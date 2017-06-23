Запад подкрадывается через заднюю дверь

Накануне Европейский суд по правам человека признал неправомерным российский закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в части касающейся запрета пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.Как пояснил Страсбург, в законопроекте нарушаются 10 и 14 статьи (свобода выражения мнения и запрещение дискриминации – прим. ред.) Европейской конвенции о правах человека. Также в материале утверждается, что страна должна выплатить компенсацию авторам искового заявления - гей-активистам Николаю Баеву, Алексею Киселеву и Николаю Алексееву, которые ранее привлекались к административной ответственности за совершение соответствующих противоправных действий.Напомним, документ, запрещающий пропаганду ЛГБТ среди детей, был одобрен Государственной Думой четыре года назад, являясь с тех пор объектом острой критики со стороны руководства стран Запада. При этом градус недовольства зарубежных коллег в последнее время накалился до небывалых пределов, став предметом дискуссий на высшем уровне. Так, в рамках майской встречи президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель главной темой переговоров стала дискриминация чеченских геев. Позднее свою озабоченность в личном порядке российскому лидеру высказал и новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон.Необходимо подчеркнуть, политика российского руководства направлена исключительно на недопущение популяризации вредного явления, как с физической (рост венерических заболеваний), так и социальной (разрушение традиционного института семьи) точки зрения. Иными словами, если представитель ЛГБТ-сообщества открыто не афиширует свои взгляды, меры воздействия применяться не будут. Как говорится, личное должно оставаться личным.Учитывая данный факт, муссирование представителями западных элит темы дискриминации сексуальных меньшинств в России скорее говорит о намерении навязать собственное видение общественного устройства. Что характерно, наблюдается абсолютное пренебрежение мнением граждан, которые в подавляющем большинстве негативно оценивают любые нетрадиционные проявления в российском обществе.Вспоминается фраза: «Что русскому – хорошо, то немцу – смерть», работающая в данном случае с точностью до наоборот. При этом, кроме россиян, традиционных взглядов продолжают придерживаться ряд стран Восточной Европы и практически весь азиатский мир. Исламские государства, где, помимо общественности, защитником традиций выступают правовые нормы, предусматривающие высшую меру наказания за толерантные проявления евроатлантического сообщества, можно даже не упоминать. Иными словами, отрицательный феномен несет смерть не только для россиянина, но и китайца, поляка, белоруса, а также подданного Королевства Саудовская Аравия. Причем для последнего значение можно воспринимать в буквальном смысле этого слова.Возвращаясь к активному осуждению европейцев политики российского руководства, напрашиваются два вывода.Во-первых, как ни странно, принятый закон о запрете популяризации среди несовершеннолетней молодежи идей сексуальных меньшинств, в определенной степени защищает и самих авторов подобных инициатив, снижая риск применения к ним самоуправства со стороны неравнодушных граждан.Во-вторых, идеи ЛГБТ, навязываемые Москве, за всю отечественную историю никогда не были присущи русскому миру. Однако западные политики и подконтрольные им институты продолжают настаивать, что для страны это серьезный вопрос, вынуждая российскую сторону опровергать данный тезис.