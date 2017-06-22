Администрация США настаивает на изменении законопроекта об антироссийских санкциях

Белый дом предпринимает меры, чтобы палата представителей ослабила законопроект…, который позволяет конгрессу блокировать в будущем любые шаги президента США Дональда Трампа по снятию каких-либо санкций в отношении Москвы,

Белый дом тесно работает с конгрессменами, добиваясь изменения законопроекта по санкциям против России, который ранее был одобрен сенатом, передает РИА Новости сообщение газеты New York Times.пишет газета.В публикации отмечается, что усилия администрации «нацелены на то, чтобы воспрепятствовать неуклюжей и наносящей политический урон борьбе по поводу права вето между республиканской администрацией Трампа и контролируемым республиканцами конгрессом по поводу России».Палата представителей, обычно воинственно настроенная по отношению к России, «сталкивается с выбором между демонстрацией жесткой линии против Москвы и стремлением избежать потенциально серьезной конфронтации с собственным президентом», говорится в статье.Сообщается, что ранее глава комитета по доходам и расходам палаты республиканец «Кевин Брэйди внес процедурное возражение по законопроекту, что, по сути, ставит барьер на прохождении документа и может привести к его переработке».Согласно конституции США, все законодательные акты, связанные с доходами государства, изначально должна рассматривать палата представителей, а проект по антироссийским санкциям сначала рассмотрели в сенате и только после этого направили в палату представителей.Сенаторы откликнулись на это замечание и направили в нижнюю палату свои предложения, которые должны помочь «разрешить ситуацию» с законопроектом. Как заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Роберт Коркер, по этой проблеме «все работают вместе».