БПЛА RQ-4 Global Hawk потерпел крушение в Калифорнии
Американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4 Global Hawk потерпел крушение в отдаленном районе штата Калифорния в США, причина инцидента уточняется, передает РИА Новости сообщение агентства Ассошиэйтед Пресс .
Беспилотник потерпел крушение недалеко от горы Уитни, самой высокой точки хребта Сьерра-Невада, когда следовал на базу американских ВВС неподалеку от города Мэрисвилл.
В результате крушения БПЛА возник небольшой пожар, сейчас ситуация находится под контролем, власти начали расследование инцидента.
RQ-4 Global Hawk способен отслеживать объекты, летательные аппараты и радиоволны с высоты 16 тысяч метров. Максимальная продолжительность полета аппарата составляет 34 часа, размах крыльев — около 35 метров.
Беспилотник потерпел крушение недалеко от горы Уитни, самой высокой точки хребта Сьерра-Невада, когда следовал на базу американских ВВС неподалеку от города Мэрисвилл.
В результате крушения БПЛА возник небольшой пожар, сейчас ситуация находится под контролем, власти начали расследование инцидента.
RQ-4 Global Hawk способен отслеживать объекты, летательные аппараты и радиоволны с высоты 16 тысяч метров. Максимальная продолжительность полета аппарата составляет 34 часа, размах крыльев — около 35 метров.
Использованы фотографии: https://twitter.com/Drew_CBS13
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