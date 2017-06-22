08:49 22 июня

ЮНИСЕФ: Террористы ИГИЛ казнят детей в Мосуле

По данным детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), боевики террористической группировки ИГИЛ (*запрещена в России) перешли к тактике кровавого шантажа гражданского населения иракского Мосула. В сообщении, распространённого западными СМИ, говорится о том, что боевики угрожают убийствами детей из тех семей, которые собираются покинуть Мосул. На данный момент несколько десятков тысяч иракцев остаются в заложниках в тех нескольких кварталах города, которые контролируются ИГИЛ (*).

ЮНИСЕФ сообщает, что террористы уже начали казни детей из упомянутых выше семей, чтобы сохранить тот живой щит, которым и выступает обычное мирное население Мосула.

Питер Хокинс, представляющий миссию ЮНИСЕФ в Ираке, заявляет (перевод «Интерфакс» ):
Они используют детей как средство ведения войны, чтобы не дать людям покинуть город. Это ещё раз свидетельствует о том, насколько неразборчива и катастрофична эта война.



ЮНИСЕФ: Террористы ИГИЛ казнят детей в Мосуле


При этом в ЮНИСЕФ были представлены данные о погибших в ходе операции в Мосуле и с момента захвата территорий Ирака боевиками ИГИЛ (*) несовершеннолетних гражданах Ирака. В общей сложности, с 2014 года в стране погибло 1,075 тыс. детей, примерно столько же получили ранения.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 19

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  1. капрал Сегодня, 06:12
    Если говорить цинично, то вполне логичный шаг. Террористы, неважно какие, всегда так делают.
    Только вот серьезные аналитики эту ситуацию давно должны были предусмотреть, вопрос только в том, разрабатывались ли какие-нибудь планы противодействия, или как всегда - на авось?
    капрал
    1. Shurik70 Сегодня, 06:19
      Цитата: капрал
      разрабатывались ли какие-нибудь планы противодействия

      А как же.
      Провести переговоры. Сделать коридор безопасности. И выпустить террористов с семьями, гарантировав безопасность. Эти террористы ещё пригодятся США.
      Shurik70
      1. JBlack Сегодня, 08:37
        Странно слышать, ведь наши тоже в Аллепо коридор делали и им воспользовались, или я не прав.
        JBlack
    2. 210окв Сегодня, 06:30
      Все предусмотрено и расчитано.Это сволочь-но это наша сволочь..ЦРУ
      210окв
      1. Банный Сегодня, 07:05
        главное чтоб до кошек не добрались, начнут казнить кошек войну объявит Гринпис а они ребята боевые)))
        Банный
  2. RASKAT Сегодня, 06:13
    Куда смотрело ЮНИСЕФ все эти годы когда Американцы бомбили мирные города на ближнем востоке? Да им вообще фиолетово кто там гибнет, они раскрывают рот только когда хозяин дает приказ, впрочем как и другие подобные организации. Не стоит им всем верить.
    RASKAT
  3. soroKING Сегодня, 06:22
    мясники!!! am
    таких с лица земли стирать надо!
    а эти говорят "неразборчивая война" am
    soroKING
  4. Masya Masya Сегодня, 06:31
    как таких земля то держит? ...
    Masya Masya
    1. Наган Сегодня, 07:43
      Очевидно, по воле аллаха. Уж такой он, аллах, что велит своей пастве резать головы неверных, а также и тех мусульман, кои, по мнению аллаха, озвученному единственно правильными муллами ИГИЛ, неправильные мусульмане.
      Наган
      1. Masya Masya Сегодня, 07:50
        Цитата: Наган
        Очевидно, по воле аллаха.

        ни в одной вере нет призыва убивать!!!!
        Masya Masya
        1. Наган Сегодня, 08:04
          Почитайте коран, особенно в части неверных. Там прямо и без намеков и аллегорий сказано, что убийство неверных - долг всякого правоверного мусульманина.
          Сура 2:191
          И убивайте их, где встретите, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас: ведь соблазн - хуже, чем убиение! И не сражайтесь с ними у запретной мечети, пока они не станут сражаться там с вами. Если же они будут сражаться с вами, то убивайте их: таково воздаяние неверных!
          Сура 2:216
          Предписано вам сражение, а оно ненавистно для вас. И может быть, вы ненавидите что-нибудь, а оно для вас благо, и может быть, вы любите что-нибудь, а оно для вас зло, - поистине, Аллах знает, а вы не знаете!
          Сура 2:244
          Сражайтесь на пути Аллаха и знайте, что Аллах - Слышащий, Знающий.
          Если вам этого мало, то погуглите, и найдете еще цитат, да с комментариями.
          Наган
          1. Masya Masya Сегодня, 08:21
            Цитата: Наган
            Сражайтесь на пути Аллаха и знайте, что Аллах - Слышащий, Знающий.

            сражение и убийство, ради убийства, совсем не одно и тоже... не находите?
            Masya Masya
            1. JBlack Сегодня, 08:42
              Не чувак забыл как доблесные христиане мочили индейцев и арабов и сжигали на костре, боги хотят крови, а люди дающие богам кровь получают золото.
              JBlack
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:01
    Они используют детей как средство ведения войны...

    Неужели только сейчас дошло? До сих пор не могут врубиться, что те кто режет головы способны на все. Скорее еще бы дошло, что Сша является главным защитником бандитов в Сирии.
    rotmistr60
    1. Наган Сегодня, 07:38
      Цитата: rotmistr60
      Скорее еще бы дошло, что Сша является главным защитником бандитов в Сирии.

      В Сирии США защищают бандитов, которые борются против бандитов Асада, которых защищают РФ и Иран. А Турция и Катар поддерживают бандитов, именующих себя ИГИЛ, которые воюют против всех вышеперечисленных бандитов. Единственно кто вроде не бандиты, это курды, хотя у турок на сей счет иное мнение. И каждый воюет против всех прочих. А еще есть бандитские группировки помельче, которые вчера были с теми, сегодня с этими, а завтра с кем-то еще или сами по себе.
      Чтоб решить проблемы Сирии, надо сперва решить, есть ли там мирное население. И если решить что нет, то все прочие проблемы решатся за пару месяцев ковровых бомбежек всех бандитов. А если решить что мирное население все-таки есть, то прочие проблемы не имеют решения в сколько-нибудь обозримом будущем.
      Наган
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:42
        которые борются против бандитов Асада, которых защищают РФ и Иран

        Мощная формулировка, в духе российских "либералов" и т.н. сирийской "оппозиции". Вам пора уже наган на кольт сменить.
        rotmistr60
        1. Наган Сегодня, 07:52
          Цитата: rotmistr60
          Вам пора уже наган на кольт сменить.

          Да приходилось мне стрелять из Colt 1911. Машина мощная, но тяжеловата, и в руке не так удобно лежит, как старый добрый Наган. И отдача несколько сильней. Так что менять не собираюсь.
          Наган
  6. Толстоевский Сегодня, 07:30
    правильно писать не "зверски казнят", а "прививают общечеловеческие ценности"
    Толстоевский
  7. Farid05 Сегодня, 07:48
    честно говоря вериться с трудом, знаю эту идеологию, но казнь детей - слишком даже для них... скорее всего утка. Хотя на войне все может быть, но одно дело сердце мертвеца есть, и вдову убитого рабой сделать, а совсем другое ребенка казнить... Даже в их извращенном варианте Ислама жизнь ребенка считается харамом (запрещен).
    Farid05
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