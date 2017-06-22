Госдеп вновь призвал Пекин к усилению давления на Пхеньян
Пекин должен всемерно усилить давление на правительство Северной Кореи с целью предотвращения нового витка эскалации в регионе, передает Интерфакс заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Как ранее заявлял Госдеп, «северокорейская проблема стала одной из ключевых в ходе переговоров Тиллерсона и главы Пентагона Джима Мэттиса с членом Госсовета КНР Яном Цзечи, курирующим в китайском правительстве внешнеполитический блок, и начальником генерального штаба Народно-освободительной армии Китая Фан Фэнхуэем».
Мэттис, который также участвовал в пресс-конференции, добавил, что «США продолжат принимать меры, направленные на собственную защиту и защиту своих союзников» от северокорейской угрозы.
Мы повторили, что у Китая есть дипломатическая ответственность за значительное расширение дипломатического и экономического давления на режим (КНДР), если КНР хочет предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе,сказал Тиллерсон по итогам переговоров с китайскими партнерами в Вашингтоне.
Как ранее заявлял Госдеп, «северокорейская проблема стала одной из ключевых в ходе переговоров Тиллерсона и главы Пентагона Джима Мэттиса с членом Госсовета КНР Яном Цзечи, курирующим в китайском правительстве внешнеполитический блок, и начальником генерального штаба Народно-освободительной армии Китая Фан Фэнхуэем».
Мы (США и КНР) призываем к полной, верифицируемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова. Мы подтверждаем нашу приверженность осуществлению в полном объеме соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. К примеру, мы согласились с тем, что наши компании не должны заниматься бизнесом с любыми северокорейскими предприятиями, оказавшимися под санкциями в соответствии с данными резолюциями (СБ ООН),сказал госсекретарь.
Мэттис, который также участвовал в пресс-конференции, добавил, что «США продолжат принимать меры, направленные на собственную защиту и защиту своих союзников» от северокорейской угрозы.
Использованы фотографии: http://www.aif.ru
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