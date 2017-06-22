12:52 22 июня

БПЛА RQ-4 Global Hawk потерпел крушение в Калифорнии

Американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4 Global Hawk потерпел крушение в отдаленном районе штата Калифорния в США, причина инцидента уточняется, передает РИА Новости сообщение агентства Ассошиэйтед Пресс .

Беспилотник потерпел крушение недалеко от горы Уитни, самой высокой точки хребта Сьерра-Невада, когда следовал на базу американских ВВС неподалеку от города Мэрисвилл.

БПЛА RQ-4 Global Hawk потерпел крушение в Калифорнии



В результате крушения БПЛА возник небольшой пожар, сейчас ситуация находится под контролем, власти начали расследование инцидента.



RQ-4 Global Hawk способен отслеживать объекты, летательные аппараты и радиоволны с высоты 16 тысяч метров. Максимальная продолжительность полета аппарата составляет 34 часа, размах крыльев — около 35 метров.

Использованы фотографии: https://twitter.com/Drew_CBS13
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Комментарии 38

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:21
    Денег походу стоит не мало .


    Тактико-технические характеристики RQ-4 Global Hawk Block 20

    Тип: дальний беспилотный высотный разведчик
    Силовая установка: один ТРДД Rolls-Royce AE30 007H тягой 31,4 кН
    Летные характеристики: макс. скорость в горизонтальном полете, км/ч — 800; макс. крейсерская скорость на оптимальной высоте, км/ч — 650
    потолок, м — 19812
    дальность полета, км — 24985
    продолжительность полета с максимальной заправкой, ч — 36
    Масса, кг: пустого — 3851, максимальная взлетная — 12111
    Размеры, м: размах крыла — 35,40, длина, м — 13,50, высота — 4,70
    Spartanez300
    1. Толстоевский Сегодня, 11:23
      ещё напечатают
      Толстоевский
      1. хрыч Сегодня, 11:38
        Цитата: Толстоевский
        ещё напечатают

        Предъявят горе счет
        хрыч
        1. Тралл Сегодня, 11:58
          Наверное фейк:
          В настоящее время поступают сообщения о том, что БПЛА ВВС США EQ-4 «Глобальный ястреб» был сбит над Средиземным морем у побережья Сирии с помощью российской ракеты класса «земля-воздух» С-300, выпущенной с российской базы на Тартус, Сирия.

          http://halturnershow.com/index.php/news/world-new
          s/655-breaking-russia-fires-s-300-out-over-medite
          rranean
          Тралл
          1. Taran 75 Сегодня, 12:09
            хорошо бы если правда
            Taran 75
          2. Александр War Сегодня, 12:29
            Хорошо-бы посмотреть кто отслеживает полеты ,плюс видео должно быть уже сегодня край до 14 00 по Москве с обломками что-бы видно было модель и официальное сообщение от пентагона с их рлс как летел скорость высота
            Александр War
            1. Taran 75 Сегодня, 12:33
              могут и замять ...и не узнаем , факт в том , что пуск 2 ракет С-300 в Тартусе был , а вот куда и почему пока не ясно
              Taran 75
      2. pjastolov Сегодня, 11:56
        ещё напечатают
        найдут крайних, они и оплатят, только, думаю, крайние будут не в штатах laughing
        pjastolov
      3. Pancir026 Сегодня, 12:26
        В настоящее время поступают сообщения о том, что беспилотник ВВС США EQ-4 «Глобальный ястреб» был сбит над Средиземным морем у побережья Сирии российской ракетой класса «земля-воздух» С-300, выпущенной с российской базы на Тартус, Сирия.

        Пентагон пока никак не комментирует произошедшее.

        Ранее стали поступать сообщения о пуске противоракет российской системой С-300 в Тартусе.

        придется им раскошелиться.
        Pancir026
        1. Скальпель Сегодня, 12:44
          А можно источник? Что-то нигде нет, ни в наших СМИ ни в западных. Похоже на вброс.
          Скальпель
          1. Pancir026 Сегодня, 12:45
            http://warfiles.ru/155973-smi-rossiyskiy-zrk-s-30
            0-mog-sbit-bespilotnik-eq-4-global-hawk-v-sirii.h
            tml
            Pancir026
    2. tiredwithall Сегодня, 11:23
      Не боись за чужие деньги. Есть страховка.
      tiredwithall
    3. RASKAT Сегодня, 11:25
      Не это Путин из кремля сбил, силой мысли наверное не знаю или опять наши хакеры балуются. Но честные американские СМИ скоро скажут нам всю правду, подождем послушаем wassat .
      RASKAT
      1. cniza Сегодня, 11:31
        Угу , из рогатки , он такой. laughing
        cniza
      2. Балу Сегодня, 11:34
        Это инопланетяне готовят вторжение
        Балу
    4. Machete Сегодня, 11:28
      Денег походу стоит не мало

      По разным данным от 140 до 215 млн. Наверное, зависит от начинки.
      Machete
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:32
        Ну вот еще один за сегодня...Минус один!
        Наши студенты балаются что ли..?
        ОТДЕЛ
    5. хрыч Сегодня, 11:35
      Цитата: Spartanez300
      Денег походу стоит не мало

      Какая боль laughing
      хрыч
    6. Владыка Ситх Сегодня, 12:07
      На скринах цена 220 млн. долларов.
      Владыка Ситх
      1. Zibelew Сегодня, 12:35
        Самый крутой в мире беспилотник. Периодически летает у границ ЛДНР.
        Zibelew
    7. gridasov Сегодня, 12:42
      Интересен один параметр расхода топлива силовой установки при крейсерской и максимальной скорости . И дальность полета 24 тысячи км?
      gridasov
  2. Толстоевский Сегодня, 11:22
    мелочь, а приятно
    Толстоевский
    1. 210окв Сегодня, 11:26
      Сдох максим,ну и хрен с ним!
      210окв
  3. Machete Сегодня, 11:29
    Долго постят. Эта новость уже несколько часов была в новостных порталах. wink
    Machete
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:33
      Цитата: Machete
      Долго постят. Эта новость уже несколько часов была в новостных порталах. wink

      Ну вот и идите туда , где постят.. hi
      ОТДЕЛ
      1. Machete Сегодня, 11:42
        Ага, тапочки салом намажу и пойду.
        Умничать не надо, здесь все могут и ответить.
        Machete
  4. Orionvit Сегодня, 11:32
    Интересно, а что он там отслеживал? Неужели врагов сша?
    Orionvit
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:38
      а что он там отслеживал?

      Связи с Россией. Эти "связи" уже распустили щупальца по всей Америке.
      rotmistr60
      1. Orionvit Сегодня, 12:03
        Нет, наверное искал сбежавших из зоны 51, зелёных человечков. И наверное нашёл. laughing
        Orionvit
      2. Masya Masya Сегодня, 12:05
        Цитата: rotmistr60
        Связи с Россией. Эти "связи" уже распустили щупальца по всей Америке

        "призрак коммунизма" добрался до Америки...
        Masya Masya
        1. rotmistr60 Сегодня, 12:09
          Так не даром Трамп проснувшись заявил, что начинает борьбу с коммунизмом.
          rotmistr60
  5. Горный стрелок Сегодня, 11:38
    Это точно русские хакеры. Перехватили управление - и в землю.А на клавиатуру КВАС пролили.Вот по этим следам и нашли laughing
    Горный стрелок
  6. dvina71 Сегодня, 11:48
    Ого..С-300 стрелял в Тартусе.., а БПЛ упал в Штатах..
    dvina71
  7. g1washntwn Сегодня, 11:48
    А по GPS тут техасская пустыня должна быть........
    g1washntwn
  8. Roma-1977 Сегодня, 11:49
    При крушении БПЛА четыре члена экипажа и заряжающий негр - погибли.
    Roma-1977
  9. Александр War Сегодня, 11:53
    Посмотрим видео и обломки если покажут, значит упал там ,а если нет ,то походу наши успешно провели пуски во время учений
    Александр War
  10. Masya Masya Сегодня, 12:07
    Беспилотник потерпел крушение недалеко от горы Уитни, самой высокой точки хребта Сьерра-Невада, когда следовал на базу американских ВВС

    не кровожадная я, но как то жалко, что он на базу не грохнулся... не дотянул... feel
    Masya Masya
  11. Александр War Сегодня, 12:08
    EQ-4B USAF Все самолеты EQ-4 базируются в 386-м воздушном экспедиционном крыле на базе авиабазы Аль-Дафры в Объединенных Арабских Эмиратах.
    Александр War
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