Концерн «РТИ» испытает новые авиационный радар зондирования Земли
Концерн «РТИ» готовит к летным испытаниям новый многофункциональный авиационный радиолокационный комплекс зондирования Земли, способный обнаружить замаскированные силы противника, в том числе под покровом леса, передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.
Экспериментальный образец радара создан в инициативном порядке и уже прошел наземные и стендовые испытания.
Отмечается, что «БРЛК может использоваться для точного картографирования, обнаружения дорог, троп, обнаружения и измерения координат наземных и надводных целей, мониторинга военно-морских баз, железнодорожных узлов, электростанций и др».
«В частности, БРЛК предназначен для обнаружения складов оружия, позиционных районов войск, объектов под лесными покровами – это может быть транспорт, войска, групповые и одиночные цели», – говорится в релизе.
Функции изделия для гражданского применения: «мониторинг состояния ледовых полей и айсбергов для обеспечения круглогодичного судоходства по северному морскому пути, предупреждение аварий нефтегазовых платформ из-за столкновения с дрейфующими ледяными полями и айсбергами, оперативный мониторинг Арктического шельфа».
В числе потенциальных заказчиков названы Минобороны РФ, объединение «Вертолеты России» и компания «Газпром».
Наша компания ведет подготовку к летным испытаниям бортового радиолокационного комплекса (БРЛК) Р- и Х- диапазонов, предназначенного для всепогодного и круглосуточного дистанционного зондирования Земли. Комплекс будет решать задачи разведки, океанографии, мониторинга ледовой обстановки, исследования природных ресурсов Земли, мониторинга чрезвычайных ситуаций,цитирует пресс-служба гендиректора концерна Игоря Бевзюка.
Экспериментальный образец радара создан в инициативном порядке и уже прошел наземные и стендовые испытания.
Отмечается, что «БРЛК может использоваться для точного картографирования, обнаружения дорог, троп, обнаружения и измерения координат наземных и надводных целей, мониторинга военно-морских баз, железнодорожных узлов, электростанций и др».
«В частности, БРЛК предназначен для обнаружения складов оружия, позиционных районов войск, объектов под лесными покровами – это может быть транспорт, войска, групповые и одиночные цели», – говорится в релизе.
Функции изделия для гражданского применения: «мониторинг состояния ледовых полей и айсбергов для обеспечения круглогодичного судоходства по северному морскому пути, предупреждение аварий нефтегазовых платформ из-за столкновения с дрейфующими ледяными полями и айсбергами, оперативный мониторинг Арктического шельфа».
В числе потенциальных заказчиков названы Минобороны РФ, объединение «Вертолеты России» и компания «Газпром».
Наш продукт легко модифицируется под интересы покупателя, поэтому компания готова под каждого заказчика запускать серийные производства конкретных модификаций,сказал один из разработчиков комплекса Алексей Соловьев.
Использованы фотографии: ТАСС. Вячеслав Хабаров
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