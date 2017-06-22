12:58 22 июня

Террористы взорвали главную мечеть в Мосуле, которую ранее считали своим символом

Боевики группировки ИГ (запрещена в РФ) взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури, передает РИА Новости сообщение иракского командования.



Мечеть расположена в старом городе на западе Мосула, где в последнее время идут ожесточенные бои. В июле 2014 года главарь группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади произнес в мечети речь, в которой провозгласил создание международного «халифата» и объявил себя его главой.


Боевики ИГ совершили еще одно историческое преступление – взорвали мечеть ан-Нури и ее минарет,
говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что мечеть ан-Нури и ее минарет Аль Хадба боевики взорвали после того, как проправительственные силы продвинулись вглубь старого города.

В среду источники сообщали, что иракские войска закрепились в 100 метрах от мечети.

Подрыв боевиками ИГ мечети ан-Нури и минарета аль-Хадба – официальное заявление об их поражении,
заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абали.

В правительстве отметили, что взятие мечети под контроль иракской армии «сильно бы ударило по моральному духу террористов».

Использованы фотографии: Alaa Al-Marjani / Reuters
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Комментарии 29

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  1. Zibelew Сегодня, 10:30
    Что-то я сомневаюсь что боевики взорвали. Мечеть была их "соломинкой" так как правительственные войска ни когда бы не посмели её тронуть по политическим соображениям, что влекло бы к затяжным боям с большими потерями в районе мечети. Теперь с криками - за Трампа и отечество!!!, американская десантура, начнет пихать в задницы иракскую армию, чтобы та лезла под исламистские пули.
    Zibelew
    1. Deadушка Сегодня, 10:41
      У них много ответвлений Ислама и у некоторых вполне нормально убивать не только "не верных", но и своих. А уничтожать "излишества" в порядке вещей.
      Напомнило:
      http://coub.com/view/3wg5s
      Deadушка
      1. Владимир16 Сегодня, 10:49
        Проходила информация, что это сделано руками коалиции.
        Как быстро распространяют информацию выгодную матрасам. Ведь нет подтверждений. Похоже на голословные утверждения в адрес России о сбитом боинге и прочей чуши.
        А террористы - мрази. И не важно какой веры они придерживаются. Но те, кто этими террористами управляют просто нелюди. И флаг у них полосатый.
        Печально, что наши СМИ тоже голословны. Ведь можно просто написать о факте разрушения, без утверждения кто это сделал если доказательств нет. Мы этого не делали, так зачем принимать сторону террористов или их покровителей? По сути крысы дерутся и уничтожают всё и всех.
        Владимир16
        1. Deadушка Сегодня, 10:55
          Ну "калолиция" при любом раскладе к этому имеет отношение, её же творение там работает.
          Почему-то все время забывают Англичан. Они же очень плотно в свое время работали на востоке и наверняка осталось много "спецов" и агентуры.
          Deadушка
        2. Orionvit Сегодня, 11:52
          Ни один мусульманин ни когда не разрушит мечеть. Либо на стороне террористов воют личности вообще далёкие от ислама, (для которых религия просто идеологическая ширма), либо действительно мерикосы постарались, что бы подлить маслица в огонь. Разрушение культового сооружения, которое может иметь большой резонанс, как раз в их стиле.
          Orionvit
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:42
      Там уже давно ни мечетей ни церквей не осталось ..Одни синагоги..!
      ОТДЕЛ
      1. Deniska999 Сегодня, 10:50
        Лично ездили и видели?
        Deniska999
      2. vovanpain Сегодня, 10:54
        Террористы взорвали главную мечеть в Мосуле, которую ранее считали своим символом

        Чегой то этот символ напоминает what Да и бармалеи ли взорвали,ведь именно в этой мечети и провозгласили ИГИЛ(запрещена в Р.Ф.)Сейчас все валят друг на друга. what
        Цитата: ОТДЕЛ
        Там уже давно ни мечетей ни церквей не осталось ..Одни синагоги..!

        Виталик,сьезди туда сам и посмотри,а дурь хватит писать
        vovanpain
    3. Стирбьорн Сегодня, 10:52
      Цитата: Zibelew
      Что-то я сомневаюсь что боевики взорвали. Мечеть была их "соломинкой" так как правительственные войска ни когда бы не посмели её тронуть по политическим соображениям, что влекло бы к затяжным боям с большими потерями в районе мечети.

      так сами бородачи утверждают, что мечеть разбомбили самолеты коалиции, потому что ее обороняли до последнего
      Стирбьорн
    4. vkl.47 Сегодня, 11:09
      Да нет у них Бога!сатана их бог.убивают всех подряд.и своих и чужих.и мечеть им взорвать как два пальца....
      vkl.47
      1. Orionvit Сегодня, 11:55
        Библейский бог, это и есть другое имя главного врага человечества. Его именем совершались (и совершаются) самые страшные преступления.
        Orionvit
  2. МПК105 Сегодня, 10:31
    Так не доставайся же ты никому..?
    МПК105
    1. Masya Masya Сегодня, 10:34
      приветик, Алексей! love
      Цитата: МПК105
      Так не доставайся же ты никому..?

      просто,после них хоть потоп!
      Masya Masya
      1. МПК105 Сегодня, 10:38

        Привет!!! love love love love love love love
        Ну,или так...
        МПК105
        1. Masya Masya Сегодня, 10:46
          доброго дня!!!

          love love love
          Masya Masya
        2. Deadушка Сегодня, 10:52
          дождя не хватает laughing good
          хотя сегодня хоть и облачно, но солнце пока еще есть fellow
          Deadушка
          1. Masya Masya Сегодня, 10:55
            Цитата: Deadушка
            дождя не хватает

            мечтаю о дожде!!! плавлюсь от жары...
            love
            Masya Masya
            1. Deadушка Сегодня, 10:59
              Цитата: Masya Masya
              мечтаю о дожде!!! плавлюсь от жары...

              Хоть у кого-то есть лето good
              Лето у нас временами конечно тоже бывает, а в этом году особенно... иногда бывает...в некоторые дни laughing
              Deadушка
      2. Deadушка Сегодня, 10:47
        Не совсем так.
        Там очень много не образованных, но истово верящих в Аллаха.
        И всякие "ушлые" дядечки тыкая пальчиком в Коран, вбивают им в пустые головы любые свои идеи и мысли.
        Плюс "радикалы" везде есть, даже у Израильтян(примеры были).
        Deadушка
  3. ВСЗМК Сегодня, 10:36
    Кто взорвал пока не ясно.
    Главная городская мечеть Мосула Аль-Нури и ее древний «горбатый» минарет были взорваны, сообщает Al-Jazeera. Иракская армия обвиняет в произошедшем ИГ (запрещено в России), террористы настаивают, что святыня разрушена в результате налета самолетов США.
    ВСЗМК
  4. Копчёный Сегодня, 10:39
    Это преступление коалиции, есть информация у нашей разведки, но она секретная.
    Копчёный
    1. Толстоевский Сегодня, 10:44
      за всеми подобными зверствами и кощунствами стоят наши западные и ближневосточные партнёры
      Толстоевский
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:47
    Абу Бакр аль-Багдади произнес в мечети речь, в которой провозгласил создание международного «халифата» и объявил себя его главой

    Ну прямо "на смерть поэта".
    rotmistr60
  6. voyaka uh Сегодня, 10:47
    Вот так она выглядела до войны
    voyaka uh
  7. Altona Сегодня, 10:56
    Разрушение исламских святынь на руку как США так и ИГИЛ, оба субъекта занимаются уничтожением подлинной истории, стиранием памяти, искажением религий и идеологий.
    Altona
  8. astepanov Сегодня, 11:49
    Обычно, совершив очередную гадость, деятели ИГИЛ вопят об этом на весь мир. Наши же западные "партнеры" привыкли гадить исподтишка. Так что в этот раз думаю, что взрыв мечети - дело рук коалиции. Тем более, что авиация США там присутствует, и бомбардировка таких объектов для них дело привычное.
    astepanov
  9. den3080 Сегодня, 11:58
    Террористы взорвали главную мечеть в Мосуле, которую ранее считали своим символом

    вот делать-то им больше нечего
    я вообще думаю, что практически все последние терракты сделаны по указанию американцев.
    там где что-то не нравится им - сразу начинается игил и тому подобное
    франция, германия, бельгия
    с британией очень показательно: не понравилась терезка с брекситом - получите
    филлипинский дутертэ: обзываешься нехорошими словами - ну и ты получи

    ну не бывает таких совпадений

    Захарова Мария сегодня на брифинге рассказала: игил занял комплекс тора-бора и получил боеприпасы и вооружение доставленное неопознанными вертолетами.
    вот какие уж там вертолеты кроме американских могут быть?
    den3080
  10. Monster_Fat Сегодня, 12:17
    Мутное дело, но....в исламе вообще-то запрещены любые изображения любых живых существ, а некоторые особо ортодоксальные течения ислама предполагают и отсутствие всяческих специальных атрибутов для отправления религиозных обрядов-типа мечеть не нужна для общения с богом и пр.
    Monster_Fat
  11. den3080 Сегодня, 12:19
    ролик очень подходит к ситуации в мире в последние годы

    американцы следят за мировым порядком, ну в чистом виде Людвиг Аристархович smile
    den3080
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