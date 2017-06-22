Снова непрофессионализм или всё-таки на море тесно?
В субботу случилось происшествие на море, можно сказать, очередное, и всё бы ничего, если бы не воскресные новости, подлившие масла в огонь.
В японских территориальных водах контейнеровоз «Кристалл» врезался в американский эсминец «Fitzgerald».
Инцидент произошел в 2.30 по местному времени. Контейнеровоз протаранил носовой частью правый борт американского эсминца, создав серьезную пробоину как выше, так и ниже ватерлинии.
У «Fitzgerald» было повреждено машинное отделение, а также каюты экипажа, большая часть которого, естественно, в ночное время спала.
В воскресенье стало известно, что в затопленных каютах погибли семеро американских моряков, а несколько человек, в том числе и капитан эсминца Брайс Бенсон, получили ранения различной степени тяжести.
Благодаря усилиям экипажа «Fitzgerald» остался на плаву и смог дойти до порта Йокосука.
По заявлению вице-адмирала Джозефа Окойна, командующего 7-м флотом США, эсминец поддается ремонту, однако на это потребуется несколько месяцев, если не год. То есть ущерб причинен весьма значительный.
«Кристалл» же полностью остался на плаву и отделался незначительными повреждениями носовой части. Южная Корея строит суда на совесть.
Снова возникает вопрос: как такое могло произойти. Вроде бы оба судна отнюдь не ветераны, на каждом имеются системы предупреждения столкновений, радары, экипажи. Тем не менее, столкновение произошло.
Понятно, что сейчас начнутся расследования и поиски виновных. Ими будут заниматься и американцы (их эсминец), и японцы (корабль принадлежит японскому концерну, и столкновение произошло в территориальных водах Японии). Возможно, на многие вопросы будут найдены ответы.
Напрашиваются сразу две причины: сбой систем предупреждения («Кристалл» незадолго до столкновения изменил курс и начал совершать резкие маневры) или ошибки экипажей, стоявших на вахте. Оба варианта имеют право на жизнь, хотя второй, возможно, более вероятен.
Здесь же стоит вспомнить апрельский инцидент в Черном море, когда грузовое судно под флагом Того «Ашот-7» протаранило наш разведывательный корабль «Лиман». В результате «Лиман» затонул. Команда не пострадала.
«Лиман» стоял на якоре и вроде бы своевременно обнаружил приближение судна, сообщив об этом капитану сухогруза. Однако сухогруз так и не изменил курс даже после второго сеанса связи, хотя и сообщил, что принял информацию.
Об официальных итогах расследования гибели «Лимана» пока не было ни строчки, ни слова. Но вопрос, почему командир «Лимана» до последнего тянул с решением сняться с якоря и уйти, остается. Ибо времени на уход просто не осталось.
И еще один момент. На море явно становится тесновато. В мае в Сингапуре состоялся симпозиум представителей военных ведомств государств Азии. На нем отмечалось, что в регионе идет наращивание военных флотов государств региона и США.
Особенную озабоченность вызывает стремительный рост присутствия подводных лодок. Количество субмарин, стоящих на службе флотов государств АТР приближается к цифре 250 единиц.
Но и количество надводных кораблей не сокращается. Добавляем постоянное присутствие в регионе значительного количества военных кораблей США — и вот вам поле (или море) для ошибок экипажей.
Пока нет окончательных выводов расследования, не хотелось бы бросать тень ни на американских моряков, ни на экипаж контейнеровоза.
Однако если бы «Фитцджеральд» выполнял свои «штатные операции» по боевому дежурству не возле берегов Японии (или, например, Северной Кореи), а в американских водах, то японо-филиппинскому контейнеровозу не в кого было бы врезаться.
Но увы, эсминец базируется в Йокосуке и несет боевую вахту именно там.
Конечно, не всегда и во всем виноваты Соединенные Штаты, но то, что в морях становится тесно, — факт. И происшедшее столкновение — лишнее тому доказательство.
В японских территориальных водах контейнеровоз «Кристалл» врезался в американский эсминец «Fitzgerald».
Инцидент произошел в 2.30 по местному времени. Контейнеровоз протаранил носовой частью правый борт американского эсминца, создав серьезную пробоину как выше, так и ниже ватерлинии.
У «Fitzgerald» было повреждено машинное отделение, а также каюты экипажа, большая часть которого, естественно, в ночное время спала.
В воскресенье стало известно, что в затопленных каютах погибли семеро американских моряков, а несколько человек, в том числе и капитан эсминца Брайс Бенсон, получили ранения различной степени тяжести.
Благодаря усилиям экипажа «Fitzgerald» остался на плаву и смог дойти до порта Йокосука.
По заявлению вице-адмирала Джозефа Окойна, командующего 7-м флотом США, эсминец поддается ремонту, однако на это потребуется несколько месяцев, если не год. То есть ущерб причинен весьма значительный.
«Кристалл» же полностью остался на плаву и отделался незначительными повреждениями носовой части. Южная Корея строит суда на совесть.
Снова возникает вопрос: как такое могло произойти. Вроде бы оба судна отнюдь не ветераны, на каждом имеются системы предупреждения столкновений, радары, экипажи. Тем не менее, столкновение произошло.
Понятно, что сейчас начнутся расследования и поиски виновных. Ими будут заниматься и американцы (их эсминец), и японцы (корабль принадлежит японскому концерну, и столкновение произошло в территориальных водах Японии). Возможно, на многие вопросы будут найдены ответы.
Напрашиваются сразу две причины: сбой систем предупреждения («Кристалл» незадолго до столкновения изменил курс и начал совершать резкие маневры) или ошибки экипажей, стоявших на вахте. Оба варианта имеют право на жизнь, хотя второй, возможно, более вероятен.
Здесь же стоит вспомнить апрельский инцидент в Черном море, когда грузовое судно под флагом Того «Ашот-7» протаранило наш разведывательный корабль «Лиман». В результате «Лиман» затонул. Команда не пострадала.
«Лиман» стоял на якоре и вроде бы своевременно обнаружил приближение судна, сообщив об этом капитану сухогруза. Однако сухогруз так и не изменил курс даже после второго сеанса связи, хотя и сообщил, что принял информацию.
Об официальных итогах расследования гибели «Лимана» пока не было ни строчки, ни слова. Но вопрос, почему командир «Лимана» до последнего тянул с решением сняться с якоря и уйти, остается. Ибо времени на уход просто не осталось.
И еще один момент. На море явно становится тесновато. В мае в Сингапуре состоялся симпозиум представителей военных ведомств государств Азии. На нем отмечалось, что в регионе идет наращивание военных флотов государств региона и США.
Особенную озабоченность вызывает стремительный рост присутствия подводных лодок. Количество субмарин, стоящих на службе флотов государств АТР приближается к цифре 250 единиц.
Но и количество надводных кораблей не сокращается. Добавляем постоянное присутствие в регионе значительного количества военных кораблей США — и вот вам поле (или море) для ошибок экипажей.
Пока нет окончательных выводов расследования, не хотелось бы бросать тень ни на американских моряков, ни на экипаж контейнеровоза.
Однако если бы «Фитцджеральд» выполнял свои «штатные операции» по боевому дежурству не возле берегов Японии (или, например, Северной Кореи), а в американских водах, то японо-филиппинскому контейнеровозу не в кого было бы врезаться.
Но увы, эсминец базируется в Йокосуке и несет боевую вахту именно там.
Конечно, не всегда и во всем виноваты Соединенные Штаты, но то, что в морях становится тесно, — факт. И происшедшее столкновение — лишнее тому доказательство.
Автор: Роман Скоморохов
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