ЮНИСЕФ: Террористы ИГИЛ казнят детей в Мосуле

Они используют детей как средство ведения войны, чтобы не дать людям покинуть город. Это ещё раз свидетельствует о том, насколько неразборчива и катастрофична эта война.

По данным детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), боевики террористической группировки ИГИЛ (*запрещена в России) перешли к тактике кровавого шантажа гражданского населения иракского Мосула. В сообщении, распространённого западными СМИ, говорится о том, что боевики угрожают убийствами детей из тех семей, которые собираются покинуть Мосул. На данный момент несколько десятков тысяч иракцев остаются в заложниках в тех нескольких кварталах города, которые контролируются ИГИЛ (*).ЮНИСЕФ сообщает, что террористы уже начали казни детей из упомянутых выше семей, чтобы сохранить тот живой щит, которым и выступает обычное мирное население Мосула.Питер Хокинс, представляющий миссию ЮНИСЕФ в Ираке, заявляет (перевод «Интерфакс» ):При этом в ЮНИСЕФ были представлены данные о погибших в ходе операции в Мосуле и с момента захвата территорий Ирака боевиками ИГИЛ (*) несовершеннолетних гражданах Ирака. В общей сложности, с 2014 года в стране погибло 1,075 тыс. детей, примерно столько же получили ранения.