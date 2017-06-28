Вместе с пехотой

Какой была артиллерия непосредственного сопровождения пехоты и полковая артиллерия в годы Первой мировой? Об этой артиллерии и некоторых применявшихся ей орудиях – эта статья.В условиях позиционной войны артиллерийская подготовка не могла полностью нейтрализовать все препятствия, мешающие продвижению наступающей пехоты.Кроме того, боевой опыт выявил, что задача удержания захваченных позиций являлась значительно более сложной по сравнению с задачей их захвата. Движение пехоты, сосредоточение на ней главного огневого внимания противника, большие потери, перемешивание частей - все это делало наступающую пехоту очень зависимой от эффективной поддержки со стороны артиллерии. Именно слабость собственных огневых средств пехоты накладывала более чем существенный отпечаток на результативность ее атак. Но и задачи артиллерии в период осуществления пехотного прорыва значительно усложнялись - вследствие разрыва связи, невозможности визуального наблюдения за ходом боя и неясности обстановки.Даже при энергичном содействии артиллерии в соответствии с четким планом ее взаимодействия с пехотой, для последней все же не было надежных гарантий в наличии эффективной огневой поддержки. Огневой вал, по мере продвижения пехоты в глубь обороны противника, ослабевал. Кроме того, для наступающей пехоты увеличивалась вероятность натолкнуться на неликвидированные узлы сопротивления и опорные пункты противника.Все это побудило воюющие державы серьезно заняться вопросом придания пехоте соответствующих артиллерийских подразделений: или временно, только на период осуществления прорыва оборонительных позиций противника (орудия сопровождения), или же постоянно, влив в структуру пехоты штатные артиллерийские части (полковая артиллерия).Первоначально в роли артиллерии сопровождения, как в России, так и во Франции и Германии, использовались полевые легкие, горные и конные пушки 75 - 77 мм калибра.В Германии каждому пехотному полку придавалась батарея сопровождения - она по-орудийно распределялась между наступающими батальонами. К концу артиллерийской подготовки батарея выдвигалась к пехоте по заранее оборудованным мостикам, наведенным через окопы. Во время наступления артиллерия сопровождения вела огонь преимущественно с открытых позиций. Продвижение происходило первоначально на лошадях, а затем (по мере их убыли) - людьми при помощи специальных лямок. Вместо зарядных ящиков использовались корзины со снарядами, перевозившиеся вьючным способом.К концу войны в Германии появилось орудие сопровождения 76-мм калибра (трофейное), перевозившееся или одной лошадью в оглобельной запряжке или четырьмя людьми на лямках.Помимо этого немцы приступили к созданию полковой артиллерии.Вначале для этих целей ими широко применялись тяжелые 250-мм минометы (вес снаряда 100 кг) и средние 170-мм минометы (вес снаряда 17 кг). Создание же незадолго до войны 75-мм легкого миномета дало возможность германской пехоте обходиться без артиллерии ближнего боя. На полк полагалось 12 75-мм минометов.Уже к осени 1916 г. число средних минометов в германской армии было удвоено, а легких - увеличено в 6 раз. Минометы совершенствовались – дальность огня тяжелого и среднего минометов возросла с 750 до 1 тыс. метров, а легкий миномет получил удлиненный ствол и более мощный заряд к мине (в результате дальность огня увеличилась до 1,3 тыс. метров). Тяжелые и средние минометы были оснащены противооткатными приспособлениями и платформой, допускавшей круговой обстрел.В начале 1917 г. немцы ввели на вооружение новый 240-мм миномет, который мог вести огонь хвостатой, оснащенной крыльями, миной (вес 100 кг, проникающая способность до 4 - 5 м, замедлитель до 10 м). Дальность огня – 1,5 тыс. м.Эволюция легких минометов выразилась в придании их огню настильности, т. - е. возможности вести стрельбу под малыми углами (например, по танкам), что достигалось постановкой их на особый лафет-раму. В 1918 г. легкие минометы были установлены на высокие колеса и снабжены лафетом орудийного типа с хоботом и сошником – в таком положении миномет мог стрелять настильно, а после снятия с колес - и навесно. Миномет перевозился одной лошадью или четырьмя людьми на лямках. Средние минометы получили особые легкие передки, благодаря которым могли перевозиться парой лошадей.Таким образом, германцы получили своеобразную минометную полковую артиллерию ближнего боя, имевшую несомненное (при одном и том же калибре) преимущество перед пушечной артиллерией – за счет большей легкости, большей выносливости (вследствие меньших давлений пороховых газов) и несравненно большей экономичности.С 1916 г. по 1918 г. германцы получили и траншейную пушку малого калибра, очень скорострельную.К началу 1917 г. на Французском фронте германская армия располагала более 2,5 тыс. легких траншейных орудий, число которых через год возросло до 7-ми тыс., а к концу войны - до 10-ти тыс. единиц.Во Франции траншейная артиллерия до войны отсутствовала - после начала боевых действий появились гладкоствольные мортирки (создаваемые из стаканов шрапнели), гладкоствольные мортиры крепостного типа и горные 80-мм пушки.Позднее были приняты на вооружение.1. 75-мм мортира Жуандо. При весе всей системы лишь 46 кг огонь велся 3,2-кг снарядом, который давал втрое большее осколочное поражение сравнительно со снарядом полевой 75-мм пушки. Дальность огня - до 1,5 тыс. м, скорострельность - до 6-ти выстрелов в минуту.2. Миномет Стокса был тяжелее; скорострельность до 25 выстрелов в минуту и дальность огня до 2 тыс. м.3. 58 и 240-мм минометы.К июлю 1916 г., периоду битвы на Сомме, французская траншейная артиллерия возросла настолько, что на 18-километровом фронте прорыва на каждые 35 метров приходилось по одному орудию ближнего боя 58-240-мм калибра. Минометы систем Жуандо и Стокса, которыми были снабжены к началу 1918 г. все дивизии, применялись французами во время последнего наступления в качестве артиллерии сопровождения пехоты.К орудиям сопровождения пехоты в Австро-Венгрии относилась 37-мм скорострельная пушка (вес снаряда 620 гр.), передвигавшаяся волоком или на спине мула. Кроме того, применялись короткая и длинная 75-мм пушки системы Шкода образца 1917 г. Первое из них весило 366 кг, имело дальность огня 3 тыс. метров и перевозилось одной лошадью или на лямках. Второе весило 800 кг, перевозилось лошадьми и на лямках; дальность огня - до 7,7 тыс. метров.В русской армий орудия, приспособленные для траншейной борьбы и сопровождения пехоты, имелись в небольшом количестве, и были распределены по фронту неравномерно. Начали применяться они во второй половине войны.К числу таких орудий относились: 1) 76-мм противоштурмовая пушка образца 1910 г. (вес системы около 900 кг; перевозилась четверкой лошадей; дальность огня до 2,5 км); 2) 57-мм скорострельная пушка Норденфельда (дальность огня около 5,5 км; перемещалась людьми); 3) 40-мм скорострельная пушка на лафете Депора (дальность огня до 5-ти км; скорострельность до 300 выстрелов в минуту); 4) 37-мм траншейная пушка Розенберга (вес 180 кг, дальность огня до 3 км, скорострельность до 8-ми выстрелов в минуту; перемещение осуществлялось людьми); 5) 37-мм автоматическая пушка Маклена на тумбе (вес около 130 кг, дальность огня 3 км, скорострельность до 100 выстрелов в минуту; тумба давала круговой обстрел).Оба последних образца обладали весьма значительной кучностью боя. Например, при стрельбе на дистанцию около 1 тыс. шагов все снаряды ложились в прямоугольнике 1,5-2 метра и не менее половины снарядов в квадрате 40x40 см. На дистанции же около километра четверть выпущенных снарядов ложилась на площади 40x40 см.Вышеперечисленные орудия были редки и поздно появились в войсках. Так, в частях 17-го армейского корпуса, находившегося бессменно в боях Первой мировой с самого начала войны лишь в конце 1916 г. впервые появились 3-дюймовые штурмовые батареи с пушками образца 1910 г.Таким образом, решение задач траншейной артиллерии и артиллерии сопровождения ложились почти исключительно на полевую пушечную артиллерию.Для решения этих задач, орудия траншейной артиллерии выдвигались в передовые окопы или располагались рядом с ними – они должны были уничтожать вражеские орудия ближнего боя, а также вести фланговый обстрел подступов к своим окопам. В последнем случае эти орудия именовались противоштурмовыми.Активность полковой артиллерии должна была проявляться лишь в период, непосредственно предшествующий атаке, во время атаки, в ходе развития успеха, при контратаках и обороне. Целями полковой артиллерии являлись: пулеметы, бронемашины, полковые орудия, минометы, бомбометы противника, а при контратаках и в обороне - и живая сила.Схема действий полковой артиллерии выглядела следующим образом: командир батареи, находящийся при командире полка, после получения от последнего сведений о направлении главного удара, распределял взводы и орудия батареи по боевым участкам, после чего командиры взводов осуществляли разведку.После окончания разведки орудия скрытно выдвигались на боевые участки – вначале на лошадях, потом на людях (перемещались на лямках), а иногда приходилось прибегать и к разборке орудий на части. На боевых участках орудия поступали в распоряжение командиров батальонов.Для орудий, как правило действующих по отдельности, создавались (по возможности заранее) огневые позиции - преимущественно в окопах. Для сохранности орудий требовалось заблаговременное оборудование для каждого из них и нескольких запасных позиций.Если требовала обстановка, орудие выкатывалось на прямую наводку (предварительно производилась установка прицела, целика и заряжание) – действуя в прямом смысле слова вместе с пехотой.