Последняя война самого молодого казачьего войска империи. Астраханское казачество на фронтах Первой мировой. Часть 1

Астраханское казачье войско – организованная военно-территориальная община поволжских казаков, одно из 11-ти казачьих войск империи. Старшинство войска - с 28. 03. 1750 г., столица – г. Астрахань. Официальной датой образования войска считается 1817 г. В состав войска вошли все казаки Саратовской и Астраханской губерний. К 1914 г. в административном отношении Астраханское казачье войско подразделялось на 2 отдела: 1-й (станицы Астраханской губернии - 2/3 казачьего населения войска) со штаб-квартирой в г. Енотаевске, 2-й (станицы Саратовской губернии) - штаб-квартира в г. Камышин. Войско располагалось на территории Казанского военного округа, и в мирное время подчинялось главнокомандующему войсками этого округа. Астраханский губернатор по должности являлся наказным атаманом Астраханского казачьего войска. Общее население АКВ на 1913 г. - около 40000 человек.В мирное время Астраханское войско выставляло один 4-сотенный конный полк (32 офицера и 656 казаков), а в военное - три таких полка и запасную сотню. Их общая численность - 2200 сабель.Кроме того, с 27. 05. 1906 г. при создании лейб-гвардии Сводно-казачьего полка, в составе его сводной 3-й сотни был сформирован Астраханский казачий лейб-гвардии взвод (2 офицера и 45 казаков).В 1910 г. 1-й Астраханский казачий полк, находящийся на действительной службе, прикомандирован к 5-й кавалерийской дивизии 1-го армейского корпуса. Штаб полка перевели в г. Саратов, а сотни расквартировали в Саратовской губернии, где они и оставались до 1914 г. В Саратове стоял и один из полков дивизии – 5-й Донской казачий войскового атамана Власова полк, а также штаб 2-й бригады этого соединения.После начала Первой мировой Астраханское казачье войско, будучи мобилизовано, также выставило 2-й и 3-й казачьи полки, Особую и Отдельную сотни и казачью батарею. Оказался на фронте и лейб-гвардии казачий взвод. Общая численность всех астраханских казачьих частей и подразделений – 2600 человек.Но основная боевая нагрузка пришлась на 1-й и 2-й Астраханские казачьи полки, с первых же дней мировой войны оказавшиеся на фронте.18-19 июля 1-й Астраханский казачий полк провел мобилизацию [РГВИА. Ф. 5264. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-2] и в составе 16 офицеров и 576 казаков отбыл на фронт. Командовал полком полковник граф А. А. Келлер, брат прославленного комкора генерала Ф. А. Келлера.Полк перебрасывался по железной дороге на Северо-Западный фронт, прибыв 26 июля в Вильно. После выгрузки полк выступил на мест. Кроны.Он должен был выполнять функции войсковой конницы – став корпусной конницей Гвардейского корпуса. Войсковая конница – это конные подразделения и части, состоявшие при армейских корпусах и пехотных (стрелковых) дивизиях. Главной задачей конных частей такого уровня было обеспечение деятельности общевойсковых соединений и объединений – т. е. охрана тылов, штабов, обеспечение связи между частями и пр. Но главное, войсковая конница – это «глаза и уши» соединений и объединений армии. Как отмечали исследователи роли конницы на войне: «Разведка - … есть основная задача конницы, есть … «ежедневный хлеб конницы». Разведка это - глаза и уши командования; не иметь разведки, значит идти вслепую. Бернгарди перед последней войной (т. е. 1914 - 18. –) выразился так: «Война в будущем начнется со столкновения разведывающих конниц», а Раух говорит, что: «Разведывать - значит драться» [Баторский М. Служба конницы. М., 1925. С. 92].Разведка есть непосредственная задача конницы – ведь узнать, что делает противник, как он готовится к бою и когда начнет движение, можно только с помощью разведки. В 1914 г. возможности агентурной разведки и авиаразведки были достаточно ограничены (да и специфика этих видов разведывательной деятельности накладывала отпечаток на достоверность сведений и сроки их доставки). Соответственно, главным «поставщиком» разведывательной информации была войсковая разведка, прежде всего конная, так как пешая разведка в условиях маневренной войны не обладала нужной подвижностью. Кроме того, конные части могли пробивать завесу противника и своевременно реагировать на изменение обстановки – т. е. войсковая конница была ценным инструментом в руках дивизионного и корпусного командования.Тактической формой решения многих задач (и прежде всего разведывательных) в руках казачьих командиров был казачий разъезд (дозор) – т. е. высылаемое («выбрасываемое») в нужном направлении и с соответствующими задачами от казачьей конной части подразделение (группа) различной численности (от нескольких человек до нескольких десятков человек).Выполняя задачи корпусной конницы, 1-й Астраханский казачий полк осуществил свои первые разведывательные действия. Ему ставилась задача к 6-ти утра 29 июля произвести разведку на фронте Кальвария-Мариамполь [РГВИА. Ф. 5264. Оп. 1. Д. 3. Л. 8]. 3 разъезда по 7 человек (старшего урядника 1-й сотни Волкова, подхорунжего Чередникова и хорунжего Канова) должны были оперировать на значительном (55-85 км) фронте [Там же. Л. 9].После успешной разведки, 1-го августа полк по железной дороге двинулся на Белосток. Считая, что выделенных для операции в Восточной Пруссии сил и средств более чем достаточно, и планируя развернуть операции на левобережье Вислы, Ставка Верховного Главнокомандующего перебрасывает Гвардию и 1-й армейский корпус к Варшаве. Главной задачей 1-го Астраханского казачьего полка было прикрытие развертывания на левобережье Вислы перебрасываемых сюда частей.Прибыв в Варшаву (где он должен был присоединиться к 1-й бригаде 2-й гвардейской пехотной дивизии), полк оставил одну сотню (3-я сотня есаула Коваленкова - 2 офицера, 16 урядников и 115 казаков) в распоряжении 2-й бригады дивизии [Там же. Л. 13].Основные силы полка, двигаясь походным порядком, 4 августа прибыли в мест. Лончно. Причем польское население, дружелюбно настроенное как к астраханцам, так и в целом к русской армии, выходило к казакам и поило их водой и квасом [Там же. Л. 14]. В этот период, помимо разведки, подразделения полка выполняли и другие задачи – например, хорунжий Сережников с отрядом был назначен конвоировать из Варшавы в Новогеоргиевск транспорт в 1,5 тыс. повозок.Выполнял полк и задачи дальней разведки в интересах частей Гвардейского корпуса. Так, совместно с 5-й сотней лейб-гвардии Атаманского полка он осуществлял дальнюю разведку на фронте Кутно -Плоцк. Выполняя эту задачу, полк действовал в районе Тополево – шоссе Осмолин (10 августа) – Кутно. Так, на Кутно был выслан разъезд из 8 казаков под начальством урядника Калуженина, а затем еще 4 разъезда.Занимался полк и охраной тыла Гвардейского корпуса. В частности, астраханцам удалось захватить шпиона – так называемого «старика-нищего», осуществлявшего визуальное наблюдение и действовавшего в расположении русских войск. В посохе шпиона были обнаружены средства сигнализации и книжка нижнего чина немецкой армии. Органы военной контрразведки давно охотились за этим «стариком», но захватили шпиона казаки.13 августа, прибыв в г. Влоцлавск, полк выслал разъезды для проведения разведки на фронте Радзев - Нешава - Коло.Боевое крещение 1-го Астраханского казачьего полка состоялось 14 августа в бою у г. Нешава. Севернее этого города 1-я сотня полка провела конную атаку на немецкую пехоту, и, охватив Нешаву, загнала ее остатки в этот населенный пункт, затем их там уничтожив.Журнал боевых действий полка отмечает: «противник был скрыт за деревьями и окраинами домов, но под нашим огнем стал отступать в город». Казаки ринулись следом, и полусотня 3-й сотни под командованием есаула Коваленкова, двинулась в обход отходящему противнику [Там же. Л. 30].В ходе боя сотник Догадин вместе с частью 1-й сотни и охотниками других сотен атаковал германские пулеметы, которые были захвачены. Немцы попытались скрыться в лесу, но и здесь были атакованы - полусотнями подъесаула Свешникова и есаула Коваленкова. Интересно, что полусотни применяли комбинированный боевой порядок, двигаясь в конном и пешем строю.66 германских пехотинцев были уничтожены (спаслось 3-4 человека). Этот бой показателен проявлением массового героизма со стороны казаков-астраханцев. Например есаул Коваленков и рядовые казаки рубились шашками в пешем строю, а казак Василий Тайсаков выручил вахмистра 1-й сотни Кропотова - зарубив готовившегося выстрелить в унтер-офицера германского пехотинца. От пули раненого в лесу германского офицера получил смертельное ранение старший урядник Яков Калуженин, погибли казаки Куранов и Сиволобов, получили ранения младший урядник Козлов и казак Лебедев.Трофеи полка - 2 пулемета (№№2141 и 2143), 20 винтовок, 2482 патрона [Там же. Л. 34], снаряжение. Были пленены 1 раненый офицер и 6 рядовых.15 августа казачий разъезд доставил из Нешавы еще 3-х пленных солдат (из них 1 раненый), массу оружия и амуниции.21-го августа 3 сотни (костяк полка) выступили на Мазуры – Мариамки - Микалово.Полк вновь занялся главным делом – войсковой разведкой посредством высылки разъездов. В данный период он осуществлял и действия по порче коммуникаций – так, когда 2 немецких бронепоезда дошли до ст. Любане, разведчики-астраханцы вывели из строя отрезок железнодорожного полотна.Таким образом, в августе 1914 г. 1-й Астраханский казачий полк решал в Польше задачи по прикрытию сосредотачиваемых русских войск, а также осуществлял разведку и разведку боем. Так, 22-го августа в ходе боя казачьего разъезда с германским (численностью до 40 человек) погибли казак Ф. Поляков и хорунжий Голубев. 24-го августа в ходе боя разъездов у фольварка Фаминево были убиты 9 немцев, трофеями астраханцев стали 4 человека и 13 лошадей (причем с притороченным к лошади орудием германского 12-го драгунского полка). В бою были смертельно ранен казак Плотников и ранен урядник Т. Тарасьев [Там же. Л. 48].27-го августа полк выслал разъезды вдоль р. Вислы. Огневые контакты казачьих и германских разъездов происходили ежедневно.В сентябре 1914 г. действия 1-го полка носили тот же характер. Именно под влиянием развединформации астраханских казаков, русское командование установило второстепенность района Нешавы.Журнал боевых действий полка за 7-е сентября фиксировал: «Разведка продолжается по всем направлениям». 10 сентября рекогносцировку проводила сводная сотня полка.Разумеется, активный поиск и разведка со стороны подразделений полка приводили к новым потерям. Так, разъезд урядника Коваленкова, высланный на Нешаву, был обстрелян артиллерийским огнем, а 8 сентября был ранен, но остался в строю, сотник Догадин, был убит казак 1-й сотни Александр Поляков. Из состава 308-го пехотного полка (его подразделение в этот день действовало совместно с казаками), 6 солдат погибло, 19 было ранено, 1 пропал без вести.Жаркие схватки продолжались и в сентябре.Так, в бою у Кружина отряд под командованием подъесаула Свешникова встретился вражеским полуэскадроном, но когда к германской коннице подошла пехота, казаки отошли, потеряв убитыми и ранеными 6 человек. Но 18-го сентября был взят реванш - засада под руководством урядника Яненкова подстерегла разъезд германского 12-го драгунского полка [Там же. Л. 73]. И 6 немецких кавалеристов были перебиты.В первой половине сентября части полка действовали на фронте Нешава - Влоцлавск – Кутно, но 19 сентября полк получил приказ прибыть 21-го в г. Лович для осуществления разведывательных действий на фронте Плоцк - Кутно и взаимодействия с другими частями. 23 сентября австраханцами была проведена разведка на Гловно - Стрыков (впервые в Первую мировую войну в документах появился столь известный впоследствии термин «Ловичский отряд»), разведка боем у Борженина Дужий.