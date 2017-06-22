Крушение F-16 в штате Техас (США)

Из США приходят сообщения о крушении истребителя военно-воздушных сил. Сообщается, что истребитель F-16 ВВС США упал неподалёку от Хьюстона (штат Техас). Отмечено, что во время полёта F-16 нёс (собирался нести) на борту вооружения. В итоге раздались взрывы, поднялся столб густого чёрного дыма. Пожар в скором времени был потушен.Телеканал «Си-Би-Эс» сообщает о том, что пилот успел катапультироваться. Добавлено, что катапультирование нельзя назвать полностью успешным. Лётчик получил повреждения (об их характере пока не сообщается). Ему оказывается помощь.Известно о том, что крушение самолёта произошло практически сразу после взлёта с авиабазы Эллингтон ВВС США. Очевидцы утверждают, что самолёт загорелся ещё во время взлёта. По другой информации, самолёт не падал, а на нём начал взрываться боезапас в тот момент, когда он находился на взлётно-посадочной полосе аэродрома, который граничит с гражданским аэропортом.В связи с тем, что боезапас F-16 начал взрываться, было принято решение о начале эвакуации гражданского население в радиусе примерно полутора километров от места инцидента. Информации о пострадавших на земле на данный момент нет.Видео американского канала: