12:57 22 июня

«Калашников» испытывает БПЛА с двигателем внутреннего сгорания

Специалисты концерна «Калашников» проводят заводские летные испытания беспилотника воздушной разведки и наблюдения ZALA 421-16Е5, оснащенного двигателем внутреннего сгорания (ДВС), передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.

«Калашников» испытывает БПЛА с двигателем внутреннего сгорания


Оснащение двигателем внутреннего сгорания привело к увеличению продолжительности полета беспилотника, которая составляет от 12 до 15 часов. Также применение ДВС обусловило увеличение массы аппарата до 30 кг, что позволило применять различные полезные нагрузки массой до 5 кг,
говорится в релизе.


Согласно информации, в качестве полезной нагрузки используются «совмещенные тепловизор и видеокамера с возможностью увеличения изображения». Кроме того, на беспилотник могут быть установлены «лазерный дальномер или лазерный целеуказатель», а также (внутри фюзеляжа) – «аэрофотоаппарат или средства радиоэлектронной борьбы».

По данным пресс-службы, летные испытания аппарата будут завершены до конца года, после чего ZALA 421-16Е5 будет готов к продажам.

В компании пояснили, что, как правило, беспилотники «Калашникова» оснащаются толкающими электродвигателями, заряда которых хватает от 2-х до 7 часов полета в зависимости от модификации и веса машины.

Использованы фотографии: Пресс-служба концерна "Калашников"
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Комментарии 21

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:03
    Меня все больше радует "Калашников" ..За все берутся ! Бог им в помощь ...
    ОТДЕЛ
    1. parkello Сегодня, 12:07
      поддержую ,помоги Господи !
      parkello
    2. сибиралт Сегодня, 12:08
      Мотоцикл в небе - ничтяк! laughing
      сибиралт
    3. rotmistr60 Сегодня, 12:08
      За все берутся !

      За все браться не проблема, главное чтобы получалось.
      оснащенного двигателем внутреннего сгорания
      Представил - чух, чух, чух.
      rotmistr60
      1. pjastolov Сегодня, 12:12
        Но по сравнению с электрическим двигателем продолжительность полета увеличилась в два раза hi
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 12:18
          Всегда приходится искать разумный баланс - топливо или полезная нагрузка.
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 12:21
            Наверное нашли таким образом good
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 12:23
              Будем верить и ждать ударных беспилотников.
              cniza
              1. pjastolov Сегодня, 12:26
                Если будут такие же удачные как "калаши" то очень ждем good
                pjastolov
                1. cniza Сегодня, 12:29
                  Думаю , марку не посрамят.
                  cniza
      2. parkello Сегодня, 12:40
        laughing вполне себе забавная картина ,и позитивная, рисуется...у них видать аппаратура передачи сигналов управления хорошо отработана . а технологию бпла освоят . там у людей руки откуда положенно растут . у тех кто заказывает не совсем руки дружат с головой ,а голова в свою очередь не котролирует язык. глаза разбегаются ,все хотят .а язык не поворачивается правильно что бы сформулировать чего именно хотят ,вот отсюда и все уродцы и "недозаказы " и "недосерии" .
        parkello
    4. RASKAT Сегодня, 12:15
      Да пусть хоть на дровах летает, лишь бы дольше в воздухе дольше держался. Те же орланы на бензине отлично себя зарекомендовали, и уже на 200м высоте их не слышно. Калашниковцам успехов.
      RASKAT
    5. donavi49 Сегодня, 12:56
      Это заблуждение. Просто они скупили ряд предприятий. Если раньше была новость - Рыбинские судостроители спустили катер для ВМФ. То теперь - Концерн Калашников спустил катер для ВМФ. Однако фактически ничего не изменилось. Оружейники делают свое. Корабелы свое. Зала - свое.
      donavi49
  2. LÄRZ Сегодня, 12:08
    оснащенного двигателем внутреннего сгорания (ДВС)
    Только бы с глушителем не перемудрили бы.
    LÄRZ
  3. shubin Сегодня, 12:14
    Как по мне, так каждый своим делом должен заниматься. А тут что то на уровне авиамоделиста-конструктора.
    shubin
    1. Genry Сегодня, 12:32
      А кто должен делать беспилотники? Или вы считаете, что в армии должны быть созданы подразделения авиамоделистов, которые сами будут ваять планеры и оснащать их примитивной электроникой?
      Genry
      1. shubin Сегодня, 12:41
        Я к тому, что созданием летательных аппаратов должны заниматься соответствующие фирмы, у них это получится, и лучше, и быстрее. Наверняка, в концернах Сухого и Микояна никому и в голову не приходит заняться разработкой стрелкового оружия.
        shubin
        1. donavi49 Сегодня, 12:57
          Так им и занимается Зала - которая изначально ими и занималась. Просто Калашников купил фирму. Раньше была бы новость - Зала представила новый БПЛА. Сейчас - Калашников. Но на деле ничего не поменялось.
          donavi49
      2. болот Сегодня, 12:45
        Цитата: Genry
        А кто должен делать беспилотники? Или вы считаете, что в армии должны быть созданы подразделения авиамоделистов, которые сами будут ваять планеры и оснащать их примитивной электроникой?

        В 90х в Казахстане,чечены как то к местным авиомодельщикам "подъехали",хорошо что "не грузили",мол нам нужны радиоуправляемые самолеты что бы видиокамеру таскали.Те мол не можем,движки слабоваты ДВС Дизеля на спиртовом эфире ,дальность радиоканала мала и тд... короче отбрехались. smile
        болот
  4. Skay Сегодня, 12:37
    ZALA AERO самостоятельный производитель беспилотников. По крайней мере был им до упоминания в связке с Калашниковым.
    Skay
  5. seregatara1969 Сегодня, 12:50
    ZALA 421-16Е5


    аппарат не русский штоли ?
    seregatara1969
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