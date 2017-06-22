12:58 22 июня

МИД РФ требует от США расследовать инцидент со сбитым сирийским Су-22

Россия требует от США проведения тщательного расследования обстоятельств инцидента, в ходе которого в небе над Сирией был сбит самолет сирийских ВВС Су-22, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости .

Российская сторона рассматривает подобные акции как вопиющее нарушение международного права, принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии, неуважение к уставу ООН. Требуем проведения тщательного расследования американским командованием упомянутого происшествия и принятия необходимых мер по недопущению рецидивов подобных ситуаций в будущем
— сказала она.

МИД РФ требует от США расследовать инцидент со сбитым сирийским Су-22



По словам Захаровой, с учетом того, что в момент нанесения удара по сирийскому истребителю боевые задачи в воздушном пространстве Сирии выполняла и авиация ВКС России, Москва расценивает этот инцидент "еще и как сознательное неисполнение американскими партнерами своих обязательств в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирии от 20 октября 2015 года".

В минувшее воскресенье авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ*.

ИГ* - Террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: https://mediarepost.ru/
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 25

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Сегодня, 11:38
    Плевали они на требования России и пакости делают намеренно , жестче надо вести политику в отношении США . am
    Spartanez300
    1. vovanpain Сегодня, 11:43
      МИД РФ требует от США расследовать инцидент со сбитым сирийским Су-22

      Тут требовать выдачи сбившего сирийцам надо,но как известно с вашингтону выдачи нет.
      vovanpain
      1. pjastolov Сегодня, 11:51
        но как известно с вашингтону выдачи нет.
        тут надо тем же самым да потому же месту, а требования им по баробану hi
        pjastolov
        1. twviewer Сегодня, 12:21
          Слон и Моська

          По улицам Слона водили,
          Как видно напоказ -
          Известно, что Слоны в диковинку у нас -
          Так за Слоном толпы зевак ходили.
          Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
          Увидевши Слона, ну на него метаться,
          И лаять, и визжать, и рваться,
          Ну, так и лезет в драку с ним.
          "Соседка, перестань срамиться,-
          Ей шавка говорит,- тебе ль с Слоном возиться?
          Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
          Вперед
          И лаю твоего совсем не примечает".-
          "Эх, эх! - ей Моська отвечает,-
          Вот то-то мне и духу придает,
          Что я, совсем без драки,
          Могу попасть в большие забияки.
          Пускай же говорят собаки:
          "Ай, Моська! знать она сильна,
          Что лает на Слона!"
          twviewer
        2. НЕКСУС Сегодня, 12:21
          Цитата: pjastolov
          тут надо тем же самым да потому же месту, а требования им по баробану

          Как раз бельгийские вояки усомнились в эффективности нашего ПВО в Сирии...может пора приземлять коалиционные истребители ,не обращая внимание на визги с той стороны? Умерла,так умерла...
          НЕКСУС
          1. pjastolov Сегодня, 12:23
            Поддерживаю это решение, но мы на диване, а как там будет одному богу известно hi
            pjastolov
    2. tiredwithall Сегодня, 11:45
      Цитата: Spartanez300
      жестче надо вести политику в отношении США .

      Это вопрос состава правительства России, и готовности населения страны поддержать решительные действия, но не лёжа на боевых диванах.
      tiredwithall
    3. 210окв Сегодня, 11:45
      После драки кулаками не машут.
      210окв
      1. tiredwithall Сегодня, 11:50
        Цитата: 210окв
        После драки кулаками не машут.

        А ведь настоящей драки еще нет. Идет пробуксовка на стадии разминки. Похоже кроме дипломатических разговоров и утираний нашим доблестным вождям нечего предложить.
        tiredwithall
        1. 210окв Сегодня, 11:52
          Я считаю что там уже все порешали и наши просто заткнулись.Поведение Бельгии и Австралии тому пример
          Цитата: tiredwithall
          Цитата: 210окв
          После драки кулаками не машут.

          А ведь настоящей драки еще нет. Идет пробуксовка на стадии разминки. Похоже кроме дипломатических разговоров и утираний нашим доблестным вождям нечего предложить.
          210окв
          1. Кот Всапогах Сегодня, 12:12
            Размещенный в Сирии российский комплекс ПВО С-300 (возможно С-400) открыл огонь по неизвестной цели у российской военно-морской базы в г. Тартус , вот такие новости приходят сегодня hi
            Кот Всапогах
            1. Платов Сегодня, 12:18
              Откуда инфа?
              Платов
              1. Кот Всапогах Сегодня, 12:23
                с "Русской Весны" -«Друг, живущий возле порта, только что подтвердил, что это была ракета С-300. Россия перехватила что-то над Средиземным морем», — сообщил сирийский блогер Али Хамдан.
                Источник: http://rusvesna.su/news/1498115761
                Кот Всапогах
    4. сибиралт Сегодня, 12:01
      Меморандум это всего лишь полумера. Но и он должен быть основан на законности пребывания коалиции на территории Сирии - либо мандат Совбеза ООН, либо согласие сирийского правительства. А так, персек самолет сирийскую границу незаконно - получи ракету в борт.
      сибиралт
  2. soroKING Сегодня, 11:39
    надо дожимать angry
    soroKING
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:40
    МИД РФ требует от США расследовать инцидент со сбитым сирийским Су-22

    Это всеравно, что требовать от Нидерландов объективного и беспристрастного расследования по "Боингу". На выходе 0.
    rotmistr60
  4. Кот Всапогах Сегодня, 11:42
    авиация бармалеев сбила Сирийский самолёт, кто там говорил, что у ИГИЛ нет своей авиации? laughing
    Кот Всапогах
  5. активатор Сегодня, 11:46
    По моему лучше жевать, чем такое требовать.
    активатор
  6. 32363 Сегодня, 11:49
    скока можно расследовать? на западе все смеються
    32363
  7. Masya Masya Сегодня, 11:51
    сознательное неисполнение американскими партнерами своих обязательств

    когда и где они свои обязательства исполняли? но, заявить, я так понимаю, надо...
    Masya Masya
  8. iliitchitch Сегодня, 11:54
    Мы не только требуем , ещё и глубоко озабочены впридачу , как всегда . ВПРЕДЬ это не должно повториться !
    Не фиг на тазиках летать . Озаботься Асад в своё время СУ 27 -ми хотя бы - наглости у этих столько не было бы . СУ-17(СУ-22) - отличный самолёт был для своего времени , но не сейчас .
    iliitchitch
    1. igor67 Сегодня, 12:11
      Цитата: iliitchitch

      . Озаботься Асад в своё время СУ 27 -ми хотя бы - наглости у этих столько не было бы . СУ-17(СУ-22) - отличный самолёт был для своего времени , но не сейчас .

      в свое время,Асад в месте с американцами окупировал Ирак ,пославши свои войска, и ему было не до России,только как и в случае с Садамом Хусейном и Каддафи прощитался
      igor67
  9. Познающий Сегодня, 12:13
    После того как представителя РФ назначили замом Генерального в ООН по терроризму, вполне возможно ЧО НАШИ чой-то и продавят.
    Познающий
  10. kefan Сегодня, 12:17
    Нашли у кого требовать, даже смешно.
    kefan
  11. avg-mgn Сегодня, 12:44
    Цитата: Кот Всапогах
    Размещенный в Сирии российский комплекс ПВО С-300 (возможно С-400) открыл огонь по неизвестной цели у российской военно-морской базы в г. Тартус , вот такие новости приходят сегодня hi

    Ведь предупредили "партнеров ", что Российский ВМФ проведет учения (учебные ракетные пуски) ... с 18 по 30 июня, и какая теперь разница - наземным комплексом или с корабля эскадры снесли некую цель. Совсем полосатики и иже с ними нюх потеряли...
    Информации по этому поводу в ИНЕТе много (почти вся со слов очевидцев), но пока нет главного - заявления МО РФ!
    avg-mgn
Картина дня