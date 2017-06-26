Несколько мыслей по поводу вопросов читателей о выходе России из меморандума. Послесловие

Постоянные читатели нашего издания знают, что я очень редко пишу продолжение своих статей. Не потому, что тема становится неинтересной. Просто каждый читатель после прочтения моего материала может сделать вывод самостоятельно. В зависимости от собственных мыслей, собственного мировоззрения, если хотите. От собственного жизненного опыта. Правда, это всего лишь факты, прошедшие через призму опыта и знаний конкретного человека. Потому-то правда всегда разная. Точнее, правда у каждого своя.Но сегодня как раз тот случай, когда продолжить тему просто необходимо. Увы, но приходится констатировать, предыдущий материал не решил поставленных мной в начале статьи задач. Здравые мысли в комментариях постепенно были "затоптаны" активными "дилетантами". Это чисто моё определение. И "дилетанты" взяты в кавычки потому, что на самом деле это достаточно хорошо подготовленные противники. И задача у них проста, как таблица умножения: увести обсуждение в сторону. Помните старый анекдот о студенте на экзамене, который выучил только один вопрос? Потому, отвечая на любой другой, мастерски подводил к именно этой теме и начинал говорить про то, что знает более или менее.И ещё. Очень неприятная тема. Многие из комментаторов пользуются запрещенным приемом. Вроде: "А ты готов сменить диван на окоп?" Я не могу похвастаться тем, что знаю всех старожилов сайта. Но в силу тематики моих статей многие мне знакомы. Кто по переписке, а кто и лично. И это не просто "диванные хомячки", а реально знающие и армию, и войну люди. Реально знающие военное производство люди. И не от станка, а из достаточно больших кабинетов. Некоторых, как, например, Aстарта, заслуженного боевого генерала, прошедшего, в частности, Египет (на обсуждении именно этой статьи мы и познакомились заочно) мы уже потеряли. Не всем нравится спорить с агрессивным "дилетантом". Потому, уважаемые читатели, давайте без подлости и "рваных тельняшек" на тощей груди...Но вернемся к теме, которая заставляет "кипеть" наш мозг уже несколько дней. К теме выхода России из меморандума.Для начала разберемся, были ли шансы у сирийского Су-22 против американского F/A-18 Super Hornet. Была ли это "самозащита", как утверждают американцы? Нарушу собственные "правила" и сразу отвечу на этот вопрос. Бред сивой кобылы, рассчитанный на полных идиотов или людей, никогда не видевших боевых самолетов даже на видео. Американцам очень захотелось продемонстрировать свою силу. Волк и ягнёнок...Начнем со "страшного" сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22. Это на самом деле экспортная модификация старого (середины 70-х годов) советского самолета Су-17. Красивое слово "истребитель" этот самолет получил за возможность применять ракеты "воздух-воздух". Опять же, "страшные" для современного американского самолета. Дальность стрельбы этих ракет примерно 20-22 километра. Да и глаза "сушки" подслеповаты. Страдает старческой "близорукостью". Бортовые системы обеспечивают захват цели примерно на дальности в 80 км.Отсюда, сирийский самолет применялся не как истребитель, а как именно бомбардировщик. Как-никак, 4 тонны боевой нагрузки — это существенно. У специалистов, кстати, очень большие сомнения вообще в наличии в данном полете ракет "воздух-воздух". Последний сбитый в воздушном бою самолет на счету американцев был в 1999 году (сербский Миг-29 над Боснией).А на кого же "напал" Су-22? Что за "безобидный самолетик" у американцев? F/A-18E/F Super Hornet является многоцелевым палубным истребителем (середина 90-х годов). Это глубокая модернизация F/А-18 Hornet. Самолет прежде всего предназначен именно для воздушного боя. Хотя и несет боевую нагрузку в два раза большую, чем Су-22. "Глаза" видят на примерно 150 км. А ракеты "воздух-воздух" летят на 70 км...Выводы о шансах самолетов в открытом бою делайте сами. Сириец был просто мишенью... А мы разберем ещё один важный, но спорный момент. Американцы утверждают, что поступили ровно так, как это предписано в меморандуме. Они связались с российским командованием и предупредили о возможном применении силы против самолета Сирии. Более того, утверждается, что и с сирийским летчиком пытались связаться...Оба этих утверждения не более чем предложение российской стороне "замять" дело. Опять ровно то, о чем я писал в прошлой статье. "Ну, бывает... Парень молодой, горячий. Не так воспринял приказ... Не судить же героя..." Россия, по задумке американского командования, должна подтвердить получение предупреждения и передачу его сирийскому летчику. А тот... должен погибнуть от рук террористов.Не прокатило. Москва четко ответила. Не связывались! И сирийские летчик (дай аллах ему здоровья) "подвел" американцев. Не просто выжил, но и благополучно эвакуирован с захваченной территории. Но самое мерзкое для Пентагона, он не прикусил язык и может говорить вполне четко. А что он скажет, всем понятно.Достаточно большая группа читателей вчера выдвинула тезис о начале полномасштабной войны между США и Россией, в случае выполнения нами своих слов. Приводилось множество аргументов и цифр. Сравнивали чуть ли не износостойкость обуви наших армий. Если все собрать в кучу, то мы увидим простенький подход в стиле "майданутых" ребят. США превосходит нас во всем, и мы проиграем в этой войне однозначно (да простит меня Владимир Вольфович за вольное употребление приписанных ему давних слов).Вы правда верите в то, что в Сирии Россия и США рвутся начать войну между собой? Почему после сбитого бомбардировщика мы не начали войну с Турцией? Почему американцы не начали войну с КНДР?Дураков в мировой политике много. Но даже дураки понимают, что в большой войне ограничений не будет. И все договоры о неприменении чего-то там сразу можно будет выбросить в мусорную корзину. Это будет последняя война. Не для воюющих стран, а для планеты. Не могу сейчас точно сказать, сколько раз можно расколоть существующим ЯО нашу планету, но то, что можно, многократно уверен. Оно кому-то надо?Другая часть противников российского решения говорит о заведомом проигрыше наших ВКС в локальном конфликте на сирийской территории. Россия против всего мира... Что стоит "весь мир", вчера показали австралийцы. Быстренько свернули своё участие в боевых действиях в Сирии и сегодня отправляют свои силы самообороны назад. Оборонять свою Австралию. От кого-то... Наверное восстали кенгуру и утконосы. Кто там остается от "всего мира"? Прибалты, поляки и прочие люксембурги с нидерландами?Конфликт в Сирии действительно возможен. Локальный. Нечто подобное вьетнамскому либо египетскому... Какой-нибудь оппозиционер "Ахмед Маккейн" против сирийского "Мустафы Иванова". Но...Ох уж это «но». Постоянно ставит палки в колеса всем рассуждениям. Помните, что сказано в заявлении российского МО? Все летательные аппараты будут рассматриваться как цели... Дальше что? После установки наших систем ПВО в Сирии был ли хоть один случай, когда американские самолеты "случайно залетали" в зону ответственности этих систем? Хоть один? Американцы и их союзники очень тщательно выбирают маршруты своих полетов, чтобы, не дай бог, не "попасть под раздачу".До событий в Сирии пилоты США были уверены в своих машинах. Почти официально они называли себя властелинами неба. И очень удивлялись, когда российские пилотажные группы отрабатывали на всяких авиасалонах. Разведка США успокаивала летчиков "штучностью и большой стоимостью" пилотажных самолетов. Однако в Сирии заокеанские "властелины" увидели, что самолеты-то не штучные... Серийные, и их достаточно много.Могут ли американцы действовать своей авиацией в рамках тех территорий, на которые наше предупреждение не распространяется? Вопрос интересный. Потому сошлюсь на мнение одного из специалистов. Для современной военной авиации Сирия слишком мала. Потому и российские, и американские самолеты не смогут работать без заходов в "чужое" небо. Это реалии современной авиации.И вот тут на первое место выходят именно истребители. Не стационарные средства ПВО, а именно истребители. Увы, но из того, что есть сегодня в наличии в Сирии, коалиция ничего не может противопоставить нашим "сушкам" и МиГам. По оценкам специалистов и США, и России эти самолеты снесут американцев с неба очень быстро. И это без героизма и самоотверженности. Чисто прагматичный подход. Изучение ТТХ самолетов и вооружения.Сейчас кто-то вспомнит о F-22... "Хищник", конечно, хорош. Только сколько этих "зверушек" участвует в войне в Сирии? А вот те, кто может с ними драться, участвуют... Я имею ввиду Су-35. Кто будет с противоположной стороны? Всё те же F15/16... А сколько этих F-ов должно быть против одного 35-го?Не мучайтесь вопросом. По оценкам американских же специалистов, 1 к 10 с вероятностью победы 60%... По нашим оценкам, ещё больше необходимо. Ох уж эти концы самолетных крыльев... "Хибины", их мать...Ну, и ответ следующим скептикам. Зачем нам это нужно и почему это вообще произошло? Может, и правда не стоит "раздувать"?Уважаемые комментаторы, ответьте себе на простой вопрос. Зачем мы вообще ввязались в эту войну? Зачем российские парни сейчас там? Что было бы, если бы мы не помогли Асаду? Вопросы простенькие. Многократно "обглоданные" в различных СМИ и на форумах. Потому и ответ очевиден для большинства. Не только в России, но и в мире. Мы (все, Россия, США, коалиция, Иран, НАТО и всё, что там сегодня есть) боремся с международным терроризмом!Только боремся мы с "разных сторон". Россия на стороне законного правительства Сирии, а США и иже с ними на стороне оппозиции. Вот тут-то и расположена ты "выбоина на дороге" войны. Для нас любой боевик автоматически террорист, а для американцев выборочно. Я уже писал о "плохом/хорошем" боевике в американском исполнении в прошлой статье.Как-то так получилось, что за "небесными" делами мы забыли о грешной земле. А ответ на последний мой вопрос, увы, лежит именно на земле. Точнее, он лежит в районе Ресафы. Это ключевая дорожная развязка южнее Ракки, на которую нацелился Асад. Контроль над этой развязкой позволяет сирийской армии начать наступление на Ракку с юга. Такая операции почти на 100% будет успешной. И это понимают все.Американцы уже пытались перехватить инициативу с помощью подконтрольных отрядов курдов. Но правительственные войска сумели отогнать отряды от своих позиций. Ресафа сегодня в руках Асада."Американцы вынуждены "спасать" своих подконтрольных "хороших" боевиков. И, как это ни печально, сегодня все зависит от совершенно невыполнимых требований. Что с одной стороны, что с другой. Если наступление Асада продолжится, то провокации, а, вполне возможно, и начало прямых боевых действий американцами очень вероятны. Если же Асад не рискнет начинать наступление, то потеряет все преимущества своего положения сегодня и вынужден будет отойти от Ракки...В целом же можно уже сегодня говорить о перспективах Сирии в дальнейшем. Либо вьетнамский сценарий и продолжение войны до последнего сирийца, либо распад на несколько частей. Территории "халифата", который фактически умер, становятся разменной монетой. В период своеобразного "безвластия" на этих территориях легко можно создать не только курдское государство, но несколько самостоятельных сирийских. Благо принципов разделения много. От религиозных различий до политической ориентации.А по выходу из меморандума уже сейчас можно сделать вывод, что это "не так, как в прошлый раз". Это вполне осознанное решение российских военных и политических кругов. И продиктовано оно не только событиями в Сирии. Оно продиктовано общей обстановкой на российских границах. И прежде всего возросшей активностью НАТО в пограничных районах. Нам опять пытаются "показать кулак". Втянуть в очередной "холодный" конфликт. Сирия, Украина, западная граница... Опять "старая песня" о гонке вооружений...В воздухе пахнет грозой... Ничего. Не все грозы оканчиваются ливнями. Чаще прогромыхает, молниями посверкает, и всё. Зато воздух озоном наполняется. И от всякой грязи очищается. Выйдешь в лес или поле и видишь чистоту... И сам чище становишься...