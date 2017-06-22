Концерн «РТИ» испытает новые авиационный радар зондирования Земли

Наша компания ведет подготовку к летным испытаниям бортового радиолокационного комплекса (БРЛК) Р- и Х- диапазонов, предназначенного для всепогодного и круглосуточного дистанционного зондирования Земли. Комплекс будет решать задачи разведки, океанографии, мониторинга ледовой обстановки, исследования природных ресурсов Земли, мониторинга чрезвычайных ситуаций,

Наш продукт легко модифицируется под интересы покупателя, поэтому компания готова под каждого заказчика запускать серийные производства конкретных модификаций,