12:56 22 июня

Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне

На официальном сайте Минобороны России запущен раздел , содержащий уникальные архивные документы — бесспорные свидетельства советских военачальников, очевидцев событий 22 июня 1941 года и первых дней Великой Отечественной войны из рассекреченных фондов Центрального архива Минобороны России.

Уникальные, ранее никогда не публиковавшиеся, архивные документы содержат ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий, осуществлявшим управление в первые дни войны на пять ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим управлением Генерального штаба Советской Армии.

Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне



Уникальной особенностью представленных документов являются строгие и по-военному четкие формулировки советских военачальников при оценке состояния вверенных им войск накануне войны.

В ответах советских командиров содержится исчерпывающая информация о ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по «Плану обороны государственной границы 1941 года» и степени готовности оборонительного рубежа по линии государственной границы к началу войны.

Многие военачальники также поделились уникальными воспоминаниями об обстановке, в которой части и соединения впервые вступили в бой с немецко-фашистскими войсками.

Всего цикл содержит более 100 страниц рассекреченных воспоминаний советских военачальников, среди которых Маршал Советского Союза Иван Баграмян, который в июне 1941 года встретил войну в должности начальника оперативного отдела штаба Киевского особого военного округа (Юго-Западного фронта)

Особый интерес вызывают воспоминания заместителя начальника разведывательного отдела штаба Прибалтийского особого военного округа (Северо-Западного фронта) Кузьмы Деревянко, в которых дана всесторонняя оценка качества обеспечения разведданными командования округа и фронта накануне войны.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 25

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:52
    Как вспомню крики наших ! "Вы из рабочих , а ли из крестьян..товарищи..?" А в ответ автоматные очереди и залпы из танковых орудий..Сколько полегло таких наивных мальчишек..? Вечная память им наивным романтикам , массово погибавших в первые дни войны... soldier
    ОТДЕЛ
    1. dvina71 Сегодня, 10:58
      Цитата: ОТДЕЛ
      Как вспомню крики наших

      Как ты там выжил то?
      dvina71
      1. Владимир16 Сегодня, 11:32
        Вы что накинулись как шакалы? Или не верите, что так было? Конечно не он лично был в окопах. Но так кричали наши деды и прадеды. И в первую мировую и во вторую. И многие остались лежать в земле после этих вопросов.
        Стыдитесь.

        Светлая вам память, всем не вернувшимся с войны, отдавшим жизни ради нас.
        Владимир16
        1. dvina71 Сегодня, 11:43
          Цитата: Владимир16
          И многие остались лежать в земле после этих вопросов.

          Вам бы ..для начала узнать кем и как комплектовались дивизии,расположенные в приграничных округах.,чтоб пафос поубавить.
          dvina71
          1. Владимир16 Сегодня, 11:45
            Ваш пафос поубавить? Или ваша "осведомленность" о "комплектовании кем и как" вернет к жизни солдат?
            Вы о чем вообще?
            Ты хоть тысячу раз повтори что Сталин виноват или Сталин прав, это ни как не влияет на подвиг наших дедов. Они отдали жизни, что бы ты мог разглагольствовать и обвинять.

            Немцы напали на нашу страну, а вы ищите виноватых среди нас. fool
            Владимир16
            1. dvina71 Сегодня, 11:51
              Цитата: Владимир16
              Вы о чем вообще?

              О том,что в приграничных округах части были в основном кадровые. Никаких там восторженных юнцов не было.
              dvina71
              1. Владимир16 Сегодня, 11:53
                В первой мировой та же картина?
                В основном кадровые? Что касается ВОВ, я общался ранее с "кадровыми" которые войну встретили на границе.. Им было в то время по двадцать лет. Много рассказывали. Нет в живых их уже. Время не ждет.
                Владимир16
            2. dvina71 Сегодня, 11:55
              Цитата: Владимир16
              Ты хоть тысячу раз повтори что Сталин виноват или Сталин прав, это ни как не влияет на подвиг наших дедов. Они отдали жизни, что бы ты мог разглагольствовать и обвинять.
              Немцы напали на нашу страну, а вы ищите виноватых среди нас.

              Воу ВОу.. потише..пожалста.. Где и как я кого то обвинял? НЕ надо пороть чушь..ей больно.
              dvina71
        2. Vlad.by Сегодня, 11:51
          Не верю. Не забывайте, что перед этим была Испания и Финская война. Что такое фашист в СССР уже очень хорошо знали.
          Vlad.by
        3. ranger Сегодня, 12:03
          Цитата: Владимир16
          Вы что накинулись как шакалы? Или не верите, что так было? Конечно не он лично был в окопах. Но так кричали наши деды и прадеды. И в первую мировую и во вторую. И многие остались лежать в земле после этих вопросов.
          Стыдитесь.

          Стыдиться надо неуместного пафоса, которому места в окопах нет - по крайней мере от своих покойных родителей ,которые прошли войну от звонка до звонка ничего подобного слышать не приходилось...
          Да и мне грешному в свое время пришлось немного понюхать пороху - так вот война это не лозунги и красивые слова, а страдания, пот, грязь и кровь и вместо пафоса - зачастую ненормативная лексика....
          А громкие лозунги и призывы вместо окопной прозы - это удел корреспондентов и политработников, тому кто воюет заниматься этим некогда и незачем - люди делом заняты и о других вещах думают...
          ranger
    2. RASKAT Сегодня, 11:01
      Очередное неопровержимое свидетельство, что руководство СССР знало о начале войны и готовилось всеми имеющимися на тот момент силами. Другой вопрос как к этому всему относилось командование армией.
      RASKAT
      1. василий50 Сегодня, 11:20
        раскату
        Сегодня повторяют хрущёвские *напевы*. То что И В СТАЛИН и правительство знало о будущей агрессии Германии говорит то что ещё 10 мая был отдан приказ о *готовности* и развёртывании войск. Последний такой приказ был 18 июня. Самый показательный случай с Павловым, который проигнорировал прямой приказ о подготовке к агрессии. Верить в некомпетентность или глупость Павлова?
        василий50
        1. RASKAT Сегодня, 11:39
          Ага. Особенно мне нравится Деревянко. выписка из доклада.

          Как по мне так эту тему уже пора давно закрыть знали не знали. Большинство из участников тех событий уже давно мертвы, как их судить собираются? Идиотия блин. Наша задача как благородных потомков помнить насколько бывают вероломны наши союзники, и как беспощадны к нам враги если доходит дело до войны и какие они нам всем друзья. И вынести из этого урока свои выводы. Быть благодарными всем павшим и победившим, отстоявшим свою свободу и свободу будущем поколениям. Низкий поклон.
          RASKAT
        2. Orionvit Сегодня, 11:43
          Уже после после Победы 1945г., было проведено следствие по теме поражений начала войны. Военачальникам, которые занимали должности в западном военном округе, задавали один вопрос. "Где вы были и что делали, когда ознакомились с приказом номер 1? (приказ о приведении войск в полную боевую готовность на кануне войны)". Данный приказ в полной мере, выполнил только командующий флотом Кузнецов, и для флота, начало войны, не явилось "полной неожиданностью".
          Orionvit
      2. Skif83 Сегодня, 11:44
        Не уверен, как сейчас, но при эльцине, а потом сердюкове скорее всего так же, если не хуже. У них же все "друзья", да сейчас "партнеры"..
        Плюнь в свою историю, и она ответит ураганом...
        Skif83
    3. ranger Сегодня, 11:11
      Цитата: ОТДЕЛ
      Как вспомню крики наших ! "Вы из рабочих , а ли из крестьян..товарищи..?" А в ответ автоматные очереди и залпы из танковых орудий.

      А где довелось войну встретить, неужели на границе - поделитесь воспоминаниями....
      Что то с памятью моей стало
      То что было не со мной помню...
      ranger
      1. Комментарий был удален.
    4. бaшкир Сегодня, 11:15
      Стесняюсь спросить. Лично помнишь?
      бaшкир
    5. vovanpain Сегодня, 11:30
      Цитата: ОТДЕЛ
      Как вспомню крики наших ! "

      Виталя сколько же тебе лет what
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 11:35
        Уже не помнит. belay
        cniza
    6. To be or not to be Сегодня, 12:19
      Бабушкины сказки.Ой .полом ошибся -дедушкины..с дивана..
      "По плану «Барбаросса» на преодоление сопротивления пограничников отводилось от 30 минут до одного часа, но враги просчитались. Пограничники задерживали врага на дни и недели, стояли насмерть – до последнего патрона.

      Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них в этот день подверглись нападению со стороны войск фашистской Германии, остальные заставы начали боевые действия 29 июня 1941 года. Все пограничные заставы стойко обороняли порученные им участки: до одних суток – 257 застав, свыше одних суток – 20, более двух суток – 16, свыше трёх суток – 20, более четырёх и пяти суток – 43, от семи до девяти суток – 4, свыше одиннадцати суток – 51, свыше 12 суток – 55, свыше 15 суток – 51 застава. До двух месяцев сражалось 45 застав.

      Но есть один участок границы, который врагам так и не удалось пройти. Двенадцать застав 82-го Рескитентского пограничного отряда Мурманского округа с 29 июня по июль 1941 года отражали многочисленные атаки финских подразделений, которые вклинились на территорию Советского Союза. Третьего августа враг был выбит с советской земли. С этого дня и до выхода Финляндии из войны с СССР, 9 сентября 1944 года, госграница на участке отряда была нерушима на всём её протяжении.

      Именно пограничники в первых боях сбили спесь с фашистских войск, с победоносной легкостью прошагавших почти по всей Европе, заставили немцев прятаться от пуль, кланяясь русской земле."
      To be or not to be
  2. Венд Сегодня, 10:54
    Хочу, очень хочу почитать.
    Венд
  3. voyaka uh Сегодня, 10:57
    Вот последний абзац, заключение редакции МО России.

    "Воспоминания очевидцев и непосредственных участников первых дней войны,
    безусловно, не лишены субъективности, тем не менее их рассказы – это доказательство того,
    что советское правительство и высшее командование реально оценивая обстановку периода
    1940-1941 годов, чувствовали неполную готовность страны и армии к отражению нападения
    со стороны фашистской Германии – противника сильного и хорошо вооруженного за счет
    ограбления стран Западной Европы, с двухлетним опытом ведения боевых действий.
    Исходя из объективной реальности того времени, приказом привести войска в полную
    боевую готовность руководство страны не хотело дать повод Гитлеру для развязывания
    войны в крайне невыгодных для нас условиях, надеялось оттянуть войну."
    voyaka uh
    1. Deadушка Сегодня, 11:10
      Вот последний абзац, заключение редакции МО России

      Заключение редакции временами может даже мирроточить, только сути это не изменит.
      Это заключение лишь редакции, а не специалистов и не оспоримое доказательство документов.
      "Воспоминания очевидцев и непосредственных участников первых дней войны

      У нас уже "Отдел" привел воспоминания, как очевидец невероятного.
      Deadушка
  4. cniza Сегодня, 11:09
    Помянём павших и не доживших , здоровья живущим , спасибо вам и низкий поклон.
    cniza
  5. Шуманит Сегодня, 11:22
    Цитата: dvina71
    Цитата: ОТДЕЛ
    Как вспомню крики наших

    Как ты там выжил то?

    Да видно нормально! Ни минуты без лозунга, пусть и не очень умного бывает... Видать таким безделием страдает... Это наш ВОстахановец!!! Тот уголь на гора,а этот буквы!!!
    Шуманит
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