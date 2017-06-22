Череда аварий Як-130
Как сообщает блог bmpd , в ходе тренировочного полёта один из курсантов на учебной авиационной базе ВВС Минобороны в Борисоглебске аварийно посадил самолёт. Перед посадкой на Як-130 не вышла передняя стойка шасси, несмотря на ряд маневров, предпринятых курсантом вместе с инструктором.
– поясняют в мессенджере.
Ранее сегодня ещё один Як-130 совершил аварийную посадку.
Не сработало. Тогда приняли решение сажать самолет на авось. И сели! Только носом воткнулись немного.
– поясняют в мессенджере.
Ранее сегодня ещё один Як-130 совершил аварийную посадку.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти