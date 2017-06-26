Несколько мыслей по поводу вопросов читателей о выходе России из меморандума. Послесловие
Постоянные читатели нашего издания знают, что я очень редко пишу продолжение своих статей. Не потому, что тема становится неинтересной. Просто каждый читатель после прочтения моего материала может сделать вывод самостоятельно. В зависимости от собственных мыслей, собственного мировоззрения, если хотите. От собственного жизненного опыта. Правда, это всего лишь факты, прошедшие через призму опыта и знаний конкретного человека. Потому-то правда всегда разная. Точнее, правда у каждого своя.
Но сегодня как раз тот случай, когда продолжить тему просто необходимо. Увы, но приходится констатировать, предыдущий материал не решил поставленных мной в начале статьи задач. Здравые мысли в комментариях постепенно были "затоптаны" активными "дилетантами". Это чисто моё определение. И "дилетанты" взяты в кавычки потому, что на самом деле это достаточно хорошо подготовленные противники. И задача у них проста, как таблица умножения: увести обсуждение в сторону. Помните старый анекдот о студенте на экзамене, который выучил только один вопрос? Потому, отвечая на любой другой, мастерски подводил к именно этой теме и начинал говорить про то, что знает более или менее.
И ещё. Очень неприятная тема. Многие из комментаторов пользуются запрещенным приемом. Вроде: "А ты готов сменить диван на окоп?" Я не могу похвастаться тем, что знаю всех старожилов сайта. Но в силу тематики моих статей многие мне знакомы. Кто по переписке, а кто и лично. И это не просто "диванные хомячки", а реально знающие и армию, и войну люди. Реально знающие военное производство люди. И не от станка, а из достаточно больших кабинетов. Некоторых, как, например, Aстарта, заслуженного боевого генерала, прошедшего, в частности, Египет (на обсуждении именно этой статьи мы и познакомились заочно) мы уже потеряли. Не всем нравится спорить с агрессивным "дилетантом". Потому, уважаемые читатели, давайте без подлости и "рваных тельняшек" на тощей груди...
Но вернемся к теме, которая заставляет "кипеть" наш мозг уже несколько дней. К теме выхода России из меморандума.
Для начала разберемся, были ли шансы у сирийского Су-22 против американского F/A-18 Super Hornet. Была ли это "самозащита", как утверждают американцы? Нарушу собственные "правила" и сразу отвечу на этот вопрос. Бред сивой кобылы, рассчитанный на полных идиотов или людей, никогда не видевших боевых самолетов даже на видео. Американцам очень захотелось продемонстрировать свою силу. Волк и ягнёнок...
Начнем со "страшного" сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22. Это на самом деле экспортная модификация старого (середины 70-х годов) советского самолета Су-17. Красивое слово "истребитель" этот самолет получил за возможность применять ракеты "воздух-воздух". Опять же, "страшные" для современного американского самолета. Дальность стрельбы этих ракет примерно 20-22 километра. Да и глаза "сушки" подслеповаты. Страдает старческой "близорукостью". Бортовые системы обеспечивают захват цели примерно на дальности в 80 км.
Отсюда, сирийский самолет применялся не как истребитель, а как именно бомбардировщик. Как-никак, 4 тонны боевой нагрузки — это существенно. У специалистов, кстати, очень большие сомнения вообще в наличии в данном полете ракет "воздух-воздух". Последний сбитый в воздушном бою самолет на счету американцев был в 1999 году (сербский Миг-29 над Боснией).
А на кого же "напал" Су-22? Что за "безобидный самолетик" у американцев? F/A-18E/F Super Hornet является многоцелевым палубным истребителем (середина 90-х годов). Это глубокая модернизация F/А-18 Hornet. Самолет прежде всего предназначен именно для воздушного боя. Хотя и несет боевую нагрузку в два раза большую, чем Су-22. "Глаза" видят на примерно 150 км. А ракеты "воздух-воздух" летят на 70 км...
Выводы о шансах самолетов в открытом бою делайте сами. Сириец был просто мишенью... А мы разберем ещё один важный, но спорный момент. Американцы утверждают, что поступили ровно так, как это предписано в меморандуме. Они связались с российским командованием и предупредили о возможном применении силы против самолета Сирии. Более того, утверждается, что и с сирийским летчиком пытались связаться...
Оба этих утверждения не более чем предложение российской стороне "замять" дело. Опять ровно то, о чем я писал в прошлой статье. "Ну, бывает... Парень молодой, горячий. Не так воспринял приказ... Не судить же героя..." Россия, по задумке американского командования, должна подтвердить получение предупреждения и передачу его сирийскому летчику. А тот... должен погибнуть от рук террористов.
Не прокатило. Москва четко ответила. Не связывались! И сирийские летчик (дай аллах ему здоровья) "подвел" американцев. Не просто выжил, но и благополучно эвакуирован с захваченной территории. Но самое мерзкое для Пентагона, он не прикусил язык и может говорить вполне четко. А что он скажет, всем понятно.
Достаточно большая группа читателей вчера выдвинула тезис о начале полномасштабной войны между США и Россией, в случае выполнения нами своих слов. Приводилось множество аргументов и цифр. Сравнивали чуть ли не износостойкость обуви наших армий. Если все собрать в кучу, то мы увидим простенький подход в стиле "майданутых" ребят. США превосходит нас во всем, и мы проиграем в этой войне однозначно (да простит меня Владимир Вольфович за вольное употребление приписанных ему давних слов).
Вы правда верите в то, что в Сирии Россия и США рвутся начать войну между собой? Почему после сбитого бомбардировщика мы не начали войну с Турцией? Почему американцы не начали войну с КНДР?
Дураков в мировой политике много. Но даже дураки понимают, что в большой войне ограничений не будет. И все договоры о неприменении чего-то там сразу можно будет выбросить в мусорную корзину. Это будет последняя война. Не для воюющих стран, а для планеты. Не могу сейчас точно сказать, сколько раз можно расколоть существующим ЯО нашу планету, но то, что можно, многократно уверен. Оно кому-то надо?
Другая часть противников российского решения говорит о заведомом проигрыше наших ВКС в локальном конфликте на сирийской территории. Россия против всего мира... Что стоит "весь мир", вчера показали австралийцы. Быстренько свернули своё участие в боевых действиях в Сирии и сегодня отправляют свои силы самообороны назад. Оборонять свою Австралию. От кого-то... Наверное восстали кенгуру и утконосы. Кто там остается от "всего мира"? Прибалты, поляки и прочие люксембурги с нидерландами?
Конфликт в Сирии действительно возможен. Локальный. Нечто подобное вьетнамскому либо египетскому... Какой-нибудь оппозиционер "Ахмед Маккейн" против сирийского "Мустафы Иванова". Но...
Ох уж это «но». Постоянно ставит палки в колеса всем рассуждениям. Помните, что сказано в заявлении российского МО? Все летательные аппараты будут рассматриваться как цели... Дальше что? После установки наших систем ПВО в Сирии был ли хоть один случай, когда американские самолеты "случайно залетали" в зону ответственности этих систем? Хоть один? Американцы и их союзники очень тщательно выбирают маршруты своих полетов, чтобы, не дай бог, не "попасть под раздачу".
До событий в Сирии пилоты США были уверены в своих машинах. Почти официально они называли себя властелинами неба. И очень удивлялись, когда российские пилотажные группы отрабатывали на всяких авиасалонах. Разведка США успокаивала летчиков "штучностью и большой стоимостью" пилотажных самолетов. Однако в Сирии заокеанские "властелины" увидели, что самолеты-то не штучные... Серийные, и их достаточно много.
Могут ли американцы действовать своей авиацией в рамках тех территорий, на которые наше предупреждение не распространяется? Вопрос интересный. Потому сошлюсь на мнение одного из специалистов. Для современной военной авиации Сирия слишком мала. Потому и российские, и американские самолеты не смогут работать без заходов в "чужое" небо. Это реалии современной авиации.
И вот тут на первое место выходят именно истребители. Не стационарные средства ПВО, а именно истребители. Увы, но из того, что есть сегодня в наличии в Сирии, коалиция ничего не может противопоставить нашим "сушкам" и МиГам. По оценкам специалистов и США, и России эти самолеты снесут американцев с неба очень быстро. И это без героизма и самоотверженности. Чисто прагматичный подход. Изучение ТТХ самолетов и вооружения.
Сейчас кто-то вспомнит о F-22... "Хищник", конечно, хорош. Только сколько этих "зверушек" участвует в войне в Сирии? А вот те, кто может с ними драться, участвуют... Я имею ввиду Су-35. Кто будет с противоположной стороны? Всё те же F15/16... А сколько этих F-ов должно быть против одного 35-го?
Не мучайтесь вопросом. По оценкам американских же специалистов, 1 к 10 с вероятностью победы 60%... По нашим оценкам, ещё больше необходимо. Ох уж эти концы самолетных крыльев... "Хибины", их мать...
Ну, и ответ следующим скептикам. Зачем нам это нужно и почему это вообще произошло? Может, и правда не стоит "раздувать"?
Уважаемые комментаторы, ответьте себе на простой вопрос. Зачем мы вообще ввязались в эту войну? Зачем российские парни сейчас там? Что было бы, если бы мы не помогли Асаду? Вопросы простенькие. Многократно "обглоданные" в различных СМИ и на форумах. Потому и ответ очевиден для большинства. Не только в России, но и в мире. Мы (все, Россия, США, коалиция, Иран, НАТО и всё, что там сегодня есть) боремся с международным терроризмом!
Только боремся мы с "разных сторон". Россия на стороне законного правительства Сирии, а США и иже с ними на стороне оппозиции. Вот тут-то и расположена ты "выбоина на дороге" войны. Для нас любой боевик автоматически террорист, а для американцев выборочно. Я уже писал о "плохом/хорошем" боевике в американском исполнении в прошлой статье.
Как-то так получилось, что за "небесными" делами мы забыли о грешной земле. А ответ на последний мой вопрос, увы, лежит именно на земле. Точнее, он лежит в районе Ресафы. Это ключевая дорожная развязка южнее Ракки, на которую нацелился Асад. Контроль над этой развязкой позволяет сирийской армии начать наступление на Ракку с юга. Такая операции почти на 100% будет успешной. И это понимают все.
Американцы уже пытались перехватить инициативу с помощью подконтрольных отрядов курдов. Но правительственные войска сумели отогнать отряды от своих позиций. Ресафа сегодня в руках Асада.
"Американцы вынуждены "спасать" своих подконтрольных "хороших" боевиков. И, как это ни печально, сегодня все зависит от совершенно невыполнимых требований. Что с одной стороны, что с другой. Если наступление Асада продолжится, то провокации, а, вполне возможно, и начало прямых боевых действий американцами очень вероятны. Если же Асад не рискнет начинать наступление, то потеряет все преимущества своего положения сегодня и вынужден будет отойти от Ракки...
В целом же можно уже сегодня говорить о перспективах Сирии в дальнейшем. Либо вьетнамский сценарий и продолжение войны до последнего сирийца, либо распад на несколько частей. Территории "халифата", который фактически умер, становятся разменной монетой. В период своеобразного "безвластия" на этих территориях легко можно создать не только курдское государство, но несколько самостоятельных сирийских. Благо принципов разделения много. От религиозных различий до политической ориентации.
А по выходу из меморандума уже сейчас можно сделать вывод, что это "не так, как в прошлый раз". Это вполне осознанное решение российских военных и политических кругов. И продиктовано оно не только событиями в Сирии. Оно продиктовано общей обстановкой на российских границах. И прежде всего возросшей активностью НАТО в пограничных районах. Нам опять пытаются "показать кулак". Втянуть в очередной "холодный" конфликт. Сирия, Украина, западная граница... Опять "старая песня" о гонке вооружений...
В воздухе пахнет грозой... Ничего. Не все грозы оканчиваются ливнями. Чаще прогромыхает, молниями посверкает, и всё. Зато воздух озоном наполняется. И от всякой грязи очищается. Выйдешь в лес или поле и видишь чистоту... И сам чище становишься...
Но сегодня как раз тот случай, когда продолжить тему просто необходимо. Увы, но приходится констатировать, предыдущий материал не решил поставленных мной в начале статьи задач. Здравые мысли в комментариях постепенно были "затоптаны" активными "дилетантами". Это чисто моё определение. И "дилетанты" взяты в кавычки потому, что на самом деле это достаточно хорошо подготовленные противники. И задача у них проста, как таблица умножения: увести обсуждение в сторону. Помните старый анекдот о студенте на экзамене, который выучил только один вопрос? Потому, отвечая на любой другой, мастерски подводил к именно этой теме и начинал говорить про то, что знает более или менее.
И ещё. Очень неприятная тема. Многие из комментаторов пользуются запрещенным приемом. Вроде: "А ты готов сменить диван на окоп?" Я не могу похвастаться тем, что знаю всех старожилов сайта. Но в силу тематики моих статей многие мне знакомы. Кто по переписке, а кто и лично. И это не просто "диванные хомячки", а реально знающие и армию, и войну люди. Реально знающие военное производство люди. И не от станка, а из достаточно больших кабинетов. Некоторых, как, например, Aстарта, заслуженного боевого генерала, прошедшего, в частности, Египет (на обсуждении именно этой статьи мы и познакомились заочно) мы уже потеряли. Не всем нравится спорить с агрессивным "дилетантом". Потому, уважаемые читатели, давайте без подлости и "рваных тельняшек" на тощей груди...
Но вернемся к теме, которая заставляет "кипеть" наш мозг уже несколько дней. К теме выхода России из меморандума.
Для начала разберемся, были ли шансы у сирийского Су-22 против американского F/A-18 Super Hornet. Была ли это "самозащита", как утверждают американцы? Нарушу собственные "правила" и сразу отвечу на этот вопрос. Бред сивой кобылы, рассчитанный на полных идиотов или людей, никогда не видевших боевых самолетов даже на видео. Американцам очень захотелось продемонстрировать свою силу. Волк и ягнёнок...
Начнем со "страшного" сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22. Это на самом деле экспортная модификация старого (середины 70-х годов) советского самолета Су-17. Красивое слово "истребитель" этот самолет получил за возможность применять ракеты "воздух-воздух". Опять же, "страшные" для современного американского самолета. Дальность стрельбы этих ракет примерно 20-22 километра. Да и глаза "сушки" подслеповаты. Страдает старческой "близорукостью". Бортовые системы обеспечивают захват цели примерно на дальности в 80 км.
Отсюда, сирийский самолет применялся не как истребитель, а как именно бомбардировщик. Как-никак, 4 тонны боевой нагрузки — это существенно. У специалистов, кстати, очень большие сомнения вообще в наличии в данном полете ракет "воздух-воздух". Последний сбитый в воздушном бою самолет на счету американцев был в 1999 году (сербский Миг-29 над Боснией).
А на кого же "напал" Су-22? Что за "безобидный самолетик" у американцев? F/A-18E/F Super Hornet является многоцелевым палубным истребителем (середина 90-х годов). Это глубокая модернизация F/А-18 Hornet. Самолет прежде всего предназначен именно для воздушного боя. Хотя и несет боевую нагрузку в два раза большую, чем Су-22. "Глаза" видят на примерно 150 км. А ракеты "воздух-воздух" летят на 70 км...
Выводы о шансах самолетов в открытом бою делайте сами. Сириец был просто мишенью... А мы разберем ещё один важный, но спорный момент. Американцы утверждают, что поступили ровно так, как это предписано в меморандуме. Они связались с российским командованием и предупредили о возможном применении силы против самолета Сирии. Более того, утверждается, что и с сирийским летчиком пытались связаться...
Оба этих утверждения не более чем предложение российской стороне "замять" дело. Опять ровно то, о чем я писал в прошлой статье. "Ну, бывает... Парень молодой, горячий. Не так воспринял приказ... Не судить же героя..." Россия, по задумке американского командования, должна подтвердить получение предупреждения и передачу его сирийскому летчику. А тот... должен погибнуть от рук террористов.
Не прокатило. Москва четко ответила. Не связывались! И сирийские летчик (дай аллах ему здоровья) "подвел" американцев. Не просто выжил, но и благополучно эвакуирован с захваченной территории. Но самое мерзкое для Пентагона, он не прикусил язык и может говорить вполне четко. А что он скажет, всем понятно.
Достаточно большая группа читателей вчера выдвинула тезис о начале полномасштабной войны между США и Россией, в случае выполнения нами своих слов. Приводилось множество аргументов и цифр. Сравнивали чуть ли не износостойкость обуви наших армий. Если все собрать в кучу, то мы увидим простенький подход в стиле "майданутых" ребят. США превосходит нас во всем, и мы проиграем в этой войне однозначно (да простит меня Владимир Вольфович за вольное употребление приписанных ему давних слов).
Вы правда верите в то, что в Сирии Россия и США рвутся начать войну между собой? Почему после сбитого бомбардировщика мы не начали войну с Турцией? Почему американцы не начали войну с КНДР?
Дураков в мировой политике много. Но даже дураки понимают, что в большой войне ограничений не будет. И все договоры о неприменении чего-то там сразу можно будет выбросить в мусорную корзину. Это будет последняя война. Не для воюющих стран, а для планеты. Не могу сейчас точно сказать, сколько раз можно расколоть существующим ЯО нашу планету, но то, что можно, многократно уверен. Оно кому-то надо?
Другая часть противников российского решения говорит о заведомом проигрыше наших ВКС в локальном конфликте на сирийской территории. Россия против всего мира... Что стоит "весь мир", вчера показали австралийцы. Быстренько свернули своё участие в боевых действиях в Сирии и сегодня отправляют свои силы самообороны назад. Оборонять свою Австралию. От кого-то... Наверное восстали кенгуру и утконосы. Кто там остается от "всего мира"? Прибалты, поляки и прочие люксембурги с нидерландами?
Конфликт в Сирии действительно возможен. Локальный. Нечто подобное вьетнамскому либо египетскому... Какой-нибудь оппозиционер "Ахмед Маккейн" против сирийского "Мустафы Иванова". Но...
Ох уж это «но». Постоянно ставит палки в колеса всем рассуждениям. Помните, что сказано в заявлении российского МО? Все летательные аппараты будут рассматриваться как цели... Дальше что? После установки наших систем ПВО в Сирии был ли хоть один случай, когда американские самолеты "случайно залетали" в зону ответственности этих систем? Хоть один? Американцы и их союзники очень тщательно выбирают маршруты своих полетов, чтобы, не дай бог, не "попасть под раздачу".
До событий в Сирии пилоты США были уверены в своих машинах. Почти официально они называли себя властелинами неба. И очень удивлялись, когда российские пилотажные группы отрабатывали на всяких авиасалонах. Разведка США успокаивала летчиков "штучностью и большой стоимостью" пилотажных самолетов. Однако в Сирии заокеанские "властелины" увидели, что самолеты-то не штучные... Серийные, и их достаточно много.
Могут ли американцы действовать своей авиацией в рамках тех территорий, на которые наше предупреждение не распространяется? Вопрос интересный. Потому сошлюсь на мнение одного из специалистов. Для современной военной авиации Сирия слишком мала. Потому и российские, и американские самолеты не смогут работать без заходов в "чужое" небо. Это реалии современной авиации.
И вот тут на первое место выходят именно истребители. Не стационарные средства ПВО, а именно истребители. Увы, но из того, что есть сегодня в наличии в Сирии, коалиция ничего не может противопоставить нашим "сушкам" и МиГам. По оценкам специалистов и США, и России эти самолеты снесут американцев с неба очень быстро. И это без героизма и самоотверженности. Чисто прагматичный подход. Изучение ТТХ самолетов и вооружения.
Сейчас кто-то вспомнит о F-22... "Хищник", конечно, хорош. Только сколько этих "зверушек" участвует в войне в Сирии? А вот те, кто может с ними драться, участвуют... Я имею ввиду Су-35. Кто будет с противоположной стороны? Всё те же F15/16... А сколько этих F-ов должно быть против одного 35-го?
Не мучайтесь вопросом. По оценкам американских же специалистов, 1 к 10 с вероятностью победы 60%... По нашим оценкам, ещё больше необходимо. Ох уж эти концы самолетных крыльев... "Хибины", их мать...
Ну, и ответ следующим скептикам. Зачем нам это нужно и почему это вообще произошло? Может, и правда не стоит "раздувать"?
Уважаемые комментаторы, ответьте себе на простой вопрос. Зачем мы вообще ввязались в эту войну? Зачем российские парни сейчас там? Что было бы, если бы мы не помогли Асаду? Вопросы простенькие. Многократно "обглоданные" в различных СМИ и на форумах. Потому и ответ очевиден для большинства. Не только в России, но и в мире. Мы (все, Россия, США, коалиция, Иран, НАТО и всё, что там сегодня есть) боремся с международным терроризмом!
Только боремся мы с "разных сторон". Россия на стороне законного правительства Сирии, а США и иже с ними на стороне оппозиции. Вот тут-то и расположена ты "выбоина на дороге" войны. Для нас любой боевик автоматически террорист, а для американцев выборочно. Я уже писал о "плохом/хорошем" боевике в американском исполнении в прошлой статье.
Как-то так получилось, что за "небесными" делами мы забыли о грешной земле. А ответ на последний мой вопрос, увы, лежит именно на земле. Точнее, он лежит в районе Ресафы. Это ключевая дорожная развязка южнее Ракки, на которую нацелился Асад. Контроль над этой развязкой позволяет сирийской армии начать наступление на Ракку с юга. Такая операции почти на 100% будет успешной. И это понимают все.
Американцы уже пытались перехватить инициативу с помощью подконтрольных отрядов курдов. Но правительственные войска сумели отогнать отряды от своих позиций. Ресафа сегодня в руках Асада.
"Американцы вынуждены "спасать" своих подконтрольных "хороших" боевиков. И, как это ни печально, сегодня все зависит от совершенно невыполнимых требований. Что с одной стороны, что с другой. Если наступление Асада продолжится, то провокации, а, вполне возможно, и начало прямых боевых действий американцами очень вероятны. Если же Асад не рискнет начинать наступление, то потеряет все преимущества своего положения сегодня и вынужден будет отойти от Ракки...
В целом же можно уже сегодня говорить о перспективах Сирии в дальнейшем. Либо вьетнамский сценарий и продолжение войны до последнего сирийца, либо распад на несколько частей. Территории "халифата", который фактически умер, становятся разменной монетой. В период своеобразного "безвластия" на этих территориях легко можно создать не только курдское государство, но несколько самостоятельных сирийских. Благо принципов разделения много. От религиозных различий до политической ориентации.
А по выходу из меморандума уже сейчас можно сделать вывод, что это "не так, как в прошлый раз". Это вполне осознанное решение российских военных и политических кругов. И продиктовано оно не только событиями в Сирии. Оно продиктовано общей обстановкой на российских границах. И прежде всего возросшей активностью НАТО в пограничных районах. Нам опять пытаются "показать кулак". Втянуть в очередной "холодный" конфликт. Сирия, Украина, западная граница... Опять "старая песня" о гонке вооружений...
В воздухе пахнет грозой... Ничего. Не все грозы оканчиваются ливнями. Чаще прогромыхает, молниями посверкает, и всё. Зато воздух озоном наполняется. И от всякой грязи очищается. Выйдешь в лес или поле и видишь чистоту... И сам чище становишься...
Автор: Александр Ставер
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