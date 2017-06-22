МИД РФ требует от США расследовать инцидент со сбитым сирийским Су-22

Российская сторона рассматривает подобные акции как вопиющее нарушение международного права, принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии, неуважение к уставу ООН. Требуем проведения тщательного расследования американским командованием упомянутого происшествия и принятия необходимых мер по недопущению рецидивов подобных ситуаций в будущем

Россия требует от США проведения тщательного расследования обстоятельств инцидента, в ходе которого в небе над Сирией был сбит самолет сирийских ВВС Су-22, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости — сказала она.По словам Захаровой, с учетом того, что в момент нанесения удара по сирийскому истребителю боевые задачи в воздушном пространстве Сирии выполняла и авиация ВКС России, Москва расценивает этот инцидент "еще и как сознательное неисполнение американскими партнерами своих обязательств в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирии от 20 октября 2015 года".В минувшее воскресенье авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ*.ИГ* - Террористическая организация, запрещенная в России