Череда аварий Як-130

Не сработало. Тогда приняли решение сажать самолет на авось. И сели! Только носом воткнулись немного.

Как сообщает блог bmpd , в ходе тренировочного полёта один из курсантов на учебной авиационной базе ВВС Минобороны в Борисоглебске аварийно посадил самолёт. Перед посадкой на Як-130 не вышла передняя стойка шасси, несмотря на ряд маневров, предпринятых курсантом вместе с инструктором.– поясняют в мессенджере.Ранее сегодня ещё один Як-130 совершил аварийную посадку.