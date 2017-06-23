Остановите музыку!

«В Пентагоне давно изучают возможности ВКС и всё же недооценивают военный потенциал России. Отсюда ошибочные решения. Американская логика незатейлива: Москва не посмеет реагировать на авиаудары США в Сирии, поскольку силы слишком неравны. Однако большая часть сирийской территории освобождена от террористов благодаря усилиям преимущественно российской группировки ВКС, и именно Москва последовательно реализует сценарий перехода к политическому решению конфликта: 10 июля в Астане состоится очередной раунд мирных переговоров. На этом фоне перечёркивание американцами всех «правил игры» выглядит совершенно нетерпимым».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru