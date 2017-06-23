Остановите музыку!

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От ударов по позициям террористов в Сирии в рамках коалиции временно устранилась Австралия. Впрочем, спустя пару дней вернулась. Некоторые аналитики предполагают, что далеко не все союзники по коалиции готовы оказаться мишенями российских систем ПВО в Сирии. Также есть мнение, что у США отсутствует чёткая сирийская стратегия, что мешает союзникам выработать единые подходы в борьбе с боевиками.
Австралийские власти заявили о приостановке своих воздушных операций в Сирии. «Демарш» Австралии случился после сбития в небе над в провинцией Ракка сирийского Су-22, что немедленно вызвало гневную отповедь Москвы и приостановку меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.
«В качестве меры предосторожности нанесение ударов Силами обороны Австралии в Сирии временно приостановлено», — цитирует заявление Минобороны Австралии «Би-би-си» .
Впрочем, 22 июня австралийские ВВС снова присоединились к международной коалиции в Сирии. «Операция уже возобновлена», — цитирует газета «Ведомости» заявление Минобороны Австралии.
Напомним, Москва дала понять, что воздушные объекты, принадлежащие международной коалиции, западнее реки Евфрат будут приниматься на сопровождение. Попросту говоря, пилоты коалиции почувствуют себя в воздухе мишенями.
Удар по самолёту сирийских ВВС в России расценили как акт неприкрытой агрессии, а вовсе не действием в рамках «самообороны», как о том заявили штабисты возглавляемой США коалиции. В свою очередь, Пентагон считает атаку на Су-22 «законной» : причиной удара стали действия Су-22, который, по сообщению штаба коалиции, сбрасывал бомбы на подразделения «умеренной оппозиции» в районе Ракки.
Официальный же Дамаск заявил, что самолёт участвовал в операции против «Исламского государства» («ИГ», террористическая группировка запрещена в России).
Ни с Дамаском, ни с Москвой команда Трампа не согласилась. Самооборона, и никак иначе! «Разумеется, мы будем делать всё, что можем, чтобы защитить наши интересы. У нас всегда будет право на самооборону», — приводит «Би-би-си» слова пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.
Что касается Австралии, то она в составе коалиции начала наносить воздушные удары по «Исламскому государству» в сентябре 2014 года. Министерство обороны Австралии информирует о возможном возобновлении ударов по позициям «ИГ» в Сирии. В заявлении военных Австралии отмечается, что Минобороны будет следить «за ситуацией в воздухе в Сирии» и примет решение о возобновлении воздушных ударов «в надлежащее время». Вместе с тем, как отмечает «Голос Америки» , военное ведомство страны сообщает: удары в Ираке, которые также являются частью кампании коалиции, продолжатся.
Таким образом, речь идёт только о приостановке ударов в составе коалиции в рамках отдельно взятой сирийской кампании, причём эта приостановка оказалась очень уж краткосрочной. Как бы то ни было, эксперты отмечают растерянность в стане союзников по коалиции. И для этого есть все основания.
Как отмечает американский политолог Илан Голденберг, чьё мнение мы ранее приводили на «Военном обозрении» , Дональд Трамп — скорее «сумасшедший», известный своей «непредсказуемостью», нежели стратег. Отсутствие у президента США стратегии по Сирии «невероятно опасно», считает он. Д. Трамп по своему по недомыслию может довести ситуацию в Сирии до масштабной войны. И чем дальше администрация «сумасшедшего» действует вне рамок какой-либо широкой стратегии в Сирии, тем больше она рискует подорвать американские интересы и международное доверие к США. Растёт «вероятность непреднамеренного начала войны».
Война может вспыхнуть как раз в Восточной Сирии, где сконцентрировались противоборствующие силы и столкнулись разные интересы. Президент Асад «мечтает вернуть всю Сирию», а Соединённые Штаты сбивают сирийский самолёт. Это вызвало ответ русских, которые вышли из меморандума и пригрозили сбить любой американский самолёт, который пересечёт Евфрат. «Непредсказуемость» Трампа в такой обстановке может привести к серьёзному конфликту, которого на самом деле «никто не хочет». Честность и ясность — вот чего требует нынешняя ситуация, убеждён мистер Голденберг. «Непредсказуемость и двусмысленность» могли бы сработать при условии сочетания «со стратегией и дипломатией», отмечает политолог, однако Трамп проявляет лишь непоследовательность.
Вторит американскому политологу обозреватель МИА «Россия сегодня» Александр Хроленко.
По его мнению, заявление Минобороны Австралии вкупе с внеплановой передислокацией самолётов коалиции говорят «о смятении и тревоге в коалиции США». И неспроста в коалиции заявили о важности прикрытия сил системами ПВО.
Такого рода заявления наталкивают на мысль: под видом борьбы с «ИГ» иностранные войска ведут в Сирии войну с законным правительством и его союзниками. «Очевидно, добровольно-принудительное упрощение (по примеру Австралии) этого сложного пространства было бы целесообразным и своевременным, — отмечает обозреватель. — Иначе сокращение зоны боевых действий неизбежно приведёт к столкновению союзников Сирии и коалиции США».
На этом фоне американский Госдеп предлагает срочно улучшить отношения с Россией в контексте «конструктивности». План пока засекречен, но кое-что американские журналисты пронюхали. Репортёры издания «BuzzFeed» план раздобыли и выяснили, что в числе прочих документ составлял сам госсекретарь Тиллерсон.
Одним из пунктов этого плана является недопустимость агрессивных действий против Соединённых Штатов. Если Россия предпримет некие «решительные действия», направленные против американских интересов, Вашингтон даст на это ответ.
Другим пунктом плана может стать участие обеих стран в вопросах, представляющих для Соединённых Штатов стратегический интерес. Сюда включается как раз гражданская война в Сирии. В этом контексте Рекс Тиллерсон уверен, что сторонам следует достичь лучшей координации в Сирии в действиях против «ИГ». Правда, неясно, как этого достичь.
Даже из этого небольшого отрывка, ставшего достоянием прессы, становится очевидным простой факт: этот план похож скорее на очередную госдеповскую говорильню, нежели на продуманный документ. Достаточно уяснить, что у США и РФ в Сирии интересы противоположные и что силы США действуют там нелегитимно, без официального приглашения законного правительства, — и станет ясна вся бесполезность и надуманность этого «плана». Это лишь имитация дипломатии, не более того. Уж лучше занимался бы Тиллерсон нефтью, а Трамп ковал свои миллиарды.
Если этот план одобрит мистер Трамп, участие систем С-300 в обеспечении безопасности полётов сирийской авиации может стать именно «агрессивным действием против Соединённых Штатов», прописанным в плане Тиллерсона. «Стратегический интерес», который представляет собой Сирия (без Асада, разумеется) для Вашингтона, тоже в корне расходится с кампанией по борьбе с террористами, в которой участвуют Россия, Иран и сирийская армия. Фактически команда Трампа идёт на обострение конфликта в Сирии, что и подметил американский политолог Голденберг.
«Угроза прямой российско-американской конфронтации в Сирии возросла» после заявления России о том, что она будет относиться «к любому самолёту возглавляемой США коалиции, находящемуся к западу от реки Евфрат, как к потенциальной цели», считает обозреватель «The Guardian» Патрик Винтур. И недаром замминистра иностранных дел РФ С. Рябков заявил, что удар США «надо рассматривать… как продолжение американской линии на пренебрежение нормами международного права».
Опасность конфронтации США и РФ начала возрастать после принятия президентом США решения предоставить своим военачальникам неограниченный контроль над американской стратегией в Сирии, делает ещё один вывод британский обозреватель.
Растущая напряжённость в отношениях Вашингтона и Москвы, заметим, противоречит всем заявлениям мистера Трампа в рамках предвыборной кампании. Напомним, стремясь стать президентом США, этот человек открыто призывал к взаимодействию с Россией по сирийскому конфликту в целях разгрома «ИГ». Речи будущего президента, одержавшего победу на выборах с большим трудом и только благодаря выборщикам (перевес народных голосов был на стороне Х. Клинтон), оказались обыкновенной демагогией.
Голденберг прав: вместо стратегии Трамп предлагает лишь «непредсказуемость». Этот президент, отдавший операцию в Сирии на откуп военной машине, рискует создать очаг новой мировой войны, которая может начаться со столкновения сил коалиции с силами, союзными Асаду.
С точки зрения дипломатии (если не считать сомнительного «секретного» плана Тиллерсона, полного противоречий) команда Трампа тоже не делает ничего для урегулирования конфликта в Сирии. Дискуссия о политическом будущем этой страны не ведётся, США едва ли способны руководить коалицией, чьи цели туманны. Отсюда и демарш Австралии, не желающей столкновения с русскими.
Австралийские власти заявили о приостановке своих воздушных операций в Сирии. «Демарш» Австралии случился после сбития в небе над в провинцией Ракка сирийского Су-22, что немедленно вызвало гневную отповедь Москвы и приостановку меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.
«В качестве меры предосторожности нанесение ударов Силами обороны Австралии в Сирии временно приостановлено», — цитирует заявление Минобороны Австралии «Би-би-си» .
Впрочем, 22 июня австралийские ВВС снова присоединились к международной коалиции в Сирии. «Операция уже возобновлена», — цитирует газета «Ведомости» заявление Минобороны Австралии.
Напомним, Москва дала понять, что воздушные объекты, принадлежащие международной коалиции, западнее реки Евфрат будут приниматься на сопровождение. Попросту говоря, пилоты коалиции почувствуют себя в воздухе мишенями.
Удар по самолёту сирийских ВВС в России расценили как акт неприкрытой агрессии, а вовсе не действием в рамках «самообороны», как о том заявили штабисты возглавляемой США коалиции. В свою очередь, Пентагон считает атаку на Су-22 «законной» : причиной удара стали действия Су-22, который, по сообщению штаба коалиции, сбрасывал бомбы на подразделения «умеренной оппозиции» в районе Ракки.
Официальный же Дамаск заявил, что самолёт участвовал в операции против «Исламского государства» («ИГ», террористическая группировка запрещена в России).
Ни с Дамаском, ни с Москвой команда Трампа не согласилась. Самооборона, и никак иначе! «Разумеется, мы будем делать всё, что можем, чтобы защитить наши интересы. У нас всегда будет право на самооборону», — приводит «Би-би-си» слова пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.
Что касается Австралии, то она в составе коалиции начала наносить воздушные удары по «Исламскому государству» в сентябре 2014 года. Министерство обороны Австралии информирует о возможном возобновлении ударов по позициям «ИГ» в Сирии. В заявлении военных Австралии отмечается, что Минобороны будет следить «за ситуацией в воздухе в Сирии» и примет решение о возобновлении воздушных ударов «в надлежащее время». Вместе с тем, как отмечает «Голос Америки» , военное ведомство страны сообщает: удары в Ираке, которые также являются частью кампании коалиции, продолжатся.
Таким образом, речь идёт только о приостановке ударов в составе коалиции в рамках отдельно взятой сирийской кампании, причём эта приостановка оказалась очень уж краткосрочной. Как бы то ни было, эксперты отмечают растерянность в стане союзников по коалиции. И для этого есть все основания.
Как отмечает американский политолог Илан Голденберг, чьё мнение мы ранее приводили на «Военном обозрении» , Дональд Трамп — скорее «сумасшедший», известный своей «непредсказуемостью», нежели стратег. Отсутствие у президента США стратегии по Сирии «невероятно опасно», считает он. Д. Трамп по своему по недомыслию может довести ситуацию в Сирии до масштабной войны. И чем дальше администрация «сумасшедшего» действует вне рамок какой-либо широкой стратегии в Сирии, тем больше она рискует подорвать американские интересы и международное доверие к США. Растёт «вероятность непреднамеренного начала войны».
Война может вспыхнуть как раз в Восточной Сирии, где сконцентрировались противоборствующие силы и столкнулись разные интересы. Президент Асад «мечтает вернуть всю Сирию», а Соединённые Штаты сбивают сирийский самолёт. Это вызвало ответ русских, которые вышли из меморандума и пригрозили сбить любой американский самолёт, который пересечёт Евфрат. «Непредсказуемость» Трампа в такой обстановке может привести к серьёзному конфликту, которого на самом деле «никто не хочет». Честность и ясность — вот чего требует нынешняя ситуация, убеждён мистер Голденберг. «Непредсказуемость и двусмысленность» могли бы сработать при условии сочетания «со стратегией и дипломатией», отмечает политолог, однако Трамп проявляет лишь непоследовательность.
Вторит американскому политологу обозреватель МИА «Россия сегодня» Александр Хроленко.
По его мнению, заявление Минобороны Австралии вкупе с внеплановой передислокацией самолётов коалиции говорят «о смятении и тревоге в коалиции США». И неспроста в коалиции заявили о важности прикрытия сил системами ПВО.
Такого рода заявления наталкивают на мысль: под видом борьбы с «ИГ» иностранные войска ведут в Сирии войну с законным правительством и его союзниками. «Очевидно, добровольно-принудительное упрощение (по примеру Австралии) этого сложного пространства было бы целесообразным и своевременным, — отмечает обозреватель. — Иначе сокращение зоны боевых действий неизбежно приведёт к столкновению союзников Сирии и коалиции США».
«В Пентагоне давно изучают возможности ВКС и всё же недооценивают военный потенциал России. Отсюда ошибочные решения. Американская логика незатейлива: Москва не посмеет реагировать на авиаудары США в Сирии, поскольку силы слишком неравны. Однако большая часть сирийской территории освобождена от террористов благодаря усилиям преимущественно российской группировки ВКС, и именно Москва последовательно реализует сценарий перехода к политическому решению конфликта: 10 июля в Астане состоится очередной раунд мирных переговоров. На этом фоне перечёркивание американцами всех «правил игры» выглядит совершенно нетерпимым».
На этом фоне американский Госдеп предлагает срочно улучшить отношения с Россией в контексте «конструктивности». План пока засекречен, но кое-что американские журналисты пронюхали. Репортёры издания «BuzzFeed» план раздобыли и выяснили, что в числе прочих документ составлял сам госсекретарь Тиллерсон.
Одним из пунктов этого плана является недопустимость агрессивных действий против Соединённых Штатов. Если Россия предпримет некие «решительные действия», направленные против американских интересов, Вашингтон даст на это ответ.
Другим пунктом плана может стать участие обеих стран в вопросах, представляющих для Соединённых Штатов стратегический интерес. Сюда включается как раз гражданская война в Сирии. В этом контексте Рекс Тиллерсон уверен, что сторонам следует достичь лучшей координации в Сирии в действиях против «ИГ». Правда, неясно, как этого достичь.
Даже из этого небольшого отрывка, ставшего достоянием прессы, становится очевидным простой факт: этот план похож скорее на очередную госдеповскую говорильню, нежели на продуманный документ. Достаточно уяснить, что у США и РФ в Сирии интересы противоположные и что силы США действуют там нелегитимно, без официального приглашения законного правительства, — и станет ясна вся бесполезность и надуманность этого «плана». Это лишь имитация дипломатии, не более того. Уж лучше занимался бы Тиллерсон нефтью, а Трамп ковал свои миллиарды.
Если этот план одобрит мистер Трамп, участие систем С-300 в обеспечении безопасности полётов сирийской авиации может стать именно «агрессивным действием против Соединённых Штатов», прописанным в плане Тиллерсона. «Стратегический интерес», который представляет собой Сирия (без Асада, разумеется) для Вашингтона, тоже в корне расходится с кампанией по борьбе с террористами, в которой участвуют Россия, Иран и сирийская армия. Фактически команда Трампа идёт на обострение конфликта в Сирии, что и подметил американский политолог Голденберг.
«Угроза прямой российско-американской конфронтации в Сирии возросла» после заявления России о том, что она будет относиться «к любому самолёту возглавляемой США коалиции, находящемуся к западу от реки Евфрат, как к потенциальной цели», считает обозреватель «The Guardian» Патрик Винтур. И недаром замминистра иностранных дел РФ С. Рябков заявил, что удар США «надо рассматривать… как продолжение американской линии на пренебрежение нормами международного права».
Опасность конфронтации США и РФ начала возрастать после принятия президентом США решения предоставить своим военачальникам неограниченный контроль над американской стратегией в Сирии, делает ещё один вывод британский обозреватель.
Растущая напряжённость в отношениях Вашингтона и Москвы, заметим, противоречит всем заявлениям мистера Трампа в рамках предвыборной кампании. Напомним, стремясь стать президентом США, этот человек открыто призывал к взаимодействию с Россией по сирийскому конфликту в целях разгрома «ИГ». Речи будущего президента, одержавшего победу на выборах с большим трудом и только благодаря выборщикам (перевес народных голосов был на стороне Х. Клинтон), оказались обыкновенной демагогией.
Голденберг прав: вместо стратегии Трамп предлагает лишь «непредсказуемость». Этот президент, отдавший операцию в Сирии на откуп военной машине, рискует создать очаг новой мировой войны, которая может начаться со столкновения сил коалиции с силами, союзными Асаду.
С точки зрения дипломатии (если не считать сомнительного «секретного» плана Тиллерсона, полного противоречий) команда Трампа тоже не делает ничего для урегулирования конфликта в Сирии. Дискуссия о политическом будущем этой страны не ведётся, США едва ли способны руководить коалицией, чьи цели туманны. Отсюда и демарш Австралии, не желающей столкновения с русскими.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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