08:41 22 июня

Госдеп вновь призвал Пекин к усилению давления на Пхеньян

Пекин должен всемерно усилить давление на правительство Северной Кореи с целью предотвращения нового витка эскалации в регионе, передает Интерфакс заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Госдеп вновь призвал Пекин к усилению давления на Пхеньян


Мы повторили, что у Китая есть дипломатическая ответственность за значительное расширение дипломатического и экономического давления на режим (КНДР), если КНР хочет предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе,
сказал Тиллерсон по итогам переговоров с китайскими партнерами в Вашингтоне.


Как ранее заявлял Госдеп, «северокорейская проблема стала одной из ключевых в ходе переговоров Тиллерсона и главы Пентагона Джима Мэттиса с членом Госсовета КНР Яном Цзечи, курирующим в китайском правительстве внешнеполитический блок, и начальником генерального штаба Народно-освободительной армии Китая Фан Фэнхуэем».

Мы (США и КНР) призываем к полной, верифицируемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова. Мы подтверждаем нашу приверженность осуществлению в полном объеме соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. К примеру, мы согласились с тем, что наши компании не должны заниматься бизнесом с любыми северокорейскими предприятиями, оказавшимися под санкциями в соответствии с данными резолюциями (СБ ООН),
сказал госсекретарь.

Мэттис, который также участвовал в пресс-конференции, добавил, что «США продолжат принимать меры, направленные на собственную защиту и защиту своих союзников» от северокорейской угрозы.

Использованы фотографии: http://www.aif.ru
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Комментарии 9

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  1. МПК105 Сегодня, 08:13
    Чё,самим страшно,Китай,помоги...Нас бы ещё позвали,а что,а вдруг...
    МПК105
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:16
      Китай конечно с хитрой улыбкой ,головой помахал типо да конечно...
      ОТДЕЛ
    2. Uncle Lee Сегодня, 08:22
      Цитата: МПК105
      Чё,самим страшно,

      Любят америкосы чужими руками жар загребать !
      А может для Ына они уже не авторитет feel
      Uncle Lee
    3. 210окв Сегодня, 08:22
      А у нас разве есть рычаги давления на КНДР?Это вотчина китайцев..
      210окв
    4. сибиралт Сегодня, 08:33
      Пора бы госдепу его режиссерские палочки засунуть в одно известное место! belay
      сибиралт
  2. RASKAT Сегодня, 08:13
    Госдеп вновь призвал Пекин к усилению давления на Пхеньян
    И Пекин выслал пару танкеров нефти и пару кораблей с провизией lol . В гробу они видели ваши стоны и плевали на ваши советы.
    RASKAT
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:16
      Госдеп вновь призвал Пекин к усилению давления на Пхеньян
      у них,наш хулиган "ни ча что" заболел,и "кеды сдвинул"-отомстите! а то мы боимся...
      андрей юрьевич
  3. Farid05 Сегодня, 08:20
    согласен с амерами, как можно поддерживать этого дикаря, который отправляет людей в тюрьмы за то что мало плакали на похоронах отца...
    Farid05
  4. iliitchitch Сегодня, 08:33
    "Китай должен..." good Пусть сначала по курсу подсчитают , сколько они должны , в юанях . А также в прочих валютах .
    iliitchitch
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