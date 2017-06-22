08:47 22 июня

Снова непрофессионализм или всё-таки на море тесно?

В субботу случилось происшествие на море, можно сказать, очередное, и всё бы ничего, если бы не воскресные новости, подлившие масла в огонь.



В японских территориальных водах контейнеровоз «Кристалл» врезался в американский эсминец «Fitzgerald».


Инцидент произошел в 2.30 по местному времени. Контейнеровоз протаранил носовой частью правый борт американского эсминца, создав серьезную пробоину как выше, так и ниже ватерлинии.

У «Fitzgerald» было повреждено машинное отделение, а также каюты экипажа, большая часть которого, естественно, в ночное время спала.

В воскресенье стало известно, что в затопленных каютах погибли семеро американских моряков, а несколько человек, в том числе и капитан эсминца Брайс Бенсон, получили ранения различной степени тяжести.

Благодаря усилиям экипажа «Fitzgerald» остался на плаву и смог дойти до порта Йокосука.

По заявлению вице-адмирала Джозефа Окойна, командующего 7-м флотом США, эсминец поддается ремонту, однако на это потребуется несколько месяцев, если не год. То есть ущерб причинен весьма значительный.

«Кристалл» же полностью остался на плаву и отделался незначительными повреждениями носовой части. Южная Корея строит суда на совесть.

Снова возникает вопрос: как такое могло произойти. Вроде бы оба судна отнюдь не ветераны, на каждом имеются системы предупреждения столкновений, радары, экипажи. Тем не менее, столкновение произошло.

Понятно, что сейчас начнутся расследования и поиски виновных. Ими будут заниматься и американцы (их эсминец), и японцы (корабль принадлежит японскому концерну, и столкновение произошло в территориальных водах Японии). Возможно, на многие вопросы будут найдены ответы.

Напрашиваются сразу две причины: сбой систем предупреждения («Кристалл» незадолго до столкновения изменил курс и начал совершать резкие маневры) или ошибки экипажей, стоявших на вахте. Оба варианта имеют право на жизнь, хотя второй, возможно, более вероятен.

Здесь же стоит вспомнить апрельский инцидент в Черном море, когда грузовое судно под флагом Того «Ашот-7» протаранило наш разведывательный корабль «Лиман». В результате «Лиман» затонул. Команда не пострадала.

«Лиман» стоял на якоре и вроде бы своевременно обнаружил приближение судна, сообщив об этом капитану сухогруза. Однако сухогруз так и не изменил курс даже после второго сеанса связи, хотя и сообщил, что принял информацию.

Об официальных итогах расследования гибели «Лимана» пока не было ни строчки, ни слова. Но вопрос, почему командир «Лимана» до последнего тянул с решением сняться с якоря и уйти, остается. Ибо времени на уход просто не осталось.

И еще один момент. На море явно становится тесновато. В мае в Сингапуре состоялся симпозиум представителей военных ведомств государств Азии. На нем отмечалось, что в регионе идет наращивание военных флотов государств региона и США.

Особенную озабоченность вызывает стремительный рост присутствия подводных лодок. Количество субмарин, стоящих на службе флотов государств АТР приближается к цифре 250 единиц.

Но и количество надводных кораблей не сокращается. Добавляем постоянное присутствие в регионе значительного количества военных кораблей США — и вот вам поле (или море) для ошибок экипажей.

Пока нет окончательных выводов расследования, не хотелось бы бросать тень ни на американских моряков, ни на экипаж контейнеровоза.

Однако если бы «Фитцджеральд» выполнял свои «штатные операции» по боевому дежурству не возле берегов Японии (или, например, Северной Кореи), а в американских водах, то японо-филиппинскому контейнеровозу не в кого было бы врезаться.

Но увы, эсминец базируется в Йокосуке и несет боевую вахту именно там.

Конечно, не всегда и во всем виноваты Соединенные Штаты, но то, что в морях становится тесно, — факт. И происшедшее столкновение — лишнее тому доказательство.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 13

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  1. Alex_59 Сегодня, 06:56
    Но вопрос, почему командир «Лимана» до последнего тянул с решением сняться с якоря и уйти, остается.
    А почему он должен был уходить, если он стоит по всем правилам в месте, предназначенном для стоянки? К примеру, начал бы он маневр, а идущий на него сухогруз в этот момент принял бы решение обходить стоящий "Лиман" именно по той траектории, по которой "Лиман" начал уход с якоря. И - снова ДТП. И сейчас бы мы ему предъявляли - ты чего попёрся-то? Стоял бы на месте, не дергался бы и сухогруз тебя обогнул бы и всё было бы хорошо!
    Контейнеровоз протаранил носовой частью правый борт американского эсминца, создав серьезную пробоину как выше, так и ниже ватерлинии.
    Броня needed. Капцов detected. Warning!
    но то, что в морях становится тесно – факт. И происшедшее столкновение – лишнее тому доказательство.
    Ой, да ладно. На "тытрубе" роликов с авариями морских и речных судов просто тьма. А это лишь малая часть - бОльшую никто не снимает просто. В случае с эсминцем США это сразу же стало раскручено, потому что это же ЭСМИНЕЦ США!!! Это как с террактами. Если в Лондоне мизинец кому отдавили - это же ТЕРРАКТ!!! Лондон - мы с тобой! И т.д. А как в Афгане сотню человек взорвали - ну чё, бывает, жизнь такая, ага.
    Alex_59
    1. Serg65 Сегодня, 07:46
      Приветствуем Алексей hi
      Цитата: Alex_59
      В случае с эсминцем США это сразу же стало раскручено, потому что это же ЭСМИНЕЦ США!!!

      Ваша правда, тут сейчас всему мировому сообществу нужно горючие слёзы лить и приносить соболезнования АМЕРИКАНСКОМУ НАРОДУ!
      Serg65
  2. Гаврила Сегодня, 06:56
    Путин (лично) испортил внес поправки в навигационные устройства...
    Гаврила
    1. амурец Сегодня, 07:13
      Цитата: Гаврила
      Путин (лично) испортил внес поправки в навигационные устройства...

      Положил кусок железа под компас.
      амурец
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:30
        Цитата: амурец
        под компас.

        Ошибаетесь, это был топор под барометром ! crying
        Uncle Lee
  3. амурец Сегодня, 07:00
    Конечно, не всегда и во всем виноваты Соединенные Штаты, но то, что в морях становится тесно – факт. И происшедшее столкновение – лишнее тому доказательство.

    Надо брать за аксиому: "ВСЕГДА И ВО ВСЁМ ВИНОВАТЫ США!" Сколько уже было случаев непрофессиональных ждействий моряков США. Наверное самый яркий пример из прошлого:"Стало известно, что в момент столкновения американской подводной лодки и японского рыболовного судна, произошедшего на прошлой неделе, подлодкой управляло гражданское лицо. Об этом заявил представитель Минобороны США. По его словам, такое на военном флоте часто практикуется."
    https://www.1tv.ru/news/2001-02-14/282703-pri_sto
    lknoveniya_podlodki_ssha_i_yaponskogo_rybolovnogo
    _sudna_podlodkoy_upravlyalo_grazhdanskoe_litso Не смотрите, что статья от 2001 года. Сколько уже было подобных и ошибок и преднамеренных случаев.
    Кто гарантирует что и в данном случае кораблём управлял штатный экипаж, а не "девица лёгкого поведения".
    амурец
  4. TIT Сегодня, 07:12
    Цитата: Alex_59
    Броня needed. Капцов detected. Warning!

    я ж говорю щпирон сила
    TIT
  5. venik Сегодня, 07:15
    Вообще-то столкновения судов - не редкость! Увы, даже системы предупреждения столкновений и автоматического расхождения - не "панацея".... В 70-е гг прошлого века в Ла-Манше столкнулись два сухогруза один "британец" (имел забавное название "Королевский инвалид" - потому и запомнил!!), второй уж не помню под каким флагом шел. Так вот - на обоих судах стояли системы "автоматического расхождения" (причем одинаковой модели(!!)), работали радары, на мостиках обоих находились капитаны (Ла-Манш - трудное местечко - в поле зрения (радиолокационного) находятся сотни самых разных судов, идущих в самых разных направлениях....). Видимость была "миллион на миллион".... А они столкнулись.... Хорошо без жертв обошлось..... При "разборе полетов" выяснилась курьезная вещь: виноватыми оказались......... ОДИНАКОВЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСХОЖДЕНИЯ!!!!!!!! Они с "абсолютной точностью" вывели оба судна в ОДНУ ТОЧКУ!!!!
    Оба капитана были признаны виновными...... в ЧРЕЗМЕРНОМ доверии к технике (они НИЧЕГО не прдпринимали, даже когда угроза столкновения стара реальной....)
    venik
  6. Serg65 Сегодня, 07:43
    но то, что в морях становится тесно, — факт.

    smile Роман, при всём моём уважение, в морях стало тесно с момента постройки первого парохода! Не буду говорить за вечность, в 1986-м году с разницей в 3.5 месяца произошли два столкновения виновниками которых были одесские балкеры, а пострадавшими лайнер Нахимов и ККС Березина. 30 марта 1973 года в проливе Ферман-Бельт БПК "Адмирал Макаров" в тумане столкнулся с чехословацким сухогрузом "Кладно", при чём "Кладно" быстро свинтил опять в туман. В мае 75-го БПК "Кронштадт" имел столкновение с БПК "Смышлёный" и таких столкновений наберётся на целую книгу.
    Serg65
    1. Alex_59 Сегодня, 07:49
      Цитата: Serg65
      и таких столкновений наберётся на целую книгу.

      Добрый день, Сергей!
      И такая книга таки есть! В.В. Костриченко, Б.А. Айзенберг. "ВМФ СССР и России. Аварии и катастрофы". В двух томах аж! После прочтения понимаешь что эти навалы и навигационные происшествия - будничная рутина. И это только ВМФ. А если по миру все плавсредства взять, включая гражданские? Да каждый день кто-то где-то наваливается. Ну ежемесячно уж точно.
      Alex_59
  7. g1washntwn Сегодня, 08:09
    Американцам и в космосе тесно, ибо неф пытаться быть везде и одновременно вселенской затычкой.
    g1washntwn
  8. EvilLion Сегодня, 08:12
    «Кристалл» же полностью остался на плаву и отделался незначительными повреждениями носовой части. Южная Корея строит суда на совесть.


    Протаранивший легковушку танк не получил повреждений, значит был построен на совесть.
    EvilLion
    1. Uncle Lee Сегодня, 08:33
      На левой скуле содрал краску, невезуха....
      Uncle Lee
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