13:00 22 июня

Пентагон показал "убийцу" российских кораблей

Американские военные конструкторы предъявили публике последнюю модель своего боевого подводного робота «Эхо Вояджер». А надводный противолодочный беспилотник они вывели на испытания ещё в прошлом году. Пентагон намерен строить такие робототехнические комплексы чуть ли не тысячами! Станут ли морские дроны США серьёзным препятствием для развёртывания русских кораблей и подводных лодок? Сможет ли Россия состязаться с Америкой в создании боевых роботов для ВМФ?




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Комментарии 4

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  1. Артур Бондар Сегодня, 10:28
    Это не безпилотный подводный корабль,в нем сидит смертник!
    Артур Бондар
  2. Артур Бондар Сегодня, 10:30
    Двигатель в этом подводном корабле не дизель электрический,а работает на подаче воды под давлением в двигатель.
    Артур Бондар
  3. Артур Бондар Сегодня, 10:34
    Этот подводный корабль не безпилотный
    Артур Бондар
  4. turbris Сегодня, 12:55
    США много чего испытывают, а потом на вооружении мы этого не видим. Главное не вестись на их разработки, а спокойно оценить их эффективность и разрабатывать свои варианты.
    turbris
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