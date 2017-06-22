Террористы взорвали главную мечеть в Мосуле, которую ранее считали своим символом
Боевики группировки ИГ (запрещена в РФ) взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури, передает РИА Новости сообщение иракского командования.
Мечеть расположена в старом городе на западе Мосула, где в последнее время идут ожесточенные бои. В июле 2014 года главарь группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади произнес в мечети речь, в которой провозгласил создание международного «халифата» и объявил себя его главой.
Уточняется, что мечеть ан-Нури и ее минарет Аль Хадба боевики взорвали после того, как проправительственные силы продвинулись вглубь старого города.
В среду источники сообщали, что иракские войска закрепились в 100 метрах от мечети.
В правительстве отметили, что взятие мечети под контроль иракской армии «сильно бы ударило по моральному духу террористов».
Мечеть расположена в старом городе на западе Мосула, где в последнее время идут ожесточенные бои. В июле 2014 года главарь группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади произнес в мечети речь, в которой провозгласил создание международного «халифата» и объявил себя его главой.
Боевики ИГ совершили еще одно историческое преступление – взорвали мечеть ан-Нури и ее минарет,говорится в сообщении военного ведомства.
Уточняется, что мечеть ан-Нури и ее минарет Аль Хадба боевики взорвали после того, как проправительственные силы продвинулись вглубь старого города.
В среду источники сообщали, что иракские войска закрепились в 100 метрах от мечети.
Подрыв боевиками ИГ мечети ан-Нури и минарета аль-Хадба – официальное заявление об их поражении,заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абали.
В правительстве отметили, что взятие мечети под контроль иракской армии «сильно бы ударило по моральному духу террористов».
Использованы фотографии: Alaa Al-Marjani / Reuters
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