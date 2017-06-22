08:45 22 июня

Череда аварий Як-130

Как сообщает блог bmpd , в ходе тренировочного полёта один из курсантов на учебной авиационной базе ВВС Минобороны в Борисоглебске аварийно посадил самолёт. Перед посадкой на Як-130 не вышла передняя стойка шасси, несмотря на ряд маневров, предпринятых курсантом вместе с инструктором.

Не сработало. Тогда приняли решение сажать самолет на авось. И сели! Только носом воткнулись немного.

– поясняют в мессенджере.

Череда аварий Як-130



Ранее сегодня ещё один Як-130 совершил аварийную посадку.



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Комментарии 46

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  1. anjey Сегодня, 05:01
    авиатехника должна быть на высоте а техник тем более..
    anjey
    1. Maskom Сегодня, 05:55
      А может это саботаж ? Необходимо ФСБ подключить к расследованию.
      Maskom
      1. inkass_98 Сегодня, 07:18
        Только "Моссад" поможет, больше никто.
        inkass_98
    2. 210окв Сегодня, 05:56
      Всякое бывает.Главное люди целы .Это показывает что курсантов готовят качественно-инструкторы молодцы..
      210окв
    3. Наган Сегодня, 07:12
      Со всеми бывает. В USAF и US Navy отчего-то (я думаю, от обамовского сокращения финансирования) пошли отказы подачи кислорода, причем и на F/А-18, и на F-22, и вроде как даже на учебных (аналогах Як-130) тоже, так что были прекращения полетов, и вроде как до конца так и не разобрались.
      А уж что касается автотехники, то практически каждый месяц кто-то из производителей отзывает, бывает что и не один. Так что все косячат. Главное люди не пострадали, а железо ремонтируется.
      Наган
    4. uav80 Сегодня, 07:50
      техники небось тоже курсанты, и им тоже на чем то надо учится, вот и пообслуживали..)))
      uav80
  2. Spartanez300 Сегодня, 05:06
    Сейчас наш завод в Иркутске гнобить начнут , что да почему .
    Spartanez300
    1. просто экспл Сегодня, 05:08
      а производитель точно тут не при чем ? точно техники виноваты ?
      просто экспл
      1. Spartanez300 Сегодня, 05:10
        Проверять будут всех и вся .
        Spartanez300
      2. Рашнэйрфорс Сегодня, 05:16
        Голубой-Армавирский. Заход на посадку- конвейер, после посадки курсант по ошибке поставил кран шасси на уборку, при подъёме носовой стойки разжался концевик и основные тоже сложились- результат на лицо! В Борисоглебске( серый на бетоне) отказ А/Т, невыпуск носовой стойки- посадили на основные, тянули пока была скорость, дальше естественно без скорости нос держать уже невозможно чуть-чуть пропахали, но вроде восстановить возможно силами ТЭЧ, значит повреждения не значительные.
        Рашнэйрфорс
        1. Рашнэйрфорс Сегодня, 05:27
          Иркутский завод гнобить думаю не будут. Во-первых невыпуск стойки - это явление не сказать что частое, но бывает, за крайние 5-7 лет 4 случая в наших ВВС было, во-вторых в Армавире затупил курсант- неграмотная эксплуатация авиационной техники, исключительно ошибка лётчика. Хотя объективности ради надо всё же признать что як130 для России идут в более дешёвом варианте чем допустим для Алжира, надёжность у наших похуже. Шкрабы рассказывают на смену выкатывают 17-20 бортов- первый разлёт, остается 10-11, остальные в ТЭЧ, к середине смены постепенно выкатывают, отказов много.
          Рашнэйрфорс
          1. Cook Сегодня, 05:49
            Я думаю, что у экспортных и у более дешёвых вариантов, разница в составе оборудования. Но надёжность таких базовых систем, как шасси например, должна быть на высоте и там и там.
            Cook
          2. Устин Сегодня, 06:44
            Машины поставляемые к нам и за рубеж абсолютно одинаковые, если и есть отличия, то в прикладе к самолету. Основная проблема на мой взгляд лежит в плоскости эксплуатации л.а.
            (Если верить окраске и бортовым номерам машины уже сошли с гарантии).Подход к технике такого уровня должен отличаться от подхода к машинам третьего поколения, тогда подобных инцидентов будет меньше.
            Устин
    2. Вас Влад Сегодня, 05:10
      Цитата: Spartanez300
      Сейчас наш завод в Иркутске гнобить начнут , что да почему .

      Точно,я подумал вот типо того"старые кадры ушли, а новые ещё опыт не наработали" hi
      Вас Влад
      1. капрал Сегодня, 05:22
        Цитата: просто экспл
        а производитель точно тут не при чем ?

        Цитата: Вас Влад
        Точно,я подумал вот типо того"старые кадры ушли, а новые ещё опыт не наработали"


        Мне мужики-работяги с "Иркута" давно жаловались на тупой дебелизм манагеров и отток профессиональных мастеровых.
        Ничего, скоро с центропланом проблемы начнутся(не выдержит весь ресурс), вот тогда точно будет ОЙ.
        капрал
        1. п-к Опарышев Сегодня, 06:15
          Под тупого менегера,вполне может косить засланный казачёк.Шерстить их надо.
          п-к Опарышев
    3. RASKAT Сегодня, 05:44
      Да по любому выясняется что опять какая нибудь бабка не тем припоям схемы паяла. Исправят. Зато какой крепкий самолет две посадки на брюхо и хоть бы хны wassat
      RASKAT
    4. Fitter65 Сегодня, 05:51
      Цитата: Spartanez300
      Сейчас наш завод в Иркутске гнобить начнут , что да почему .

      Не будут,гнобить не будут,а разбираться будут обязательно.Ну к примеру Су-34 гнали из Новосиба в Хурбу так стойка на одном не убралась,на втором тоже косяк вылез.Естественный процес.Техника новая за два-три контрольных полёта все косяки не вылезут.
      Fitter65
    5. vkfriendly Сегодня, 06:09
      вброс конкурентов...? на то она и техника.
      vkfriendly
  3. Yapok Сегодня, 05:13
    а что если на Россию кто-нибудь неожиданно нападет сколько самолетов смогут поднять в небо? Не будут ли наши летчики в суматохе бегать по аэродрому в поисках исправного истребителя пока противник как в 41-м будет безнаказанно расстреливать наших птичек?
    Yapok
    1. капрал Сегодня, 05:28
      Цитата: Yapok
      а что если на Россию кто-нибудь неожиданно нападет

      Варианта два:
      1 - выразим озабоченность
      2- всему миру ядерный армагеддец.
      капрал
      1. 210окв Сегодня, 05:58
        Озабоченность выражать будет некому,,да и некогда.
        Цитата: капрал
        Цитата: Yapok
        а что если на Россию кто-нибудь неожиданно нападет

        Варианта два:
        1 - выразим озабоченность
        2- всему миру ядерный армагеддец.
        210окв
      2. Yak28 Сегодня, 06:39
        А если на Россию кто-нибудь неожиданно нападет сколько ядерных ракет взлетит,сколько преодолеют ПРО,ПВО,сколько достигнут цели и взорвутся? wink
        Yak28
        1. AUL Сегодня, 07:43
          Читал где-то, что, если стартует 2/3 ракет - это считается нормально. Из них достигнет цели(с учетом ПРО) около половины. Но и этого хватит, чтоб создать уют на всей территории супостата!
          AUL
  4. Комментарий был удален.
  5. кедр Сегодня, 05:26
    Кроме прочего надо иметь в виду, что конкуренцию никто не отменял, а конкурентные войны - это реальность нашей жизни и происки конкурентов тоже. Опять же санкционная война, которая год от года становится всё горячей, должна настраивать на военное мышление и осмысление реалий, а они таковы, что враг жмёт всё сильнее и пятая колонна его помощников в России не досужие вымыслы.
    кедр
  6. лысова Сегодня, 05:29
    Что то зачастили. Вопрос к механикам (обслуге) и конечно проверить изготовителя зап. частей (по каждой). А ребята молодцы (слов нет).
    лысова
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 05:32
    Хорошо полетали.Курсантам и инструкторам-плюс большой.За один день пара машин вышла из строя.Я ещё до отмены минусов говорил-машинка не та.Итальянское непотребье.Сами создать своё не смогли!Да!Красивый фюзеляж.Забодай его комар.Или Иркутск с гидравликой лоханулся?Неповерю.Что-то не то в королевстве происходит.Как технарь говорю-на саботаж похоже.
    ВЕРЕСК
    1. AID.S Сегодня, 08:35
      Цитата: ВЕРЕСК
      Я ещё до отмены минусов говорил-машинка не та..................Как технарь говорю-на саботаж похоже.

      Плохая машина или саботаж? Трусы или крестик? Или Вы намекаете, что сработали итальянские закладки (поэтому плохая!)в системе выпуска стойки? Так вроде в Яке из итальянского только деньги были?
      AID.S
  8. Миротворец Сегодня, 05:32
    Важно что смогли посадить без жертв и серьёзных травм. Это плюс самолёту. А вот с проблемой надеюсь разберутся
    Миротворец
  9. Познающий Сегодня, 05:36
    Ох не летчик я, но,Однако, люди эксплуатацией занимаются...
    Познающий
  10. Masya Masya Сегодня, 05:39
    главное, что все живы!!! слава Господу...
    Masya Masya
  11. Mavrikiy Сегодня, 05:42
    Все живы? Ну хорошо.
    Ошибки исправим (конструкции, изготовления, эксплуатации, охраны ....... и вперед, в смысле ввысь.
    Mavrikiy
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 05:49
      Разобраться надо-почему стойки не вышли.Это не просто так.На "пассажирах" выходят,а на учебных самолётах-нет.Странновато.
      ВЕРЕСК
      1. Устин Сегодня, 06:53
        Разобрались. Акты комиссий надеюсь почитаете.Завод "гнобить" не будут.
        Устин
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:00
          Завод не в теме.Там всё нормально.Часто там бываю.Всё дело в ТЭЧ.И мне акты комиссий не нужны.Я прекрасно знаю эксплуатацию самолётов и вертолётов в эскадрильях.Но-что произошло нынче,это из рада вон выходящее.
          ВЕРЕСК
  12. serenja Сегодня, 06:29
    Если людям, конкретным исполнителям платить по 15000 р, то и придут на авиазавод автослесари из Узбекистана. Зато начальство хорошо живёт, подписывает несбыточные контракты да маржу подсчитывает.
    serenja
    1. Monster_Fat Сегодня, 07:19
      Воистину....
      Monster_Fat
  13. Yak28 Сегодня, 06:45
    Я работаю электромехаником по лифтам,на 112 лифтов 15 лет назад было 4 механика и 4 женщины лифтёра,10 лет назад 4 механика,последние 8 лет мы работаем вдвоём,а требования выросли и количество проверок увеличилось.Может в обслуге самолётов такая же фигня?
    Yak28
    1. dag Сегодня, 06:52
      Цитата: Yak28
      Я работаю электромехаником по лифтам,на 112 лифтов 15 лет назад было 4 механика и 4 женщины лифтёра,10 лет назад 4 механика,последние 8 лет мы работаем вдвоём,а требования выросли и количество проверок увеличилось.Может в обслуге самолётов такая же фигня?

      Шурин механник по лифтам.
      Рассказывал , в среднем район обслуживания по 150-170 лифтов на пару ( техник + помошник )
      dag
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:07
        Я тоже иногда по лифтам стреляю.У меня их-16 штук.А я один-и если застряните в нём-я вам не завидую.Это я про своё подземелье.Эвакуировать -двое подготовленных лифтёров.Да-катайтесь и дальше.Застряните между отметками-ваши проблемы.Я один.Не имею права.Поэтому и всем доводим до мозгов-только пешком.По лестнице.
        ВЕРЕСК
  14. асушник 78 Сегодня, 07:08
    Самая большая проблема ВКС это нехватка квалифицированных кадров! Негде и некому готовить!
    асушник 78
    1. vladimirZ Сегодня, 07:52
      Зато старейшее Иркутское высшее военное инженерно-авиационное училище похерили мебельщики - не нужно было единственное оставшиеся в России. Стянули всё в Воронеж на базу подсобного аэродромного авиационного училища и авиационные Академии, и летные, и инженерные училища в целях призрачной "экономии".
      А может это не "экономия" средств, а заранее спланированная врагом диверсия? Мало, что ли было в недавней истории врагов страны и народа в руководстве государства. Горбачев с Ельциным только чего стоят, да и своих последователей они много оставили.
      vladimirZ
      1. Павловский Сегодня, 08:03
        Тамбовское ВВАИУ было старше и туда же. Сейчас Воронеж центр авиационной инженерии
        Павловский
  15. AtenON Сегодня, 07:27
    Орлята учатся летать.
    AtenON
  16. Павловский Сегодня, 08:00
    Самолеты восстановят, будут летать, причины инцидентов разные, системности нет. Так что не "все пропало".
    Павловский
  17. Грица Сегодня, 08:22
    Интересно, что скажут знающие люди - можно ли из Як-130 состряпать легкий штурмовик? Что для этого нужно и какой будет выхлоп?
    Грица
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