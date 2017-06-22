Леонид Ивашов: США сбили сирийский Су-22. Следующим будет наш самолёт?

Международная коалиция под руководством США сбила самолет сирийских ВВС, объяснив свои действия тем, что Су-22 сбрасывал бомбы на войска оппозиции в районе Ракки. В Дамаске заявили, что истребитель участвовал в операции против группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России). Комментирует генерал-полковник, доктор исторических наук, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.