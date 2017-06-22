Администрация США настаивает на изменении законопроекта об антироссийских санкциях
Белый дом тесно работает с конгрессменами, добиваясь изменения законопроекта по санкциям против России, который ранее был одобрен сенатом, передает РИА Новости сообщение газеты New York Times.
В публикации отмечается, что усилия администрации «нацелены на то, чтобы воспрепятствовать неуклюжей и наносящей политический урон борьбе по поводу права вето между республиканской администрацией Трампа и контролируемым республиканцами конгрессом по поводу России».
Палата представителей, обычно воинственно настроенная по отношению к России, «сталкивается с выбором между демонстрацией жесткой линии против Москвы и стремлением избежать потенциально серьезной конфронтации с собственным президентом», говорится в статье.
Сообщается, что ранее глава комитета по доходам и расходам палаты республиканец «Кевин Брэйди внес процедурное возражение по законопроекту, что, по сути, ставит барьер на прохождении документа и может привести к его переработке».
Согласно конституции США, все законодательные акты, связанные с доходами государства, изначально должна рассматривать палата представителей, а проект по антироссийским санкциям сначала рассмотрели в сенате и только после этого направили в палату представителей.
Сенаторы откликнулись на это замечание и направили в нижнюю палату свои предложения, которые должны помочь «разрешить ситуацию» с законопроектом. Как заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Роберт Коркер, по этой проблеме «все работают вместе».
Белый дом предпринимает меры, чтобы палата представителей ослабила законопроект…, который позволяет конгрессу блокировать в будущем любые шаги президента США Дональда Трампа по снятию каких-либо санкций в отношении Москвы,пишет газета.
В публикации отмечается, что усилия администрации «нацелены на то, чтобы воспрепятствовать неуклюжей и наносящей политический урон борьбе по поводу права вето между республиканской администрацией Трампа и контролируемым республиканцами конгрессом по поводу России».
Палата представителей, обычно воинственно настроенная по отношению к России, «сталкивается с выбором между демонстрацией жесткой линии против Москвы и стремлением избежать потенциально серьезной конфронтации с собственным президентом», говорится в статье.
Сообщается, что ранее глава комитета по доходам и расходам палаты республиканец «Кевин Брэйди внес процедурное возражение по законопроекту, что, по сути, ставит барьер на прохождении документа и может привести к его переработке».
Согласно конституции США, все законодательные акты, связанные с доходами государства, изначально должна рассматривать палата представителей, а проект по антироссийским санкциям сначала рассмотрели в сенате и только после этого направили в палату представителей.
Сенаторы откликнулись на это замечание и направили в нижнюю палату свои предложения, которые должны помочь «разрешить ситуацию» с законопроектом. Как заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Роберт Коркер, по этой проблеме «все работают вместе».
Использованы фотографии: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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