«Калашников» испытывает БПЛА с двигателем внутреннего сгорания

Оснащение двигателем внутреннего сгорания привело к увеличению продолжительности полета беспилотника, которая составляет от 12 до 15 часов. Также применение ДВС обусловило увеличение массы аппарата до 30 кг, что позволило применять различные полезные нагрузки массой до 5 кг,

Специалисты концерна «Калашников» проводят заводские летные испытания беспилотника воздушной разведки и наблюдения ZALA 421-16Е5, оснащенного двигателем внутреннего сгорания (ДВС), передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.говорится в релизе.Согласно информации, в качестве полезной нагрузки используются «совмещенные тепловизор и видеокамера с возможностью увеличения изображения». Кроме того, на беспилотник могут быть установлены «лазерный дальномер или лазерный целеуказатель», а также (внутри фюзеляжа) – «аэрофотоаппарат или средства радиоэлектронной борьбы».По данным пресс-службы, летные испытания аппарата будут завершены до конца года, после чего ZALA 421-16Е5 будет готов к продажам.В компании пояснили, что, как правило, беспилотники «Калашникова» оснащаются толкающими электродвигателями, заряда которых хватает от 2-х до 7 часов полета в зависимости от модификации и веса машины.