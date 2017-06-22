16:34 22 июня

Кто заплатил Ленину?

В основу фильма положена одна из версий событий, приведших к октябрьскому перевороту 1917 года в России.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 3

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  1. Deadушка Сегодня, 16:23
    Очередной вброс овна на вентилятор.
    Deadушка
    1. Pancir026 Сегодня, 16:31
      Цитата: Deadушка
      Очередной вброс

      Отличное замечание,так оно и есть.
      Георгий Вернадский (историк): «Деятельность Ленина может рассматриваться с различных точек зрения, возможны различные оценки её результатов. Но нельзя отрицать тот факт, что его личность оказала колоссальное влияние на ход политического развития России и, опосредованно, мировой истории». Франческо Мизиано (итальянский политик): «Никого так не хвалят и не ругают, как Ленина, ни о ком не говорят так много хорошего и так много плохого, как о Ленине. В отношении Ленина не знают середины, он – либо воплощение всех добродетелей, либо – всех пороков. В определении одних – он абсолютно добр, а в определении других – до крайности жесток».

      Источник: Каким на самом деле был Ленин
      © Русская Семерка russian7.ru
      Великий князь Александр Михайлович: «На страже русских национальных интересов стоял никто иной, как интернационалист Ленин, который в своих выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи».

      Pancir026
      1. Стропорез Сегодня, 16:33
        Очередной горбачёвско -яковлевский навоз!!!
        Геббельсятина чистой воды!
        Стропорез
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