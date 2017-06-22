Пентагон показал "убийцу" российских кораблей

Американские военные конструкторы предъявили публике последнюю модель своего боевого подводного робота «Эхо Вояджер». А надводный противолодочный беспилотник они вывели на испытания ещё в прошлом году. Пентагон намерен строить такие робототехнические комплексы чуть ли не тысячами! Станут ли морские дроны США серьёзным препятствием для развёртывания русских кораблей и подводных лодок? Сможет ли Россия состязаться с Америкой в создании боевых роботов для ВМФ?