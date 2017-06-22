12:51 22 июня

Концерн «РТИ» испытает новые авиационный радар зондирования Земли

Концерн «РТИ» готовит к летным испытаниям новый многофункциональный авиационный радиолокационный комплекс зондирования Земли, способный обнаружить замаскированные силы противника, в том числе под покровом леса, передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.

Концерн «РТИ» испытает новые авиационный радар зондирования Земли


Наша компания ведет подготовку к летным испытаниям бортового радиолокационного комплекса (БРЛК) Р- и Х- диапазонов, предназначенного для всепогодного и круглосуточного дистанционного зондирования Земли. Комплекс будет решать задачи разведки, океанографии, мониторинга ледовой обстановки, исследования природных ресурсов Земли, мониторинга чрезвычайных ситуаций,
цитирует пресс-служба гендиректора концерна Игоря Бевзюка.


Экспериментальный образец радара создан в инициативном порядке и уже прошел наземные и стендовые испытания.

Отмечается, что «БРЛК может использоваться для точного картографирования, обнаружения дорог, троп, обнаружения и измерения координат наземных и надводных целей, мониторинга военно-морских баз, железнодорожных узлов, электростанций и др».

«В частности, БРЛК предназначен для обнаружения складов оружия, позиционных районов войск, объектов под лесными покровами – это может быть транспорт, войска, групповые и одиночные цели», – говорится в релизе.

Функции изделия для гражданского применения: «мониторинг состояния ледовых полей и айсбергов для обеспечения круглогодичного судоходства по северному морскому пути, предупреждение аварий нефтегазовых платформ из-за столкновения с дрейфующими ледяными полями и айсбергами, оперативный мониторинг Арктического шельфа».

В числе потенциальных заказчиков названы Минобороны РФ, объединение «Вертолеты России» и компания «Газпром».

Наш продукт легко модифицируется под интересы покупателя, поэтому компания готова под каждого заказчика запускать серийные производства конкретных модификаций,
сказал один из разработчиков комплекса Алексей Соловьев.

Использованы фотографии: ТАСС. Вячеслав Хабаров
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Комментарии 5

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  1. Владимир16 Сегодня, 11:42
    Глядишь скоро штрафы будем получать за хождение в лес по нужде. Всевидящий глаз все разглядит, а алчный чиновник узаконит мзду. laughing
    Владимир16
    1. RASKAT Сегодня, 11:46
      На каждую хитрую задницу найдется .............. свое ружье, а не то что вы подумали. laughing Если его конечно на БПЛА использовать будут.
      RASKAT
    2. болот Сегодня, 12:51
      Цитата: Владимир16
      Глядишь скоро штрафы будем получать за хождение в лес по нужде. Всевидящий глаз все разглядит, а алчный чиновник узаконит мзду.

      У вас же есть спутники ДЗЗ,вот они постоянно мониторят обстановку,правда не всегда наверно МВД данные передают.
      болот
  2. капрал Сегодня, 11:45
    «В частности, БРЛК предназначен для обнаружения складов оружия, позиционных районов войск, объектов под лесными покровами – это может быть транспорт, войска, групповые и одиночные цели»

    Такую бы вещь, да на Кавказ в 95-96 г. fellow
    капрал
  3. болот Сегодня, 12:48
    Что то похоже кажется есть на ИЛ-20М.
    болот
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