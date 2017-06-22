13:01 22 июня

Леонид Ивашов: США сбили сирийский Су-22. Следующим будет наш самолёт?

Международная коалиция под руководством США сбила самолет сирийских ВВС, объяснив свои действия тем, что Су-22 сбрасывал бомбы на войска оппозиции в районе Ракки. В Дамаске заявили, что истребитель участвовал в операции против группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России). Комментирует генерал-полковник, доктор исторических наук, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.




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Комментарии 2

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  1. APASUS Сегодня, 10:01
    Леонид Ивашов во многом конечно прав,но вот только его вектор по развитию обстановки немного странный.Американцы не станут на прямую участвовать в военных действиях в Сирии.Они достаточно хорошо отработали систему снабжения,организации и обучения моджахедов в Афганистане,система выстроена и достаточно хороший результат приносит .При этом американцам не надо напрямую прилагать усилия,тут через соседей можно снабжать войну сотню лет.
    Конечная цель Иран и война суннитов и шиитов ,так что странный ответ
    APASUS
  2. Flinky Сегодня, 10:16
    Кому что, а Ивашову лишний пиар не помешает.
    Flinky
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