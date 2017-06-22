Госдеп вновь призвал Пекин к усилению давления на Пхеньян

Мы повторили, что у Китая есть дипломатическая ответственность за значительное расширение дипломатического и экономического давления на режим (КНДР), если КНР хочет предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе,

Мы (США и КНР) призываем к полной, верифицируемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова. Мы подтверждаем нашу приверженность осуществлению в полном объеме соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. К примеру, мы согласились с тем, что наши компании не должны заниматься бизнесом с любыми северокорейскими предприятиями, оказавшимися под санкциями в соответствии с данными резолюциями (СБ ООН),