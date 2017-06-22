08:42 22 июня

Крушение F-16 в штате Техас (США)

Из США приходят сообщения о крушении истребителя военно-воздушных сил. Сообщается, что истребитель F-16 ВВС США упал неподалёку от Хьюстона (штат Техас). Отмечено, что во время полёта F-16 нёс (собирался нести) на борту вооружения. В итоге раздались взрывы, поднялся столб густого чёрного дыма. Пожар в скором времени был потушен.

Телеканал «Си-Би-Эс» сообщает о том, что пилот успел катапультироваться. Добавлено, что катапультирование нельзя назвать полностью успешным. Лётчик получил повреждения (об их характере пока не сообщается). Ему оказывается помощь.

Крушение F-16 в штате Техас (США)



Известно о том, что крушение самолёта произошло практически сразу после взлёта с авиабазы Эллингтон ВВС США. Очевидцы утверждают, что самолёт загорелся ещё во время взлёта. По другой информации, самолёт не падал, а на нём начал взрываться боезапас в тот момент, когда он находился на взлётно-посадочной полосе аэродрома, который граничит с гражданским аэропортом.

В связи с тем, что боезапас F-16 начал взрываться, было принято решение о начале эвакуации гражданского население в радиусе примерно полутора километров от места инцидента. Информации о пострадавших на земле на данный момент нет.

Видео американского канала:


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Комментарии 37

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  1. Logall Сегодня, 07:03
    Нужно теперь закричать—это наше ПВО! Они сами падают, а мы Сирию [email protected]
    Logall
    1. RASKAT Сегодня, 07:07
      Ну вот, не только наши Як-130 падают. Все это как то слегка успокаивает laughing .
      RASKAT
    2. Titsen Сегодня, 07:07
      Цитата: Logall
      Нужно теперь закричать—это наше ПВО! Они сами падают, а мы Сирию [email protected]


      Вы не правы!

      Это матрасная ответка на падения наших ЯК-130!
      Titsen
      1. Logall Сегодня, 07:10
        Радует, что их штуковина прилично дороже стоит...
        Logall
      2. tanit Сегодня, 07:29
        Да какие, на хрен, падения-то?! am Аварийные посадки из-за не выпуска шасси.
        Ну, вы, блин, даете am
        tanit
        1. zivXP Сегодня, 08:13
          Написано, что авария произошла сразу после взлета. Ну а падение конечно можно всегда приравнять к аварийной посадке.
          zivXP
      3. 210окв Сегодня, 08:10
        Догоним и перегоним?давайте!Барабан на шею и поезд навстречу!
        Цитата: Titsen
        Цитата: Logall
        Нужно теперь закричать—это наше ПВО! Они сами падают, а мы Сирию [email protected]

        Вы не правы!
        Это матрасная ответка на падения наших ЯК-130!
        210окв
    3. AlexDARK Сегодня, 07:08
      Пока кричите только вы)
      AlexDARK
      1. Logall Сегодня, 07:13
        Я не кричу. Я плачу!
        Logall
        1. Сухой_Т-50 Сегодня, 08:24
          Цитата: Logall
          Я не кричу. Я плачу!

          Цитата: из приказа 227
          ...Всех трусов, паникеров расстреливать на месте…
          Сухой_Т-50
    4. Балу Сегодня, 07:22
      Нужно теперь закричать—это наше ПВО

      Не-а, все знают-это коварные и ужасные русские хакеры, они везде....
      Балу
    5. ОТДЕЛ Сегодня, 07:32
      Мелочь , а приятно ! Еще минус один...
      ОТДЕЛ
      1. Комментарий был удален.
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:50
          Цитата: Павловский
          никакого минуса, восстановят, будет летать

          Продадут кому нибудь... laughing
          ОТДЕЛ
          1. роман66 Сегодня, 08:22
            даже знаю кому lol
            роман66
  2. андрей юрьевич Сегодня, 07:04
    будем выражать сожаление в свете последних событий?
    андрей юрьевич
    1. роман66 Сегодня, 08:23
      сожалею, плачу просто.... что только один!!
      роман66
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:13
    ... что-то никакого сожаления, в моём организме, не происходит...
    a.s.zzz888
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 07:15
    Ну грохнулся-да и ладно.Главное-экипаж живой.У нас что?Сильно лучше?Парочка Як-130 навернулась.Чего-то я по этому поводу восторга от потенцальных не слышу.Видать-все мы люди,все человеки.И-почему то,хаем мы их.А не они нас.
    ВЕРЕСК
    1. AlexDARK Сегодня, 07:26
      Хаят еще как, только и делают что хаят, лет 80 уже как. А сейчас, все чаще эту функцию выполняют наши с вами соотечественники, с тридцатью сребрениками в кармане. У них лучше получается.
      А если по теме, хаить, удел недалеких...
      Но меня больше волнует иное. И оно касается моих первых строк. Если что у нас, так "все пропало и все плохо""У них? "Ну что же? Бывает, это нормально, да".
      П,С Экипаж не жалко, моралисты все такие. Хотя если быть точнее, наверное я настоящий моралист. Т.к мне жалко людей которые запросто убивают мирных граждан, школы с детьми, больницы(иногда по приколу, с улыбкой). Им дай волю, они завтра же наши дома будут ровнять с великим удовольствием. Если бы такая возможность была.
      AlexDARK
      1. AlexDARK Сегодня, 07:38
        Да что там... Уже убивают наших людей, руками чужими. На Донбассе например. Со своей американской тактикой, бей по гражданским. А Чечня? Сколько народу перемололи на свете этом. Сожаление? Нет. Искренняя радость, никакого сочувствия американцам. Вы еще третий рейх пожалейте. А почему нет? Пока в их головах сидит "мы главные, самые правильные, правые, исключительные", их стоит рассматривать как врага. Это очень опасные устои, жестокие и страшные, на самом деле. Уменьшающие "человечность" в этой нации. Сравнение с нацистами крайне правильное, иное не подойдет.
        Жаль время на редактирование слишком короткое. В сообщении выше, пропустил частицу "НЕ" "Т.к мне НЕ жалко людей которые"
        AlexDARK
    2. rotmistr60 Сегодня, 07:38
      И-почему то,хаем мы их.А не они нас

      Такое ощущение, что вы живете в полной изоляции и не в курсе кто кого хаит на политическом и международном уровне. Кто вводит санкции по своему усмотрению, кто совершает провокации.
      rotmistr60
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:57
        Чуть в теме.Хотя-хочеться иногда уехать туда,где никто не достанет.Но-увы.Работа.Недолго осталось.И -не будет ни ВО,и ничего не будет.В моей тайге.Хотя-без ВО-это тоска будет.Придётся привыкать.Сыновья и племяши будут новости доставлять.
        ВЕРЕСК
    3. Orionvit Сегодня, 08:13
      Цитата: ВЕРЕСК
      И-почему то,хаем мы их.А не они нас

      Вы наверное с неба свалились? Откройте любое западное издание, или включите любой западный (и не только) канал, такого начитаетесь и насмотритесь в адрес как России, так и Русских в частности, что волосы дыбом. У нормального Русского человека, всегда в душе есть сострадание к чужому горю, но штаты изо всех сил позиционируют себя как враги, так что сожаление как то не включается. А как раз наоборот, чувство некоторого удовлетворения, даже от такой "мелочи", как падение вражеского самолёта.
      Orionvit
  5. ИмПерц Сегодня, 07:18
    Ну падают. Самолёт по умолчанию падает. Когда на шасси, когда на брюхо, когда носовой...
    Мой вывод - все самолёты падают, даже в США.
    ИмПерц
    1. Балу Сегодня, 07:24
      Мой вывод - все самолёты падают, даже в США.

      А может это китайский спутник, который портить погоду в Москве? winked
      Балу
    2. pvv113 Сегодня, 07:55
      Продолжу Вашу мысль: все самолёты падают, даже в США, и, как ни странно, все падают вниз wink
      pvv113
      1. роман66 Сегодня, 08:25
        это все англосаксовские происки - старик Ньютон подсуропил
        роман66
  6. Малый Сегодня, 07:22
    Долетался(матное слово)...из фильма они сражались за родину....
    Малый
  7. Толстоевский Сегодня, 07:28
    мелочь, а приятно
    Толстоевский
  8. Jovanni Сегодня, 07:44
    Да ничего страшного. Самолеты, они иногда падают. А у сэшэа их очень много...
    Jovanni
  9. Ниточкин Сегодня, 07:49
    "Телеканал «Си-Би-Эс» сообщает о том, что пилот успел катапультироваться. Добавлено, что катапультирование нельзя назвать полностью успешным. Лётчик получил повреждения (об их характере пока не сообщается). Ему оказывается помощь."

    Читаю эти строки и мысленно низко кланяюсь Гаю Ильичу Северину, благодаря которому наши пилоты защищены от подобных ситуаций гораздо лучше амеровских.
    Ниточкин
    1. роман66 Сегодня, 08:26
      мне тоже подумалось, что катапульта у них , видимо, не класса 0-0
      роман66
  10. Павловский Сегодня, 07:51
    Если бы пилот не испачкал чашку, самолет можно было бы восстановить, сильных повреждений не видно.
    Павловский
    1. Orionvit Сегодня, 08:20
      Странно,
      на нём начал взрываться боезапас в тот момент, когда он находился на взлётно-посадочной полосе аэродрома,
      а повреждений нет. С другой стороны, у самолёта на взлёте, полный запас топлива, которое даже не загорелось. Опять таки не определились, был ли боезапас, или не было. На других видео очевидцев, показан взрыв, или пожар на аэродроме. Одним словом, что то было, а что не понятно.
      Orionvit
  11. Altona Сегодня, 07:52
    Цитата: Logall
    Нужно теперь закричать—это наше ПВО!

    --------------------
    Хакеры, сэр.
    Altona
  12. dsm100 Сегодня, 08:18
    Виноваты либо русские хакеры либо лично Путин.
    dsm100
    1. роман66 Сегодня, 08:26
      т.е Шойгу уже как бы и ни при чем?
      роман66
  13. g1washntwn Сегодня, 08:28
    Шуточки про вмешательство ВВП во всё и вся уже утомили. Авторы не понимают, что тем самым они выглядят минимум неумными людьми, а максимум - школотой, нанятой эстонским центром пропаганды?
    Из информации понятно, что рядом гражданские объекты. Упал возможно с боезапасом, но "не попал" - вот это должно радовать.
    g1washntwn
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