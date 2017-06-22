12:54 22 июня

Администрация США настаивает на изменении законопроекта об антироссийских санкциях

Белый дом тесно работает с конгрессменами, добиваясь изменения законопроекта по санкциям против России, который ранее был одобрен сенатом, передает РИА Новости сообщение газеты New York Times.

Администрация США настаивает на изменении законопроекта об антироссийских санкциях


Белый дом предпринимает меры, чтобы палата представителей ослабила законопроект…, который позволяет конгрессу блокировать в будущем любые шаги президента США Дональда Трампа по снятию каких-либо санкций в отношении Москвы,
пишет газета.


В публикации отмечается, что усилия администрации «нацелены на то, чтобы воспрепятствовать неуклюжей и наносящей политический урон борьбе по поводу права вето между республиканской администрацией Трампа и контролируемым республиканцами конгрессом по поводу России».

Палата представителей, обычно воинственно настроенная по отношению к России, «сталкивается с выбором между демонстрацией жесткой линии против Москвы и стремлением избежать потенциально серьезной конфронтации с собственным президентом», говорится в статье.

Сообщается, что ранее глава комитета по доходам и расходам палаты республиканец «Кевин Брэйди внес процедурное возражение по законопроекту, что, по сути, ставит барьер на прохождении документа и может привести к его переработке».

Согласно конституции США, все законодательные акты, связанные с доходами государства, изначально должна рассматривать палата представителей, а проект по антироссийским санкциям сначала рассмотрели в сенате и только после этого направили в палату представителей.

Сенаторы откликнулись на это замечание и направили в нижнюю палату свои предложения, которые должны помочь «разрешить ситуацию» с законопроектом. Как заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Роберт Коркер, по этой проблеме «все работают вместе».

Использованы фотографии: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 28

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. tiredwithall Сегодня, 11:15
    сталкивается с выбором между демонстрацией жесткой линии против Москвы и стремлением избежать потенциально серьезной конфронтации с собственным президентом

    Наивные рассуждения, что Трамп прямо таки друг России. Просто столкнулись интересы группировок внутри США. Вопрос по сути, без СМИ-дымзавес, стоит так: какая из финансовых групп в штатах больше получит моржи от полуколониального состояния России. Еще проще сказать: кому из толстосумов-теневиков будет ловчее нас грабить.
    tiredwithall
    1. cniza Сегодня, 11:18
      Они пытаются довести ситуацию до абсурда.
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 12:20
        Они пытаются довести ситуацию до абсурда.
        там уже и так театр абсурда, куда уж боле доводить, laughing
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 12:25
          А что бы у всех крыша окончательно съехала , тогда можно делать что хочешь.
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 12:31
            таки там - сегодня - одно, завтра - другое request
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 12:34
              Вектор там работает в одном направлении , а остальное прикрытие.
              cniza
              1. pjastolov Сегодня, 12:40
                а вектор этот - это случайно не флюгер laughing
                pjastolov
                1. cniza Сегодня, 12:42
                  А это уже зависит от "ветра". lol
                  cniza
                  1. pjastolov Сегодня, 12:44
                    Вот! а кто ветер?
                    pjastolov
                    1. cniza Сегодня, 12:47
                      Что за "глупый" вопрос ? конечно Путин. laughing
                      cniza
                      1. pjastolov Сегодня, 12:48
                        А что крутится так - шормовой ветер да?
                        pjastolov
        2. cniza Сегодня, 12:51
          Цитата: pjastolov
          А что крутится так - шормовой ветер да?


          А крутится они будут все на сковородке , в аду.
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 12:54
            надеюсь на это, хоть это и грех
            pjastolov
    2. Самаритянин Сегодня, 11:19
      Порошенко за нас по-братски побазарил??? wassat
      Чисто поржать, со всем неуважением:
      Самаритянин
      1. mikh-korsakov Сегодня, 12:37
        Вернее первый раз у Порошенко с Трампом.
        mikh-korsakov
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 11:26
      Цитата: tiredwithall
      Наивные рассуждения, что Трамп прямо таки друг России. Просто столкнулись интересы группировок внутри США. Вопрос по сути, без СМИ-дымзавес, стоит так: какая из финансовых групп в штатах больше получит моржи от полуколониального состояния России.

      США всегда были "партнерами" , а Трамп это инструмент наш...Не спроста такой вой идет! Он будет горбачевым в США!

      Мы этого добъемся !
      ОТДЕЛ
      1. tiredwithall Сегодня, 12:02
        Цитата: ОТДЕЛ
        а Трамп это инструмент наш...Не спроста такой вой идет! Он будет горбачевым в США! Мы этого добъемся !

        Как бы хотелось поверить в вашей безграничной наивности. Есть весьма занимательная вещь - история президентов США. Почитайте на досуге. Не пожалеете. Из этой истории можно сделать два четких вывода: случайных людей в белом доме не бывает, а если они выходят из-под контроля владельцев денег, то их либо убивают, либо отстраняют через импичмент. Следствием данной теоремы можно считать априори любого президента США выразителем не наших интересов, а хорошее отношение к нам является либо временной конъюнктурой, либо тактическим маневром. К нам будут относиться "хорошо", когда доведут нас до полной стадии бесправных и бессловесных рабов, которые в довесок к рабству станут полными идиотами, славящими ценности демократии.
        Ну, а результаты деятельности Горбачева придется исправлять ещё не одно столетие, платя потоками крови. Донбасс и Сирия - это лишь присказка.
        tiredwithall
  2. хрыч Сегодня, 11:17
    Передеритесь там из-за России. Можете даже переубивать друг-друга laughing
    Язык телодвижений wassat
    хрыч
    1. Dimontius Сегодня, 11:27
      типо дай на лапу)))))
      Dimontius
      1. хрыч Сегодня, 11:32
        Цитата: Dimontius
        типо дай на лапу

        Скорей имитация фрикций laughing
        хрыч
  3. Torkvat Torkvat Сегодня, 11:30
    Напоминает послов в римский сенат от варваров, когда одно племя жалуется на другое, которое захватило часть их территории, и легионы стоят и ждут приказа....
    Torkvat Torkvat
  4. Сергей-8848 Сегодня, 11:34
    Презервативы - что высшая палата, что низенькая. Ну и их главный крендель - из той же пачки на ночь.
    Сергей-8848
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:34
    Да пусть спорят подольше. Пока спорят санкции откладываются.
    rotmistr60
  6. Masya Masya Сегодня, 11:42
    подерутся? нет? recourse
    Masya Masya
  7. Altona Сегодня, 11:53
    Сенат полон упоротых, пардон, параноидально параллельно мыслящих сенаторов, считающих, что Россию надо как медведя загнать в пятый угол, при этом мысль, что можно получить ядерной дубиной по голове их не волнует видимо. "А нас то за що?" они полагают.
    Altona
  8. yuriy55 Сегодня, 12:07
    Белый дом предпринимает меры, чтобы палата представителей ослабила законопроект…, который позволяет конгрессу блокировать в будущем любые шаги президента США Дональда Трампа по снятию каких-либо санкций в отношении Москвы

    Блин... am Оставьте все контакты с США...Выведите их банков все вложенные миллиарды...Сократите дипломатические связи до уровня консульства в столицах...Переключайтесь на страны, где рады видеть российские лица, где рады русскому языку. Что вы всё ноете над этими американскими санкциями? Мы вам их не снимем, мы на вас их не накладывали и сочувствия к малограмотным министрам, не способным развивать отечественную промышленность и торговлю, вы от нас не дождётесь, как и восхищения трудовыми навыками и подвигами таких "деятелей" и их выставленными налоговыми декларациями...
    В этот день, когда перед глазами проходит история ВОв с погибшими в её огне 26 000 000 граждан все эти потуги с санкциями, американциями, трампанциями глупы, оскорбительны и противны...
    yuriy55
  9. LÄRZ Сегодня, 12:26
    Понимаю, что Трамп со команда новички в политике, ошибки делают. Но остальные ветви их власти, "основа основ" государства американского, правят страной даже не удосужившись изучить свою Конституцию?
    Согласно конституции США, все законодательные акты, связанные с доходами государства, изначально должна рассматривать палата представителей, а проект по антироссийским санкциям сначала рассмотрели в сенате и только после этого направили в палату представителей.
    Это полный холодец!
    LÄRZ
  10. mikh-korsakov Сегодня, 12:35
    Известная позиция лицемеров. Настаиваем, настаиваем, но как-то все не получается. Скорей бы восстановили созданные в советское время поезда, несущие межконтинентальные ракеты. На просторах территории РФ их невозможно обнаружить. Тогда авось и получится
    mikh-korsakov
Картина дня