Однако советская цивилизация не только устояла, но и победила, стала ещё сильнее. Тогда была организована третья мировая война (т. н. холодная война), где ставку сделали на информационные технологии, соответствующую обработку советской верхушки, интеллигенции. В результате советская верхушка выродилась и сдала советский проект, польстившись на красивую жизнь западных богатеев и желая встроиться в мировую «пирамиду», стать частью глобальной элиты. Это привело к катастрофе советской цивилизации 1985-1993 гг. И русская цивилизация, народ понесли такие потери, что они в несколько раз выше потерь от Второй мировой войны.